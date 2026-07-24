ΕΛΣΤΑΤ: Στα 39,13 δισ. ευρώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο, με αύξηση 3,2%
ΕΛΣΤΑΤ: Στα 39,13 δισ. ευρώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο, με αύξηση 3,2%
Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,7% σε 40,4 δισ. ευρώ - Στο -3,3% το ποσοστό αποταμίευσης, σε σύγκριση με -1,8% το α' τρίμηνο του 2025
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 1ο τρίμηνο του 2026.
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,73 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7,61 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 1ο τρίμηνο του 2025.
Επιπρόσθετα, κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,31 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 5,42 δισ. ευρώ κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 από την αλλοδαπή. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,32 δισ. ευρώ.
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,92 δισ. ευρώ σε 39,13 δισ. ευρώ.
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Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,73 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7,61 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 1ο τρίμηνο του 2025.
Επιπρόσθετα, κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,31 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 5,42 δισ. ευρώ κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 από την αλλοδαπή. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,32 δισ. ευρώ.
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,92 δισ. ευρώ σε 39,13 δισ. ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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