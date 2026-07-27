Τα ντεσού για κάλπες από την Προεδρική δεξίωση, οι δημόσιες συμβάσεις και ο Χότζας, τον Αύγουστο το μετρό Θεσσαλονίκης, ένας μάνατζερ στο κόμμα Τσίπρα
Τα ντεσού για κάλπες από την Προεδρική δεξίωση, οι δημόσιες συμβάσεις και ο Χότζας, τον Αύγουστο το μετρό Θεσσαλονίκης, ένας μάνατζερ στο κόμμα Τσίπρα
Χαίρετε, ένα από τα ενδιαφέροντα ντεσού της δεξίωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας (εκτός από το φόρεμα της Θεοδώρας Τζάκρη), που μου είπαν οι παριστάμενοι πέριξ του πρωθυπουργού, ήταν η σταθερή πλέον δήλωσή του για εκλογές στο τέλος της θητείας του
Τόσες πολλές φορές που το ‘χει πει, ε και να θέλει να το αλλάξει πια για νωρίτερα δύσκολα θα μπορεί αφού θα του παίζουν το βίντεο με τις τωρινές δηλώσεις οι πολιτικοί του αντίπαλοι νυχθημερόν. Τώρα μάλιστα οι πηγές από το Μ.Μ λένε ότι «ο πρόεδρος το πάει για τέλος… τέλος», δηλαδή Μάιο, δύο μήνες πριν την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα που θα συμβεί την 1η Ιουλίου. Μάλιστα, μπορεί και να είναι έτσι, άλλωστε, εξ αρχής ο ίδιος έλεγε ότι θα αποφασίσει ευθύς αμέσως τις διακοπές αλλά δικαίωμά του γιατί όπως είναι γνωστό απόφαση για κάλπες, ανασχηματισμούς, κ.λπ., παίρνει μόνο ένας. Τώρα, μιας και η διακυβέρνηση έχει μπροστά της 10 ολόκληρους μήνες, καλό θα ήταν να τακτοποιηθούν και μερικά λεπτά ζητήματα τα οποία χρήζουν χειρισμών και φυσικά διευκρινίσεων στην κοινή γνώμη. Γράψαμε προ ημερών για τον εθνικό διαφημιστή κ. Δέτση, που πήρε καμιά 250 δημόσιες συμβάσεις και μια τριζάτη απευθείας ανάθεση από την ΕΡΤ 623.000 ευρώ για να διαφημίσει το Μουντιάλ. Τώρα, μας προέκυψε και ένα ακόμα ζητηματάκι με εταιρεία ανακύκλωσης που σταμάτησε να μαζεύει τα (ανακυκλούμενα) σκουπίδια από την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και έβγαλε μια ανακοίνωση χθες με την οποία απειλεί… θεούς και δαίμονες, μεταξύ των οποίων και κάτι κυβερνητικούς αν κατάλαβα καλά. Και όλα αυτά ενώ υφίστανται έρευνες και ανακρίσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ίδιο θέμα. Δεν ξέρω, μπορεί να πρόκειται για επιχειρηματικές διαφορές και πολέμους συμφερόντων μεταξύ εταιρειών, αλλά δεν πρέπει να μας πει η κυβέρνηση ποιος θα μαζεύει τα σκουπίδια ανακύκλωσης από τους δρόμους; Και τι θα κάνουν οι αρμόδιοι να προστατέψουν τη δημόσια υγεία αλλά και τα δεκάδες εκατομμύρια που δαπανώνται; Γιατί για τον Δέτση δεν απαντούν, για την ανακύκλωση δεν απαντούν, τι νομίζουν ότι δεν διαβάζει και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος; Δεν νομίζω ότι αυτά όλα θα πάνε καλά με τέτοια αντιμετώπιση, που μοιάζει με την τακτική του Χότζα, ειδικά όταν έρχονται κάλπες και άλλες τέτοιες παρόμοιες υποθέσεις.
Τι λέει ο Νίκος Α. για τις εκλογές
-Τα εκλογικά σενάρια του Μαΐου του 2027 συζητήθηκαν όμως και σε πηγαδάκια με τον πρόεδρό μας Νίκο Α. στο Προεδρικό. Ο ίδιος φαίνεται πράγματι να έχει πειστεί ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές τώρα -άμα σου το λέει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και μια διασφάλιση κατά μια έννοια- όμως δεν πιστεύει πολύ το σενάριο του Μαΐου. Θεωρεί ότι θα γίνουν νωρίτερα, ακόμα και την άνοιξη, γιατί δεν θα επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι να έχουμε εκλογές και περιπέτειες έναν μήνα πριν την ανάληψη της προεδρίας. Ως προς το «ντέρμπι» της δεύτερης θέσης, όπως θέλουν να πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα γίνει στο τέλος, εκτιμούν ότι ο Τσίπρας είναι αρκετά «φουσκωμένος» δημοσκοπικά και την κρίσιμη ώρα της κάλπης ο κόσμος που ψηφίζει το Κίνημα και είναι συνεπής θα εμφανιστεί. Ιδίως αν η συμμετοχή δεν είναι και τεράστια. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία λέω εγώ αλλά έχουν κάθε δικαίωμα οι άνθρωποι σ’ αυτήν.
Τέλος Αυγούστου τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης
-Μετά τις 25 Αυγούστου θα κοπούν τελικά οι κορδέλες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη. Ούτως ή άλλως ο Κ.Μ σχεδιάζει να κάνει την ευρεία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς πριν τη ΔΕΘ στις 27 Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε να η ευκαιρία και για τα εγκαίνια. Άλλωστε αυτές τις μέρες έχει αρχίσει να αδειάζει και η Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, ενώ χρειάζονταν και ορισμένες μέρες ακόμα για την πιστοποίηση του συστήματος ασφαλείας που είναι αναγκαίο για να κυκλοφορούν οι συρμοί.
Τελευταία περιοδεία, τελευταίο υπουργικό
-Γενικώς, αυτή την εβδομάδα η πολιτική ζωή κατεβάζει ρολά. Η Βουλή κλείνει στο τέλος του μήνα και οι βουλευτές έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τα χωριά τους και τα πανηγύρια, αφήστε που και οι υπουργοί κανόνισαν πιο long play διακοπές τώρα που κατάλαβαν ότι δεν θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Ο Μητσοτάκης που επιστρέφει σήμερα από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου χθες είδε την Κάρμεν μαζί με τον Καγκελάριο Στόκερ, θα κάνει την Τρίτη την τελευταία περιοδεία του σε Λέρο και Αγαθονήσι μαζί με τον Άδωνι και τον περιφερειάρχη Χατζημάρκο. Την Πέμπτη προγραμματίζεται το τελευταίο υπουργικό της σεζόν με οδηγίες προς ναυτιλομένους για ξεκούραση με σεμνότητα και άλλα τέτοια.
Η νίκη για τον Όλυμπο
-Διαβάσατε χθες τα καλά νέα που ήρθαν για τη χώρα μας από τη Νότια Κορέα, καθώς ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πρώτη ελληνική υποψηφιότητα είχε υποβληθεί 12 χρόνια πριν, ενώ το θέμα δούλεψε πολύ τον τελευταίο καιρό ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας μας στον Οργανισμό, ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Εκτός της δουλειάς που έγινε στους κόλπους της UNESCO πάντως, πολύ σημαντική και σιωπηρή δουλειά έκαναν τα δύο συναρμόδια υπουργεία, το Πολιτισμού και το Περιβάλλοντος, με τη Μενδώνη και τον Παπασταύρου να είναι χθες ιδιαιτέρως υπερήφανοι, με αποτέλεσμα να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση. Η κοινή προσπάθεια απέδειξε ότι, όταν η πολιτιστική και η φυσική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ενιαίο εθνικό κεφάλαιο, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τα επιθυμητά. Η υπόθεση δεν ήταν περίπατος καθώς υπήρχαν παρατηρήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν και η διαδικασία απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν καλά προετοιμασμένη.
Ο Ε-65 γεμίζει το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Από την Παρασκευή ο Ε-65 παραδόθηκε στο σύνολο του στην κυκλοφορία και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες διελεύσεις και άρα περισσότερα έσοδα για την παραχωρησιούχο εταιρεία «Κεντρική Οδό Α.Ε.» (100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Με όσα είναι ήδη γνωστά ο αυτοκινητόδρομος εξυπηρετεί καθημερινά 40.000 διελεύσεις οχημάτων με τιμή διοδίου (για τα 238,5 χιλιόμετρα/επιβατικά αυτοκίνητα) 13,5 ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό διελεύσεων ενώ η σύμβαση παραχώρησης λήγει το 2037. Τα σωρευτικά EBITDA μέχρι την λήξη της σύμβασης αναμένεται να διαμορφωθούν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές προς την ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα 650 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση του Ομίλου στο Χρηματιστήριο παραμένει σταθερά πάνω από τα 5 δισ. ευρώ, με τη μετοχή να κινείται λίγο κάτω από τα 43 ευρώ, έχοντας ιστορικό υψηλό τα 47 ευρώ (στις 6/7).
Τράπεζες: Η ώρα των αποτελεσμάτων - Γιατί ξεχωρίζει η Εθνική
Τι λέει ο Νίκος Α. για τις εκλογές
-Τα εκλογικά σενάρια του Μαΐου του 2027 συζητήθηκαν όμως και σε πηγαδάκια με τον πρόεδρό μας Νίκο Α. στο Προεδρικό. Ο ίδιος φαίνεται πράγματι να έχει πειστεί ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές τώρα -άμα σου το λέει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και μια διασφάλιση κατά μια έννοια- όμως δεν πιστεύει πολύ το σενάριο του Μαΐου. Θεωρεί ότι θα γίνουν νωρίτερα, ακόμα και την άνοιξη, γιατί δεν θα επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι να έχουμε εκλογές και περιπέτειες έναν μήνα πριν την ανάληψη της προεδρίας. Ως προς το «ντέρμπι» της δεύτερης θέσης, όπως θέλουν να πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα γίνει στο τέλος, εκτιμούν ότι ο Τσίπρας είναι αρκετά «φουσκωμένος» δημοσκοπικά και την κρίσιμη ώρα της κάλπης ο κόσμος που ψηφίζει το Κίνημα και είναι συνεπής θα εμφανιστεί. Ιδίως αν η συμμετοχή δεν είναι και τεράστια. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία λέω εγώ αλλά έχουν κάθε δικαίωμα οι άνθρωποι σ’ αυτήν.
