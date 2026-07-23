Google: Πώς να εμποδίσετε την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί τις αναζητήσεις σας
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Google: Πώς να εμποδίσετε την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί τις αναζητήσεις σας

Η Google επεκτείνει τη συλλογή δεδομένων από τις υπηρεσίες αναζήτησης για τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας στους χρήστες δυνατότητα εξαίρεσης και ελέγχου της αποθήκευσης των προσωπικών πληροφοριών τους

Google: Πώς να εμποδίσετε την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί τις αναζητήσεις σας
Η μάχη για την ανάπτυξη ολοένα πιο ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στην αξιοποίηση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων που παράγουν οι ίδιοι οι χρήστες κατά την καθημερινή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Google προχωρά σε αλλαγές στις πολιτικές συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών, διευρύνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύει μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης, μεταξύ των οποίων εικόνες, αρχεία, ηχητικά και βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται και για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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