Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν περισσότερο και σε τι διαφέρουν οι Ελληνες

Από τους Ολλανδούς που «αδειάζουν» τη χώρα τους μέχρι τους Έλληνες που προτιμούν τις κοντινές αποδράσεις, η έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει μια Ευρώπη που ταξιδεύει πολύ διαφορετικά