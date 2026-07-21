Χρηματιστήριο: Επιταχύνουν οι αγοραστές με ώθηση από τις τράπεζες – Πιέσεις στην Aktor λόγω ΑΜΚ
Χρηματιστήριο: Επιταχύνουν οι αγοραστές με ώθηση από τις τράπεζες – Πιέσεις στην Aktor λόγω ΑΜΚ
Προσπάθεια επαναφοράς στις 2.500 μονάδες - Κέρδη άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη και άνω του 3% για τις τραπεζικές μετοχές - Μπαράζ διεργασιών σε Aktor, Motor Oil και αποκοπές μερισμάτων
UPD:
Σε ανοδικό τέμπο κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε με το χθεσινό μίνι rebound, έπειτα από πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις που προηγήθηκαν. Η εγχώρια αγορά διατηρεί το θετικό μομέντουμ, με τους αγοραστές να ανεβάζουν σταδιακά ταχύτητα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη ξανά κοντά στο πρόσφατο κεκτημένο των 2.500 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,7% και διαπραγματεύεται στις 2.491,61 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.451,58 (χαμηλό ημέρας) και των 2.491,95 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ξεχωρίζουν οι τραπεζικές μετοχές, με κέρδη άνω του +3% για τον κλαδικό δείκτη. «Βουτιά» -7% καταγράφει η Aktor, η οποία διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 12 ευρώ, μειώνοντας την απόσταση σε σχέση με το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών που θα προκύψουν από την εν εξελίξει ΑΜΚ (μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ).
Συσσώρευση και επιφυλακτικές κινήσεις είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία. Παρά τις προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών για την επίτευξη μιας προσωρινής ανακωχής, οι αγορές παραμένουν διστακτικές, διατηρώντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των δεικτών.
Η εγχώρια αγορά βρίσκει στήριξη στην ήπια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων κερδών τους, αλλά και στο βελτιωμένο κλίμα που καταγράφεται διεθνώς, χάρη στην άμβλυνση των φόβων για άμεσες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Βραχυπρόθεσμα, το επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται επιλεκτικά, εστιάζοντας σε εισηγμένες που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, στις επικείμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και σε άλλους αυτόνομους επιχειρηματικούς καταλύτες.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,7% και διαπραγματεύεται στις 2.491,61 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.451,58 (χαμηλό ημέρας) και των 2.491,95 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ξεχωρίζουν οι τραπεζικές μετοχές, με κέρδη άνω του +3% για τον κλαδικό δείκτη. «Βουτιά» -7% καταγράφει η Aktor, η οποία διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 12 ευρώ, μειώνοντας την απόσταση σε σχέση με το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών που θα προκύψουν από την εν εξελίξει ΑΜΚ (μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ).
Συσσώρευση και επιφυλακτικές κινήσεις είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία. Παρά τις προσπάθειες των διεθνών μεσολαβητών για την επίτευξη μιας προσωρινής ανακωχής, οι αγορές παραμένουν διστακτικές, διατηρώντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των δεικτών.
Η εγχώρια αγορά βρίσκει στήριξη στην ήπια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων κερδών τους, αλλά και στο βελτιωμένο κλίμα που καταγράφεται διεθνώς, χάρη στην άμβλυνση των φόβων για άμεσες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Βραχυπρόθεσμα, το επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται επιλεκτικά, εστιάζοντας σε εισηγμένες που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, στις επικείμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και σε άλλους αυτόνομους επιχειρηματικούς καταλύτες.
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UPD:
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