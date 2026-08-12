Φθηνότερο ρεύμα στην Ελλάδα χάρη στις ΑΠΕ: Στα €96 η MWh, όταν στην κεντρική Ευρώπη η αντίστοιχη τιμή κυμαίνεται από €162-166

Η υψηλή παραγωγή από ήλιο και άνεμο προσφέρει στην ελληνική αγορά μια σημαντική ασπίδα απέναντι στις περιφερειακές αναταράξεις - Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας η τιμή της Mwh είναι από τις φθηνότερες στην ΕΕ