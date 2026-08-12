Φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα χάρη στις ΑΠΕ: Στα €96 η MWh, όταν στην κεντρική Ευρώπη η αντίστοιχη τιμή κυμαίνεται από €162-166
Φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα χάρη στις ΑΠΕ: Στα €96 η MWh, όταν στην κεντρική Ευρώπη η αντίστοιχη τιμή κυμαίνεται από €162-166
Η υψηλή παραγωγή από ήλιο και άνεμο προσφέρει στην ελληνική αγορά μια σημαντική ασπίδα απέναντι στις περιφερειακές αναταράξεις - Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας η τιμή της Mwh είναι από τις φθηνότερες στην ΕΕ
Ισχυρό ανάχωμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί τις τελευταίες ημέρες η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ισχυρούς ανέμους να περιορίζουν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και να φέρνουν την ελληνική χονδρεμπορική αγορά αισθητά χαμηλότερα από άλλες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας η τιμή της Mwh διαμορφώθηκε στα €96 η οποία είναι από τις φθηνότερες στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κεντρική Ευρώπη η τιμή της Mwh διαμορφώνεται αύριο στα €162-166.
Με βάση τα στοιχεία του ENTSO-E και του ιταλικού διαχειριστή ενεργειακών αγορών GME για το διάστημα 1-12 Αυγούστου, η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ εννέα χωρών, στα 122 ευρώ/MWh, ενώ στην άλλη άκρη βρίσκεται η Ιταλία με 181 ευρώ/MWh. Η απόσταση των δύο αγορών φτάνει έτσι τα 59 ευρώ/MWh με την Ελλάδα να είναι σχεδόν 30 ευρώ/MWh χαμηλότερα από αγορές που βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία κτλ).
Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι επίσης η Σλοβενία και η Σλοβακία με 151 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία με 150 ευρώ, η Ρουμανία με 149 ευρώ, η Αυστρία με 142 ευρώ, η Βουλγαρία με 135 ευρώ και η Τσεχία με 132 ευρώ/MWh.
Στη Ρουμανία, τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Δούναβη έχουν ήδη οδηγήσει εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ενώ πλέον απειλείται με διακοπή λειτουργίας και ο τελευταίος ενεργός αντιδραστήρας. Σύμφωνα με τη Nuclearelectrica, εφόσον συνεχιστεί η πτώση της στάθμης του ποταμού, εξετάζεται ελεγχόμενη διακοπή λειτουργίας στις 13 Αυγούστου. Οι δύο αντιδραστήρες του σταθμού καλύπτουν υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
Η εξέλιξη έχει κινητοποιήσει τις ρουμανικές αρχές, οι οποίες έχουν προχωρήσει ακόμη και σε έκτακτες παρεμβάσεις στον Δούναβη προκειμένου να εξασφαλίσουν νερό ψύξης για τον σταθμό. Σε περίπτωση πλήρους απώλειας της πυρηνικής παραγωγής, η χώρα θα χρειαστεί να στραφεί σε αυξημένες εισαγωγές και σε πρόσθετη θερμική παραγωγή, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή είναι ήδη πιεσμένη.
Σε αυτό το περιβάλλον, η υψηλή παραγωγή από ήλιο και άνεμο προσφέρει στην ελληνική αγορά μια σημαντική ασπίδα απέναντι στις περιφερειακές αναταράξεις. Όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ, περιορίζεται η ανάγκη για παραγωγή από φυσικό αέριο και μαζί της η έκθεση της αγοράς στο κόστος του εισαγόμενου καυσίμου.
Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας η τιμή της Mwh διαμορφώθηκε στα €96 η οποία είναι από τις φθηνότερες στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κεντρική Ευρώπη η τιμή της Mwh διαμορφώνεται αύριο στα €162-166.
Με βάση τα στοιχεία του ENTSO-E και του ιταλικού διαχειριστή ενεργειακών αγορών GME για το διάστημα 1-12 Αυγούστου, η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ εννέα χωρών, στα 122 ευρώ/MWh, ενώ στην άλλη άκρη βρίσκεται η Ιταλία με 181 ευρώ/MWh. Η απόσταση των δύο αγορών φτάνει έτσι τα 59 ευρώ/MWh με την Ελλάδα να είναι σχεδόν 30 ευρώ/MWh χαμηλότερα από αγορές που βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία κτλ).
Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι επίσης η Σλοβενία και η Σλοβακία με 151 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία με 150 ευρώ, η Ρουμανία με 149 ευρώ, η Αυστρία με 142 ευρώ, η Βουλγαρία με 135 ευρώ και η Τσεχία με 132 ευρώ/MWh.
Στενεύουν τα περιθώρια στη ΝΑ ΕυρώπηΗ ελληνική εικόνα αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς, την ίδια ώρα, ισχυρές πιέσεις διαμορφώνονται στην ηλεκτροπαραγωγή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξαιτίας της παρατεταμένης ζέστης και της λειψυδρίας.
Στη Ρουμανία, τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Δούναβη έχουν ήδη οδηγήσει εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ενώ πλέον απειλείται με διακοπή λειτουργίας και ο τελευταίος ενεργός αντιδραστήρας. Σύμφωνα με τη Nuclearelectrica, εφόσον συνεχιστεί η πτώση της στάθμης του ποταμού, εξετάζεται ελεγχόμενη διακοπή λειτουργίας στις 13 Αυγούστου. Οι δύο αντιδραστήρες του σταθμού καλύπτουν υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
Η εξέλιξη έχει κινητοποιήσει τις ρουμανικές αρχές, οι οποίες έχουν προχωρήσει ακόμη και σε έκτακτες παρεμβάσεις στον Δούναβη προκειμένου να εξασφαλίσουν νερό ψύξης για τον σταθμό. Σε περίπτωση πλήρους απώλειας της πυρηνικής παραγωγής, η χώρα θα χρειαστεί να στραφεί σε αυξημένες εισαγωγές και σε πρόσθετη θερμική παραγωγή, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή είναι ήδη πιεσμένη.
Σε αυτό το περιβάλλον, η υψηλή παραγωγή από ήλιο και άνεμο προσφέρει στην ελληνική αγορά μια σημαντική ασπίδα απέναντι στις περιφερειακές αναταράξεις. Όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ, περιορίζεται η ανάγκη για παραγωγή από φυσικό αέριο και μαζί της η έκθεση της αγοράς στο κόστος του εισαγόμενου καυσίμου.
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