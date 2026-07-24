Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα επόμενα βήματα μετά το ΚΥΣΕΑ – Πότε έρχονται οι υπογραφές
Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα επόμενα βήματα μετά το ΚΥΣΕΑ – Πότε έρχονται οι υπογραφές
Μετά το ΚΥΣΕΑ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες υπογραφές Ελλάδας – Ισραήλ, που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη του μεγαλύτερου προγράμματος αεράμυνας με την ελληνική συμμετοχή να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ
Το «πράσινο φως» του ΚΥΣΕΑ για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» σηματοδοτεί την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης του μεγαλύτερου εξοπλιστικού προγράμματος αεράμυνας που έχει αναλάβει ποτέ η χώρα, προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες διακρατικές υπογραφές Ελλάδας – Ισραήλ, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε χρονικό ορίζοντα 35 μηνών.
Η πρόβλεψη μάλιστα για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% αντιστοιχεί σε έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 700 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα βιομηχανική ευκαιρία για τον κλάδο στο πλαίσιο ενός εξοπλιστικού προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πρόβλεψη μάλιστα για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% αντιστοιχεί σε έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 700 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα βιομηχανική ευκαιρία για τον κλάδο στο πλαίσιο ενός εξοπλιστικού προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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