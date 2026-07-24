Πετρέλαιο: Συναγερμός για το νέο ράλι και την εκτόξευση στα 100 δολάρια

Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά και το ράλι στις τιμές πετρελαίου περνάει στις αγορές και στην τσέπη των καταναλωτών - Η εικόνα στα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα