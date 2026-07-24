Ο τζόγος ξεπέρασε το διάβασμα

Οι Αμερικανοί ποντάρουν πια περισσότερα απ’ όσα ξοδεύουν σε βιβλία, μουσική, σινεμά και συναυλίες. Στην Ελλάδα το στοίχημα τρέχει με 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, ενώ ένας στους τρεις δεν άνοιξε βιβλίο μέσα στη χρονιά