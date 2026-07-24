Η Fitch αναβάθμισε τη ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook – Ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030

Οδηγός ανάπτυξης οι επενδύσεις 24 δισ. ευρώ και η απολιγνιτοποίηση - Θετικά προσμετράται η είσοδος σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα data centers - Σταδιακή αύξηση του μερίσματος στα 1,4 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030