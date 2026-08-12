Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Wall Street: Ανακούφιση για τον πληθωρισμό, ανησυχία για το γεωπολιτικό ρίσκο
Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Wall Street: Ανακούφιση για τον πληθωρισμό, ανησυχία για το γεωπολιτικό ρίσκο
Τα ήπια στοιχεία του πληθωρισμού περιορίζουν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων το Σεπτέμβριο, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο, ωστόσο η αβεβαιότητα για Μέση Ανατολή και πετρέλαιο προβληματίζει την αγορά
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι περισσότεροι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον τεχνολογικό κλάδο να πρωταγωνιστεί, καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό περιόρισαν τις ανησυχίες ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει γρήγορα σε αύξηση των επιτοκίων. Πάντως, το γεωπολιτικό ρίσκο και η αβεβαιότητα για την πορεία του πετρελαίου συγκράτησαν τους επενδυτές και κράτησαν σε χαμηλά επίπεδα τις επιδόσεις στους δείκτες.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,26% στις 7.748 μονάδες, πλησιάζοντας έτσι τα υψηλά του, και ο Nasdaq ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54% φτάνοντας τις 26.6588 μονάδες. Ωστόσο, ο Dow Jones “γύρισε” αρνητικός την τελευταία ώρα της συνεδρίασης με ανεπαίσθητη κάμψη 0,04% στις 53.770 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις πήραν και πάλι την ανιούσα με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,688% και το 30ετές να σκαρφαλώνει στο 5,253%.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, μετά και τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την αγορά εργασίας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Παρασκευή και οδήγησαν σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, μετά την πτώση κατά 0,4% τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, επιβραδύνθηκε στο 3,4% από 3,5%.
Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έπειτα από μηδενική μεταβολή τον Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε στο 2,5% από 2,6%. Και οι τέσσερις μετρήσεις κινήθηκαν ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενώ αύριο Πέμπτη ακολουθούν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών Παραγωγού (PPI).
Για τη Fed τα στοιχεία του πληθωρισμού πιθανότατα προσφέρουν μεγαλύτερο περιθώριο για διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, σε συνδυασμό και με τα στοιχεία για την απασχόληση. Έτσι, τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος επηρεάστηκαν αμέσως.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα η Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε στο 62% από 54% πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού.
«Τα σημερινά στοιχεία, κατά την άποψή μου, καθιστούν λιγότερο πιθανό να δούμε οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων φέτος. Το 2,5% στον δομικό πληθωρισμό κινείται αργά προς τη σωστή κατεύθυνση», εξήγησε ο Πίτερ Τουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel προσθέτοντας, μάλιστα, πως υπάρχουν περισσότεροι λόγοι να πιστεύει κανείς ότι ο γενικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει το επόμενο διάστημα, εφόσον υπάρξει κάποια μορφή διευθέτησης με το Ιράν που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.
Το τελευταίο ειδικά αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου που η αγορά δεν παραγνωρίζει. Οι πετρελαϊκές τιμές είχαν υποχωρήσει σημαντικά στις αρχές του μήνα αντιδρώντας στα αισιόδοξα μηνύματα για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όμως, το κλίμα έχει αλλάξει, με αφορμή τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ και την άκαμπτη στάση της Τεχεράνης, σε συνδυασμό με την αναζωπύρωση των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.
Στη σημερινή συνεδρίαση οι πετρελαϊκές τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με το Brent να κινείται λίγο κάτω από τα 89 δολάρια, όμως συνολικά μέσα στην εβδομάδα έχει ανέβει περίπου 7%.
Υπό τα δεδομένα αυτά, ο πληθωρισμός ενδέχεται να επιταχυνθεί εκ νέου τον Αύγουστο, μετά την άνοδο άνω του 20% που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού τον προηγούμενο μήνα.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,26% στις 7.748 μονάδες, πλησιάζοντας έτσι τα υψηλά του, και ο Nasdaq ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54% φτάνοντας τις 26.6588 μονάδες. Ωστόσο, ο Dow Jones “γύρισε” αρνητικός την τελευταία ώρα της συνεδρίασης με ανεπαίσθητη κάμψη 0,04% στις 53.770 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις πήραν και πάλι την ανιούσα με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,688% και το 30ετές να σκαρφαλώνει στο 5,253%.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, μετά και τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την αγορά εργασίας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Παρασκευή και οδήγησαν σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, μετά την πτώση κατά 0,4% τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, επιβραδύνθηκε στο 3,4% από 3,5%.
Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έπειτα από μηδενική μεταβολή τον Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε στο 2,5% από 2,6%. Και οι τέσσερις μετρήσεις κινήθηκαν ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενώ αύριο Πέμπτη ακολουθούν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών Παραγωγού (PPI).
Για τη Fed τα στοιχεία του πληθωρισμού πιθανότατα προσφέρουν μεγαλύτερο περιθώριο για διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, σε συνδυασμό και με τα στοιχεία για την απασχόληση. Έτσι, τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος επηρεάστηκαν αμέσως.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα η Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε στο 62% από 54% πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού.
«Τα σημερινά στοιχεία, κατά την άποψή μου, καθιστούν λιγότερο πιθανό να δούμε οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων φέτος. Το 2,5% στον δομικό πληθωρισμό κινείται αργά προς τη σωστή κατεύθυνση», εξήγησε ο Πίτερ Τουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel προσθέτοντας, μάλιστα, πως υπάρχουν περισσότεροι λόγοι να πιστεύει κανείς ότι ο γενικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει το επόμενο διάστημα, εφόσον υπάρξει κάποια μορφή διευθέτησης με το Ιράν που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.
Το τελευταίο ειδικά αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου που η αγορά δεν παραγνωρίζει. Οι πετρελαϊκές τιμές είχαν υποχωρήσει σημαντικά στις αρχές του μήνα αντιδρώντας στα αισιόδοξα μηνύματα για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όμως, το κλίμα έχει αλλάξει, με αφορμή τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ και την άκαμπτη στάση της Τεχεράνης, σε συνδυασμό με την αναζωπύρωση των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.
Στη σημερινή συνεδρίαση οι πετρελαϊκές τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με το Brent να κινείται λίγο κάτω από τα 89 δολάρια, όμως συνολικά μέσα στην εβδομάδα έχει ανέβει περίπου 7%.
Υπό τα δεδομένα αυτά, ο πληθωρισμός ενδέχεται να επιταχυνθεί εκ νέου τον Αύγουστο, μετά την άνοδο άνω του 20% που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού τον προηγούμενο μήνα.
«Η τελευταία μέτρηση του CPI μπορεί να φαίνεται ήπια, όμως τα δεδομένα πραγματικού χρόνου δείχνουν ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει — ασταθής, επίμονος και σε δυσάρεστα υψηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», δήλωσε ο Όλιβερ Ραστ, επικεφαλής δεδομένων της Truflation.
Για πληθωρισμό-τεφλόν που δεν επηρεάζεται και δεν υποχωρεί εύκολα, έκανε λόγο και ο Ντέιβιντ Κέλι της JPMorgan, καθώς οι αναλυτές της αγοράς προσπαθούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τα επόμενα βήματα της Fed.
«Συνολικά, η μέτρηση του πληθωρισμού υποστηρίζει την επιλογή της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά δεν έχουμε ξεφύγει ακόμη από τον κίνδυνο μιας αύξησης, καθώς η Fed δεν χρειάζεται πολλά για να γείρει η πλάστιγγα προς μια νέα αύξηση των επιτοκίων», προειδοποίησε η Μόλι Μπρουκς, της TD Cowen.
Σε επίπεδο μετοχών, σημαντική στήριξη στην αγορά έδωσαν τα αποτελέσματα της CoreWeave, μιας από τις εταιρείες-βαρόμετρα για την έκρηξη των επενδύσεων στα data centers, καθώς και της Nebius Group, τα οποία ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Nebius έκανε άλμα ύψους 30%, ενώ η CoreWeave ενισχύθηκε κοντά στο 20%.
