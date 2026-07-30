Οι φοβερές μαντεψιές του Αντώναρου, τα βάσανα της προέδρου Μαρίας (φύγε συ, έλα συ), το inside της πώλησης της Δέλτα-Vivartia, οι πλειστηριασμοί ξενοδοχείων
Οι φοβερές μαντεψιές του Αντώναρου, τα βάσανα της προέδρου Μαρίας (φύγε συ, έλα συ), το inside της πώλησης της Δέλτα-Vivartia, οι πλειστηριασμοί ξενοδοχείων
Χαίρετε, χθες είχαμε ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια τριών πυροσβεστών πάνω στο καθήκον, γεγονός που πρέπει πάντα να μας θυμίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν ανεκτίμητο έργο στην κοινωνία αλλά πληρώνονται όσο όλοι όσοι δουλεύουν στο Δημόσιο, ή και ακόμα λιγότερο
Πέρασαν και περνάνε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα, Ταμεία Ανάκαμψης και άλλα πολλά καλά. Και μερικά στραβά και ανάποδα βεβαίως. Δεν έπρεπε (ή πρέπει) ορισμένα επαγγέλματα σαν αυτό να βρουν διαφορετική μεταχείριση; Ας ελπίσουμε πάντως ότι το εξαιρετικά δύσκολο τριήμερο που ξεκίνησε με θυελλώδεις ανέμους σχεδόν σε όλη την Ελλάδα δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές.
Μέρες σχεδιασμού
-Σας έγραφα χθες ότι ο Κ.Μ θα μείνει στο Μαξίμου μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας και μετά θα φύγει μερικές μέρες στην Κρήτη. Μαζί του θα μείνουν και βασικοί του συνεργάτες, προκειμένου να γίνει ένας λίγο πιο ήρεμος σχεδιασμός τόσο για την ουσία, όσο και για την προβολή του πακέτου της ΔΕΘ. Επίσης στο Μ.Μ κοιτούν με προσοχή και τα δημοσκοπικά στοιχεία ανά ηλικιακή ομάδα, προκειμένου να σχεδιάσουν μέτρα που αφορούν πολλούς και διάφορους και όχι μόνο συνταξιούχους. Για παράδειγμα, στο ραντάρ είναι οι νέοι 17-25, ενώ η κυβέρνηση έχει να κάνει ακόμα δουλειά στο ηλικιακό group 26-40. Πάντως, άμα είναι να κάνει εκλογές του χρόνου τον Μάιο ο Κ.Μ ο πολιτικός χρόνος μπροστά είναι άπλετος.
Το παρασκηνιακό ξεκατίνιασμα στης Καρυστιανού
-Η χθεσινή ανακοίνωση του Αυγερινού ότι εδώ και τρεις εβδομάδες έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του εκπροσώπου του κόμματος Καρυστιανού δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο. Σε αυτό το κόμμα που δεν έχει εκλεγμένα όργανα παρά μόνο ένα ολιγομελές πολιτικό συμβούλιο, οι συνεδριάσεις διαρκούν ατέρμονα, οι διαφωνίες είναι πολλές και έντονες, ενώ φαίνεται ότι ανάλογα με τη συγκυρία άλλοι ανεβαίνουν κι άλλοι κατεβαίνουν στην εκτίμηση της αρχηγού Μαρίας. Έτσι, ενώ ο Αυγερινός ξεκίνησε ως ο βασικός συνεργάτης στα θέματα επικοινωνίας, σύντομα ανακάλυψε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι δηλαδή η αρχηγός Μαρία είναι επιρρεπής στην κολακεία και ακούει συγκεκριμένους ανθρώπους, με βασική την εξ απορρήτων συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία, η οποία τα ρυθμίζει όλα μέσα στο κόμμα. Το κορυφαίο ήταν ότι εδώ και εβδομάδες το κόμμα έβγαζε ανακοινώσεις, είτε για θέματα επικαιρότητας είτε για το πρόγραμμα της Καρυστιανού, χωρίς ο Αυγερινός να έχει ρόλο. Επίσης λέγεται ότι έχει απομακρυνθεί και ο δικηγόρος Παναγιωτακόπουλος που είχε πάει μαζί με την αρχηγό στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος πριν από δύο μήνες.
Τα νέα πρόσωπα της Μαρίας
-Ποιοι είναι τώρα κοντά στην αρχηγό Μαρία; Λέγεται ότι πολύ στην εκτίμησή της έχει ανέβει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος εμφανίζεται στα κανάλια ως ενεργειακός επιθεωρητής, ενώ έχει αναλάβει την εκπόνηση του ενεργειακού προγράμματος και τον τομέα Πολιτικής Προστασίας. Ο Χριστοδουλίδης ήταν στέλεχος του Βελόπουλου απ’ όπου και αποχώρησε. Επίσης έχουν ανέβει πολύ οι μετοχές κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών, όπως ο Γιώργος Δρόσος και ο Κώστας Μητροδήμος, ο οποίος έστελνε μάλιστα και SMS κινητοποίησης στις επαφές του ενόψει της χθεσινής επίσκεψης της Καρυστιανού στη Λάρισα. Η ίδια η αρχηγός Μαρία μου λένε ότι αναγνωρίζει ότι είναι πολιτικά άπειρη, εκτιμά όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του ‘27 οπότε και θα έχει αρκετό χρόνο να διορθώσει τα όποια λάθη γίνονται σε επίπεδο προσώπων και επιλογών.
Ποιοι θα πάνε στην Πενταμερή
-Είναι προφανές ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες δεν θα έφευγε από την Κύπρο χωρίς να ανακοινώσει κάποιο επόμενο βήμα και αυτό είναι το γνωστό σχήμα της Πενταμερούς. Είναι ασαφές πότε θα γίνει, πάντως λογικά εντός του έτους. Από την Κύπρο θα συμμετέχει ο Χριστοδουλίδης, από το ψευδοκράτος ο Ερχιουρμάν, ενώ από Ελλάδα και Τουρκία θα συμμετέχουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, αλλά και ο υφυπουργός εξωτερικών της μεγάλης Βρετανίας. Η σύνθεση όπως καταλαβαίνετε δείχνει ότι υπάρχει μία κινητικότητα, δεν υπάρχουν όμως ψευδαισθήσεις ως προς το πραγματικό momentum.
Πόσο Αντώναρος…
-Λοιπόν, έχω μάθει ότι παίζει να ακυρώσει ο Μητσοτάκης τις διακοπές του και μαζί όλο το Μ.Μ μετά την «old time classic πλέον» ανάρτηση του Βαγγέλη Αντώναρου ότι… μια κρυφή δημοσκόπηση δίνει τη Ν.Δ. κάτω από 20%. Είναι κάτι σαν ritual, σαν γούρι θα έλεγα για τον Κ.Μ οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Α. Έγραψε λοιπόν ο έμπειρος δημοσιογράφος και πολιτικός παράγων ότι υπάρχουν δύο μυστικές (όπως πάντα) δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Ν.Δ. έπεσε κάτω από το 20% και το διαπίστωσε (από ρεπορτάζ πάντα) και ένας εξίσου «έμπειρος δημοσιογράφος». Μην με ρωτάτε γιατί δεν λένε ποιες εταιρείες κάνουν τις δημοσκοπήσεις γιατί άλλωστε αν το έλεγαν δεν θα ήταν και μυστικές, άρα δεν θα είχαν και καμία αξία. Τώρα για την αξία των δημοσκοπήσεων που κατά καιρούς επικαλείται ο Αντώναρος μπορώ να θυμηθώ ότι στις 21 Μαΐου του 2019 περίπου ένα μήνα πριν τις εκλογές έγραφε: «Εγώ σας είχα προετοιμάσει από χθες. Είχα πει ότι οι δημοσκόποι στον δρόμο για την κάλπη θα χάνουν κάθε μέρα και από μισή μέχρι μια μονάδα στην υποτιθέμενη διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μας εμφανίσθηκε καινούρια μέτρηση με διαφορά κάτω από το πέντε: 4,9%. Για να δούμε αύριο θα πέσουν κάτω από 4% γιατί μαθαίνω ότι στα χέρια νεοδημοκρατών βρίσκεται από χθες το μεσημέρι δημοσκόπηση με ισχυρό προβάδισμα 1,2%» (σ.σ. λεπτομέρεια: προσέξτε από το μεσημέρι που καίει και ο ήλιος). Στις 21 Ιουνίου το 2023 λίγο πριν τις εκλογές ο Αντώναρος έγραφε «πολύ εκνευρισμό διαπιστώνω στις τάξεις της Ν.Δ. τα τελευταία 2-3 24ώρα. Γιατί; Τους ανησυχεί κάτι;» Εγώ μετά την προχθεσινή ανάρτηση αν ήμουν Μητσοτάκης θα το σκεφτόμουν…
Το παρασκήνιο για την πώληση της ΔΕΛΤΑ-VIVARTIA
Μέρες σχεδιασμού
-Σας έγραφα χθες ότι ο Κ.Μ θα μείνει στο Μαξίμου μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας και μετά θα φύγει μερικές μέρες στην Κρήτη. Μαζί του θα μείνουν και βασικοί του συνεργάτες, προκειμένου να γίνει ένας λίγο πιο ήρεμος σχεδιασμός τόσο για την ουσία, όσο και για την προβολή του πακέτου της ΔΕΘ. Επίσης στο Μ.Μ κοιτούν με προσοχή και τα δημοσκοπικά στοιχεία ανά ηλικιακή ομάδα, προκειμένου να σχεδιάσουν μέτρα που αφορούν πολλούς και διάφορους και όχι μόνο συνταξιούχους. Για παράδειγμα, στο ραντάρ είναι οι νέοι 17-25, ενώ η κυβέρνηση έχει να κάνει ακόμα δουλειά στο ηλικιακό group 26-40. Πάντως, άμα είναι να κάνει εκλογές του χρόνου τον Μάιο ο Κ.Μ ο πολιτικός χρόνος μπροστά είναι άπλετος.
Το παρασκηνιακό ξεκατίνιασμα στης Καρυστιανού
-Η χθεσινή ανακοίνωση του Αυγερινού ότι εδώ και τρεις εβδομάδες έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του εκπροσώπου του κόμματος Καρυστιανού δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο. Σε αυτό το κόμμα που δεν έχει εκλεγμένα όργανα παρά μόνο ένα ολιγομελές πολιτικό συμβούλιο, οι συνεδριάσεις διαρκούν ατέρμονα, οι διαφωνίες είναι πολλές και έντονες, ενώ φαίνεται ότι ανάλογα με τη συγκυρία άλλοι ανεβαίνουν κι άλλοι κατεβαίνουν στην εκτίμηση της αρχηγού Μαρίας. Έτσι, ενώ ο Αυγερινός ξεκίνησε ως ο βασικός συνεργάτης στα θέματα επικοινωνίας, σύντομα ανακάλυψε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι δηλαδή η αρχηγός Μαρία είναι επιρρεπής στην κολακεία και ακούει συγκεκριμένους ανθρώπους, με βασική την εξ απορρήτων συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία, η οποία τα ρυθμίζει όλα μέσα στο κόμμα. Το κορυφαίο ήταν ότι εδώ και εβδομάδες το κόμμα έβγαζε ανακοινώσεις, είτε για θέματα επικαιρότητας είτε για το πρόγραμμα της Καρυστιανού, χωρίς ο Αυγερινός να έχει ρόλο. Επίσης λέγεται ότι έχει απομακρυνθεί και ο δικηγόρος Παναγιωτακόπουλος που είχε πάει μαζί με την αρχηγό στον Άρειο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος πριν από δύο μήνες.
Τα νέα πρόσωπα της Μαρίας
-Ποιοι είναι τώρα κοντά στην αρχηγό Μαρία; Λέγεται ότι πολύ στην εκτίμησή της έχει ανέβει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος εμφανίζεται στα κανάλια ως ενεργειακός επιθεωρητής, ενώ έχει αναλάβει την εκπόνηση του ενεργειακού προγράμματος και τον τομέα Πολιτικής Προστασίας. Ο Χριστοδουλίδης ήταν στέλεχος του Βελόπουλου απ’ όπου και αποχώρησε. Επίσης έχουν ανέβει πολύ οι μετοχές κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών, όπως ο Γιώργος Δρόσος και ο Κώστας Μητροδήμος, ο οποίος έστελνε μάλιστα και SMS κινητοποίησης στις επαφές του ενόψει της χθεσινής επίσκεψης της Καρυστιανού στη Λάρισα. Η ίδια η αρχηγός Μαρία μου λένε ότι αναγνωρίζει ότι είναι πολιτικά άπειρη, εκτιμά όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του ‘27 οπότε και θα έχει αρκετό χρόνο να διορθώσει τα όποια λάθη γίνονται σε επίπεδο προσώπων και επιλογών.
Ποιοι θα πάνε στην Πενταμερή
-Είναι προφανές ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες δεν θα έφευγε από την Κύπρο χωρίς να ανακοινώσει κάποιο επόμενο βήμα και αυτό είναι το γνωστό σχήμα της Πενταμερούς. Είναι ασαφές πότε θα γίνει, πάντως λογικά εντός του έτους. Από την Κύπρο θα συμμετέχει ο Χριστοδουλίδης, από το ψευδοκράτος ο Ερχιουρμάν, ενώ από Ελλάδα και Τουρκία θα συμμετέχουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, αλλά και ο υφυπουργός εξωτερικών της μεγάλης Βρετανίας. Η σύνθεση όπως καταλαβαίνετε δείχνει ότι υπάρχει μία κινητικότητα, δεν υπάρχουν όμως ψευδαισθήσεις ως προς το πραγματικό momentum.
Πόσο Αντώναρος…
-Λοιπόν, έχω μάθει ότι παίζει να ακυρώσει ο Μητσοτάκης τις διακοπές του και μαζί όλο το Μ.Μ μετά την «old time classic πλέον» ανάρτηση του Βαγγέλη Αντώναρου ότι… μια κρυφή δημοσκόπηση δίνει τη Ν.Δ. κάτω από 20%. Είναι κάτι σαν ritual, σαν γούρι θα έλεγα για τον Κ.Μ οι αναρτήσεις του Βαγγέλη Α. Έγραψε λοιπόν ο έμπειρος δημοσιογράφος και πολιτικός παράγων ότι υπάρχουν δύο μυστικές (όπως πάντα) δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Ν.Δ. έπεσε κάτω από το 20% και το διαπίστωσε (από ρεπορτάζ πάντα) και ένας εξίσου «έμπειρος δημοσιογράφος». Μην με ρωτάτε γιατί δεν λένε ποιες εταιρείες κάνουν τις δημοσκοπήσεις γιατί άλλωστε αν το έλεγαν δεν θα ήταν και μυστικές, άρα δεν θα είχαν και καμία αξία. Τώρα για την αξία των δημοσκοπήσεων που κατά καιρούς επικαλείται ο Αντώναρος μπορώ να θυμηθώ ότι στις 21 Μαΐου του 2019 περίπου ένα μήνα πριν τις εκλογές έγραφε: «Εγώ σας είχα προετοιμάσει από χθες. Είχα πει ότι οι δημοσκόποι στον δρόμο για την κάλπη θα χάνουν κάθε μέρα και από μισή μέχρι μια μονάδα στην υποτιθέμενη διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μας εμφανίσθηκε καινούρια μέτρηση με διαφορά κάτω από το πέντε: 4,9%. Για να δούμε αύριο θα πέσουν κάτω από 4% γιατί μαθαίνω ότι στα χέρια νεοδημοκρατών βρίσκεται από χθες το μεσημέρι δημοσκόπηση με ισχυρό προβάδισμα 1,2%» (σ.σ. λεπτομέρεια: προσέξτε από το μεσημέρι που καίει και ο ήλιος). Στις 21 Ιουνίου το 2023 λίγο πριν τις εκλογές ο Αντώναρος έγραφε «πολύ εκνευρισμό διαπιστώνω στις τάξεις της Ν.Δ. τα τελευταία 2-3 24ώρα. Γιατί; Τους ανησυχεί κάτι;» Εγώ μετά την προχθεσινή ανάρτηση αν ήμουν Μητσοτάκης θα το σκεφτόμουν…
Το παρασκήνιο για την πώληση της ΔΕΛΤΑ-VIVARTIA
-Παρά το θέρος, μου λένε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ CVC και αδελφών Σαράντη (Όλυμπος) για την ΔΕΛΤΑ. Μάλιστα υπό μια έννοια έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος και δεν αποκλείεται μετά τον Αύγουστο να επιτευχθεί συμφωνία. Όπως έχουμε πει και παλαιότερα, το CVC ζητά 300 εκατ. για τη ΔΕΛΤΑ και η διαφορά πλέον με τους αδελφούς Σαράντη είναι στα 50 εκατ. Εικάζεται ότι με κάποιο σχήμα earn out, CVC και Αφοι Σαράντη μπορεί το επόμενο διάστημα να συγκλίνουν καθώς για τη ΔΕΛΤΑ δεν υπάρχει και συνωστισμός υποψηφίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον από τη Θεσσαλία και κάτω, έχει αποχωριστεί καλές θυγατρικές (Βουλγαρία, τυροκομικές μονάδες κ.ά.) και μόνον κάποιος που γνωρίζει σε βάθος τον κλάδο και την αγορά μπορεί να αναλάβει και να διαχειριστεί επιτυχώς το ρίσκο της ανόρθωσης. Γενικά το CVC έχει θέσει ψηλά τον πήχη για την Vivartia. Οι πληροφορίες είναι ότι για τη Μ. Αραμπατζής -Ελληνική Ζύμη ζητά 420 εκατ. Η εταιρεία έχει ένα χρυσοφόρο συμβόλαιο με τα Lidl και κάνει πολλές εξαγωγές. Ωστόσο, ο Μ. Αραμπατζής, ο αποκαλούμενος και «βασιλιάς της ζύμης», ετοιμάζει μια αρτοβιομηχανία (Αrzsi Bacery) στη Σίνδο και προφανώς αν πουληθεί, η ζύμη θα ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Πάντως το τίμημα φαίνεται ότι αποθαρρύνει ενδιαφερόμενους καθώς η Μ. Αραμπατζής -Ελληνική Ζύμη είναι προς πώληση σχεδόν δυο χρόνια. Όσον αφορά την εστίαση (Goody’s, Everest και Flocafe) το CVC ζητά τίμημα 300 εκατ. αλλά και αυτό είναι μια δουλειά με τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Γιατί η ΜΕΤLEN δεν ανακοίνωσε την αμερικανική εταιρεία που πωλεί το γάλλιο
-Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η ΜΕΤLEN δεν ανακοίνωσε την επωνυμία της «κορυφαίας αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας» όπως ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση, με την οποία έκλεισε συμφωνία για τη διάθεση του 25% της μελλοντικής παραγωγής γαλλίου. Η εξήγηση είναι ότι οι εταιρείες που αγοράζουν γάλλιο αποτελούν ένα πολύ κλειστό club περίπου 10 εταιρειών, μεταξύ των οποίων Amazon, Microsoft,Texas Instruments, Apple, Broadcom, Coherend, NVIDIA κ.ά. Με τις διεθνείς τιμές του γαλλίου και την παγκόσμια παραγωγή να είναι σε κοινή γνώση, ο ανταγωνισμός από μια παραγγελία μπορεί να υπολογίσει την παραγωγή της αγοράστριας εταιρίας. Οπότε για αυτό οι συγκεκριμένες συμφωνίες έχουν όρους εμπιστευτικότητας. Στο ερώτημα γιατί ο Αμερικανός αγοραστής έσπευσε να κλειδώσει ποσότητες με premium έναντι της τρέχουσας τιμής η απάντηση είναι ότι εκτιμά πως στη διάρκεια της συμφωνίας το γάλλιο ενδέχεται να ακριβύνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τη σημερινή τιμή. Η Κίνα, που ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής, έχει απαγορεύσει από το 2024 τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το μέταλλο είναι αναντικατάστατο σε ημιαγωγούς, τηλεπικοινωνίες και άμυνα. Για αυτό και στην αγορά ήδη προεξοφλούνται επόμενες συμφωνίες, με πιθανούς στόχους ιαπωνικούς μέγα-ομίλους, καθώς η ένταση ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο κόβει και τη δική τους τροφοδοσία από την Κίνα.
Το γάλλιο αλλάζει την επενδυτική εξίσωση για τη Metlen
-Πάντως η συμφωνία της Metlen για τη διάθεση του 25% της μελλοντικής παραγωγής γαλλίου αποτελεί για τους αναλυτές έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η επένδυση της εταιρείας αποκτά ήδη εμπορικό αποτύπωμα, μειώνοντας σημαντικά το ρίσκο εκτέλεσής της. Οι αναλυτές της Axia Alpha Finance εκτιμούν ότι η συμφωνία ενδέχεται να δημιουργεί σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης των προβλέψεων για τη Metlen. Η αρχική καθοδήγηση της διοίκησης προέβλεπε ετήσια έσοδα 50 εκατ. ευρώ και EBITDA 40 εκατ. ευρώ, με παραδοχή τιμής γαλλίου στα 1.000 δολάρια ανά κιλό. Σήμερα, όμως η τιμή του γαλλίου στις δυτικές αγορές κινείται πάνω από τα $2.250 το κιλό (περίπου €2.100), υπερδιπλάσια από τις αρχές του 2025. Με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς να κινούνται αισθητά υψηλότερα, η δυνητική κερδοφορία της δραστηριότητας θα μπορούσε να υπερβεί τα 150 εκατ. ευρώ EBITDA, ανεβάζοντας την αποτίμηση του συγκεκριμένου κλάδου σε επίπεδα άνω των 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η ύπαρξη ενός μακροχρόνιου συμβολαίου διάθεσης παραγωγής (offtake agreement) ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών και δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, ιδιαίτερα εάν ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες και για άλλα κρίσιμα ή σπάνια μέταλλα. Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά θεωρεί ότι το έργο του γαλλίου μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς δημιουργίας αξίας για τη Metlen τα επόμενα χρόνια.
Ο Σκλαβενίτης και τα 6 δισ.
-Σήμερα αναρτά τα αποτελέσματα ο όμιλος Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη. Οι πληροφορίες είναι ότι ο τζίρος θα ξεπεράσει τα 6 δισ. σε επίπεδο ομίλου, κάτι που αν επαληθευτεί θα σημαίνει ότι συνεχίζει να διευρύνει το μερίδιο του στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Στο μεταξύ, σημειώστε πως συνεχίζονται πυρετωδώς οι εργασίες για τη μεγάλη επένδυση των 150 εκατ. στο παλιό εργοστάσιο της Πίτσος στου Ρέντη για τη δημιουργία του μεγαλύτερου food hall στην Ελλάδα.
Παράταση για την επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ύψους 1,3 δισ. ευρώ
-Παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε στην προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, έργο προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ. Η αρχική προθεσμία είχε οριστεί για αύριο Παρασκευή, αλλά με βάση την νεότερη ενημέρωση πάμε για τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το έργο διεκδικούν δύο κοινοπραξίες, η ΑΒΑΞ – METKA (60%-40%) και η AKTOR σε συνεργασία με την τουρκική κατασκευαστική εταιρεία ICTAS. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την έναρξη λειτουργίας του, η οποία θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου, ώστε να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση των επόμενων ετών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που αναμένεται να τροφοδοτήσουν το ανεκτέλεστο των ομίλων που θα κερδίσουν το διαγωνισμό.
Οι λεπτομέρειες για ΟΤΕ-ΝΑΤΟ
-Στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, επιβεβαίωσε την πληροφορία της στήλης για την ανάληψη από τον ΟΤΕ του πρώτου συμβολαίου δημιουργίας υποδομών data center για το ΝΑΤΟ, συνολικής αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και υλοποίηση κρίσιμων υποδομών data center, την εγκατάσταση υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών συστημάτων, αυτοματοποίηση λειτουργιών κ.α. Τα έργα αυτά θεωρούνται από τα πλέον απαιτητικά στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς αφορούν κρίσιμες στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές της νατοϊκής συμμαχίας. Πρόκειται για ένα νέο έργο, με μεγάλες προοπτικές που μπορεί να ανεβάσουν την αξία του πιο πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό των 45 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως ενδεικτικό της όλο και μεγαλύτερης σημασίας που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες ολοκληρωμένων λύσεων ICT για τον Όμιλο, η διοίκηση χαρακτήρισε τον τομέα των υπηρεσιών ICT και System Solutions ως τον δεύτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ΟΤΕ. Ενδεικτικά, στο πρώτο εξάμηνο 2026, τα έσοδα από ολοκληρωμένες λύσεις ICT ανήλθαν σε 299,8 εκατ., έναντι 182,5 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι. Αν και στον τομέα του ICT τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, αυτό αναμένεται να αντισταθμιστεί από μεγαλύτερη συμμετοχή έργων του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
ElvalHalcor: Ποντάρει σε ισχυρές ταμειακές ροές και προϊόντα υψηλότερης αξίας
-Θετική για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου εμφανίστηκε η διοίκηση της ElvalHalcor στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, εκτιμώντας ότι το κεφάλαιο κίνησης θα αποκλιμακωθεί μετά την εποχική κορύφωση του πρώτου εξαμήνου. Η άνοδος των τιμών του LME επηρέασε πρόσκαιρα τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ωστόσο η καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και η έγκαιρη προμήθεια πρώτων υλών δημιουργούν προϋποθέσεις για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, ο όμιλος μείωσε τον καθαρό δανεισμό κατά 57 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να υποχωρεί στις 2,2 φορές, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών. Στην κερδοφορία, η διοίκηση επανέλαβε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και όχι από μεγαλύτερους όγκους παραγωγής, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την ευρωπαϊκή έρευνα αντιντάμπινγκ στον χαλκό, σημειώνοντας ότι ήδη καταγράφεται επιτάχυνση παραγγελιών ενόψει πιθανής επιβολής δασμών. Οι επενδύσεις συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παρουσίας σε αγορές υψηλής ανάπτυξης, όπως οι αντλίες θερμότητας. Η συνεισφορά των νέων επενδύσεων στον χαλκό θα αρχίσει από τα τέλη του 2027, ενώ η μεγαλύτερη ώθηση στην κερδοφορία αναμένεται μετά το 2029 με τη λειτουργία του νέου χυτηρίου και του νέου ψυχρού ελάστρου αλουμινίου. Για το τρίτο τρίμηνο, η διοίκηση χαρακτήρισε θετική την εκκίνηση του Ιουλίου, αποφεύγοντας ωστόσο ασφαλείς προβλέψεις για το σύνολο της περιόδου.
Ραντεβού τον Σεπτέμβρη για τον Τζιρακιάν
-Οι μέτοχοι της «Σωληνουργεία Τζιρακιάν Profil» που ετοιμάζονταν προχθές το απόγευμα για μια εκδρομή στα Οινόφυτα, έμειναν με τις προσκλήσεις στο χέρι. Η χθεσινή πρωινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανακλήθηκε την τελευταία στιγμή, με το ΔΣ να «επανέρχεται με νεότερη πρόσκληση», τελικά για τις 8 Σεπτεμβρίου. Πηγές της εταιρείας διαβεβαίωσαν τη στήλη ότι οι λόγοι της αναβολής είναι τυπικοί. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε πλήρη ανανέωση των βιογραφικών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξήγηση έχει βάση αφού η 5ετής θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, μία μέρα μετά την προγραμματισμένη νέα συνέλευση. Υπάρχει όμως και 2η ανάγνωση. Η διοίκηση θέλει να προσέλθει με υπογεγραμμένη την οριστική συμφωνία διευθέτησης των οφειλών της προς την Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί και προβλέπει άμεση καταβολή €700.000 και 3ετή ρύθμιση των υπολοίπων €7 εκατ. με επιτόκιο Euribor +1,5%. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιστορική σωληνουργία, τον Σεπτέμβριο θα είναι σε θέση να παρουσιάσει λειτουργική κερδοφορία εξαμήνου της τάξης του €1,5 εκατ. Το μέγεθος είναι εντυπωσιακό για μια εταιρεία που έκλεισε το 2025 με ζημίες €1,2 εκατ. Η αγορά κάτι έχει μυριστεί, η κεφαλαιοποίηση των €6,5 εκατ. είναι 47% υψηλότερη από ό,τι πριν από έξι μήνες. Προς το παρόν, όλοι περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η διοίκηση της εταιρείας των Οινοφύτων θα εμφανιστεί με νέο ΔΣ, με καθαρό τραπεζικό μέτωπο και θετικά οικονομικά μεγέθη.
Το στοίχημα της ΕΚΤΕΡ
-Ο επιχειρηματίας κατασκευαστής Θανάσης Σίψας χρησιμοποιεί το χρηματιστηριακό ταμπλό εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι οι συνάδελφοι του. Πουλούσε συστηματικά τη δική του εταιρεία για να πάρει μια θέση στο τραπέζι «των μεγάλων». Τρία placements σε 7 μήνες, με το ποσοστό του Θ. Σίψα στην ΕΚΤΕΡ να συρρικνώνεται στο 21,16% και τον ίδιο να εισπράττει συνολικά περί τα €19,3 εκατ. Από σχεδόν 40% (39,3%) πριν από τον Δεκέμβριο, στο 1/5 της δικής του κατασκευαστικής εταιρείας. Στις 9 Δεκεμβρίου 2025, διάθεση 6,1% στα €2,80. Στις 12 Φεβρουαρίου 2026, νέο πακέτο 6,13% στα €3,80 (€6,46 εκατ.). Τότε ήταν τιμή 26ετίας για μια μετοχή που επί χρόνια αγνοούσε η αγορά. Πριν από λίγες μέρες, στις 24 Ιουλίου, το τελευταίο 5,85% μέσω της «Πολυκράτης», έναντι €8,14 εκατ. στα €5,02 η μετοχή. Κάθε πώληση, ακριβότερη από την προηγούμενη. Συνολικά 13 πακέτα σε θεσμικούς, με το 25% της διάθεσης σε ξένα χαρτοφυλάκια και το free float διευρυμένο στο 78,8%. Στο ερώτημα «γιατί πουλάει;» η απάντηση τελικά είχε 3 μόνο λέξεις. Πτυχίο 7ης Τάξης. Το πτυχίο που ξεκλειδώνει διαγωνισμούς μιας αγοράς άνω των €11 δισ. που φέρνει μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ελεγχόμενες εκπτώσεις, ισχυρότερα περιθώρια EBITDA, ευκολότερη τραπεζική χρηματοδότηση. Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η κεφαλαιακή επιφάνεια είναι εισιτήριο για το τραπέζι όπου κάθονται ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, AVAX, ΜΕΤΚΑ. Ο Θανάσης Σίψας κάθισε στην 5η καρέκλα. Με κεφαλαιοποίηση €152,5 εκατ. έναντι €486,9 εκατ. της AVAX το στοίχημα του προέδρου είναι μικρότερο κομμάτι, πολύ μεγαλύτερης πίτας.
Νέες κορυφές για τα διυλιστήρια με υπογραφή Τραμπ
-Νέα ρεκόρ πέτυχαν τα ελληνικά διυλιστήρια, βρίσκοντας ισχυρό στήριγμα στη νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «σκληρά αντίποινα» εναντίον του Ιράν, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων, πυροδότησαν νέο ράλι στο αργό και το Brent. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας λειτούργησε ως καταλύτης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να στρέφονται στον ενεργειακό κλάδο. Η Motor Oil πρωταγωνίστησε καταγράφοντας άλμα 4,6%, για να κλείσει σε νέο ιστορικό υψηλό στα 50,7 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης άγγιξε έως και τα 50,95 ευρώ. Ταυτόχρονα, η HELLENiQ ENERGY σημείωσε πολυετές ρεκόρ, κλείνοντας με κέρδη 2,9% στα 12,8 ευρώ. Πρόκειται για τιμή που είχε να καταγράψει σε επίπεδο κλεισίματος από τον Ιανουάριο του 2006. Αποτελεί δηλαδή υψηλό 20 ετών. Η ισχυρή άνοδος των διυλιστηρίων αποτυπώνεται ανάγλυφα και στην επενδυτική τους βαρύτητα, καθώς η συνολική χρηματιστηριακή αξία των δύο ομίλων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισ. ευρώ. Η αγορά προεξοφλεί διεύρυνση των περιθωρίων διύλισης και ανθεκτική κερδοφορία για αμφότερες τις εισηγμένες, ειδικά από τη στιγμή που η ρητορική του Τραμπ και οι στρατιωτικές τριβές στη Μέση Ανατολή διατηρούν το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα.
O τουρισμός πάει καλά, όπως και οι πλειστηριασμοί ξενοδοχείων
-Την εποχή που ο ελληνικός τουρισμός σπάει ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, τουλάχιστον 43 ξενοδοχειακές μονάδες οδηγούνται σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Στο Αιγαίο, το Ιόνιο, την Κρήτη, την Αττική και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χτίστηκαν με γενναίο τραπεζικό δανεισμό, συχνά και με κοινοτικές επιδοτήσεις για αναβαθμίσεις. Η πανδημία, το εκτοξευμένο λειτουργικό κόστος και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις, τις άφησαν εκτεθειμένες. Τα δάνειά τους κατέληξαν στους servicers ( Intrum, Cepal, doValue) οι οποίοι για λογαριασμό των οχημάτων τιτλοποίησης επιχειρούν πρώτα συναινετικές ρυθμίσεις και, όπου αυτές ναυαγούν, ρευστοποιούν τις εξασφαλίσεις. Χθες βγήκε στο σφυρί το «Ampelia Seaside Resort» στο Γεννάδι της Ρόδου με τιμή εκκίνησης €4,3 εκατ. Πριν από μία εβδομάδα, ο «Πρίγκιπας Στάφυλος» στη Σκόπελο με €2,52 εκατ. (Intrum), το «Eleana» στη Σύρο την 1η Ιουλίου, με €2,24 εκατ. (Cepal), ενώ οι τιμές εκκίνησης του κύματος φθάνουν έως τα €14 εκατ. Στην αγορά κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η εκκαθάριση αυτών των χαρτοφυλακίων είναι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς βιώσιμων τουριστικών επενδύσεων. Στην απέναντι όχθη, funds και μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι παρακολουθούν τη διαδικασία με τον κατάλογο στο χέρι, αναζητώντας ποιοτικά assets σε τιμές βαθιάς έκπτωσης. Με τον τουρισμό στο ζενίθ και τις αποτιμήσεις ακινήτων στα ύψη, καλύτερο timing εκποίησης δεν υπάρχει. Η συγκέντρωση στον κλάδο είναι προδιαγεγραμμένη Οι υπερμοχλευμένοι αποχωρούν, οι κεφαλαιακά ισχυροί αγοράζουν, ανακαινίζουν, επανατοποθετούν.
Και η ομογένεια στο real estate
-Δεν είναι μόνο οι πάσης φύσεως εγχώριοι επιχειρηματίες που ποντάρουν στην ελληνική αγορά ακινήτων. Τα… θέλγητρά της, δηλαδή οι αποδόσεις, είναι τόσο ελκυστικά που φτάνουν και στην… αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού. Έτσι, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας «Kozmanthess» με μέτοχο και κεντρικό πρόσωπο τον Drake Behrakis, γιο του γνωστού Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και φιλάνθρωπου George D. Behrakis. Ο Drake Behrakis είναι πρόεδρος της Marwick Associates, μιας εταιρείας επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων, αλλά και ενεργό μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Η εν Ελλάδι νέα εταιρεία έχει σκοπό την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, την αγοραπωλησία κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων, την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 2.500.000 ευρώ και διαιρείται σε 250.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Τα λεφτά τα έβαλε ο ίδιος ο Drake Behrakis, ενώ η διοίκηση της εταιρείας ανατέθηκε στον George Alexander Behrakis.
Το στοίχημα των $310 εκατ. της Evalend
-Δεν είναι το ποσό που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια. Είναι η χρονική στιγμή. Οι πληροφορίες ότι η Evalend επενδύει περίπου 310 εκατ. δολάρια σε έως τέσσερα Newcastlemax έκαναν αρκετούς εφοπλιστές να κοιτάξουν ξανά τα μοντέλα τους για το dry bulk. Γιατί η κίνηση έρχεται αμέσως μετά το «ξεφόρτωμα» παλαιότερου τονάζ. Και στη ναυτιλία, τέτοιες συμπτώσεις σπάνια θεωρούνται συμπτώσεις. Η ανάγνωση που κάνουν αρκετοί είναι ότι η Evalend δεν αγοράζει απλώς μεγαλύτερα πλοία. Τοποθετείται στον επόμενο κύκλο του dry bulk, πριν αυτός γίνει κοινό μυστικό. Άλλωστε, όσοι παρακολουθούν χρόνια τον όμιλο γνωρίζουν ότι σπάνια κυνηγά την αγορά αλλά προτιμά να προηγείται. Το αν ο Κρίτωνας Λεντούδης βλέπει μπροστά μια νέα ανοδική φάση ή απλώς εκμεταλλεύεται μια ευκαιρία στα ναυπηγεία, θα φανεί στην πορεία. Στους διαδρόμους, πάντως, η κουβέντα έχει ήδη αρχίσει για το τι βλέπει η Evalend.
Η φωτογραφία που συζητήθηκε περισσότερο από τη συμφωνία
-Στη ναυτιλία πολλές φορές οι εικόνες λένε περισσότερα από τα δελτία Τύπου. Και η πρόσφατη κοινή εμφάνιση του επικεφαλής της V Group Βύρωνα Βασιλειάδη και της ΟΝΕΧ, Πάνου Ξενοκώστα, παρουσία του Βασίλη Κικίλια με φόντο την επιχείρηση για το Sounion, δεν πέρασε απαρατήρητη. Στελέχη της αγοράς σχολίαζαν ότι η συγκεκριμένη εικόνα, με τη θερμή χειραψία των δύο επιχειρηματιών, είχε τη δική της σημειολογία. Όχι γιατί σηματοδοτεί κάποια αλλαγή στις ισορροπίες του κλάδου, αλλά επειδή αποτυπώνει πως, όταν προκύπτουν σύνθετες επιχειρησιακές προκλήσεις, η συνεργασία μπορεί να υπερισχύσει του ανταγωνισμού. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Στον χώρο των θαλάσσιων υπηρεσιών αρκετοί εκτιμούν ότι οι ανάγκες για πιο εξειδικευμένες επιχειρήσεις, από αντιρρύπανση μέχρι διαχείριση ναυτικών συμβάντων, θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί νέα πεδία συνεργασίας, ακόμη και μεταξύ εταιρειών που συνήθως κινούνται σε διαφορετικές τροχιές. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά άνθρωπος με καλή γνώση της αγοράς, «στη ναυτιλία οι φωτογραφίες μένουν, αλλά η πραγματική αξία φαίνεται όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποστολή».
