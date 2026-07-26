Ανοίγει αύριο ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ σε έως 420 δόσεις

Η πλατφόρμα διευρύνει σημαντικά τους δικαιούχους και προσφέρει περισσότερες δόσεις και ευνοϊκότερους όρους ρύθμισης των χρεών - Ελάχιστο ποσό για τη ρύθμιση είναι τα 50 ευρώ