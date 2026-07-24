Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία, δείτε αν κερδίσατε
Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία, δείτε αν κερδίσατε
Η κλήρωση της φορολοταρίας αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, τον Ιούνιο του 2026
Έγινε η 58η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η κλήρωση για τη φορολοταρία διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
Δείτε τον κατάλογο των τυχερών λαχνών, εδώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η κλήρωση για τη φορολοταρία διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
Δείτε τον κατάλογο των τυχερών λαχνών, εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα