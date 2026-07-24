Καλλυντικά: 10 brands που αναπτύσσονται ραγδαία χάρη στα social media
Καλλυντικά: 10 brands που αναπτύσσονται ραγδαία χάρη στα social media
Στον κόσμο του skincare, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το buzz, η κοινότητα και το πόσο «δουλεύει» ένα brand μέσα στο οικοσύστημα των δημιουργών περιεχομένου
Το Traackr, μια πλατφόρμα influencer marketing και social listening, μετρά ακριβώς αυτή τη δυναμική μέσω του Brand Vitality Score (VIT), ενός δείκτη που συνδυάζει ορατότητα, engagement, αντίκτυπο και εμπιστοσύνη. Τα δεδομένα που ακολουθούν προέρχονται από το Creator Advantage Report του Traackr και αποτυπώνουν τα skincare brands με τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στο 2025 -δηλαδή εκείνα που έχουν μπει στο 2026 ως οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της skincare κουλτούρας.
Skinfood
Το Skinfood αποδεικνύει ότι το food-inspired skincare, δηλαδή φόρμουλες εμπνευσμένες από τρόφιμα, όχι μόνο αντέχει, αλλά εξελίσσεται. Με εντυπωσιακή αύξηση στο Brand Vitality Score, το brand έχει καταφέρει να γίνει αγαπημένο των creators χάρη στις άμεσα κατανοητές φόρμουλες, τις «instagrammable» υφές και το ξεκάθαρο concept. Το 2026, το Skinfood παίζει δυνατά στο viral skincare content, ειδικά για όσους θέλουν αποτελέσματα χωρίς βαριά επιστημονική ορολογία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Skinfood
Το Skinfood αποδεικνύει ότι το food-inspired skincare, δηλαδή φόρμουλες εμπνευσμένες από τρόφιμα, όχι μόνο αντέχει, αλλά εξελίσσεται. Με εντυπωσιακή αύξηση στο Brand Vitality Score, το brand έχει καταφέρει να γίνει αγαπημένο των creators χάρη στις άμεσα κατανοητές φόρμουλες, τις «instagrammable» υφές και το ξεκάθαρο concept. Το 2026, το Skinfood παίζει δυνατά στο viral skincare content, ειδικά για όσους θέλουν αποτελέσματα χωρίς βαριά επιστημονική ορολογία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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