Στουρνάρας για ελληνική οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλάει για θαύμα – Καλώς εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα
Στουρνάρας για ελληνική οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλάει για θαύμα – Καλώς εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα
Την ανάγκη για πολιτική, δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις τόνισε ο Διοικητής της ΤτΕ
Η Ελλάδα χρειάζεται τρία πράγματα, πολιτική, δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και μεταρρυθμίσεις, τόνισε στη συνέντευξή του στο Open, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κληθείς να σχολιάσει τα εκλογικά σενάρια, τονίζοντας ωστόσο, ότι δεν ταιριάζει στον κεντρικό τραπεζίτη να σχολιάζει σενάρια και υποθέσεις για τις εκλογές.
Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά, μιλώντας για το παρελθόν, ανέφερε ότι «η χώρα εάν θέλει μπορεί να βρει συναινέσεις ευρύτατες. Υπάρχει περιθώριο συναινέσεων και σε δύσκολες περιστάσεις. Τότε αποδείχτηκε στην πράξη και εύχομαι και σήμερα να έχουμε κουλτούρα συναινέσεων. Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω ένα κόμμα Σαμαρά».
Σχολιάζοντας τις δύσκολες εποχές για την ελληνική οικονομία, είπε πως «Θέλω να πιστεύω ότι τα παθήματα γίνανε μαθήματα, να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις πρώτης πενταετίας – δεκαετίας 2000 και πρώτου εξαμήνου 2015. Τότε ακολουθήθηκε μια δημοσιονομική επεκτατική πολιτική, που εκτίναξε το δημόσιο χρέος, τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Τα πλήρωσαν πολλοί και δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς, οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται δεν υπάρχουν. Συναίνεσαν τότε τρία κόμματα και μπράβο τους», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.
Πρόσθεσε ότι «καταστροφή δεν ήταν τα μνημόνια, αλλά θα ήταν το να βγαίναμε από το ευρώ και να ήμασταν μια χώρα που θα μπαίναμε σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Η διεθνής κοινότητα μιλάει για οικονομικό θαύμα», είπε.
Συμπλήρωσε ότι «σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρηγορότερα από τους υπόλοιπους, μειώνουμε το δημόσιο χρέος. Υπάρχουν ευάλωτοι πολίτες, αλλά η χώρα βρέθηκε στο χιλιοστό, στον γκρεμό».
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Αναφερόμενος στις παροχές, υποστήριξε ότι «Σήμερα, για να μπορείς να δώσεις παραπάνω παροχές, πρέπει να έχεις μια οροφή δαπανών. Για να δώσεις κάτι, πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Είμαστε στο όριο, δεν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες δαπάνες.
Όταν εξερράγη το χρέος πήραμε μέτρα, μπήκαμε στα μνημόνια, κάναμε συμφωνίες. Αυτή τη στιγμή το όφελος της χώρας είναι ότι μειώνει το δημόσιο χρέος. Επειδή μειώνεται το χρέος μπορεί η Ελλάδα και μειώνεται με μικρότερα spreads. Kαλά κάνουμε και εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα», σημείωσε.
Για τη φορολογία, είπε ότι «Έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους γιατί έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους» και ότι «Σε όλη την Ευρώπη έχουμε υψηλή φορολογία στα καύσιμα, εμείς ως Ελλάδα είμαστε περίπου στη μέση».
Στο κομμάτι της ακρίβειας, τόνισε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Για την ελληνική οικονομία, είπε ότι «Οι τουρίστες δημιουργούν μια υπερβάλλουσα ζήτηση και αυτό ωθεί προς τα πάνω τις τιμές. Τι να τους πούμε δεν σας θέλω;»
Για τις υψηλές τιμές από το χωράφι στο ράφι, σημείωσε ότι «πρέπει να δούμε που πάσχει ο ανταγωνισμός. Σε ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες».
Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά, μιλώντας για το παρελθόν, ανέφερε ότι «η χώρα εάν θέλει μπορεί να βρει συναινέσεις ευρύτατες. Υπάρχει περιθώριο συναινέσεων και σε δύσκολες περιστάσεις. Τότε αποδείχτηκε στην πράξη και εύχομαι και σήμερα να έχουμε κουλτούρα συναινέσεων. Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω ένα κόμμα Σαμαρά».
Σχολιάζοντας τις δύσκολες εποχές για την ελληνική οικονομία, είπε πως «Θέλω να πιστεύω ότι τα παθήματα γίνανε μαθήματα, να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις πρώτης πενταετίας – δεκαετίας 2000 και πρώτου εξαμήνου 2015. Τότε ακολουθήθηκε μια δημοσιονομική επεκτατική πολιτική, που εκτίναξε το δημόσιο χρέος, τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Τα πλήρωσαν πολλοί και δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς, οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται δεν υπάρχουν. Συναίνεσαν τότε τρία κόμματα και μπράβο τους», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.
