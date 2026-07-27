Τα ντεσού για κάλπες από την Προεδρική δεξίωση, οι δημόσιες συμβάσεις και ο Χότζας, τον Αύγουστο το μετρό Θεσσαλονίκης, ένας μάνατζερ στο κόμμα Τσίπρα

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Τόσες πολλές φορές που το ‘χει πει, ε και να θέλει να το αλλάξει πια για νωρίτερα δύσκολα θα μπορεί αφού θα του παίζουν το βίντεο με τις τωρινές δηλώσεις οι πολιτικοί του αντίπαλοι νυχθημερόν. Τώρα μάλιστα οι πηγές από το Μ.Μ λένε ότι «ο πρόεδρος το πάει για τέλος… τέλος», δηλαδή Μάιο, δύο μήνες πριν την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα που θα συμβεί την 1η Ιουλίου. Μάλιστα, μπορεί και να είναι έτσι, άλλωστε, εξ αρχής ο ίδιος έλεγε ότι θα αποφασίσει ευθύς αμέσως τις διακοπές αλλά δικαίωμά του γιατί όπως είναι γνωστό απόφαση για κάλπες, ανασχηματισμούς, κ.λπ., παίρνει μόνο ένας. Τώρα, μιας και η διακυβέρνηση έχει μπροστά της 10 ολόκληρους μήνες, καλό θα ήταν να τακτοποιηθούν και μερικά λεπτά ζητήματα τα οποία χρήζουν χειρισμών και φυσικά διευκρινίσεων στην κοινή γνώμη. Γράψαμε προ ημερών για τον εθνικό διαφημιστή κ. Δέτση, που πήρε καμιά 250 δημόσιες συμβάσεις και μια τριζάτη απευθείας ανάθεση από την ΕΡΤ 623.000 ευρώ για να διαφημίσει το Μουντιάλ. Τώρα, μας προέκυψε και ένα ακόμα ζητηματάκι με εταιρεία ανακύκλωσης που σταμάτησε να μαζεύει τα (ανακυκλούμενα) σκουπίδια από την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και έβγαλε μια ανακοίνωση χθες με την οποία απειλεί… θεούς και δαίμονες, μεταξύ των οποίων και κάτι κυβερνητικούς αν κατάλαβα καλά. Και όλα αυτά ενώ υφίστανται έρευνες και ανακρίσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ίδιο θέμα. Δεν ξέρω, μπορεί να πρόκειται για επιχειρηματικές διαφορές και πολέμους συμφερόντων μεταξύ εταιρειών, αλλά δεν πρέπει να μας πει η κυβέρνηση ποιος θα μαζεύει τα σκουπίδια ανακύκλωσης από τους δρόμους; Και τι θα κάνουν οι αρμόδιοι να προστατέψουν τη δημόσια υγεία αλλά και τα δεκάδες εκατομμύρια που δαπανώνται; Γιατί για τον Δέτση δεν απαντούν, για την ανακύκλωση δεν απαντούν, τι νομίζουν ότι δεν διαβάζει και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος; Δεν νομίζω ότι αυτά όλα θα πάνε καλά με τέτοια αντιμετώπιση, που μοιάζει με την τακτική του Χότζα, ειδικά όταν έρχονται κάλπες και άλλες τέτοιες παρόμοιες υποθέσεις.Τι λέει ο Νίκος Α. για τις εκλογές-Τα εκλογικά σενάρια του Μαΐου του 2027 συζητήθηκαν όμως και σε πηγαδάκια με τον πρόεδρό μας Νίκο Α. στο Προεδρικό. Ο ίδιος φαίνεται πράγματι να έχει πειστεί ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές τώρα -άμα σου το λέει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και μια διασφάλιση κατά μια έννοια- όμως δεν πιστεύει πολύ το σενάριο του Μαΐου. Θεωρεί ότι θα γίνουν νωρίτερα, ακόμα και την άνοιξη, γιατί δεν θα επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι να έχουμε εκλογές και περιπέτειες έναν μήνα πριν την ανάληψη της προεδρίας. Ως προς το «ντέρμπι» της δεύτερης θέσης, όπως θέλουν να πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα γίνει στο τέλος, εκτιμούν ότι ο Τσίπρας είναι αρκετά «φουσκωμένος» δημοσκοπικά και την κρίσιμη ώρα της κάλπης ο κόσμος που ψηφίζει το Κίνημα και είναι συνεπής θα εμφανιστεί. Ιδίως αν η συμμετοχή δεν είναι και τεράστια. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία λέω εγώ αλλά έχουν κάθε δικαίωμα οι άνθρωποι σ’ αυτήν.Τέλος Αυγούστου τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης-Μετά τις 25 Αυγούστου θα κοπούν τελικά οι κορδέλες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη. Ούτως ή άλλως ο Κ.