Ο τζόγος ξεπέρασε το διάβασμα
Ο τζόγος ξεπέρασε το διάβασμα
Οι Αμερικανοί ποντάρουν πια περισσότερα απ’ όσα ξοδεύουν σε βιβλία, μουσική, σινεμά και συναυλίες. Στην Ελλάδα το στοίχημα τρέχει με 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, ενώ ένας στους τρεις δεν άνοιξε βιβλίο μέσα στη χρονιά
Καφετέρια σε μια ελληνική πλατεία, μεσημέρι καθημερινής, τέσσερις άνθρωποι σε ένα τραπέζι με τα κινητά στο χέρι. Παλιά θα υπήρχε μια εφημερίδα διπλωμένη στην άκρη, ίσως κι ένα βιβλίο τσέπης ξεχασμένο σε καμιά τσάντα. Τώρα υπάρχουν οι εφαρμογές τζόγου. Δελτία με αθλητικά ματς και «φρουτάκια». «Ζωντανό καζίνο», παιχνίδια που παίζονται 24 ώρες το 24ωρο, με αποδόσεις που αλλάζουν κάθε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, και μια σιωπή στο τραπέζι που κάποτε τη λέγαμε περισυλλογή. Την έχουμε δει όλοι την εικόνα. Απλώς δεν την είχαμε κοστολογήσει ποτέ. Τώρα μπορούμε.
Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι πτυχιούχοι
Στο τεύχος Αυγούστου του «Ατλάντικ», η Ρόουζ Χόροβιτς λέει κάτι που στην αρχή ακούγεται σοφιστεία και μετά σου κάθεται βαρύ: η Αμερική δεν έγινε αναλφάβητη, έγινε «μετα-εγγράμματη». Ξέρει να διαβάζει, αλλά δεν το κάνει πια. Και τα στοιχεία που φέρνει δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για παρηγοριά. Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών, που τρέχει την πληρέστερη έρευνα αναγνωστικών συνηθειών στις ΗΠΑ, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες δήλωσαν το 2022 πως διάβασαν έστω ένα βιβλίο μέσα στον χρόνο. Μυθιστόρημα ή διήγημα, μόλις το 38%. Μια δεύτερη μελέτη, χτισμένη πάνω σε 236.000 απαντήσεις της αμερικανικής έρευνας χρήσης χρόνου, δείχνει το ίδιο πράγμα από άλλη γωνία. Όσοι διαβάζουν για ευχαρίστηση σε μια οποιαδήποτε μέρα ήταν 28% το 2004. Το 2023 έπεσαν στο 16% -στο μισό μέσα σε δυο δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι πτυχιούχοι
Στο τεύχος Αυγούστου του «Ατλάντικ», η Ρόουζ Χόροβιτς λέει κάτι που στην αρχή ακούγεται σοφιστεία και μετά σου κάθεται βαρύ: η Αμερική δεν έγινε αναλφάβητη, έγινε «μετα-εγγράμματη». Ξέρει να διαβάζει, αλλά δεν το κάνει πια. Και τα στοιχεία που φέρνει δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για παρηγοριά. Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών, που τρέχει την πληρέστερη έρευνα αναγνωστικών συνηθειών στις ΗΠΑ, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες δήλωσαν το 2022 πως διάβασαν έστω ένα βιβλίο μέσα στον χρόνο. Μυθιστόρημα ή διήγημα, μόλις το 38%. Μια δεύτερη μελέτη, χτισμένη πάνω σε 236.000 απαντήσεις της αμερικανικής έρευνας χρήσης χρόνου, δείχνει το ίδιο πράγμα από άλλη γωνία. Όσοι διαβάζουν για ευχαρίστηση σε μια οποιαδήποτε μέρα ήταν 28% το 2004. Το 2023 έπεσαν στο 16% -στο μισό μέσα σε δυο δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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