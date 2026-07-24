Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα επόμενα βήματα μετά το ΚΥΣΕΑ – Πότε έρχονται οι υπογραφές

Μετά το ΚΥΣΕΑ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες υπογραφές Ελλάδας – Ισραήλ, που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη του μεγαλύτερου προγράμματος αεράμυνας με την ελληνική συμμετοχή να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