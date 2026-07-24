Πετρέλαιο: Συναγερμός για το νέο ράλι και την εκτόξευση στα 100 δολάρια
Πετρέλαιο: Συναγερμός για το νέο ράλι και την εκτόξευση στα 100 δολάρια
Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά και το ράλι στις τιμές πετρελαίου περνάει στις αγορές και στην τσέπη των καταναλωτών - Η εικόνα στα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα
Kαθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο. Mε τη σειρά τους, οι αποδόσεις των ομολόγων εκτοξεύονται. Οι βιομηχανικές χώρες επιχειρούν να περιορίσουν το ράλι στις τιμές, διοχετεύοντας στην αγορά ποσότητες από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Ωστόσο, όσο η σύγκρουση παρατείνεται, εντείνεται και ένα ερώτημα: για πόσο ακόμη επαρκούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου;
Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με νέες πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο. Την ίδια στιγμή, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη διακίνηση πετρελαίου, ενώ οι Χούθι απειλούν να διαταράξουν και την εναλλακτική εξαγωγική διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.
Υπό αυτές τις συνθήκες το Brent ακούμπησε χθες τα 100 δολάρια, ενώ και το WTI κινείται γύρω από τα 92. Η σημερινή εικόνα δεν είναι πολύ καλύτερη, αφού παρά την μικρή αποκλιμάκωση το μπρεντ αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στα 98 δολάρια. Παρά τη διόρθωση, το Brent εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου περίπου 11%.
Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διατηρεί προοπτική εβδομαδιαίων κερδών περίπου 8,5%.
Η χθεσινή άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις αγορές, πυροδοτώντας μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, βασικού δείκτη για το κόστος δανεισμού, ανήλθε χθες στο υψηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του Τραμπ.
Παράλληλα στη Wall Street, ο Dow Jones και ο S&P 500 υποχώρησαν περίπου κατά 1%, ενώ ο Nasdaq έχασε περισσότερο από 2%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν τόσο για την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους όσο και για τις υπερβολικές δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με νέες πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο. Την ίδια στιγμή, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τη διακίνηση πετρελαίου, ενώ οι Χούθι απειλούν να διαταράξουν και την εναλλακτική εξαγωγική διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.
Υπό αυτές τις συνθήκες το Brent ακούμπησε χθες τα 100 δολάρια, ενώ και το WTI κινείται γύρω από τα 92. Η σημερινή εικόνα δεν είναι πολύ καλύτερη, αφού παρά την μικρή αποκλιμάκωση το μπρεντ αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στα 98 δολάρια. Παρά τη διόρθωση, το Brent εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου περίπου 11%.
Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διατηρεί προοπτική εβδομαδιαίων κερδών περίπου 8,5%.
Η χθεσινή άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις αγορές, πυροδοτώντας μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, βασικού δείκτη για το κόστος δανεισμού, ανήλθε χθες στο υψηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του Τραμπ.
Παράλληλα στη Wall Street, ο Dow Jones και ο S&P 500 υποχώρησαν περίπου κατά 1%, ενώ ο Nasdaq έχασε περισσότερο από 2%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν τόσο για την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους όσο και για τις υπερβολικές δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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