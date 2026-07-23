Google: Πώς να εμποδίσετε την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί τις αναζητήσεις σας

Η Google επεκτείνει τη συλλογή δεδομένων από τις υπηρεσίες αναζήτησης για τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας στους χρήστες δυνατότητα εξαίρεσης και ελέγχου της αποθήκευσης των προσωπικών πληροφοριών τους