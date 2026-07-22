Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν περισσότερο και σε τι διαφέρουν οι Ελληνες
Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν περισσότερο και σε τι διαφέρουν οι Ελληνες
Από τους Ολλανδούς που «αδειάζουν» τη χώρα τους μέχρι τους Έλληνες που προτιμούν τις κοντινές αποδράσεις, η έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει μια Ευρώπη που ταξιδεύει πολύ διαφορετικά
Οι διακοπές των Ευρωπαίων έχουν γεμίσει στερεότυπα και γνώριμες εικόνες από τις προηγούμενες δεκαετίες: Ολλανδοί με τα τροχόσπιτα στους δρόμους της Γαλλίας, Γερμανοί στις παραλίες της Ισπανίας, Σκανδιναβοί που αναζητούν ήλιο στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα και την Ιταλία… Η νέα έρευνα της Eurostat με τον τίτλο «Who travels most?» έρχεται να δώσει αριθμούς σε αυτή την εντύπωση και να δείξει ποιοι πραγματικά εγκαταλείπουν συχνότερα το σπίτι τους για τουλάχιστον μία νύχτα μέσα στη χρονιά.
Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ταξίδια
Η Ολλανδία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για το 2024. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ολλανδούς άνω των 15 ετών (για την ακρίβεια, το 83,6%) έκαναν τουλάχιστον ένα τουριστικό ταξίδι με διανυκτέρευση. Το ποσοστό όμως από μόνο του δεν λέει όλη την ιστορία. Η Ολλανδία έχει περίπου 18 εκατομμύρια κατοίκους, άρα μιλάμε για περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους που πέρασαν τουλάχιστον ένα βράδυ μακριά από το σπίτι τους για προσωπικούς λόγους, είτε για διακοπές είτε για επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς. Η υψηλή θέση των Ολλανδών δεν είναι τυχαία. Η μικρή έκταση της χώρας, η υψηλή αγοραστική δύναμη, η μεγάλη παράδοση στο κάμπινγκ και η γειτνίαση με χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία κάνουν το εξωτερικό ταξίδι σχεδόν φυσική συνέχεια της καθημερινότητας. Για έναν Ολλανδό, μια εβδομάδα στη Γαλλία ή ένα τριήμερο στο Βέλγιο δεν θεωρείται μεγάλη περιπέτεια, αλλά μέρος της κανονικής ζωής και κάτι που δεν χρειάζεται πολύ προγραμματισμό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ταξίδια
Η Ολλανδία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για το 2024. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ολλανδούς άνω των 15 ετών (για την ακρίβεια, το 83,6%) έκαναν τουλάχιστον ένα τουριστικό ταξίδι με διανυκτέρευση. Το ποσοστό όμως από μόνο του δεν λέει όλη την ιστορία. Η Ολλανδία έχει περίπου 18 εκατομμύρια κατοίκους, άρα μιλάμε για περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους που πέρασαν τουλάχιστον ένα βράδυ μακριά από το σπίτι τους για προσωπικούς λόγους, είτε για διακοπές είτε για επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς. Η υψηλή θέση των Ολλανδών δεν είναι τυχαία. Η μικρή έκταση της χώρας, η υψηλή αγοραστική δύναμη, η μεγάλη παράδοση στο κάμπινγκ και η γειτνίαση με χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία κάνουν το εξωτερικό ταξίδι σχεδόν φυσική συνέχεια της καθημερινότητας. Για έναν Ολλανδό, μια εβδομάδα στη Γαλλία ή ένα τριήμερο στο Βέλγιο δεν θεωρείται μεγάλη περιπέτεια, αλλά μέρος της κανονικής ζωής και κάτι που δεν χρειάζεται πολύ προγραμματισμό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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