Τέλος Αυγούστου τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης
-Μετά τις 25 Αυγούστου θα κοπούν τελικά οι κορδέλες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη. Ούτως ή άλλως ο Κ.Μ σχεδιάζει να κάνει την ευρεία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς πριν τη ΔΕΘ στις 27 Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε να η ευκαιρία και για τα εγκαίνια. Άλλωστε αυτές τις μέρες έχει αρχίσει να αδειάζει και η Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, ενώ χρειάζονταν και ορισμένες μέρες ακόμα για την πιστοποίηση του συστήματος ασφαλείας που είναι αναγκαίο για να κυκλοφορούν οι συρμοί.
Τελευταία περιοδεία, τελευταίο υπουργικό
-Γενικώς, αυτή την εβδομάδα η πολιτική ζωή κατεβάζει ρολά. Η Βουλή κλείνει στο τέλος του μήνα και οι βουλευτές έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τα χωριά τους και τα πανηγύρια, αφήστε που και οι υπουργοί κανόνισαν πιο long play διακοπές τώρα που κατάλαβαν ότι δεν θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Ο Μητσοτάκης που επιστρέφει σήμερα από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου χθες είδε την Κάρμεν μαζί με τον Καγκελάριο Στόκερ, θα κάνει την Τρίτη την τελευταία περιοδεία του σε Λέρο και Αγαθονήσι μαζί με τον Άδωνι και τον περιφερειάρχη Χατζημάρκο. Την Πέμπτη προγραμματίζεται το τελευταίο υπουργικό της σεζόν με οδηγίες προς ναυτιλομένους για ξεκούραση με σεμνότητα και άλλα τέτοια.
Η νίκη για τον Όλυμπο
-Διαβάσατε χθες τα καλά νέα που ήρθαν για τη χώρα μας από τη Νότια Κορέα, καθώς ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πρώτη ελληνική υποψηφιότητα είχε υποβληθεί 12 χρόνια πριν, ενώ το θέμα δούλεψε πολύ τον τελευταίο καιρό ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας μας στον Οργανισμό, ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Εκτός της δουλειάς που έγινε στους κόλπους της UNESCO πάντως, πολύ σημαντική και σιωπηρή δουλειά έκαναν τα δύο συναρμόδια υπουργεία, το Πολιτισμού και το Περιβάλλοντος, με τη Μενδώνη και τον Παπασταύρου να είναι χθες ιδιαιτέρως υπερήφανοι, με αποτέλεσμα να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση. Η κοινή προσπάθεια απέδειξε ότι, όταν η πολιτιστική και η φυσική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ενιαίο εθνικό κεφάλαιο, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τα επιθυμητά. Η υπόθεση δεν ήταν περίπατος καθώς υπήρχαν παρατηρήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν και η διαδικασία απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν καλά προετοιμασμένη.
Ο Ε-65 γεμίζει το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Από την Παρασκευή ο Ε-65 παραδόθηκε στο σύνολο του στην κυκλοφορία και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες διελεύσεις και άρα περισσότερα έσοδα για την παραχωρησιούχο εταιρεία «Κεντρική Οδό Α.Ε.» (100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Με όσα είναι ήδη γνωστά ο αυτοκινητόδρομος εξυπηρετεί καθημερινά 40.000 διελεύσεις οχημάτων με τιμή διοδίου (για τα 238,5 χιλιόμετρα/επιβατικά αυτοκίνητα) 13,5 ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό διελεύσεων ενώ η σύμβαση παραχώρησης λήγει το 2037. Τα σωρευτικά EBITDA μέχρι την λήξη της σύμβασης αναμένεται να διαμορφωθούν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές προς την ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα 650 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση του Ομίλου στο Χρηματιστήριο παραμένει σταθερά πάνω από τα 5 δισ. ευρώ, με τη μετοχή να κινείται λίγο κάτω από τα 43 ευρώ, έχοντας ιστορικό υψηλό τα 47 ευρώ (στις 6/7).
Τράπεζες: Η ώρα των αποτελεσμάτων - Γιατί ξεχωρίζει η Εθνική
-Από τις τραπεζικές ανακοινώσεις του β’ τριμήνου, αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον αυτή της Εθνικής Τράπεζας (Πέμπτη 30/07 μετά την λήξη). Από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης, μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο. Οι βασικές τάσεις εσόδων να κινούνται πάνω από τις αρχικές προβλέψεις και το περιβάλλον επιτοκίων εξελίσσεται ευνοϊκότερα από ό,τι είχε ενσωματωθεί στις εκτιμήσεις της διοίκησης, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση, ιδιαίτερα προς το τέλος του τριμήνου, ενίσχυσε σημαντικά τα υπόλοιπα χορηγήσεων και δημιουργεί προϋποθέσεις για ισχυρή πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους και στο δεύτερο εξάμηνο. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, χωρίς ενδείξεις επιβάρυνσης από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ ούτε στο κεφαλαιακό σκέλος καταγράφονται αρνητικές εκπλήξεις. Οι καταθέσεις συνεχίζουν να εμφανίζουν θετική δυναμική και η διοίκηση επανέλαβε ότι, παρότι εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών, δεν ενδιαφέρεται για επιθετικές κινήσεις, αλλά για στοχευμένες συναλλαγές που θα δημιουργούν αξία.
Η κίνηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
-Προφανώς υπό την πίεση της κατηφόρας που έχει πάρει η μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μετέθεσε νωρίτερα κατά έξι ημέρες την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της, πρακτικά ανοίγοντας την αυλαία των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών του ΧΑ. Η αγορά προεξόφλησε την κίνηση αυτή ως μια θετική ένδειξη για το σετ των αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν. Υπενθυμίζεται ότι στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου ο όμιλος είχε εμφανίσει καθαρά κέρδη 59,8 εκατ. ευρώ (+48%) όταν σε ολόκληρη την περσινή χρήση τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί σε 103,4 εκατ. ευρώ. Στο περσινό πρώτο εξάμηνο η κερδοφορία ήταν 70,9 εκατ. ευρώ. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις, με δεδομένη την κάθετη πτώση της μετοχής από τα επίπεδα των 5 ευρώ στις αρχές Ιουλίου, στα 3,60 ευρώ μετά την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ.
Ο Τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛ.Α.Σ. και οι τρεις Holdings
-Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις νέες εταιρείες Holding συστάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου οι οποίες σχετίζονται με την Swot Hospitality Management Company και ακριβέστερα με τα κεντρικά πρόσωπα-μετόχους της. Να θυμίσω ότι η Swot θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείας στο ξενοδοχειακό μάνατζμεντ, διατηρώντας και δικές της επενδύσεις, ενώ συνεργάζεται με πολλά «βαριά ονόματα» του κλάδου. Η Swot Hospitality ιδρύθηκε το 2013 από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και τον αδελφό του Παναγιώτη, με τον πρώτο να αποτελεί επί χρόνια και επικεφαλής της. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ιδιαίτερα γνωστός στην τουριστική αγορά και επί διετία (από το Μάρτιο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2023) Διευθύνων Σύμβουλος της Reds, βραχίονα του Ομίλου Ελλάκτωρ, είναι μάλιστα και ο Τομεάρχης Τουρισμού στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αποτελώντας έναν από τους τέσσερις επιχειρηματίες που περιλαμβάνονται στο σχήμα των Τομεαρχών. Στην πορεία εισήλθε στη Swot ως εταίρος, αναλαμβάνοντας και την προεδρία της, ο Στέλιος Κουτσιβίτης, πρώην Ceo του Αστέρα Βουλιαγμένης την περίοδο 2017-2019 όταν έγινε να ανακατασκευή του θρυλικού συγκροτήματος. Την Παρασκευή, λοιπόν, είχαμε τη σύσταση τριών νέων εταιρειών που όλες εδρεύουν στην… έδρα της Swot επί της οδού Τσακάλωφ και έχουν σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. Η πρώτη με την επωνυμία «Constant Capital Group» έχει μετοχικό κεφάλαιο 3.672.080 ευρώ, τα οποία «είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση», αλλά «η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος». Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε από τον Γεώργιο Κωνσταντινίδη που κατέβαλε εισφορές αξίας 3.672.080 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 100%). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος και οι Χρήστος Κωνσταντινίδης και Σοφία Κοκκίνη, ως μέλη. Η δεύτερη εταιρεία έχει την επωνυμία «Impera Capital Group» και το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 3.668.140 ευρώ, εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος. Εδώ η καταβολή έγινε από το Στέλιο Κουτσιβίτη (που ελέγχει και το 100% της εταιρείας), ενώ στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκτός από τον ίδιο (ως Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο), η Μαρία Στούρα και η Χρύσα-Μαρία Κουτσιβίτη. Η τρίτη εταιρεία έχει την επωνυμία «C4 Capital Holdings», με μετοχικό κεφάλαιο 3.668.140 ευρώ, και εδώ σε εισφορές σε είδος που μπήκαν από τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, ενώ ως μέλη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και η Φωτεινή Σακαρούδη. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι «εισφορές σε είδος» αφορούν μετοχές. Να υποθέσω ότι πρόκειται για εσωτερική διευθέτηση ή για κάποιο σημαντικό deal, γύρω από τη Swot Hospitality;
Οι βροχές βοήθησαν τις τιμές χονδρικής στην ενέργεια
-Οι βροχές αποκλιμάκωσαν τις τιμές χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και σε συνδυασμό με την μειωμένη κατανάλωση του Σαββατοκύριακου διαμόρφωσαν μέσες τιμές αισθητά χαμηλότερα από τα 100 €/MWh. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ΑΠΕ μαζί με τα νερά αντιπροσώπευαν το Σαββατοκύριακο πάνω από το 66% του μίγματος ενέργειας. Ο Ιούλιος τρέχει με μέση τιμή χονδρικής τα 113,6 €/MWh έναντι 92,9 €/MWh του Ιουνίου και είναι ο πιο «ακριβός» μήνας του 2026. Μέχρι στιγμής πάντως η μέγιστη τιμή του 2026 στο σύστημα καταγράφηκε στις 30 Ιουνίου με 519,3 €/MWh, ενώ η μέγιστη κατανάλωση καταγράφεται στις 17 Ιουλίου με 471.382 MWh.
Soft opening σήμερα για την Στοά Αρσακείου
-Με ένα soft opening που σηματοδοτεί την πιο ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας της, η ΣΤΟΑ στην ιστορική Στοά Αρσακείου υποδέχεται από σήμερα, 27 Ιουλίου, το ευρύ κοινό. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος της νέας γαστρονομικής ενότητας του έργου, με τα περισσότερα καταστήματα εστίασης να ανοίγουν τις πόρτες τους και να λειτουργούν καθημερινά από τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 8.00 το πρωί έως τις 23.00, δίνοντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του νέου προορισμού στο κέντρο της Αθήνας. Παρότι τα επίσημα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του φθινοπώρου, η σημερινή ημέρα αποτελεί στην πράξη το πρώτο μεγάλο τεστ για το εγχείρημα που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, μετατρέποντας ένα ιστορικό πέρασμα της πρωτεύουσας σε έναν ζωντανό αστικό προορισμό. Με το μεγαλύτερο μέρος των χώρων εστίασης πλέον ανοιχτό, η ΣΤΟΑ περνά στη φάση της ολοκληρωμένης λειτουργίας της, ενώ ήδη από την άνοιξη λειτουργούν οι εμπορικές χρήσεις, όπως και μέρος της ενότητας πολιτισμού. Η μεταβατική περίοδος που μεσολαβεί μέχρι τα εγκαίνια αναμένεται να αποτελέσει και το διάστημα κατά το οποίο θα αντιμετωπιστούν οι πρώτες παιδικές ασθένειες. Η Legendary Food έχει υλοποιήσει τα τελευταία επτά χρόνια το απαιτητικό έργο της ανάπλασης, επενδύοντας περίπου 22 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 18 εκατ. ευρώ έχουν διαθέσει οι 24 επιχειρήσεις που θα στεγαστούν στη Στοά για τη διαμόρφωση των χώρων τους. Σήμερα, το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο. Η διοίκηση της Legendary Food, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο, εκτιμά ότι η ΣΤΟΑ θα προσελκύει καθημερινά 8.000 έως 10.000 επισκέπτες, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εργάζονται περίπου 100.000 άνθρωποι, την ίδια στιγμή που το κέντρο σταδιακά μετατρέπεται σε τραπεζικό hub με τα κεντρικά όλων των μεγάλων τραπεζικών ομίλων. Το συγκρότημα αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες – εμπόριο, πολιτισμό-εκπαίδευση και γαστρονομία. Η τελευταία αποτελεί και τη σημαντικότερη νέα προσθήκη στη λειτουργία της ΣΤΟΑΣ, καθώς αναμένεται να επεκτείνει τη ζωή του χώρου μέχρι τις βραδινές ώρες, συμπληρώνοντας τις εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που χαρακτήριζαν διαχρονικά το Αρσάκειο Μέγαρο. Ορισμένα από τα καταστήματα εστίασης θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας σταδιακά το σύνολο του concept.
Η Βουλγαρία δεν είναι πλέον φθηνή βάση για Ελληνικές επιχειρήσεις
-Περισσότερες από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει την έδρα τους στη Βουλγαρία. Άλλες 8.500 εγκαταστάθηκαν στη Ρουμανία και 1.500 καταγράφονται στην Κύπρο. Τα οικονομικά δεδομένα που έστειλαν αυτές τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό φαίνεται πως αλλάζουν δραματικά. Πρώτα απ’ όλα το κόστος εργασίας. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία ανέβηκε στα €620,20, από €477,05 το 2025 (+30% σ’ έναν χρόνο). Ο πληθωρισμός, ανέβηκε στο 6,9% τον Μάιο, 5,4% τον Ιούνιο, με τις μεταφορές στο +16,8% και την εστίαση στο +9,6%. Το λειτουργικό κόστος ξαφνικά γίνεται ασύμφορο. Αλλάζει όμως κατά τα φαινόμενα και το φορολογικό καθεστώς. Σήμερα οι συντελεστές φορολογίας είναι 10% για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, ενώ στα μερίσματα είναι 5%. Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η βουλγαρική κυβέρνηση τον Νοέμβριο διπλασίαζε τον φόρο μερισμάτων στο 10%, προσέθετε 2 ποσοστιαίες μονάδες στην εισφορά του Συνταξιοδοτικού Ταμείου και ανέβαζε το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα στα €2.352. Αυτός ο προϋπολογισμός, αποσύρθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, μετά από μαζικές διαδηλώσεις και πολιτικές συγκρούσεις. Αποσύρθηκε δεν ακυρώθηκε. Τα δημοσιονομικά μεγέθη πιέζουν. Έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ το 2025, πρόβλεψη της Κομισιόν για 4,1% φέτος και 4,3% το 2027 και η Βουλγαρία βρίσκεται σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι χωρίς δραστικές μεταρρυθμίσεις, το έλλειμμα θα φτάσει στο 7,4%. Την ίδια ακριβώς εποχή, στην Αθήνα, η ΑΑΔΕ έχει πέσει με επιμονή πάνω στον φάκελο των περίφημων «εταιρειών-γραμματοκιβωτίων». Τα στοιχεία δείχνουν ότι, πάνω από τις μισές ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία εμφάνιζαν μηδενική δραστηριότητα και καμία απασχόληση. Όσες κριθούν «εικονικές», θα πληρώσουν φόρους στην Ελλάδα. Γι’ αυτό ολοένα και περισσότερες από τις 18.136 επιχειρήσεις προγραμματίζουν τώρα τον επαναπατρισμό τους αφού το φορολογικό καταφύγιο της Βουλγαρίας έπαψε να είναι καταφύγιο.
Και φέτος με πλεόνασμα +4,9%
-Για 3η διαδοχική χρονιά, ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Δημοκρατίας γεννά πρωτογενές υπερπλεόνασμα. Το 2025 έκλεισε στο 4,9% του ΑΕΠ, ή 12,13 δισ. ευρώ (€2,9 δισ. πάνω από τον στόχο) έναντι +4,8% το 2024 και +2% το 2023. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι και το 2026 θα κλείσει κοντά στο εντυπωσιακό +4,9%. Τρία χρόνια, ίδια πετυχημένη συνταγή. Το πλεόνασμα χρηματοδοτεί ταυτόχρονα ταχύτερη αποπληρωμή χρέους, δημόσιες επενδύσεις και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η απόδοση αυτής της πειθαρχίας, μετρήθηκε την εβδομάδα αυτή από τον πιο αρμόδιο κριτή. Ο ESM, ο μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας, δημοσίευσε το Euro Area Stability Watch, υποβάλλοντας την Ευρωζώνη σε ένα δυσμενές σενάριο. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, άνοδο του κόστους ενέργειας, βίαιη διόρθωση αμερικανικών μετοχών και ομολόγων. Συνδυασμένα, τα δύο σοκ βυθίζουν την Ευρωζώνη σε ύφεση -0,4% το 2027 με πληθωρισμό 3,4%. Σε αυτό το σενάριο, χωρίς αλλαγή πολιτικής, το χρέος αυξάνεται ως το 2035 σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με δύο εξαιρέσεις. Την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου το χρέος συνεχίζει να μειώνεται. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ελληνικό χρέος υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ, κατά 9,4 μονάδες σε έναν χρόνο (ο ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στην Ευρωζώνη) ενώ ο μέσος όρος ανέβηκε στο 88,9% από 87,2%. Το ΔΝΤ βλέπει το ελληνικό χρέος στο 110,9% το 2031, κάτω από τη Γαλλία (120,7%), το Βέλγιο (122,3%) και την Ιταλία (136,1%). Η χώρα που το 2015 ενσάρκωνε τον κίνδυνο της Ευρωζώνης, είναι σήμερα μία από τις δύο που ο θεσμός-θεματοφύλακάς της, κρίνει άτρωτες στο χειρότερο σενάριό του.
Big χρονιά για τη Big Pi
-Τα επενδυτικά στοιχήματα της Big Pi Ventures του Μάρκου Βερέμη και των Ν. Καλλιαγκόπουλου – Π. Μέτση απέδωσαν και η ωρίμανση του χαρτοφυλακίου της αρχίζει να αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα. Το venture capital fund έκλεισε το 2025 με εντυπωσιακή επιτάχυνση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς ο κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε στα 2,88 εκατ. ευρώ, από 1,27 εκατ. ευρώ το 2024, τα κέρδη προ φόρων σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 1,62 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,26 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή θέση ξεπέρασε το 1,55 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της εταιρείας. Η ίδια η διοίκηση εκτιμά ότι και το 2026 θα συνεχιστεί η αύξηση των εσόδων. Τα τελευταία χρόνια η Big Pi είχε τοποθετηθεί σε εταιρείες που είτε πραγματοποίησαν επιτυχημένα exits, όπως οι Augmenta (εξαγορά από την CNH Industrial), DeepSea Technologies (εξαγορά από τη Nabtesco), Softomotive (Microsoft) και Arrikto (Hewlett Packard Enterprise), είτε εξελίσσονται σε διεθνείς scale-ups όπως οι Numan, August Robotics κ.α.
ΟΤΕ: Πάνω από τα 20 ευρώ μετά από 18 χρόνια
-Σε υψηλό 18 ετών «σκαρφάλωσε» ο ΟΤΕ, καταφέρνοντας να διασπάσει το φράγμα των 20 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2008. Η μετοχή έκλεισε στα 20,02 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 20,1 ευρώ. Η φετινή της απόδοση διαμορφώνεται στο +18,7%, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να προσεγγίζει τα 8 δισ. ευρώ. Η ανοδική τροχιά του ΟΤΕ υποστηρίζεται από τις θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών. Η JPMorgan έθεσε την τιμή στόχο στα 20,2 ευρώ, διατηρώντας ουδέτερη στάση λόγω αυξημένων ανταγωνιστικών πιέσεων στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Piraeus Securities αύξησε την τιμή στόχο στα 21,2 ευρώ, στηριζόμενη στις σταθερές ταμειακές ροές και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου που προβλέπει ότι θα ανακοινώσει ο όμιλος την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η NBG Securities διατηρεί την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, ανεβάζοντας τον πήχη στα 22,9 ευρώ, δίνοντας έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης από τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες (FTTH) και τη σταθερή επιβράβευση των μετόχων. Παρά τις προκλήσεις του ανταγωνισμού, η μετοχή επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντας αμυντικά χαρακτηριστικά και προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης.
Motor Oil: Στρατηγικό άνοιγμα σε τεχνολογία και άμυνα με το βλέμμα στον MSCI
-Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέει» η Motor Oil, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η μετοχή διέσπασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 50 ευρώ, κλείνοντας στα 50,5 ευρώ και φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως και τα 51,3 ευρώ. Με ένα 5ήμερο άλμα της τάξης του 7,5%, τα φετινά κέρδη της μετοχής αυξήθηκαν σε 60,8%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 5,6 δισ. ευρώ. Το νέο ράλι τροφοδοτείται από τον μετασχηματισμό της Motor Oil σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο. Η απόκτηση του 50% της Nova ICT σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της άμυνας. Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται ενόψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI στις 12 Αυγούστου. Καθώς η αποτίμηση των ελεύθερων μετοχών (free float) διαμορφώνεται πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, υπερβαίνει άνετα τα απαιτούμενα όρια, φουντώνοντας τα σενάρια για πιθανή εισαγωγή της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece ως η 10η ελληνική εισηγμένη, έπειτα από την ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην προηγούμενη αναδιάρθρωση.
Όταν η είδηση κρύβεται στο όνομα του πωλητή
-Το placement της Παρασκευής στη μετοχή της ΕΚΤΕΡ ήταν το 2ο σε 8 μήνες, με πωλητή το ίδιο πρόσωπο και σχεδόν το ίδιο ποσοστό. Στις 9 Δεκεμβρίου 2025, ο βασικός μέτοχος Αθανάσιος Σίψας διέθεσε 1.700.000 μετοχές, το 6,1% της ΕΚΤΕΡ, μέσω 12 πακέτων στα 2,80 ευρώ. Τότε το discount ήταν -13,1%. Την περασμένη Παρασκευή, μεταβιβάστηκε, μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, ποσοστό 5,85% αξίας 8,114 εκατ. ευρώ, στα 5 ευρώ ανά μετοχή. Επτά μήνες αργότερα, η συναλλαγή έγινε σε τιμή +79% υψηλότερη. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου 2 φορές και στα δύο placement. Και στα δύο μπήκαν μακροπρόθεσμοι θεσμικοί. Συνολικά, περίπου το 12% της εταιρείας άλλαξε χέρια μέσα από δύο βιβλία προσφορών. Η ΕΚΤΕΡ εμφανίζει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της τάξης των 180 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου. Ήταν περίπου €100 εκατ. δεκαπέντε μήνες νωρίτερα. Μετά το έργο των €101 εκατ. στο Πόρτο Χέλι , το ανεκτέλεστο εκτοξεύθηκε στα 277,6 εκατ., που διασφαλίζει αντικείμενο έως τον Μάρτιο του 2028. Στόχος της διοίκησης είναι κύκλος εργασιών €300 εκατ. στην πενταετία. Με κεφαλαιοποίηση €148,3 εκατ. και μηδενικό καθαρό χρέος, η μετοχή αποτιμάται κάτω από 9 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2025 και περίπου στο μισό του ανεκτέλεστου. Το πολυπόθητο πτυχίο 7ης τάξης αποκτήθηκε ήδη και με αυτό η ΕΚΤΕΡ περνά στο ανώτατο επίπεδο του κατασκευαστικού κλάδου. Ο καταλύτης της ανοδικής κίνησης εξαντλήθηκε, ίσως αυτό να εξηγεί το -2,19% της Παρασκευής καλύτερα από το ίδιο το placement.
Bally’s Intralot: Ισορροπία στο 1,1 ευρώ εν μέσω ελιγμών από την Qube
-Σημάδια αντίδρασης έδειξε η Bally’s Intralot, επανακάμπτοντας στο 1,1 ευρώ με ημερήσια άνοδο 3,4% την Παρασκευή, μετά από ένα εξαήμερο πτωτικό πέρασμα κάτω από το συγκεκριμένο όριο. Το επίπεδο του 1,1 ευρώ φέρει ιδιαίτερο τεχνικό βάρος, καθώς ταυτίζεται με την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ του περασμένου Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, η μετοχή παραμένει στο επίκεντρο βραχυπρόθεσμων τακτικών κινήσεων από την Qube Research. Το εν λόγω fund διατηρεί ανοικτή θέση short, προβαίνοντας σε οριακές αυξομειώσεις, όπως η μείωση στο 0,79415% στις 22 Ιουλίου από 0,80007% την προηγούμενη ημέρα. Οι συνεχείς προσαρμογές υποδηλώνουν μια ευάλωτη ισορροπία, με την αγορά να δοκιμάζει τις αντοχές της γύρω από την κρίσιμη ζώνη της ΑΜΚ και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς της evoke η οποία όπως έχει γνωστοποιηθεί αναμένεται στο δ' τρίμηνο του 2026 ή στο α' τρίμηνο του 2027, ανάλογα με το πότε θα ληφθούν οι εγκρίσεις και ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενοι όροι της συναλλαγής.
Οι 857 κινήσεις σε έναν χρόνο αποκαλύπτουν τη στρατηγική των Greeks
-Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε μεταχειρισμένα πλοία με ποιοτικά χαρακτηριστικά και προοπτικές απασχόλησης, αποκτώντας Capesize και Supramax. Από την άλλη, δεν διστάζουν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία όταν οι αποτιμήσεις το επιτρέπουν, όπως δείχνουν οι πωλήσεις Capesize και Aframax δεξαμενόπλοιου μέσα στην εβδομάδα. Δεν περνά απαρατήρητο και το γεγονός ότι οι νέες παραγγελίες στρέφονται πλέον δυναμικά και προς τα containerships, με τη Minerva Marine και την Erasmus Shipinvest να επενδύουν σε συνολικά οκτώ νέα πλοία σε κινεζικά ναυπηγεία. Οι Έλληνες δεν στοιχηματίζουν μόνο στη σημερινή αγορά, αλλά χτίζουν από τώρα τις θέσεις τους για την επόμενη ναυτιλιακή δεκαετία. Μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες οι Έλληνες έχουν παραγγείλει 311 νεότευκτα πλοία, έχουν αποκτήσει 231 μεταχειρισμένα και έχουν πουλήσει 315 πλοία. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια αγορά που δεν λειτουργεί με συναισθηματισμούς, αλλά με απόλυτη πειθαρχία στο timing και στις αποτιμήσεις.
Χρυσό ναύλο για τον Πατίτσα – Όταν τα car carriers γράφουν ιστορία
-Η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα με την European Maritime Finance έκλεισαν διετές ναυλοσύμφωνο για το νεότευκτο PCTC Clean Star στα 80.000 δολάρια ημερησίως, επίπεδο που οι ίδιες οι εταιρείες χαρακτηρίζουν ως ιστορικό για πλοίο αυτής της κατηγορίας. Το συγκεκριμένο deal επιβεβαιώνει ότι, παρά τις κατά καιρούς προβλέψεις για αποκλιμάκωση, η αγορά μεταφοράς αυτοκινήτων εξακολουθεί να επιβραβεύει τα σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά πλοία με μακροχρόνιες συμβάσεις και ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο πλοίο της σειράς είχε ναυλωθεί περίπου στα 53.000 δολάρια την ημέρα, γεγονός που αναδεικνύει το άλμα που καταγράφεται σήμερα. Όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Λέοντα Πατίτσα σημειώνουν ότι η στρατηγική του παραμένει σταθερή. Επένδυση σε ποιοτικό τονάζ, εξασφάλιση ισχυρών ναυλωτών και δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών. Η επιλογή αυτή είχε ήδη αποδώσει με την πώληση των δύο πρώτων PCTCs στην Abu Dhabi Ports Group, ενώ τώρα έρχεται να ενισχυθεί από ένα ναυλοσύμφωνο που, σύμφωνα με την EMF, αναμένεται να αποφέρει περίπου 56 εκατ. δολάρια ακαθάριστα έσοδα μόνο στη διετή διάρκειά του.
Το παιχνίδι αντοχής της Παληού
-Η μάχη της Diana Shipping με τη Genco έχει εξελιχθεί σε μια διαπραγμάτευση υψηλής στρατηγικής, όπου κανείς δεν θέλει να κάνει την πρώτη πραγματική υποχώρηση. Στη Wall Street διαβάζουν πίσω από τις ανακοινώσεις και βλέπουν ότι, παρά τη σκληρή δημόσια ρητορική, οι δίαυλοι επικοινωνίας όχι μόνο παραμένουν ανοιχτοί, αλλά οι σύμβουλοι των δύο πλευρών συνεχίζουν να συζητούν την τιμή, τη δομή και τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Η Genco δεν απορρίπτει την ιδέα ενός deal, αλλά απορρίπτει το σημερινό τίμημα. Επιμένει ότι αξίζει υψηλότερο premium ελέγχου, αμφισβητεί την αξία της μετοχής της Diana που αποτελεί μέρος του ανταλλάγματος και αφήνει αιχμές ακόμη και για το σχέδιο πώλησης 16 πλοίων στη Star Bulk, θεωρώντας ότι μπορεί να αποδυναμώσει την αξία του νέου σχήματος. Από την άλλη πλευρά, η Σεμίραμις Παληού δείχνει να παίζει παιχνίδι αντοχής. Έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και γνωρίζει ότι όσο η αγορά ξηρού φορτίου βελτιώνεται, τόσο αυξάνεται και η πίεση προς τη διοίκηση της Genco να δικαιολογήσει γιατί λέει όχι.
Γιατί όλοι ξέχασαν το bitcoin
-Κάποτε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των νομισματικών εξελίξεων στον πλανήτη, το όνειρο κάθε αποταμιευτή για υψηλές αποδόσεις «κόντρα στα συστήματα των τραπεζιτών». Το 2026, μέχρι σήμερα, έφερε την προσγείωση στην πραγματικότητα. Το bitcoin ξεκίνησε τη χρονιά πάνω από τα 93.000 δολάρια και έκλεισε τον Ιούνιο κοντά στα $60.000, σε χαμηλό 21 μηνών, περίπου στο μισό της κορυφής των 126.000 δολαρίων του Οκτωβρίου 2025. Σήμερα διαπραγματεύεται γύρω από τα $64.340, με κεφαλαιοποίηση 1,33 τρισ. δολαρίων έναντι $233 δισ. του άλλου μεγάλου κρυπτονομίσματος, του ether. Αυτό που άλλαξε ήταν η ροή του «επαγγελματικού χρήματος». Τα αμερικανικά spot ETF, είναι τα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που είχαν τροφοδοτήσει την προηγούμενη άνοδο. Τον Ιούνιο, κατέγραψαν τον χειρότερο μήνα της ιστορίας τους, με εκροές περίπου 4,5 δισ. δολαρίων. Την ίδια ακριβώς περίοδο, μια μεγάλη τράπεζα (CITI) μηδένισε τις προβλέψεις της για καθαρές εισροές το 2026 από τα $10 δισ. πέρυσι, στο απόλυτο μηδέν. Επικαλέσθηκε το υποτονικό επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και την καθυστέρηση της αμερικανικής νομοθεσίας. Η τελευταία εβδομάδα αποκαλύπτει το μέγεθος της νευρικότητας. Όχι μία, ούτε 2, αλλά 7 συνεχόμενες συνεδριάσεις εισροών σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, ανατράπηκαν σε 2 ημέρες. Στις 24 Ιουλίου, έφυγαν 240 εκατ. από τα ταμεία bitcoin. Περίπου $212 εκατ. εγκατέλειψαν το IBIT της BlackRock και επιπλέον $71 εκατ. το ether. Ο δείκτης φόβου και απληστίας υποχώρησε στο 28, δηλαδή σε ζώνη «φόβου». Το μέλλον των κρυπτονομισμάτων δεν εξαρτάται πλέον από τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Αν η Fed ανεβάσει τα επιτόκια του δολαρίου, το bitcoin θα πέσει πάλι κάτω από τα $60.000 και βλέπουμε. Υπάρχει και ο παράγων νομοθεσία. Το CLARITY Act πέρασε τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 294 έναντι 134 τον Ιούλιο του 2025, αλλά κόλλησε στη Γερουσία σε μια διάταξη δεοντολογίας. Σήμερα στις ΗΠΑ δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει πότε ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο είναι τίτλος (αρμοδιότητα της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC) και πότε εμπόρευμα (αρμοδιότητα CFTC, Commodity Futures Trading Commission, Επιτροπή Συναλλαγών Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων). Το CLARITY δημιουργεί σύστημα τριών κατηγοριών και δίνει στη CFTC αποκλειστική δικαιοδοσία στις αγορές spot για τα ψηφιακά εμπορεύματα. Πριν λίγες μέρες, στις 23 Ιουλίου ο επικεφαλής της πλειοψηφίας Τζον Θιούν παραδέχθηκε δημόσια ότι δύσκολα θα ψηφιστεί το Clarity Act πριν από τις θερινές διακοπές. Επομένως, οι προσδοκίες φαίνεται ότι μετατίθενται για το 2027.
Ο σιωπηλός Κέβιν Γουόρς
-Αύριο και μεθαύριο, συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτών Αγορών της Fed. Είναι η 2η συνεδρίαση υπό την προεδρία του εκλεκτού του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε τον Μάιο. Ο νέος πρόεδρος έχει σηματοδοτήσει αποφασιστική ρήξη με την πρακτική του forward guidance. Οι αγορές καλούνται πλέον να «μαντεύουν» τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης. Το ανακοινωθέν του Ιουνίου ήταν πολύ συντομότερο από τα προηγούμενα και τόνιζε ότι η επιτροπή «θα παραδώσει σταθερότητα τιμών». Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Κέβιν Γουόρς παραμένει σιωπηλός, οι άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες, δεν σταματούν να δίνουν συνεντεύξεις και να λένε την άποψη τους. Όλα δείχνουν ότι τα επιτόκια του δολαρίου θα παραμένουν στο εύρος 3,50%–3,75%. Από τις δηλώσεις των άλλων τραπεζιτών της FOMC προκύπτει ότι 9 από τους 18 προέβλεψαν τουλάχιστον μία αύξηση εντός 2026, 8 σταθερότητα και μόλις 1 μείωση. Τον περασμένο Μάρτιο, όλα τα μέλη ανέμεναν μειώσεις ή διατήρηση. Φυσικά, ο επικεφαλής της Fed δεν αποκαλύπτει τις προθέσεις του, δεν δίνει guidance. Στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα, την 1η Ιουλίου, είχε δηλώσει ότι «οι τιμές είναι πολύ υψηλές» και απέρριψε το ενδεχόμενο η Fed να ανεχθεί στόχο πληθωρισμού πάνω από 2%. Μία μόλις μέρα μετά τη συνεδρίαση της Fed, την Πέμπτη, ανακοινώνονται 2 σημαντικά στοιχεία. Ο αποπληθωριστής PCE Ιουνίου και η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ β' τριμήνου. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι αναλυτές πληρώνονταν για να «διαβάζουν» τη Fed. Τώρα πληρώνουν για να τη μαντεύουν.
Δεν μετρούν τα κέρδη, παρά μόνον την απόσβεση
-Η Alphabet ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου έσοδα $119,8 δισ.(+24%), με το Google Cloud στα $24,8 δισ. (+82%) και ανεκτέλεστο $514 δισ. Η μετοχή έχασε- 7,8% στην εβδομάδα. Η πτώση οφείλεται σε μία φράση της οικονομικής διευθύντριας Anat Ashkenazi. Αναθεώρησε τις προβλέψεις για τις επενδύσεις παγίων (capex 2026) στα 195 έως $205 δισ. από 180–190 δισ. Στο τρίμηνο, το capex έφτασε τα $44,9 δισ. περίπου διπλάσιο από πέρυσι, δημιουργώντας αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές $5,9 δισ., για πρώτη φορά από την εισαγωγή του 2004. Για το 2027, η καθοδήγηση της εταιρείας ήταν μία λέξη: «σημαντικά» υψηλότερα. Κατόπιν, η Intel ανακοίνωσε έσοδα $16,13 δισ. και προσαρμοσμένα κέρδη ανα μετοχή $0,42. Κι εδώ η μετοχή υποχώρησε σχεδόν -28% τον Ιούλιο. Αφορμή και πάλι, η αύξηση του προϋπολογισμού επενδύσεων σε πάνω από 20 δισ. δολ. για το 2026, από περίπου 18 δισ. Κάτι έχει αλλάξει στην Wall Street. Οι εταιρείες τεχνολογίας ανακοινώνουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών από το γ' τρίμηνο του 2021 κι όμως η αγορά πέφτει. Dow -0,4%, S&P 500 -0,6%, Nasdaq -2,1% στην εβδομάδα. Οι 4 μεγάλοι hyperscalers είχαν ανακοινώσει επενδύσεις παγίων περίπου 725 δισ. δολ. capex το 2026, από 410 δισ. το 2025 (αύξηση +77%). Μετά την αναθεώρηση της Alphabet, ο πήχης είναι ήδη υψηλότερος. Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώσεις θα κάνουν οι Microsoft, Meta και Amazon. Και οι τρεις ξοδεύουν πολύ περισσότερα απ’ όσα είχαν προγραμματίσει. Οι επενδυτές αναρωτιούνται. Πότε, πώς και πόσο θα αποδώσουν όλες αυτές οι δαπάνες για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (βλ. Τεχνητή Νοημοσύνη);
Πηγή: newmoney.gr
Η κίνηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
-Προφανώς υπό την πίεση της κατηφόρας που έχει πάρει η μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μετέθεσε νωρίτερα κατά έξι ημέρες την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της, πρακτικά ανοίγοντας την αυλαία των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών του ΧΑ. Η αγορά προεξόφλησε την κίνηση αυτή ως μια θετική ένδειξη για το σετ των αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν. Υπενθυμίζεται ότι στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου ο όμιλος είχε εμφανίσει καθαρά κέρδη 59,8 εκατ. ευρώ (+48%) όταν σε ολόκληρη την περσινή χρήση τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί σε 103,4 εκατ. ευρώ. Στο περσινό πρώτο εξάμηνο η κερδοφορία ήταν 70,9 εκατ. ευρώ. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις, με δεδομένη την κάθετη πτώση της μετοχής από τα επίπεδα των 5 ευρώ στις αρχές Ιουλίου, στα 3,60 ευρώ μετά την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ.