Το νέο «φίλτρο» των τραπεζών: Δεν αρκεί πλέον το καλό πλοίο… μετρoύν και οι πόλεμοι
-Στη ναυτιλιακή αγορά λένε ότι κάθε κρίση αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η τελευταία έκθεση ESG της Neptune Maritime Leasing, με επικεφαλής τον Χάρη Αντωνίου, φαίνεται πως επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει ήδη και στη χρηματοδότηση των πλοίων. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις αναφορές για το περιβάλλον ή τη βιωσιμότητα, αλλά κυρίως στο μήνυμα που στέλνεται προς την αγορά, ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπαίνουν πλέον στην «καρδιά» των επενδυτικών αποφάσεων. Με άλλα λόγια, η εικόνα ενός πλοίου, όσο σύγχρονο κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της. Όταν η Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό του Ορμούζ, το Σουέζ ή ο Παναμάς μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να ανατρέψουν εμπορικές ροές και να εκτοξεύσουν τους ναύλους, οι χρηματοδότες κοιτούν πλέον πολύ βαθύτερα από τους ισολογισμούς. Στελέχη της αγοράς σχολιάζουν ότι το ESG μετατρέπεται σταδιακά από εργαλείο συμμόρφωσης σε μηχανισμό αξιολόγησης κινδύνου. Και αυτό ίσως είναι το πιο ηχηρό μήνυμα της έκθεσης: το επόμενο μεγάλο «ναι» ή «όχι» σε μια χρηματοδότηση μπορεί να μην κριθεί από τις εκπομπές άνθρακα, αλλά από το αν ένα πλοίο μπορεί να αντέξει τον νέο γεωπολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται.
Αναπόφευκτες συγκρίσεις τραπεζικών μεγεθών
-Η μεγάλη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη οδήγησε την παραδοσιακά συντηρητική διοίκηση της Deutsche Bank να ανακοινώσει τα καλύτερα εξαμηνιαία αποτελέσματα της ιστορίας της. Έσοδα €17,2 δισ. στο πρώτο εξάμηνο, σε τροχιά για τον ετήσιο στόχο των €33 δισ., και καθαρά κέρδη €4,1 δισ. Στο β' τρίμηνο, έσοδα €8,5 δισ., αυξημένα +9%, το 20ό συνεχόμενο τρίμηνο ανόδου εσόδων. Τα καθαρά κέρδη μετόχων έφτασαν το €1,64 δισ., έναντι προβλέψεων €1,38 δισ. Για να πετύχει αυτό το ρεκόρ, η διοίκηση της Deutsche χρησιμοποίησε το γνωστό τρικ των τραπεζών, τα εντυπωσιακά κέρδη από trading. Τα έσοδα FICC εκτινάχθηκαν +16% στα €2,6 δισ., πάνω από τις εκτιμήσεις των €2,4 δισ., με επιδόσεις καλύτερες από τους περισσότερους αμερικανικούς κολοσσούς. Η Φρανκφούρτη κερδίζει τη Wall Street στο δικό της παιχνίδι, τουλάχιστον για αυτό το τρίμηνο. Δείκτης RoTE 11%, CET1 13,9%, και νέα επαναγορά μετοχών €500 εκατ. για πρώτη φορά από κέρδη τρέχουσας χρήσης, όπως τόνισε ο Κρίστιαν Ζέβινγκ. Η κεφαλαιοποίηση της Deutsche Bank έφτασε τα $66 δισ. Η αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της JP Morgan τα $947 δισ. Με απλή αριθμητική, μία JPMorgan ισούται με 14 Deutsche Bank. Κι αυτή είναι η «ναυαρχίδα» του τραπεζικού συστήματος της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Η JPMorgan ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου καθαρά κέρδη τριμήνου $21,2 δισ. Ήταν το υψηλότερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της αμερικανικής τραπεζικής. Γι΄αυτό η JPM θα γίνει σύντομα η πρώτη τράπεζα του κόσμου με κεφαλαιοποίηση $1 τρισ. Ένα τρίμηνο της JPMorgan αποφέρει όσο πέντε εξάμηνα-ρεκόρ της Deutsche Bank. «Έχουμε περιθώριο ανόδου έναντι των στόχων του 2028», δήλωσε ο Ζέβινγκ. Απέχει όμως πολύ από την αμερικανική τραπεζική πρωταθλήτρια…
Όταν οι αγορές φοβούνται χρεοκοπία της… Nvidia!!
-Το πενταετές CDS της Nvidia (δηλαδή τα συμβόλαια που ασφαλίζουν τους επενδυτές έναντι χρεοκοπίας της NVIDIA) εκτοξεύθηκε τη Δευτέρα 27/7 στο ρεκόρ των 82 μονάδων βάσης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τότε που το συμβόλαιο άρχισε να διαπραγματεύεται ενεργά, τον Νοέμβριο του 2025. Στα τέλη Ιουνίου βρισκόταν στις 42 μονάδες. Διπλασιασμός σε έναν μήνα. Η Nvidia εξακολουθεί να είναι η 2η (μετά την Apple) πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου και αξίζει 4,77 τρισ. δολάρια. Είναι προφανές ότι ουδείς λογικός φοβάται σήμερα πτώχευση μιας εταιρείας που χρωστάει μόλις $8,5 δισ., ενώ έχει στο ταμείο μετρητά διαθέσιμα (cash & equivalents) $10,6 δισ. Η εκτόξευση του CDS ωστόσο μεταφέρει ένα μήνυμα που αξίζει προσοχής. Η αγορά αντέδρασε στο ρεπορτάζ του Bloomberg για συμφωνίες υποδομών ΑΙ άνω των $750 δισ. Εγγύηση χρηματοδότησης $250 δισ. για να μισθώσει η OpenAI υπολογιστική ισχύ από data center στο Οχάιο, συν το deal άνω των $500 δισ. με τον κορεατικό όμιλο SK, με αμοιβαίες δεσμεύσεις αγορών. Η Nvidia αγοράζει μνήμες SK, η SK αγοράζει τσιπ από την Nvidia. Η «κυκλική χρηματοδότηση» στην καθαρότερή της μορφή, ο προμηθευτής χρηματοδοτεί τον πελάτη για να αγοράσει τα προϊόντα του. Το πρόβλημα αξιοπιστίας είναι ευρύτερο. Η S&P υποβάθμισε την Oracle σε ΒΒΒ-, δηλαδή ένα σκαλί πριν τα «σκουπίδια», με το CDS της στις 215 μονάδες. Η Alphabet εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το FactSet, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των 5 hyperscalers θα ξεπεράσουν τα $690 δισ. το 2026, +80% σε έναν χρόνο.
Από τη Βομβάη στον θρόνο της Procter & Gamble
-Η Procter & Gamble ολοκλήρωσε χθες μια εκ βάθρων διοικητική αλλαγή που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο. Ο Σαϊλές Τζετζουρικάρ αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Αυγούστου 2026, επιπλέον των καθηκόντων του ως Πρόεδρος και CEO. Ο εκτελεστικός πρόεδρος Τζον Μέλερ αποχωρεί από το Δ.Σ. στις 31 Ιουλίου και από την εταιρεία στις 14 Αυγούστου, κλείνοντας 38 χρόνια θητείας. Ο Μέλερ, ξεκίνησε από την Οικονομική Διεύθυνση, πέρασε από την Διεύθυνση Λειτουργικών για να φτάσει μέχρι Διευθύνων Σύμβουλος. Ο 59χρονος Τζετζουρικάρ, έχει γεννηθεί στην Ινδία, στη Βομβάη και πήρε το MBA από το IIM Lucknow. Εντάχθηκε στην P&G το 1989 και ανέλαβε CEO την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά τη θητεία του ως COO με ευθύνη τις «αναδυόμενες αγορές» (Λατινική Αμερική, Ινδία, Μέση Ανατολή, Αφρική). Ο Τζετζουρικάρ είναι αδελφός του Ρατζές Τζετζουρικάρ, CEO του κλάδου Auto & Farm της Mahindra. Η συγκέντρωση των ρόλων προέδρου-CEO σε ένα πρόσωπο επαναφέρει το κλασικό και αμφιλεγόμενο για τους θιασώτες της εταιρικής διακυβέρνησης, αμερικανικό μοντέλο. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε τζίρο 4ου τριμήνου 21,2 δισ. δολ., κάτω από τις προβλέψεις των $21,4 δισ., με καθαρά κέρδη $3,04 δισ. έναντι 3,62 δισ. πέρυσι. Οι οργανικές πωλήσεις έμειναν στάσιμες και η μετοχή υποχώρησε 3,4%. Η πρώτη «κληρονομιά» του νέου προέδρου-CEO είναι ένα συντηρητικό guidance. Για το 2027 προβλέπεται ανάπτυξη πωλήσεων 1%-3% και κέρδη ανα μετοχή 6,89-7,11 δολ. Παράλληλα «τρέχει» πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 1-1,6 δισ. δολ. σε βάθος διετίας, με πάνω από τα μισά κόστη ήδη εγγεγραμμένα στη χρήση 2026. Ο κολοσσός των Tide, Pampers και Gillette παραδίδεται πλήρως σε έναν άνθρωπο.
