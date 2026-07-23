Μια έπαυλη καταφύγιο ηρεμίας στους ελαιώνες του Salento στη νότια Ιταλία
Μια έπαυλη καταφύγιο ηρεμίας στους ελαιώνες του Salento στη νότια Ιταλία
Μια αριστοκρατική έπαυλη του 18ου αιώνα ξαναζωντανεύει με σεβασμό στην ιστορία της, συνδυάζοντας μπαρόκ αρχιτεκτονική, ώριμους κήπους και τη χαμηλόφωνη πολυτέλεια της νότιας Ιταλίας
Στην Απουλία, η πολυτέλεια δεν χρειάζεται πάντα να φαίνεται. Συχνά κρύβεται πίσω από λευκούς πέτρινους τοίχους, κάτω από τη σκιά μιας ελιάς, μέσα σε αυλές όπου η πέτρα, το φως και η σκιά δημιουργούν τη δική τους ησυχία. Το Casino Doxi Stracca, στην ενδοχώρα του Salento, ανήκει σε αυτή την κατηγορία των τόπων που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν από την πρώτη στιγμή. Σε κερδίζουν πιο αργά, μέσα από την ατμόσφαιρα, την ησυχία και την αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ κινείται διαφορετικά.
Η ιστορική ιδιοκτησία βρίσκεται λίγο έξω από τη Gallipoli, σε ένα ήσυχο σημείο της ενδοχώρας του Salento, μακριά από την ένταση των παραλιακών προορισμών. Από τη μία, η μικρή απόσταση από τις παραλίες και τις πόλεις του Salento δίνει στο κτήμα τον χαρακτήρα ενός ιδανικού καλοκαιρινού προορισμού και από την άλλη, η απομονωμένη του ατμόσφαιρα το μετατρέπει σε ένα σχεδόν ιδιωτικό καταφύγιο, όπου η νότια Ιταλία αποκαλύπτεται στην πιο ήρεμη και αυθεντική της εκδοχή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ιστορική ιδιοκτησία βρίσκεται λίγο έξω από τη Gallipoli, σε ένα ήσυχο σημείο της ενδοχώρας του Salento, μακριά από την ένταση των παραλιακών προορισμών. Από τη μία, η μικρή απόσταση από τις παραλίες και τις πόλεις του Salento δίνει στο κτήμα τον χαρακτήρα ενός ιδανικού καλοκαιρινού προορισμού και από την άλλη, η απομονωμένη του ατμόσφαιρα το μετατρέπει σε ένα σχεδόν ιδιωτικό καταφύγιο, όπου η νότια Ιταλία αποκαλύπτεται στην πιο ήρεμη και αυθεντική της εκδοχή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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