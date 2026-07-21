Χρηματιστήριο: Επιταχύνουν οι αγοραστές με ώθηση από τις τράπεζες – Πιέσεις στην Aktor λόγω ΑΜΚ

Προσπάθεια επαναφοράς στις 2.500 μονάδες - Κέρδη άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη και άνω του 3% για τις τραπεζικές μετοχές - Μπαράζ διεργασιών σε Aktor, Motor Oil και αποκοπές μερισμάτων