Πηγή: newmoney.gr
Γιατί η ΜΕΤLEN δεν ανακοίνωσε την αμερικανική εταιρεία που πωλεί το γάλλιο
-Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η ΜΕΤLEN δεν ανακοίνωσε την επωνυμία της «κορυφαίας αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας» όπως ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση, με την οποία έκλεισε συμφωνία για τη διάθεση του 25% της μελλοντικής παραγωγής γαλλίου. Η εξήγηση είναι ότι οι εταιρείες που αγοράζουν γάλλιο αποτελούν ένα πολύ κλειστό club περίπου 10 εταιρειών, μεταξύ των οποίων Amazon, Microsoft,Texas Instruments, Apple, Broadcom, Coherend, NVIDIA κ.ά. Με τις διεθνείς τιμές του γαλλίου και την παγκόσμια παραγωγή να είναι σε κοινή γνώση, ο ανταγωνισμός από μια παραγγελία μπορεί να υπολογίσει την παραγωγή της αγοράστριας εταιρίας. Οπότε για αυτό οι συγκεκριμένες συμφωνίες έχουν όρους εμπιστευτικότητας. Στο ερώτημα γιατί ο Αμερικανός αγοραστής έσπευσε να κλειδώσει ποσότητες με premium έναντι της τρέχουσας τιμής η απάντηση είναι ότι εκτιμά πως στη διάρκεια της συμφωνίας το γάλλιο ενδέχεται να ακριβύνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τη σημερινή τιμή. Η Κίνα, που ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής, έχει απαγορεύσει από το 2024 τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το μέταλλο είναι αναντικατάστατο σε ημιαγωγούς, τηλεπικοινωνίες και άμυνα. Για αυτό και στην αγορά ήδη προεξοφλούνται επόμενες συμφωνίες, με πιθανούς στόχους ιαπωνικούς μέγα-ομίλους, καθώς η ένταση ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο κόβει και τη δική τους τροφοδοσία από την Κίνα.
Το γάλλιο αλλάζει την επενδυτική εξίσωση για τη Metlen
-Πάντως η συμφωνία της Metlen για τη διάθεση του 25% της μελλοντικής παραγωγής γαλλίου αποτελεί για τους αναλυτές έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η επένδυση της εταιρείας αποκτά ήδη εμπορικό αποτύπωμα, μειώνοντας σημαντικά το ρίσκο εκτέλεσής της. Οι αναλυτές της Axia Alpha Finance εκτιμούν ότι η συμφωνία ενδέχεται να δημιουργεί σημαντικά περιθώρια αναβάθμισης των προβλέψεων για τη Metlen. Η αρχική καθοδήγηση της διοίκησης προέβλεπε ετήσια έσοδα 50 εκατ. ευρώ και EBITDA 40 εκατ. ευρώ, με παραδοχή τιμής γαλλίου στα 1.000 δολάρια ανά κιλό. Σήμερα, όμως η τιμή του γαλλίου στις δυτικές αγορές κινείται πάνω από τα $2.250 το κιλό (περίπου €2.100), υπερδιπλάσια από τις αρχές του 2025. Με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς να κινούνται αισθητά υψηλότερα, η δυνητική κερδοφορία της δραστηριότητας θα μπορούσε να υπερβεί τα 150 εκατ. ευρώ EBITDA, ανεβάζοντας την αποτίμηση του συγκεκριμένου κλάδου σε επίπεδα άνω των 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η ύπαρξη ενός μακροχρόνιου συμβολαίου διάθεσης παραγωγής (offtake agreement) ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών και δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, ιδιαίτερα εάν ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες και για άλλα κρίσιμα ή σπάνια μέταλλα. Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά θεωρεί ότι το έργο του γαλλίου μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς δημιουργίας αξίας για τη Metlen τα επόμενα χρόνια.
Ο Σκλαβενίτης και τα 6 δισ.
-Σήμερα αναρτά τα αποτελέσματα ο όμιλος Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη. Οι πληροφορίες είναι ότι ο τζίρος θα ξεπεράσει τα 6 δισ. σε επίπεδο ομίλου, κάτι που αν επαληθευτεί θα σημαίνει ότι συνεχίζει να διευρύνει το μερίδιο του στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Στο μεταξύ, σημειώστε πως συνεχίζονται πυρετωδώς οι εργασίες για τη μεγάλη επένδυση των 150 εκατ. στο παλιό εργοστάσιο της Πίτσος στου Ρέντη για τη δημιουργία του μεγαλύτερου food hall στην Ελλάδα.
Παράταση για την επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ύψους 1,3 δισ. ευρώ
-Παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε στην προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, έργο προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ. Η αρχική προθεσμία είχε οριστεί για αύριο Παρασκευή, αλλά με βάση την νεότερη ενημέρωση πάμε για τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το έργο διεκδικούν δύο κοινοπραξίες, η ΑΒΑΞ – METKA (60%-40%) και η AKTOR σε συνεργασία με την τουρκική κατασκευαστική εταιρεία ICTAS. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την έναρξη λειτουργίας του, η οποία θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου, ώστε να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση των επόμενων ετών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που αναμένεται να τροφοδοτήσουν το ανεκτέλεστο των ομίλων που θα κερδίσουν το διαγωνισμό.
Οι λεπτομέρειες για ΟΤΕ-ΝΑΤΟ
-Στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, επιβεβαίωσε την πληροφορία της στήλης για την ανάληψη από τον ΟΤΕ του πρώτου συμβολαίου δημιουργίας υποδομών data center για το ΝΑΤΟ, συνολικής αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και υλοποίηση κρίσιμων υποδομών data center, την εγκατάσταση υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών συστημάτων, αυτοματοποίηση λειτουργιών κ.α. Τα έργα αυτά θεωρούνται από τα πλέον απαιτητικά στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς αφορούν κρίσιμες στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές της νατοϊκής συμμαχίας. Πρόκειται για ένα νέο έργο, με μεγάλες προοπτικές που μπορεί να ανεβάσουν την αξία του πιο πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό των 45 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως ενδεικτικό της όλο και μεγαλύτερης σημασίας που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες ολοκληρωμένων λύσεων ICT για τον Όμιλο, η διοίκηση χαρακτήρισε τον τομέα των υπηρεσιών ICT και System Solutions ως τον δεύτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ΟΤΕ. Ενδεικτικά, στο πρώτο εξάμηνο 2026, τα έσοδα από ολοκληρωμένες λύσεις ICT ανήλθαν σε 299,8 εκατ., έναντι 182,5 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι. Αν και στον τομέα του ICT τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, αυτό αναμένεται να αντισταθμιστεί από μεγαλύτερη συμμετοχή έργων του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
ElvalHalcor: Ποντάρει σε ισχυρές ταμειακές ροές και προϊόντα υψηλότερης αξίας
-Θετική για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου εμφανίστηκε η διοίκηση της ElvalHalcor στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, εκτιμώντας ότι το κεφάλαιο κίνησης θα αποκλιμακωθεί μετά την εποχική κορύφωση του πρώτου εξαμήνου. Η άνοδος των τιμών του LME επηρέασε πρόσκαιρα τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ωστόσο η καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και η έγκαιρη προμήθεια πρώτων υλών δημιουργούν προϋποθέσεις για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, ο όμιλος μείωσε τον καθαρό δανεισμό κατά 57 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να υποχωρεί στις 2,2 φορές, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών. Στην κερδοφορία, η διοίκηση επανέλαβε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και όχι από μεγαλύτερους όγκους παραγωγής, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την ευρωπαϊκή έρευνα αντιντάμπινγκ στον χαλκό, σημειώνοντας ότι ήδη καταγράφεται επιτάχυνση παραγγελιών ενόψει πιθανής επιβολής δασμών. Οι επενδύσεις συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παρουσίας σε αγορές υψηλής ανάπτυξης, όπως οι αντλίες θερμότητας. Η συνεισφορά των νέων επενδύσεων στον χαλκό θα αρχίσει από τα τέλη του 2027, ενώ η μεγαλύτερη ώθηση στην κερδοφορία αναμένεται μετά το 2029 με τη λειτουργία του νέου χυτηρίου και του νέου ψυχρού ελάστρου αλουμινίου. Για το τρίτο τρίμηνο, η διοίκηση χαρακτήρισε θετική την εκκίνηση του Ιουλίου, αποφεύγοντας ωστόσο ασφαλείς προβλέψεις για το σύνολο της περιόδου.
Ραντεβού τον Σεπτέμβρη για τον Τζιρακιάν
-Οι μέτοχοι της «Σωληνουργεία Τζιρακιάν Profil» που ετοιμάζονταν προχθές το απόγευμα για μια εκδρομή στα Οινόφυτα, έμειναν με τις προσκλήσεις στο χέρι. Η χθεσινή πρωινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανακλήθηκε την τελευταία στιγμή, με το ΔΣ να «επανέρχεται με νεότερη πρόσκληση», τελικά για τις 8 Σεπτεμβρίου. Πηγές της εταιρείας διαβεβαίωσαν τη στήλη ότι οι λόγοι της αναβολής είναι τυπικοί. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε πλήρη ανανέωση των βιογραφικών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξήγηση έχει βάση αφού η 5ετής θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, μία μέρα μετά την προγραμματισμένη νέα συνέλευση. Υπάρχει όμως και 2η ανάγνωση. Η διοίκηση θέλει να προσέλθει με υπογεγραμμένη την οριστική συμφωνία διευθέτησης των οφειλών της προς την Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί και προβλέπει άμεση καταβολή €700.000 και 3ετή ρύθμιση των υπολοίπων €7 εκατ. με επιτόκιο Euribor +1,5%. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιστορική σωληνουργία, τον Σεπτέμβριο θα είναι σε θέση να παρουσιάσει λειτουργική κερδοφορία εξαμήνου της τάξης του €1,5 εκατ. Το μέγεθος είναι εντυπωσιακό για μια εταιρεία που έκλεισε το 2025 με ζημίες €1,2 εκατ. Η αγορά κάτι έχει μυριστεί, η κεφαλαιοποίηση των €6,5 εκατ. είναι 47% υψηλότερη από ό,τι πριν από έξι μήνες. Προς το παρόν, όλοι περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η διοίκηση της εταιρείας των Οινοφύτων θα εμφανιστεί με νέο ΔΣ, με καθαρό τραπεζικό μέτωπο και θετικά οικονομικά μεγέθη.