Ισχυρή άνοδο άνω του 19% σημείωσε και η Super Micro Computer, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των μετοχών του S&P 500, καθώς η εταιρεία κατασκευής servers για εφαρμογές AI έδωσε πρόβλεψη για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027 σημαντικά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Συνολικά, ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο πρωταγωνιστής της ημέρας, με τον Philadelphia Semiconductor Index των εταιρειών ημιαγωγών να σημειώνει άνοδο 2,5%, επιβεβαιώνοντας ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς παραμένουν στόχος αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η Wendy’s που εκτινάχθηκε σε υψηλό επτά εβδομάδων μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Trian Fund Management ετοιμάζει προσφορά για να αποκτήσει την αλυσίδα fast food και να την αποσύρει από το χρηματιστήριο, όπως και η Cisco Systems, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων ξεχώρισε η AppLovin, με πτώση πάνω από 4%, καθώς η μετοχή συνεχίζει την ιδιαίτερα αρνητική πορεία της μετά τις απογοητευτικές ενδείξεις για την εξέλιξη των εσόδων και τις νέες επιφυλάξεις αναλυτών, αλλά και η Datadog, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να ανησυχούν για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η Progressive, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εξέλιξη των περιθωρίων κερδοφορίας της ασφαλιστικής, αλλά και οι National Vision και Aecom λόγω απογοητευτικών επιδόσεων τριμήνου.
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Για πληθωρισμό-τεφλόν που δεν επηρεάζεται και δεν υποχωρεί εύκολα, έκανε λόγο και ο Ντέιβιντ Κέλι της JPMorgan, καθώς οι αναλυτές της αγοράς προσπαθούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τα επόμενα βήματα της Fed.
«Συνολικά, η μέτρηση του πληθωρισμού υποστηρίζει την επιλογή της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά δεν έχουμε ξεφύγει ακόμη από τον κίνδυνο μιας αύξησης, καθώς η Fed δεν χρειάζεται πολλά για να γείρει η πλάστιγγα προς μια νέα αύξηση των επιτοκίων», προειδοποίησε η Μόλι Μπρουκς, της TD Cowen.
Σε επίπεδο μετοχών, σημαντική στήριξη στην αγορά έδωσαν τα αποτελέσματα της CoreWeave, μιας από τις εταιρείες-βαρόμετρα για την έκρηξη των επενδύσεων στα data centers, καθώς και της Nebius Group, τα οποία ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Nebius έκανε άλμα ύψους 30%, ενώ η CoreWeave ενισχύθηκε κοντά στο 20%.
Ισχυρή άνοδο άνω του 19% σημείωσε και η Super Micro Computer, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των μετοχών του S&P 500, καθώς η εταιρεία κατασκευής servers για εφαρμογές AI έδωσε πρόβλεψη για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027 σημαντικά υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Συνολικά, ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο πρωταγωνιστής της ημέρας, με τον Philadelphia Semiconductor Index των εταιρειών ημιαγωγών να σημειώνει άνοδο 2,5%, επιβεβαιώνοντας ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς παραμένουν στόχος αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η Wendy’s που εκτινάχθηκε σε υψηλό επτά εβδομάδων μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Trian Fund Management ετοιμάζει προσφορά για να αποκτήσει την αλυσίδα fast food και να την αποσύρει από το χρηματιστήριο, όπως και η Cisco Systems, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων ξεχώρισε η AppLovin, με πτώση πάνω από 4%, καθώς η μετοχή συνεχίζει την ιδιαίτερα αρνητική πορεία της μετά τις απογοητευτικές ενδείξεις για την εξέλιξη των εσόδων και τις νέες επιφυλάξεις αναλυτών, αλλά και η Datadog, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να ανησυχούν για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η Progressive, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εξέλιξη των περιθωρίων κερδοφορίας της ασφαλιστικής, αλλά και οι National Vision και Aecom λόγω απογοητευτικών επιδόσεων τριμήνου.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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