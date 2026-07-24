Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου, το αναλυτικό πρόγραμμα για όλα τα Ταμεία

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι