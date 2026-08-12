Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Wall Street: Ανακούφιση για τον πληθωρισμό, ανησυχία για το γεωπολιτικό ρίσκο

Τα ήπια στοιχεία του πληθωρισμού περιορίζουν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων το Σεπτέμβριο, αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο, ωστόσο η αβεβαιότητα για Μέση Ανατολή και πετρέλαιο προβληματίζει την αγορά