Το στοίχημα της ΕΚΤΕΡ
-Ο επιχειρηματίας κατασκευαστής Θανάσης Σίψας χρησιμοποιεί το χρηματιστηριακό ταμπλό εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι οι συνάδελφοι του. Πουλούσε συστηματικά τη δική του εταιρεία για να πάρει μια θέση στο τραπέζι «των μεγάλων». Τρία placements σε 7 μήνες, με το ποσοστό του Θ. Σίψα στην ΕΚΤΕΡ να συρρικνώνεται στο 21,16% και τον ίδιο να εισπράττει συνολικά περί τα €19,3 εκατ. Από σχεδόν 40% (39,3%) πριν από τον Δεκέμβριο, στο 1/5 της δικής του κατασκευαστικής εταιρείας. Στις 9 Δεκεμβρίου 2025, διάθεση 6,1% στα €2,80. Στις 12 Φεβρουαρίου 2026, νέο πακέτο 6,13% στα €3,80 (€6,46 εκατ.). Τότε ήταν τιμή 26ετίας για μια μετοχή που επί χρόνια αγνοούσε η αγορά. Πριν από λίγες μέρες, στις 24 Ιουλίου, το τελευταίο 5,85% μέσω της «Πολυκράτης», έναντι €8,14 εκατ. στα €5,02 η μετοχή. Κάθε πώληση, ακριβότερη από την προηγούμενη. Συνολικά 13 πακέτα σε θεσμικούς, με το 25% της διάθεσης σε ξένα χαρτοφυλάκια και το free float διευρυμένο στο 78,8%. Στο ερώτημα «γιατί πουλάει;» η απάντηση τελικά είχε 3 μόνο λέξεις. Πτυχίο 7ης Τάξης. Το πτυχίο που ξεκλειδώνει διαγωνισμούς μιας αγοράς άνω των €11 δισ. που φέρνει μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ελεγχόμενες εκπτώσεις, ισχυρότερα περιθώρια EBITDA, ευκολότερη τραπεζική χρηματοδότηση. Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η κεφαλαιακή επιφάνεια είναι εισιτήριο για το τραπέζι όπου κάθονται ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, AVAX, ΜΕΤΚΑ. Ο Θανάσης Σίψας κάθισε στην 5η καρέκλα. Με κεφαλαιοποίηση €152,5 εκατ. έναντι €486,9 εκατ. της AVAX το στοίχημα του προέδρου είναι μικρότερο κομμάτι, πολύ μεγαλύτερης πίτας.
Νέες κορυφές για τα διυλιστήρια με υπογραφή Τραμπ
-Νέα ρεκόρ πέτυχαν τα ελληνικά διυλιστήρια, βρίσκοντας ισχυρό στήριγμα στη νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «σκληρά αντίποινα» εναντίον του Ιράν, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων, πυροδότησαν νέο ράλι στο αργό και το Brent. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας λειτούργησε ως καταλύτης για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να στρέφονται στον ενεργειακό κλάδο. Η Motor Oil πρωταγωνίστησε καταγράφοντας άλμα 4,6%, για να κλείσει σε νέο ιστορικό υψηλό στα 50,7 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης άγγιξε έως και τα 50,95 ευρώ. Ταυτόχρονα, η HELLENiQ ENERGY σημείωσε πολυετές ρεκόρ, κλείνοντας με κέρδη 2,9% στα 12,8 ευρώ. Πρόκειται για τιμή που είχε να καταγράψει σε επίπεδο κλεισίματος από τον Ιανουάριο του 2006. Αποτελεί δηλαδή υψηλό 20 ετών. Η ισχυρή άνοδος των διυλιστηρίων αποτυπώνεται ανάγλυφα και στην επενδυτική τους βαρύτητα, καθώς η συνολική χρηματιστηριακή αξία των δύο ομίλων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισ. ευρώ. Η αγορά προεξοφλεί διεύρυνση των περιθωρίων διύλισης και ανθεκτική κερδοφορία για αμφότερες τις εισηγμένες, ειδικά από τη στιγμή που η ρητορική του Τραμπ και οι στρατιωτικές τριβές στη Μέση Ανατολή διατηρούν το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα.
O τουρισμός πάει καλά, όπως και οι πλειστηριασμοί ξενοδοχείων
-Την εποχή που ο ελληνικός τουρισμός σπάει ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, τουλάχιστον 43 ξενοδοχειακές μονάδες οδηγούνται σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Στο Αιγαίο, το Ιόνιο, την Κρήτη, την Αττική και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χτίστηκαν με γενναίο τραπεζικό δανεισμό, συχνά και με κοινοτικές επιδοτήσεις για αναβαθμίσεις. Η πανδημία, το εκτοξευμένο λειτουργικό κόστος και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις, τις άφησαν εκτεθειμένες. Τα δάνειά τους κατέληξαν στους servicers ( Intrum, Cepal, doValue) οι οποίοι για λογαριασμό των οχημάτων τιτλοποίησης επιχειρούν πρώτα συναινετικές ρυθμίσεις και, όπου αυτές ναυαγούν, ρευστοποιούν τις εξασφαλίσεις. Χθες βγήκε στο σφυρί το «Ampelia Seaside Resort» στο Γεννάδι της Ρόδου με τιμή εκκίνησης €4,3 εκατ. Πριν από μία εβδομάδα, ο «Πρίγκιπας Στάφυλος» στη Σκόπελο με €2,52 εκατ. (Intrum), το «Eleana» στη Σύρο την 1η Ιουλίου, με €2,24 εκατ. (Cepal), ενώ οι τιμές εκκίνησης του κύματος φθάνουν έως τα €14 εκατ. Στην αγορά κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η εκκαθάριση αυτών των χαρτοφυλακίων είναι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς βιώσιμων τουριστικών επενδύσεων. Στην απέναντι όχθη, funds και μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι παρακολουθούν τη διαδικασία με τον κατάλογο στο χέρι, αναζητώντας ποιοτικά assets σε τιμές βαθιάς έκπτωσης. Με τον τουρισμό στο ζενίθ και τις αποτιμήσεις ακινήτων στα ύψη, καλύτερο timing εκποίησης δεν υπάρχει. Η συγκέντρωση στον κλάδο είναι προδιαγεγραμμένη Οι υπερμοχλευμένοι αποχωρούν, οι κεφαλαιακά ισχυροί αγοράζουν, ανακαινίζουν, επανατοποθετούν.
Και η ομογένεια στο real estate
-Δεν είναι μόνο οι πάσης φύσεως εγχώριοι επιχειρηματίες που ποντάρουν στην ελληνική αγορά ακινήτων. Τα… θέλγητρά της, δηλαδή οι αποδόσεις, είναι τόσο ελκυστικά που φτάνουν και στην… αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού. Έτσι, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας «Kozmanthess» με μέτοχο και κεντρικό πρόσωπο τον Drake Behrakis, γιο του γνωστού Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και φιλάνθρωπου George D. Behrakis. Ο Drake Behrakis είναι πρόεδρος της Marwick Associates, μιας εταιρείας επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων, αλλά και ενεργό μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Η εν Ελλάδι νέα εταιρεία έχει σκοπό την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, την αγοραπωλησία κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων, την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 2.500.000 ευρώ και διαιρείται σε 250.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Τα λεφτά τα έβαλε ο ίδιος ο Drake Behrakis, ενώ η διοίκηση της εταιρείας ανατέθηκε στον George Alexander Behrakis.
Το στοίχημα των $310 εκατ. της Evalend
-Δεν είναι το ποσό που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια. Είναι η χρονική στιγμή. Οι πληροφορίες ότι η Evalend επενδύει περίπου 310 εκατ. δολάρια σε έως τέσσερα Newcastlemax έκαναν αρκετούς εφοπλιστές να κοιτάξουν ξανά τα μοντέλα τους για το dry bulk. Γιατί η κίνηση έρχεται αμέσως μετά το «ξεφόρτωμα» παλαιότερου τονάζ. Και στη ναυτιλία, τέτοιες συμπτώσεις σπάνια θεωρούνται συμπτώσεις. Η ανάγνωση που κάνουν αρκετοί είναι ότι η Evalend δεν αγοράζει απλώς μεγαλύτερα πλοία. Τοποθετείται στον επόμενο κύκλο του dry bulk, πριν αυτός γίνει κοινό μυστικό. Άλλωστε, όσοι παρακολουθούν χρόνια τον όμιλο γνωρίζουν ότι σπάνια κυνηγά την αγορά αλλά προτιμά να προηγείται. Το αν ο Κρίτωνας Λεντούδης βλέπει μπροστά μια νέα ανοδική φάση ή απλώς εκμεταλλεύεται μια ευκαιρία στα ναυπηγεία, θα φανεί στην πορεία. Στους διαδρόμους, πάντως, η κουβέντα έχει ήδη αρχίσει για το τι βλέπει η Evalend.
Η φωτογραφία που συζητήθηκε περισσότερο από τη συμφωνία
-Στη ναυτιλία πολλές φορές οι εικόνες λένε περισσότερα από τα δελτία Τύπου. Και η πρόσφατη κοινή εμφάνιση του επικεφαλής της V Group Βύρωνα Βασιλειάδη και της ΟΝΕΧ, Πάνου Ξενοκώστα, παρουσία του Βασίλη Κικίλια με φόντο την επιχείρηση για το Sounion, δεν πέρασε απαρατήρητη. Στελέχη της αγοράς σχολίαζαν ότι η συγκεκριμένη εικόνα, με τη θερμή χειραψία των δύο επιχειρηματιών, είχε τη δική της σημειολογία. Όχι γιατί σηματοδοτεί κάποια αλλαγή στις ισορροπίες του κλάδου, αλλά επειδή αποτυπώνει πως, όταν προκύπτουν σύνθετες επιχειρησιακές προκλήσεις, η συνεργασία μπορεί να υπερισχύσει του ανταγωνισμού. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Στον χώρο των θαλάσσιων υπηρεσιών αρκετοί εκτιμούν ότι οι ανάγκες για πιο εξειδικευμένες επιχειρήσεις, από αντιρρύπανση μέχρι διαχείριση ναυτικών συμβάντων, θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί νέα πεδία συνεργασίας, ακόμη και μεταξύ εταιρειών που συνήθως κινούνται σε διαφορετικές τροχιές. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά άνθρωπος με καλή γνώση της αγοράς, «στη ναυτιλία οι φωτογραφίες μένουν, αλλά η πραγματική αξία φαίνεται όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποστολή».
