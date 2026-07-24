Η Fitch αναβάθμισε τη ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook – Ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030
Η Fitch αναβάθμισε τη ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook – Ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030
Οδηγός ανάπτυξης οι επενδύσεις 24 δισ. ευρώ και η απολιγνιτοποίηση - Θετικά προσμετράται η είσοδος σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα data centers - Σταδιακή αύξηση του μερίσματος στα 1,4 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030
Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ σε «BB», από «BB-» προηγουμένως, προχώρησε η Fitch Ratings, ορίζοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές (outlook) σε σταθερές (stable). Ταυτόχρονα, το αυτόνομο πιστοληπτικό προφίλ της εταιρείας αναβαθμίστηκε σε «bb» από «bb-».
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι η επιταχυνόμενη επέκταση της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030 θα ισχυροποιήσει το επιχειρηματικό της προφίλ, ενισχύοντας τη γεωγραφική της διαφοροποίηση, βελτιώνοντας την καθετοποίηση με την προμήθεια και μειώνοντας την έκθεση στις παραδοσιακές θερμικές μονάδες.
Διεύρυνση κλίμακας και γεωγραφική διασπορά: Η στρατηγική για το 2030 διπλασιάζει την παραγωγική βάση της ΔΕΗ σε σύγκριση με το 2025. Η παρουσία της διευρύνεται στη Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέοι πυλώνες ανάπτυξης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα data centers και τα διμερή συμβόλαια (PPAs).
Επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ: Το 69% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου 2026-2030 κατευθύνεται στην παραγωγή και την προμήθεια. Η Fitch αναπροσαρμόζει αυξητικά τη χωρητικότητα χρέους (debt capacity) της εταιρείας κατά 0,5x.
Ανανεώσιμες πηγές και ευέλικτη παραγωγή: Οι ΑΠΕ αποτελούν τον κινητήριο μοχλό, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων 22GW (12GW προγραμματίζονται έως το 2030). Οι επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου, αποθήκευση με μπαταρίες (0,8GW) και αντλησιοταμίευση (0,5GW) ενισχύουν την ευελιξία του συστήματος και την κερδοφορία. Μέχρι το 2028, οι ΑΠΕ αναμένεται να συνεισφέρουν το 32% των EBITDA, από 13% το 2025.
Πλήρης απολιγνιτοποίηση έως το 2026: Στο πλάνο περιλαμβάνεται η πλήρης απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων -συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της Πτολεμαΐδας V- και η θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας CCGT 840MW στην Αλεξανδρούπολη.
Ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαιακές δαπάνες: Η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ιδίων μετοχών 250 εκατ. ευρώ) θωρακίζει βραχυπρόθεσμα τον ισολογισμό. Παρότι το βαρύ επενδυτικό πρόγραμμα θα κρατήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) σε αρνητικό έδαφος και θα αυξήσει προσωρινά τη μόχλευση (με κορύφωση στο 5,4x το 2028), η Fitch αναμένει βελτίωση των δεικτών μόλις τεθούν σε λειτουργία τα νέα έργα.
EBITDA: Ετήσια αύξηση EBITDA κατά περίπου 17% την περίοδο 2025-2030.
Παραγωγή και προμήθεια: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει τις 28TWh έως το 2030 (από 20,9TWh το 2025).
Τιμές ρεύματος: Μέση τιμή εκκαθάρισης αγοράς (Baseload) στα 96€/MWh στην Ελλάδα και 94€/MWh στη Ρουμανία για την περίοδο 2026-2030.
Μερίσματα: Σταδιακή αύξηση του μερίσματος στα 1,4 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030 (1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028, από 0,6 ευρώ ανά μετοχή το 2025).
Πηγή: NEWMONEY.GR
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι η επιταχυνόμενη επέκταση της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030 θα ισχυροποιήσει το επιχειρηματικό της προφίλ, ενισχύοντας τη γεωγραφική της διαφοροποίηση, βελτιώνοντας την καθετοποίηση με την προμήθεια και μειώνοντας την έκθεση στις παραδοσιακές θερμικές μονάδες.
Διεύρυνση κλίμακας και γεωγραφική διασπορά: Η στρατηγική για το 2030 διπλασιάζει την παραγωγική βάση της ΔΕΗ σε σύγκριση με το 2025. Η παρουσία της διευρύνεται στη Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέοι πυλώνες ανάπτυξης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα data centers και τα διμερή συμβόλαια (PPAs).
Επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ: Το 69% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου 2026-2030 κατευθύνεται στην παραγωγή και την προμήθεια. Η Fitch αναπροσαρμόζει αυξητικά τη χωρητικότητα χρέους (debt capacity) της εταιρείας κατά 0,5x.
Ανανεώσιμες πηγές και ευέλικτη παραγωγή: Οι ΑΠΕ αποτελούν τον κινητήριο μοχλό, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων 22GW (12GW προγραμματίζονται έως το 2030). Οι επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου, αποθήκευση με μπαταρίες (0,8GW) και αντλησιοταμίευση (0,5GW) ενισχύουν την ευελιξία του συστήματος και την κερδοφορία. Μέχρι το 2028, οι ΑΠΕ αναμένεται να συνεισφέρουν το 32% των EBITDA, από 13% το 2025.
Πλήρης απολιγνιτοποίηση έως το 2026: Στο πλάνο περιλαμβάνεται η πλήρης απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων -συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής της Πτολεμαΐδας V- και η θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας CCGT 840MW στην Αλεξανδρούπολη.
Ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαιακές δαπάνες: Η επιτυχής αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ιδίων μετοχών 250 εκατ. ευρώ) θωρακίζει βραχυπρόθεσμα τον ισολογισμό. Παρότι το βαρύ επενδυτικό πρόγραμμα θα κρατήσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) σε αρνητικό έδαφος και θα αυξήσει προσωρινά τη μόχλευση (με κορύφωση στο 5,4x το 2028), η Fitch αναμένει βελτίωση των δεικτών μόλις τεθούν σε λειτουργία τα νέα έργα.
EBITDA: Ετήσια αύξηση EBITDA κατά περίπου 17% την περίοδο 2025-2030.
Βασικές παραδοχές και οικονομικές προβλέψεις
Παραγωγή και προμήθεια: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει τις 28TWh έως το 2030 (από 20,9TWh το 2025).
Τιμές ρεύματος: Μέση τιμή εκκαθάρισης αγοράς (Baseload) στα 96€/MWh στην Ελλάδα και 94€/MWh στη Ρουμανία για την περίοδο 2026-2030.
Μερίσματα: Σταδιακή αύξηση του μερίσματος στα 1,4 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030 (1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028, από 0,6 ευρώ ανά μετοχή το 2025).
Πηγή: NEWMONEY.GR
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