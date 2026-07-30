Οι φοβερές μαντεψιές του Αντώναρου, τα βάσανα της προέδρου Μαρίας (φύγε συ, έλα συ), το inside της πώλησης της Δέλτα-Vivartia, οι πλειστηριασμοί ξενοδοχείων

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Πέρασαν και περνάνε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα, Ταμεία Ανάκαμψης και άλλα πολλά καλά. Και μερικά στραβά και ανάποδα βεβαίως. Δεν έπρεπε (ή πρέπει) ορισμένα επαγγέλματα σαν αυτό να βρουν διαφορετική μεταχείριση; Ας ελπίσουμε πάντως ότι το εξαιρετικά δύσκολο τριήμερο που ξεκίνησε με θυελλώδεις ανέμους σχεδόν σε όλη την Ελλάδα δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.Μέρες σχεδιασμού-Σας έγραφα χθες ότι ο Κ.Μ θα μείνει στο Μαξίμου μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας και μετά θα φύγει μερικές μέρες στην Κρήτη. Μαζί του θα μείνουν και βασικοί του συνεργάτες, προκειμένου να γίνει ένας λίγο πιο ήρεμος σχεδιασμός τόσο για την ουσία, όσο και για την προβολή του πακέτου της ΔΕΘ. Επίσης στο Μ.Μ κοιτούν με προσοχή και τα δημοσκοπικά στοιχεία ανά ηλικιακή ομάδα, προκειμένου να σχεδιάσουν μέτρα που αφορούν πολλούς και διάφορους και όχι μόνο συνταξιούχους. Για παράδειγμα, στο ραντάρ είναι οι νέοι 17-25, ενώ η κυβέρνηση έχει να κάνει ακόμα δουλειά στο ηλικιακό group 26-40. Πάντως, άμα είναι να κάνει εκλογές του χρόνου τον Μάιο ο Κ.Μ ο πολιτικός χρόνος μπροστά είναι άπλετος.Το παρασκηνιακό ξεκατίνιασμα στης Καρυστιανού-Η χθεσινή ανακοίνωση του Αυγερινού ότι εδώ και τρεις εβδομάδες έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του εκπροσώπου του κόμματος Καρυστιανού δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο. Σε αυτό το κόμμα που δεν έχει εκλεγμένα όργανα παρά μόνο ένα ολιγομελές πολιτικό συμβούλιο, οι συνεδριάσεις διαρκούν ατέρμονα, οι διαφωνίες είναι πολλές και έντονες, ενώ φαίνεται ότι ανάλογα με τη συγκυρία άλλοι ανεβαίνουν κι άλλοι κατεβαίνουν στην εκτίμηση της αρχηγού Μαρίας. Έτσι, ενώ ο Αυγερινός ξεκίνησε ως ο βασικός συνεργάτης στα θέματα επικοινωνίας, σύντομα ανακάλυψε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι δηλαδή η αρχηγός Μαρία είναι επιρρεπής στην κολακεία και ακούει συγκεκριμένους ανθρώπους, με βασική την εξ απορρήτων συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία, η οποία τα ρυθμίζει όλα μέσα στο κόμμα. Το κορυφαίο ήταν ότι εδώ και εβδομάδες το κόμμα έβγαζε ανακοινώσεις, είτε για θέματα επικαιρότητας είτε για το πρόγραμμα της Καρυστιανού, χωρίς ο Αυγερινός να έχει ρόλο. Επίσης λέγεται ότι έχει απομακρυνθεί και ο δικηγόρος Παναγιωτακόπουλος που είχε πάει μαζί με την αρχηγό στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος πριν από δύο μήνες.Τα νέα πρόσωπα της Μαρίας-Ποιοι είναι τώρα κοντά στην αρχηγό Μαρία; Λέγεται ότι πολύ στην εκτίμησή της έχει ανέβει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος εμφανίζεται στα κανάλια ως ενεργειακός επιθεωρητής, ενώ έχει αναλάβει την εκπόνηση του ενεργειακού προγράμματος και τον τομέα Πολιτικής Προστασίας. Ο Χριστοδουλίδης ήταν στέλεχος του Βελόπουλου απ’ όπου και αποχώρησε. Επίσης έχουν ανέβει πολύ οι μετοχές κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών, όπως ο Γιώργος Δρόσος και ο Κώστας Μητροδήμος, ο οποίος έστελνε μάλιστα και SMS κινητοποίησης στις επαφές του ενόψει της χθεσινής επίσκεψης της Καρυστιανού στη Λάρισα. Η ίδια η αρχηγός Μαρία μου λένε ότι αναγνωρίζει ότι είναι πολιτικά άπειρη, εκτιμά όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του ‘27 οπότε και θα έχει αρκετό χρόνο να διορθώσει τα όποια λάθη γίνονται σε επίπεδο προσώπων και επιλογών.Ποιοι θα πάνε στην Πενταμερή-Είναι προφανές ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες δεν θα έφευγε από την Κύπρο χωρίς να ανακοινώσει κάποιο επόμενο βήμα και αυτό είναι το γνωστό σχήμα της Πενταμερούς. Είναι ασαφές πότε θα γίνει, πάντως λογικά εντός του έτους. Από την Κύπρο θα συμμετέχει ο Χριστοδουλίδης, από το ψευδοκράτος ο Ερχιουρμάν, ενώ από Ελλάδα και Τουρκία θα συμμετέχουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, αλλά και ο υφυπουργός εξωτερικών της μεγάλης Βρετανίας. Η σύνθεση όπως καταλαβαίνετε δείχνει ότι υπάρχει μία κινητικότητα, δεν υπάρχουν όμως ψευδαισθήσεις ως προς το πραγματικό momentum.Πόσο Αντώναρος…-Λοιπόν, έχω μάθει ότι παίζει να ακυρώσει ο Μητσοτάκης τις διακοπές του και μαζί όλο το Μ.Μ μετά την «old time classic πλέον» ανάρτηση του Βαγγέλη Αντώναρου ότι… μια κρυφή δημοσκόπηση δίνει τη Ν.Δ. κάτω από 20%. Είναι κάτι σαν ritual, σαν γούρι θα έλεγα για τον Κ.Μ οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Α. Έγραψε λοιπόν ο έμπειρος δημοσιογράφος και πολιτικός παράγων ότι υπάρχουν δύο μυστικές (όπως πάντα) δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Ν.Δ. έπεσε κάτω από το 20% και το διαπίστωσε (από ρεπορτάζ πάντα) και ένας εξίσου «έμπειρος δημοσιογράφος». Μην με ρωτάτε γιατί δεν λένε ποιες εταιρείες κάνουν τις δημοσκοπήσεις γιατί άλλωστε αν το έλεγαν δεν θα ήταν και μυστικές, άρα δεν θα είχαν και καμία αξία. Τώρα για την αξία των δημοσκοπήσεων που κατά καιρούς επικαλείται ο Αντώναρος μπορώ να θυμηθώ ότι στις 21 Μαΐου του 2019 περίπου ένα μήνα πριν τις εκλογές έγραφε: «Εγώ σας είχα προετοιμάσει από χθες. Είχα πει ότι οι δημοσκόποι στον δρόμο για την κάλπη θα χάνουν κάθε μέρα και από μισή μέχρι μια μονάδα στην υποτιθέμενη διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μας εμφανίσθηκε καινούρια μέτρηση με διαφορά κάτω από το πέντε: 4,9%. Για να δούμε αύριο θα πέσουν κάτω από 4% γιατί μαθαίνω ότι στα χέρια νεοδημοκρατών βρίσκεται από χθες το μεσημέρι δημοσκόπηση με ισχυρό προβάδισμα 1,2%» (σ.σ. λεπτομέρεια: προσέξτε από το μεσημέρι που καίει και ο ήλιος). Στις 21 Ιουνίου το 2023 λίγο πριν τις εκλογές ο Αντώναρος έγραφε «πολύ εκνευρισμό διαπιστώνω στις τάξεις της Ν.Δ. τα τελευταία 2-3 24ώρα. Γιατί; Τους ανησυχεί κάτι;» Εγώ μετά την προχθεσινή ανάρτηση αν ήμουν Μητσοτάκης θα το σκεφτόμουν…Το παρασκήνιο για την πώληση της ΔΕΛΤΑ-VIVARTIA