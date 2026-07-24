Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία, δείτε αν κερδίσατε
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Φορολοταρία Κλήρωση ΑΑΔΕ ΑΑΔΕ Ιούνιος

Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία, δείτε αν κερδίσατε

Η κλήρωση της φορολοταρίας αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, τον Ιούνιο του 2026

Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία, δείτε αν κερδίσατε
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Έγινε η 58η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η κλήρωση για τη φορολοταρία διεξήχθη σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

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7 ΣΧΟΛΙΑ
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