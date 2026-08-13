Η Motor Oil επέστρεψε στον MSCI Standard Greece
Η Motor Oil επέστρεψε στον MSCI Standard Greece
Στις 10 αυξάνονται οι ελληνικές μετοχές στον βασικό δείκτη – Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου
Στην επαναφορά της μετοχής της Motor Oil στον δείκτη MSCI Greece Standard προχώρησε ο διεθνής οίκος MSCI κατά την τακτική αναθεώρηση του Αυγούστου (August Index Review), επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Την ίδια στιγμή στον δείκτη του Small Cap προστέθηκε η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του διυλιστηρίου στη «βιτρίνα» των ελληνικών μετοχών, από την οποία είχε βγει τον Αύγουστο του 2024. Παράλληλα, όπως αναμενόταν, ο οίκος δεν προχώρησε σε κάποια διαγραφή από τις ήδη υπάρχουσες εισηγμένες, διευρύνοντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον δείκτη.
Με την προσθήκη της Motor Oil, ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στον MSCI Greece Standard Index αυξάνεται πλέον στις 10, πλαισιώνοντας τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo και Allwyn.
Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία επίσημης εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων (rebalancing) και αυξημένες εισροές κεφαλαίων προς τη μετοχή της Motor Oil.
Υπογραμμίζεται ότι η νέα διαμόρφωση του δείκτη εξακολουθεί να αφορά το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών (emerging markets), στο οποίο παραμένει η ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η αναταξινόμηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets) είναι προγραμματισμένη από τον MSCI για τον Μάιο του 2027. Η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ σε ένα βήμα, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης που έλαβε ο διεθνής οίκος τον Μάρτιο του 2026, «σφραγίζοντας» την πλήρη θεσμική και επενδυτική επανένταξη της Ελλάδας στο γκρουπ των ανεπτυγμένων οικονομιών.
Πηγή: newmoney.gr
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του διυλιστηρίου στη «βιτρίνα» των ελληνικών μετοχών, από την οποία είχε βγει τον Αύγουστο του 2024. Παράλληλα, όπως αναμενόταν, ο οίκος δεν προχώρησε σε κάποια διαγραφή από τις ήδη υπάρχουσες εισηγμένες, διευρύνοντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον δείκτη.
Με την προσθήκη της Motor Oil, ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στον MSCI Greece Standard Index αυξάνεται πλέον στις 10, πλαισιώνοντας τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo και Allwyn.
Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία επίσημης εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων (rebalancing) και αυξημένες εισροές κεφαλαίων προς τη μετοχή της Motor Oil.
Υπογραμμίζεται ότι η νέα διαμόρφωση του δείκτη εξακολουθεί να αφορά το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών (emerging markets), στο οποίο παραμένει η ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η αναταξινόμηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών (developed markets) είναι προγραμματισμένη από τον MSCI για τον Μάιο του 2027. Η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ σε ένα βήμα, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης που έλαβε ο διεθνής οίκος τον Μάρτιο του 2026, «σφραγίζοντας» την πλήρη θεσμική και επενδυτική επανένταξη της Ελλάδας στο γκρουπ των ανεπτυγμένων οικονομιών.
Πηγή: newmoney.gr
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