Το νέο «φίλτρο» των τραπεζών: Δεν αρκεί πλέον το καλό πλοίο… μετρoύν και οι πόλεμοι
-Στη ναυτιλιακή αγορά λένε ότι κάθε κρίση αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η τελευταία έκθεση ESG της Neptune Maritime Leasing, με επικεφαλής τον Χάρη Αντωνίου, φαίνεται πως επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει ήδη και στη χρηματοδότηση των πλοίων. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις αναφορές για το περιβάλλον ή τη βιωσιμότητα, αλλά κυρίως στο μήνυμα που στέλνεται προς την αγορά, ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπαίνουν πλέον στην «καρδιά» των επενδυτικών αποφάσεων. Με άλλα λόγια, η εικόνα ενός πλοίου, όσο σύγχρονο κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της. Όταν η Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό του Ορμούζ, το Σουέζ ή ο Παναμάς μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να ανατρέψουν εμπορικές ροές και να εκτοξεύσουν τους ναύλους, οι χρηματοδότες κοιτούν πλέον πολύ βαθύτερα από τους ισολογισμούς. Στελέχη της αγοράς σχολιάζουν ότι το ESG μετατρέπεται σταδιακά από εργαλείο συμμόρφωσης σε μηχανισμό αξιολόγησης κινδύνου. Και αυτό ίσως είναι το πιο ηχηρό μήνυμα της έκθεσης: το επόμενο μεγάλο «ναι» ή «όχι» σε μια χρηματοδότηση μπορεί να μην κριθεί από τις εκπομπές άνθρακα, αλλά από το αν ένα πλοίο μπορεί να αντέξει τον νέο γεωπολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται.
Αναπόφευκτες συγκρίσεις τραπεζικών μεγεθών
-Η μεγάλη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη οδήγησε την παραδοσιακά συντηρητική διοίκηση της Deutsche Bank να ανακοινώσει τα καλύτερα εξαμηνιαία αποτελέσματα της ιστορίας της. Έσοδα €17,2 δισ. στο πρώτο εξάμηνο, σε τροχιά για τον ετήσιο στόχο των €33 δισ., και καθαρά κέρδη €4,1 δισ. Στο β' τρίμηνο, έσοδα €8,5 δισ., αυξημένα +9%, το 20ό συνεχόμενο τρίμηνο ανόδου εσόδων. Τα καθαρά κέρδη μετόχων έφτασαν το €1,64 δισ., έναντι προβλέψεων €1,38 δισ. Για να πετύχει αυτό το ρεκόρ, η διοίκηση της Deutsche χρησιμοποίησε το γνωστό τρικ των τραπεζών, τα εντυπωσιακά κέρδη από trading. Τα έσοδα FICC εκτινάχθηκαν +16% στα €2,6 δισ., πάνω από τις εκτιμήσεις των €2,4 δισ., με επιδόσεις καλύτερες από τους περισσότερους αμερικανικούς κολοσσούς. Η Φρανκφούρτη κερδίζει τη Wall Street στο δικό της παιχνίδι, τουλάχιστον για αυτό το τρίμηνο. Δείκτης RoTE 11%, CET1 13,9%, και νέα επαναγορά μετοχών €500 εκατ. για πρώτη φορά από κέρδη τρέχουσας χρήσης, όπως τόνισε ο Κρίστιαν Ζέβινγκ. Η κεφαλαιοποίηση της Deutsche Bank έφτασε τα $66 δισ. Η αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της JP Morgan τα $947 δισ. Με απλή αριθμητική, μία JPMorgan ισούται με 14 Deutsche Bank. Κι αυτή είναι η «ναυαρχίδα» του τραπεζικού συστήματος της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Η JPMorgan ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου καθαρά κέρδη τριμήνου $21,2 δισ. Ήταν το υψηλότερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της αμερικανικής τραπεζικής. Γι΄αυτό η JPM θα γίνει σύντομα η πρώτη τράπεζα του κόσμου με κεφαλαιοποίηση $1 τρισ. Ένα τρίμηνο της JPMorgan αποφέρει όσο πέντε εξάμηνα-ρεκόρ της Deutsche Bank. «Έχουμε περιθώριο ανόδου έναντι των στόχων του 2028», δήλωσε ο Ζέβινγκ. Απέχει όμως πολύ από την αμερικανική τραπεζική πρωταθλήτρια…
Όταν οι αγορές φοβούνται χρεοκοπία της… Nvidia!!
-Το πενταετές CDS της Nvidia (δηλαδή τα συμβόλαια που ασφαλίζουν τους επενδυτές έναντι χρεοκοπίας της NVIDIA) εκτοξεύθηκε τη Δευτέρα 27/7 στο ρεκόρ των 82 μονάδων βάσης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τότε που το συμβόλαιο άρχισε να διαπραγματεύεται ενεργά, τον Νοέμβριο του 2025. Στα τέλη Ιουνίου βρισκόταν στις 42 μονάδες. Διπλασιασμός σε έναν μήνα. Η Nvidia εξακολουθεί να είναι η 2η (μετά την Apple) πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου και αξίζει 4,77 τρισ. δολάρια. Είναι προφανές ότι ουδείς λογικός φοβάται σήμερα πτώχευση μιας εταιρείας που χρωστάει μόλις $8,5 δισ., ενώ έχει στο ταμείο μετρητά διαθέσιμα (cash & equivalents) $10,6 δισ. Η εκτόξευση του CDS ωστόσο μεταφέρει ένα μήνυμα που αξίζει προσοχής. Η αγορά αντέδρασε στο ρεπορτάζ του Bloomberg για συμφωνίες υποδομών ΑΙ άνω των $750 δισ. Εγγύηση χρηματοδότησης $250 δισ. για να μισθώσει η OpenAI υπολογιστική ισχύ από data center στο Οχάιο, συν το deal άνω των $500 δισ. με τον κορεατικό όμιλο SK, με αμοιβαίες δεσμεύσεις αγορών. Η Nvidia αγοράζει μνήμες SK, η SK αγοράζει τσιπ από την Nvidia. Η «κυκλική χρηματοδότηση» στην καθαρότερή της μορφή, ο προμηθευτής χρηματοδοτεί τον πελάτη για να αγοράσει τα προϊόντα του. Το πρόβλημα αξιοπιστίας είναι ευρύτερο. Η S&P υποβάθμισε την Oracle σε ΒΒΒ-, δηλαδή ένα σκαλί πριν τα «σκουπίδια», με το CDS της στις 215 μονάδες. Η Alphabet εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για πρώτη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το FactSet, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των 5 hyperscalers θα ξεπεράσουν τα $690 δισ. το 2026, +80% σε έναν χρόνο.
Από τη Βομβάη στον θρόνο της Procter & Gamble
-Η Procter & Gamble ολοκλήρωσε χθες μια εκ βάθρων διοικητική αλλαγή που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο. Ο Σαϊλές Τζετζουρικάρ αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Αυγούστου 2026, επιπλέον των καθηκόντων του ως Πρόεδρος και CEO. Ο εκτελεστικός πρόεδρος Τζον Μέλερ αποχωρεί από το Δ.Σ. στις 31 Ιουλίου και από την εταιρεία στις 14 Αυγούστου, κλείνοντας 38 χρόνια θητείας. Ο Μέλερ, ξεκίνησε από την Οικονομική Διεύθυνση, πέρασε από την Διεύθυνση Λειτουργικών για να φτάσει μέχρι Διευθύνων Σύμβουλος. Ο 59χρονος Τζετζουρικάρ, έχει γεννηθεί στην Ινδία, στη Βομβάη και πήρε το MBA από το IIM Lucknow. Εντάχθηκε στην P&G το 1989 και ανέλαβε CEO την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά τη θητεία του ως COO με ευθύνη τις «αναδυόμενες αγορές» (Λατινική Αμερική, Ινδία, Μέση Ανατολή, Αφρική). Ο Τζετζουρικάρ είναι αδελφός του Ρατζές Τζετζουρικάρ, CEO του κλάδου Auto & Farm της Mahindra. Η συγκέντρωση των ρόλων προέδρου-CEO σε ένα πρόσωπο επαναφέρει το κλασικό και αμφιλεγόμενο για τους θιασώτες της εταιρικής διακυβέρνησης, αμερικανικό μοντέλο. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε τζίρο 4ου τριμήνου 21,2 δισ. δολ., κάτω από τις προβλέψεις των $21,4 δισ., με καθαρά κέρδη $3,04 δισ. έναντι 3,62 δισ. πέρυσι. Οι οργανικές πωλήσεις έμειναν στάσιμες και η μετοχή υποχώρησε 3,4%. Η πρώτη «κληρονομιά» του νέου προέδρου-CEO είναι ένα συντηρητικό guidance. Για το 2027 προβλέπεται ανάπτυξη πωλήσεων 1%-3% και κέρδη ανα μετοχή 6,89-7,11 δολ. Παράλληλα «τρέχει» πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 1-1,6 δισ. δολ. σε βάθος διετίας, με πάνω από τα μισά κόστη ήδη εγγεγραμμένα στη χρήση 2026. Ο κολοσσός των Tide, Pampers και Gillette παραδίδεται πλήρως σε έναν άνθρωπο.
Πηγή: newmoney.gr
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