Μ σχεδιάζει να κάνει την ευρεία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς πριν τη ΔΕΘ στις 27 Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε να η ευκαιρία και για τα εγκαίνια. Άλλωστε αυτές τις μέρες έχει αρχίσει να αδειάζει και η Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, ενώ χρειάζονταν και ορισμένες μέρες ακόμα για την πιστοποίηση του συστήματος ασφαλείας που είναι αναγκαίο για να κυκλοφορούν οι συρμοί.Τελευταία περιοδεία, τελευταίο υπουργικό-Γενικώς, αυτή την εβδομάδα η πολιτική ζωή κατεβάζει ρολά. Η Βουλή κλείνει στο τέλος του μήνα και οι βουλευτές έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τα χωριά τους και τα πανηγύρια, αφήστε που και οι υπουργοί κανόνισαν πιο long play διακοπές τώρα που κατάλαβαν ότι δεν θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Ο Μητσοτάκης που επιστρέφει σήμερα από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου χθες είδε την Κάρμεν μαζί με τον Καγκελάριο Στόκερ, θα κάνει την Τρίτη την τελευταία περιοδεία του σε Λέρο και Αγαθονήσι μαζί με τον Άδωνι και τον περιφερειάρχη Χατζημάρκο. Την Πέμπτη προγραμματίζεται το τελευταίο υπουργικό της σεζόν με οδηγίες προς ναυτιλομένους για ξεκούραση με σεμνότητα και άλλα τέτοια.Η νίκη για τον Όλυμπο-Διαβάσατε χθες τα καλά νέα που ήρθαν για τη χώρα μας από τη Νότια Κορέα, καθώς ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πρώτη ελληνική υποψηφιότητα είχε υποβληθεί 12 χρόνια πριν, ενώ το θέμα δούλεψε πολύ τον τελευταίο καιρό ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας μας στον Οργανισμό, ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Εκτός της δουλειάς που έγινε στους κόλπους της UNESCO πάντως, πολύ σημαντική και σιωπηρή δουλειά έκαναν τα δύο συναρμόδια υπουργεία, το Πολιτισμού και το Περιβάλλοντος, με τη Μενδώνη και τον Παπασταύρου να είναι χθες ιδιαιτέρως υπερήφανοι, με αποτέλεσμα να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση. Η κοινή προσπάθεια απέδειξε ότι, όταν η πολιτιστική και η φυσική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ενιαίο εθνικό κεφάλαιο, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τα επιθυμητά. Η υπόθεση δεν ήταν περίπατος καθώς υπήρχαν παρατηρήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν και η διαδικασία απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς, αλλά η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν καλά προετοιμασμένη.Ο Ε-65 γεμίζει το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Από την Παρασκευή ο Ε-65 παραδόθηκε στο σύνολο του στην κυκλοφορία και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες διελεύσεις και άρα περισσότερα έσοδα για την παραχωρησιούχο εταιρεία «Κεντρική Οδό Α.Ε.» (100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Με όσα είναι ήδη γνωστά ο αυτοκινητόδρομος εξυπηρετεί καθημερινά 40.000 διελεύσεις οχημάτων με τιμή διοδίου (για τα 238,5 χιλιόμετρα/επιβατικά αυτοκίνητα) 13,5 ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό διελεύσεων ενώ η σύμβαση παραχώρησης λήγει το 2037. Τα σωρευτικά EBITDA μέχρι την λήξη της σύμβασης αναμένεται να διαμορφωθούν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές προς την ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα 650 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση του Ομίλου στο Χρηματιστήριο παραμένει σταθερά πάνω από τα 5 δισ. ευρώ, με τη μετοχή να κινείται λίγο κάτω από τα 43 ευρώ, έχοντας ιστορικό υψηλό τα 47 ευρώ (στις 6/7).Τράπεζες: Η ώρα των αποτελεσμάτων - Γιατί ξεχωρίζει η Εθνική