Ο Τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛ.Α.Σ. και οι τρεις Holdings
-Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις νέες εταιρείες Holding συστάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου οι οποίες σχετίζονται με την Swot Hospitality Management Company και ακριβέστερα με τα κεντρικά πρόσωπα-μετόχους της. Να θυμίσω ότι η Swot θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείας στο ξενοδοχειακό μάνατζμεντ, διατηρώντας και δικές της επενδύσεις, ενώ συνεργάζεται με πολλά «βαριά ονόματα» του κλάδου. Η Swot Hospitality ιδρύθηκε το 2013 από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και τον αδελφό του Παναγιώτη, με τον πρώτο να αποτελεί επί χρόνια και επικεφαλής της. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ιδιαίτερα γνωστός στην τουριστική αγορά και επί διετία (από το Μάρτιο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2023) Διευθύνων Σύμβουλος της Reds, βραχίονα του Ομίλου Ελλάκτωρ, είναι μάλιστα και ο Τομεάρχης Τουρισμού στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αποτελώντας έναν από τους τέσσερις επιχειρηματίες που περιλαμβάνονται στο σχήμα των Τομεαρχών. Στην πορεία εισήλθε στη Swot ως εταίρος, αναλαμβάνοντας και την προεδρία της, ο Στέλιος Κουτσιβίτης, πρώην Ceo του Αστέρα Βουλιαγμένης την περίοδο 2017-2019 όταν έγινε να ανακατασκευή του θρυλικού συγκροτήματος. Την Παρασκευή, λοιπόν, είχαμε τη σύσταση τριών νέων εταιρειών που όλες εδρεύουν στην… έδρα της Swot επί της οδού Τσακάλωφ και έχουν σκοπό τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. Η πρώτη με την επωνυμία «Constant Capital Group» έχει μετοχικό κεφάλαιο 3.672.080 ευρώ, τα οποία «είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση», αλλά «η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος». Το παραπάνω κεφάλαιο καλύφθηκε από τον Γεώργιο Κωνσταντινίδη που κατέβαλε εισφορές αξίας 3.672.080 ευρώ (ποσοστό συμμετοχής 100%). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος και οι Χρήστος Κωνσταντινίδης και Σοφία Κοκκίνη, ως μέλη. Η δεύτερη εταιρεία έχει την επωνυμία «Impera Capital Group» και το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 3.668.140 ευρώ, εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος. Εδώ η καταβολή έγινε από το Στέλιο Κουτσιβίτη (που ελέγχει και το 100% της εταιρείας), ενώ στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκτός από τον ίδιο (ως Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο), η Μαρία Στούρα και η Χρύσα-Μαρία Κουτσιβίτη. Η τρίτη εταιρεία έχει την επωνυμία «C4 Capital Holdings», με μετοχικό κεφάλαιο 3.668.140 ευρώ, και εδώ σε εισφορές σε είδος που μπήκαν από τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος, ενώ ως μέλη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και η Φωτεινή Σακαρούδη. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι «εισφορές σε είδος» αφορούν μετοχές. Να υποθέσω ότι πρόκειται για εσωτερική διευθέτηση ή για κάποιο σημαντικό deal, γύρω από τη Swot Hospitality;
Οι βροχές βοήθησαν τις τιμές χονδρικής στην ενέργεια
-Οι βροχές αποκλιμάκωσαν τις τιμές χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και σε συνδυασμό με την μειωμένη κατανάλωση του Σαββατοκύριακου διαμόρφωσαν μέσες τιμές αισθητά χαμηλότερα από τα 100 €/MWh. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ΑΠΕ μαζί με τα νερά αντιπροσώπευαν το Σαββατοκύριακο πάνω από το 66% του μίγματος ενέργειας. Ο Ιούλιος τρέχει με μέση τιμή χονδρικής τα 113,6 €/MWh έναντι 92,9 €/MWh του Ιουνίου και είναι ο πιο «ακριβός» μήνας του 2026. Μέχρι στιγμής πάντως η μέγιστη τιμή του 2026 στο σύστημα καταγράφηκε στις 30 Ιουνίου με 519,3 €/MWh, ενώ η μέγιστη κατανάλωση καταγράφεται στις 17 Ιουλίου με 471.382 MWh.
Soft opening σήμερα για την Στοά Αρσακείου
-Με ένα soft opening που σηματοδοτεί την πιο ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας της, η ΣΤΟΑ στην ιστορική Στοά Αρσακείου υποδέχεται από σήμερα, 27 Ιουλίου, το ευρύ κοινό. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος της νέας γαστρονομικής ενότητας του έργου, με τα περισσότερα καταστήματα εστίασης να ανοίγουν τις πόρτες τους και να λειτουργούν καθημερινά από τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 8.00 το πρωί έως τις 23.00, δίνοντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του νέου προορισμού στο κέντρο της Αθήνας. Παρότι τα επίσημα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του φθινοπώρου, η σημερινή ημέρα αποτελεί στην πράξη το πρώτο μεγάλο τεστ για το εγχείρημα που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, μετατρέποντας ένα ιστορικό πέρασμα της πρωτεύουσας σε έναν ζωντανό αστικό προορισμό. Με το μεγαλύτερο μέρος των χώρων εστίασης πλέον ανοιχτό, η ΣΤΟΑ περνά στη φάση της ολοκληρωμένης λειτουργίας της, ενώ ήδη από την άνοιξη λειτουργούν οι εμπορικές χρήσεις, όπως και μέρος της ενότητας πολιτισμού. Η μεταβατική περίοδος που μεσολαβεί μέχρι τα εγκαίνια αναμένεται να αποτελέσει και το διάστημα κατά το οποίο θα αντιμετωπιστούν οι πρώτες παιδικές ασθένειες. Η Legendary Food έχει υλοποιήσει τα τελευταία επτά χρόνια το απαιτητικό έργο της ανάπλασης, επενδύοντας περίπου 22 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 18 εκατ. ευρώ έχουν διαθέσει οι 24 επιχειρήσεις που θα στεγαστούν στη Στοά για τη διαμόρφωση των χώρων τους. Σήμερα, το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο. Η διοίκηση της Legendary Food, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο, εκτιμά ότι η ΣΤΟΑ θα προσελκύει καθημερινά 8.000 έως 10.000 επισκέπτες, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εργάζονται περίπου 100.000 άνθρωποι, την ίδια στιγμή που το κέντρο σταδιακά μετατρέπεται σε τραπεζικό hub με τα κεντρικά όλων των μεγάλων τραπεζικών ομίλων. Το συγκρότημα αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες – εμπόριο, πολιτισμό-εκπαίδευση και γαστρονομία. Η τελευταία αποτελεί και τη σημαντικότερη νέα προσθήκη στη λειτουργία της ΣΤΟΑΣ, καθώς αναμένεται να επεκτείνει τη ζωή του χώρου μέχρι τις βραδινές ώρες, συμπληρώνοντας τις εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που χαρακτήριζαν διαχρονικά το Αρσάκειο Μέγαρο. Ορισμένα από τα καταστήματα εστίασης θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας σταδιακά το σύνολο του concept.
Η Βουλγαρία δεν είναι πλέον φθηνή βάση για Ελληνικές επιχειρήσεις
-Περισσότερες από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει την έδρα τους στη Βουλγαρία. Άλλες 8.500 εγκαταστάθηκαν στη Ρουμανία και 1.500 καταγράφονται στην Κύπρο. Τα οικονομικά δεδομένα που έστειλαν αυτές τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό φαίνεται πως αλλάζουν δραματικά. Πρώτα απ’ όλα το κόστος εργασίας. Ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία ανέβηκε στα €620,20, από €477,05 το 2025 (+30% σ’ έναν χρόνο). Ο πληθωρισμός, ανέβηκε στο 6,9% τον Μάιο, 5,4% τον Ιούνιο, με τις μεταφορές στο +16,8% και την εστίαση στο +9,6%. Το λειτουργικό κόστος ξαφνικά γίνεται ασύμφορο. Αλλάζει όμως κατά τα φαινόμενα και το φορολογικό καθεστώς. Σήμερα οι συντελεστές φορολογίας είναι 10% για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, ενώ στα μερίσματα είναι 5%. Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η βουλγαρική κυβέρνηση τον Νοέμβριο διπλασίαζε τον φόρο μερισμάτων στο 10%, προσέθετε 2 ποσοστιαίες μονάδες στην εισφορά του Συνταξιοδοτικού Ταμείου και ανέβαζε το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα στα €2.352. Αυτός ο προϋπολογισμός, αποσύρθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, μετά από μαζικές διαδηλώσεις και πολιτικές συγκρούσεις. Αποσύρθηκε δεν ακυρώθηκε. Τα δημοσιονομικά μεγέθη πιέζουν. Έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ το 2025, πρόβλεψη της Κομισιόν για 4,1% φέτος και 4,3% το 2027 και η Βουλγαρία βρίσκεται σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι χωρίς δραστικές μεταρρυθμίσεις, το έλλειμμα θα φτάσει στο 7,4%. Την ίδια ακριβώς εποχή, στην Αθήνα, η ΑΑΔΕ έχει πέσει με επιμονή πάνω στον φάκελο των περίφημων «εταιρειών-γραμματοκιβωτίων». Τα στοιχεία δείχνουν ότι, πάνω από τις μισές ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία εμφάνιζαν μηδενική δραστηριότητα και καμία απασχόληση. Όσες κριθούν «εικονικές», θα πληρώσουν φόρους στην Ελλάδα. Γι’ αυτό ολοένα και περισσότερες από τις 18.136 επιχειρήσεις προγραμματίζουν τώρα τον επαναπατρισμό τους αφού το φορολογικό καταφύγιο της Βουλγαρίας έπαψε να είναι καταφύγιο.
Και φέτος με πλεόνασμα +4,9%
-Για 3η διαδοχική χρονιά, ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Δημοκρατίας γεννά πρωτογενές υπερπλεόνασμα. Το 2025 έκλεισε στο 4,9% του ΑΕΠ, ή 12,13 δισ. ευρώ (€2,9 δισ. πάνω από τον στόχο) έναντι +4,8% το 2024 και +2% το 2023. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι και το 2026 θα κλείσει κοντά στο εντυπωσιακό +4,9%. Τρία χρόνια, ίδια πετυχημένη συνταγή. Το πλεόνασμα χρηματοδοτεί ταυτόχρονα ταχύτερη αποπληρωμή χρέους, δημόσιες επενδύσεις και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η απόδοση αυτής της πειθαρχίας, μετρήθηκε την εβδομάδα αυτή από τον πιο αρμόδιο κριτή. Ο ESM, ο μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας, δημοσίευσε το Euro Area Stability Watch, υποβάλλοντας την Ευρωζώνη σε ένα δυσμενές σενάριο. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, άνοδο του κόστους ενέργειας, βίαιη διόρθωση αμερικανικών μετοχών και ομολόγων. Συνδυασμένα, τα δύο σοκ βυθίζουν την Ευρωζώνη σε ύφεση -0,4% το 2027 με πληθωρισμό 3,4%. Σε αυτό το σενάριο, χωρίς αλλαγή πολιτικής, το χρέος αυξάνεται ως το 2035 σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με δύο εξαιρέσεις. Την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου το χρέος συνεχίζει να μειώνεται. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ελληνικό χρέος υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ, κατά 9,4 μονάδες σε έναν χρόνο (ο ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στην Ευρωζώνη) ενώ ο μέσος όρος ανέβηκε στο 88,9% από 87,2%. Το ΔΝΤ βλέπει το ελληνικό χρέος στο 110,9% το 2031, κάτω από τη Γαλλία (120,7%), το Βέλγιο (122,3%) και την Ιταλία (136,1%). Η χώρα που το 2015 ενσάρκωνε τον κίνδυνο της Ευρωζώνης, είναι σήμερα μία από τις δύο που ο θεσμός-θεματοφύλακάς της, κρίνει άτρωτες στο χειρότερο σενάριό του.
Big χρονιά για τη Big Pi
-Τα επενδυτικά στοιχήματα της Big Pi Ventures του Μάρκου Βερέμη και των Ν. Καλλιαγκόπουλου – Π. Μέτση απέδωσαν και η ωρίμανση του χαρτοφυλακίου της αρχίζει να αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα. Το venture capital fund έκλεισε το 2025 με εντυπωσιακή επιτάχυνση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς ο κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε στα 2,88 εκατ. ευρώ, από 1,27 εκατ. ευρώ το 2024, τα κέρδη προ φόρων σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 1,62 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,26 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή θέση ξεπέρασε το 1,55 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της εταιρείας. Η ίδια η διοίκηση εκτιμά ότι και το 2026 θα συνεχιστεί η αύξηση των εσόδων. Τα τελευταία χρόνια η Big Pi είχε τοποθετηθεί σε εταιρείες που είτε πραγματοποίησαν επιτυχημένα exits, όπως οι Augmenta (εξαγορά από την CNH Industrial), DeepSea Technologies (εξαγορά από τη Nabtesco), Softomotive (Microsoft) και Arrikto (Hewlett Packard Enterprise), είτε εξελίσσονται σε διεθνείς scale-ups όπως οι Numan, August Robotics κ.α.
ΟΤΕ: Πάνω από τα 20 ευρώ μετά από 18 χρόνια
-Σε υψηλό 18 ετών «σκαρφάλωσε» ο ΟΤΕ, καταφέρνοντας να διασπάσει το φράγμα των 20 ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2008. Η μετοχή έκλεισε στα 20,02 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 20,1 ευρώ. Η φετινή της απόδοση διαμορφώνεται στο +18,7%, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να προσεγγίζει τα 8 δισ. ευρώ. Η ανοδική τροχιά του ΟΤΕ υποστηρίζεται από τις θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών. Η JPMorgan έθεσε την τιμή στόχο στα 20,2 ευρώ, διατηρώντας ουδέτερη στάση λόγω αυξημένων ανταγωνιστικών πιέσεων στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Piraeus Securities αύξησε την τιμή στόχο στα 21,2 ευρώ, στηριζόμενη στις σταθερές ταμειακές ροές και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου που προβλέπει ότι θα ανακοινώσει ο όμιλος την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η NBG Securities διατηρεί την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, ανεβάζοντας τον πήχη στα 22,9 ευρώ, δίνοντας έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης από τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες (FTTH) και τη σταθερή επιβράβευση των μετόχων. Παρά τις προκλήσεις του ανταγωνισμού, η μετοχή επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντας αμυντικά χαρακτηριστικά και προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης.
Motor Oil: Στρατηγικό άνοιγμα σε τεχνολογία και άμυνα με το βλέμμα στον MSCI
-Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέει» η Motor Oil, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η μετοχή διέσπασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 50 ευρώ, κλείνοντας στα 50,5 ευρώ και φτάνοντας ενδοσυνεδριακά έως και τα 51,3 ευρώ. Με ένα 5ήμερο άλμα της τάξης του 7,5%, τα φετινά κέρδη της μετοχής αυξήθηκαν σε 60,8%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση του ομίλου στα 5,6 δισ. ευρώ. Το νέο ράλι τροφοδοτείται από τον μετασχηματισμό της Motor Oil σε έναν πολυδιάστατο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο. Η απόκτηση του 50% της Nova ICT σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της άμυνας. Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται ενόψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI στις 12 Αυγούστου. Καθώς η αποτίμηση των ελεύθερων μετοχών (free float) διαμορφώνεται πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, υπερβαίνει άνετα τα απαιτούμενα όρια, φουντώνοντας τα σενάρια για πιθανή εισαγωγή της μετοχής στον δείκτη MSCI Greece ως η 10η ελληνική εισηγμένη, έπειτα από την ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην προηγούμενη αναδιάρθρωση.
Όταν η είδηση κρύβεται στο όνομα του πωλητή
-Το placement της Παρασκευής στη μετοχή της ΕΚΤΕΡ ήταν το 2ο σε 8 μήνες, με πωλητή το ίδιο πρόσωπο και σχεδόν το ίδιο ποσοστό. Στις 9 Δεκεμβρίου 2025, ο βασικός μέτοχος Αθανάσιος Σίψας διέθεσε 1.700.000 μετοχές, το 6,1% της ΕΚΤΕΡ, μέσω 12 πακέτων στα 2,80 ευρώ. Τότε το discount ήταν -13,1%. Την περασμένη Παρασκευή, μεταβιβάστηκε, μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, ποσοστό 5,85% αξίας 8,114 εκατ. ευρώ, στα 5 ευρώ ανά μετοχή. Επτά μήνες αργότερα, η συναλλαγή έγινε σε τιμή +79% υψηλότερη. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε περίπου 2 φορές και στα δύο placement. Και στα δύο μπήκαν μακροπρόθεσμοι θεσμικοί. Συνολικά, περίπου το 12% της εταιρείας άλλαξε χέρια μέσα από δύο βιβλία προσφορών. Η ΕΚΤΕΡ εμφανίζει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της τάξης των 180 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου. Ήταν περίπου €100 εκατ. δεκαπέντε μήνες νωρίτερα. Μετά το έργο των €101 εκατ. στο Πόρτο Χέλι , το ανεκτέλεστο εκτοξεύθηκε στα 277,6 εκατ., που διασφαλίζει αντικείμενο έως τον Μάρτιο του 2028. Στόχος της διοίκησης είναι κύκλος εργασιών €300 εκατ. στην πενταετία. Με κεφαλαιοποίηση €148,3 εκατ. και μηδενικό καθαρό χρέος, η μετοχή αποτιμάται κάτω από 9 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2025 και περίπου στο μισό του ανεκτέλεστου. Το πολυπόθητο πτυχίο 7ης τάξης αποκτήθηκε ήδη και με αυτό η ΕΚΤΕΡ περνά στο ανώτατο επίπεδο του κατασκευαστικού κλάδου. Ο καταλύτης της ανοδικής κίνησης εξαντλήθηκε, ίσως αυτό να εξηγεί το -2,19% της Παρασκευής καλύτερα από το ίδιο το placement.
Bally’s Intralot: Ισορροπία στο 1,1 ευρώ εν μέσω ελιγμών από την Qube
-Σημάδια αντίδρασης έδειξε η Bally’s Intralot, επανακάμπτοντας στο 1,1 ευρώ με ημερήσια άνοδο 3,4% την Παρασκευή, μετά από ένα εξαήμερο πτωτικό πέρασμα κάτω από το συγκεκριμένο όριο. Το επίπεδο του 1,1 ευρώ φέρει ιδιαίτερο τεχνικό βάρος, καθώς ταυτίζεται με την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ του περασμένου Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, η μετοχή παραμένει στο επίκεντρο βραχυπρόθεσμων τακτικών κινήσεων από την Qube Research. Το εν λόγω fund διατηρεί ανοικτή θέση short, προβαίνοντας σε οριακές αυξομειώσεις, όπως η μείωση στο 0,79415% στις 22 Ιουλίου από 0,80007% την προηγούμενη ημέρα. Οι συνεχείς προσαρμογές υποδηλώνουν μια ευάλωτη ισορροπία, με την αγορά να δοκιμάζει τις αντοχές της γύρω από την κρίσιμη ζώνη της ΑΜΚ και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς της evoke η οποία όπως έχει γνωστοποιηθεί αναμένεται στο δ' τρίμηνο του 2026 ή στο α' τρίμηνο του 2027, ανάλογα με το πότε θα ληφθούν οι εγκρίσεις και ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενοι όροι της συναλλαγής.
Οι 857 κινήσεις σε έναν χρόνο αποκαλύπτουν τη στρατηγική των Greeks
-Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε μεταχειρισμένα πλοία με ποιοτικά χαρακτηριστικά και προοπτικές απασχόλησης, αποκτώντας Capesize και Supramax. Από την άλλη, δεν διστάζουν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία όταν οι αποτιμήσεις το επιτρέπουν, όπως δείχνουν οι πωλήσεις Capesize και Aframax δεξαμενόπλοιου μέσα στην εβδομάδα. Δεν περνά απαρατήρητο και το γεγονός ότι οι νέες παραγγελίες στρέφονται πλέον δυναμικά και προς τα containerships, με τη Minerva Marine και την Erasmus Shipinvest να επενδύουν σε συνολικά οκτώ νέα πλοία σε κινεζικά ναυπηγεία. Οι Έλληνες δεν στοιχηματίζουν μόνο στη σημερινή αγορά, αλλά χτίζουν από τώρα τις θέσεις τους για την επόμενη ναυτιλιακή δεκαετία. Μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες οι Έλληνες έχουν παραγγείλει 311 νεότευκτα πλοία, έχουν αποκτήσει 231 μεταχειρισμένα και έχουν πουλήσει 315 πλοία. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια αγορά που δεν λειτουργεί με συναισθηματισμούς, αλλά με απόλυτη πειθαρχία στο timing και στις αποτιμήσεις.
Χρυσό ναύλο για τον Πατίτσα – Όταν τα car carriers γράφουν ιστορία
-Η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα με την European Maritime Finance έκλεισαν διετές ναυλοσύμφωνο για το νεότευκτο PCTC Clean Star στα 80.000 δολάρια ημερησίως, επίπεδο που οι ίδιες οι εταιρείες χαρακτηρίζουν ως ιστορικό για πλοίο αυτής της κατηγορίας. Το συγκεκριμένο deal επιβεβαιώνει ότι, παρά τις κατά καιρούς προβλέψεις για αποκλιμάκωση, η αγορά μεταφοράς αυτοκινήτων εξακολουθεί να επιβραβεύει τα σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά πλοία με μακροχρόνιες συμβάσεις και ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο πλοίο της σειράς είχε ναυλωθεί περίπου στα 53.000 δολάρια την ημέρα, γεγονός που αναδεικνύει το άλμα που καταγράφεται σήμερα. Όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Λέοντα Πατίτσα σημειώνουν ότι η στρατηγική του παραμένει σταθερή. Επένδυση σε ποιοτικό τονάζ, εξασφάλιση ισχυρών ναυλωτών και δημιουργία προβλέψιμων ταμειακών ροών. Η επιλογή αυτή είχε ήδη αποδώσει με την πώληση των δύο πρώτων PCTCs στην Abu Dhabi Ports Group, ενώ τώρα έρχεται να ενισχυθεί από ένα ναυλοσύμφωνο που, σύμφωνα με την EMF, αναμένεται να αποφέρει περίπου 56 εκατ. δολάρια ακαθάριστα έσοδα μόνο στη διετή διάρκειά του.
Το παιχνίδι αντοχής της Παληού
-Η μάχη της Diana Shipping με τη Genco έχει εξελιχθεί σε μια διαπραγμάτευση υψηλής στρατηγικής, όπου κανείς δεν θέλει να κάνει την πρώτη πραγματική υποχώρηση. Στη Wall Street διαβάζουν πίσω από τις ανακοινώσεις και βλέπουν ότι, παρά τη σκληρή δημόσια ρητορική, οι δίαυλοι επικοινωνίας όχι μόνο παραμένουν ανοιχτοί, αλλά οι σύμβουλοι των δύο πλευρών συνεχίζουν να συζητούν την τιμή, τη δομή και τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Η Genco δεν απορρίπτει την ιδέα ενός deal, αλλά απορρίπτει το σημερινό τίμημα. Επιμένει ότι αξίζει υψηλότερο premium ελέγχου, αμφισβητεί την αξία της μετοχής της Diana που αποτελεί μέρος του ανταλλάγματος και αφήνει αιχμές ακόμη και για το σχέδιο πώλησης 16 πλοίων στη Star Bulk, θεωρώντας ότι μπορεί να αποδυναμώσει την αξία του νέου σχήματος. Από την άλλη πλευρά, η Σεμίραμις Παληού δείχνει να παίζει παιχνίδι αντοχής. Έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και γνωρίζει ότι όσο η αγορά ξηρού φορτίου βελτιώνεται, τόσο αυξάνεται και η πίεση προς τη διοίκηση της Genco να δικαιολογήσει γιατί λέει όχι.
Γιατί όλοι ξέχασαν το bitcoin
-Κάποτε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των νομισματικών εξελίξεων στον πλανήτη, το όνειρο κάθε αποταμιευτή για υψηλές αποδόσεις «κόντρα στα συστήματα των τραπεζιτών». Το 2026, μέχρι σήμερα, έφερε την προσγείωση στην πραγματικότητα. Το bitcoin ξεκίνησε τη χρονιά πάνω από τα 93.000 δολάρια και έκλεισε τον Ιούνιο κοντά στα $60.000, σε χαμηλό 21 μηνών, περίπου στο μισό της κορυφής των 126.000 δολαρίων του Οκτωβρίου 2025. Σήμερα διαπραγματεύεται γύρω από τα $64.340, με κεφαλαιοποίηση 1,33 τρισ. δολαρίων έναντι $233 δισ. του άλλου μεγάλου κρυπτονομίσματος, του ether. Αυτό που άλλαξε ήταν η ροή του «επαγγελματικού χρήματος». Τα αμερικανικά spot ETF, είναι τα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που είχαν τροφοδοτήσει την προηγούμενη άνοδο. Τον Ιούνιο, κατέγραψαν τον χειρότερο μήνα της ιστορίας τους, με εκροές περίπου 4,5 δισ. δολαρίων. Την ίδια ακριβώς περίοδο, μια μεγάλη τράπεζα (CITI) μηδένισε τις προβλέψεις της για καθαρές εισροές το 2026 από τα $10 δισ. πέρυσι, στο απόλυτο μηδέν. Επικαλέσθηκε το υποτονικό επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και την καθυστέρηση της αμερικανικής νομοθεσίας. Η τελευταία εβδομάδα αποκαλύπτει το μέγεθος της νευρικότητας. Όχι μία, ούτε 2, αλλά 7 συνεχόμενες συνεδριάσεις εισροών σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, ανατράπηκαν σε 2 ημέρες. Στις 24 Ιουλίου, έφυγαν 240 εκατ. από τα ταμεία bitcoin. Περίπου $212 εκατ. εγκατέλειψαν το IBIT της BlackRock και επιπλέον $71 εκατ. το ether. Ο δείκτης φόβου και απληστίας υποχώρησε στο 28, δηλαδή σε ζώνη «φόβου». Το μέλλον των κρυπτονομισμάτων δεν εξαρτάται πλέον από τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Αν η Fed ανεβάσει τα επιτόκια του δολαρίου, το bitcoin θα πέσει πάλι κάτω από τα $60.000 και βλέπουμε. Υπάρχει και ο παράγων νομοθεσία. Το CLARITY Act πέρασε τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 294 έναντι 134 τον Ιούλιο του 2025, αλλά κόλλησε στη Γερουσία σε μια διάταξη δεοντολογίας. Σήμερα στις ΗΠΑ δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει πότε ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο είναι τίτλος (αρμοδιότητα της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC) και πότε εμπόρευμα (αρμοδιότητα CFTC, Commodity Futures Trading Commission, Επιτροπή Συναλλαγών Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων). Το CLARITY δημιουργεί σύστημα τριών κατηγοριών και δίνει στη CFTC αποκλειστική δικαιοδοσία στις αγορές spot για τα ψηφιακά εμπορεύματα. Πριν λίγες μέρες, στις 23 Ιουλίου ο επικεφαλής της πλειοψηφίας Τζον Θιούν παραδέχθηκε δημόσια ότι δύσκολα θα ψηφιστεί το Clarity Act πριν από τις θερινές διακοπές. Επομένως, οι προσδοκίες φαίνεται ότι μετατίθενται για το 2027.
Ο σιωπηλός Κέβιν Γουόρς
-Αύριο και μεθαύριο, συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτών Αγορών της Fed. Είναι η 2η συνεδρίαση υπό την προεδρία του εκλεκτού του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε τον Μάιο. Ο νέος πρόεδρος έχει σηματοδοτήσει αποφασιστική ρήξη με την πρακτική του forward guidance. Οι αγορές καλούνται πλέον να «μαντεύουν» τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης. Το ανακοινωθέν του Ιουνίου ήταν πολύ συντομότερο από τα προηγούμενα και τόνιζε ότι η επιτροπή «θα παραδώσει σταθερότητα τιμών». Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Κέβιν Γουόρς παραμένει σιωπηλός, οι άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες, δεν σταματούν να δίνουν συνεντεύξεις και να λένε την άποψη τους. Όλα δείχνουν ότι τα επιτόκια του δολαρίου θα παραμένουν στο εύρος 3,50%–3,75%. Από τις δηλώσεις των άλλων τραπεζιτών της FOMC προκύπτει ότι 9 από τους 18 προέβλεψαν τουλάχιστον μία αύξηση εντός 2026, 8 σταθερότητα και μόλις 1 μείωση. Τον περασμένο Μάρτιο, όλα τα μέλη ανέμεναν μειώσεις ή διατήρηση. Φυσικά, ο επικεφαλής της Fed δεν αποκαλύπτει τις προθέσεις του, δεν δίνει guidance. Στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα, την 1η Ιουλίου, είχε δηλώσει ότι «οι τιμές είναι πολύ υψηλές» και απέρριψε το ενδεχόμενο η Fed να ανεχθεί στόχο πληθωρισμού πάνω από 2%. Μία μόλις μέρα μετά τη συνεδρίαση της Fed, την Πέμπτη, ανακοινώνονται 2 σημαντικά στοιχεία. Ο αποπληθωριστής PCE Ιουνίου και η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ β' τριμήνου. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι αναλυτές πληρώνονταν για να «διαβάζουν» τη Fed. Τώρα πληρώνουν για να τη μαντεύουν.
Δεν μετρούν τα κέρδη, παρά μόνον την απόσβεση
-Η Alphabet ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου έσοδα $119,8 δισ.(+24%), με το Google Cloud στα $24,8 δισ. (+82%) και ανεκτέλεστο $514 δισ. Η μετοχή έχασε- 7,8% στην εβδομάδα. Η πτώση οφείλεται σε μία φράση της οικονομικής διευθύντριας Anat Ashkenazi. Αναθεώρησε τις προβλέψεις για τις επενδύσεις παγίων (capex 2026) στα 195 έως $205 δισ. από 180–190 δισ. Στο τρίμηνο, το capex έφτασε τα $44,9 δισ. περίπου διπλάσιο από πέρυσι, δημιουργώντας αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές $5,9 δισ., για πρώτη φορά από την εισαγωγή του 2004. Για το 2027, η καθοδήγηση της εταιρείας ήταν μία λέξη: «σημαντικά» υψηλότερα. Κατόπιν, η Intel ανακοίνωσε έσοδα $16,13 δισ. και προσαρμοσμένα κέρδη ανα μετοχή $0,42. Κι εδώ η μετοχή υποχώρησε σχεδόν -28% τον Ιούλιο. Αφορμή και πάλι, η αύξηση του προϋπολογισμού επενδύσεων σε πάνω από 20 δισ. δολ. για το 2026, από περίπου 18 δισ. Κάτι έχει αλλάξει στην Wall Street. Οι εταιρείες τεχνολογίας ανακοινώνουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών από το γ' τρίμηνο του 2021 κι όμως η αγορά πέφτει. Dow -0,4%, S&P 500 -0,6%, Nasdaq -2,1% στην εβδομάδα. Οι 4 μεγάλοι hyperscalers είχαν ανακοινώσει επενδύσεις παγίων περίπου 725 δισ. δολ. capex το 2026, από 410 δισ. το 2025 (αύξηση +77%). Μετά την αναθεώρηση της Alphabet, ο πήχης είναι ήδη υψηλότερος. Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώσεις θα κάνουν οι Microsoft, Meta και Amazon. Και οι τρεις ξοδεύουν πολύ περισσότερα απ’ όσα είχαν προγραμματίσει. Οι επενδυτές αναρωτιούνται. Πότε, πώς και πόσο θα αποδώσουν όλες αυτές οι δαπάνες για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (βλ. Τεχνητή Νοημοσύνη);
Πηγή: newmoney.gr
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