Πρόσθεσε ότι «καταστροφή δεν ήταν τα μνημόνια, αλλά θα ήταν το να βγαίναμε από το ευρώ και να ήμασταν μια χώρα που θα μπαίναμε σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Η διεθνής κοινότητα μιλάει για οικονομικό θαύμα», είπε.
Συμπλήρωσε ότι «σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρηγορότερα από τους υπόλοιπους, μειώνουμε το δημόσιο χρέος. Υπάρχουν ευάλωτοι πολίτες, αλλά η χώρα βρέθηκε στο χιλιοστό, στον γκρεμό».
Αναφερόμενος στις παροχές, υποστήριξε ότι «Σήμερα, για να μπορείς να δώσεις παραπάνω παροχές, πρέπει να έχεις μια οροφή δαπανών. Για να δώσεις κάτι, πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Είμαστε στο όριο, δεν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες δαπάνες.
Όταν εξερράγη το χρέος πήραμε μέτρα, μπήκαμε στα μνημόνια, κάναμε συμφωνίες. Αυτή τη στιγμή το όφελος της χώρας είναι ότι μειώνει το δημόσιο χρέος. Επειδή μειώνεται το χρέος μπορεί η Ελλάδα και μειώνεται με μικρότερα spreads. Kαλά κάνουμε και εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα», σημείωσε.
Για τη φορολογία, είπε ότι «Έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους γιατί έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους» και ότι «Σε όλη την Ευρώπη έχουμε υψηλή φορολογία στα καύσιμα, εμείς ως Ελλάδα είμαστε περίπου στη μέση».
Στο κομμάτι της ακρίβειας, τόνισε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Για την ελληνική οικονομία, είπε ότι «Οι τουρίστες δημιουργούν μια υπερβάλλουσα ζήτηση και αυτό ωθεί προς τα πάνω τις τιμές. Τι να τους πούμε δεν σας θέλω;»
Για τις υψηλές τιμές από το χωράφι στο ράφι, σημείωσε ότι «πρέπει να δούμε που πάσχει ο ανταγωνισμός. Σε ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες».
Περνώντας στους μισθούς, ανέφερε ότι «Στην Ελλάδα έχουμε τη δεύτερη τρίτη μέση πραγματική αύξηση μισθών την τελευταία πενταετία. Δεν ωραιοποιώ την κατάσταση, ούτε λέω ότι είμαστε όλοι ευτυχείς με τα λεφτά που παίρνουμε. Το 2009 η Ελλάδα ήταν μια φούσκα που έσκασε και μας έσωσαν οι Ευρωπαίοι με 280 δισ. αναχρηματοδότηση χρέους. Τα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο των μνημονίων εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού». Υποστήριξε ακόμα, ότι «Θα είναι τρέλα η 13η σύνταξη ή άλλες παροχές χωρίς δημοσιονομικό χώρο, θα μας οδηγήσουν πάλι σε δύσκολες καταστάσεις».
Για τον πόλεμο και μια ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, υπογράμμισε ότι «Είμαστε σε περίοδο σιωπής, μια εβδομάδα πριν από την απόφαση της ΕΚΤ, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά την πανδημία η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε μια δίνη κλυδωνισμών. Οι περίοδοι ομαλότητας ακολουθούνται από κλυδωνισμούς. Έχουμε τους δασμούς των ΗΠΑ, τον μερκαντιλισμό της Κίνας. Η Ευρώπη είναι στη μέση και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Αποταμιεύει παραπάνω από ότι επενδύει. Μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό και να προστατευτεί από τις δύο αυτές δυνάμεις».
Πηγή: newmoney.gr
Για τον πόλεμο και μια ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, υπογράμμισε ότι «Είμαστε σε περίοδο σιωπής, μια εβδομάδα πριν από την απόφαση της ΕΚΤ, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά την πανδημία η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε μια δίνη κλυδωνισμών. Οι περίοδοι ομαλότητας ακολουθούνται από κλυδωνισμούς. Έχουμε τους δασμούς των ΗΠΑ, τον μερκαντιλισμό της Κίνας. Η Ευρώπη είναι στη μέση και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Αποταμιεύει παραπάνω από ότι επενδύει. Μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό και να προστατευτεί από τις δύο αυτές δυνάμεις».
Πηγή: newmoney.gr
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