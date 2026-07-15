Ο Αδωνις, ο Σαμαράς (και το blame game), πόσοι δελφίνοι χωρούν στο ΠΑΣΟΚ, οι προσκλήσεις στο Προεδρικό, έκλεισε το deal Τρ. Πειραιώς-ΙΑΣΩ

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Πρώτον, θεωρώ άκομψο για υπουργούς σαν τον Αδωνι, που με το δικό του στυλ έχει υποστηρίξει όσο κανείς άλλος την κυβέρνηση, να «αποδίδονται» σχόλια του τύπου «δυσαρέστησε το Μαξίμου». Δεύτερον, δεν θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος κάπου μ’ αυτό που είπε ο Άδωνις. Έστω και ως blame game γιατί να μην πει το «όχι» ο Σαμαράς και να γίνει κακός αυτός που με την άρνησή του θα σκοπεύει να βλάψει τον Μητσοτάκη; Γιατί όπως καταλαβαίνετε θα είναι κομμάτι δύσκολο να φύγει από τη μέση ο Κ.Μ αν επαληθευτούν ακόμα και τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά. Πάντως, προεκλογικά κανένα κόμμα δεν θα αποφύγει το ερώτημα «με ποιον μιλάτε και με ποιον όχι για σχηματισμό κυβέρνησης». Ειδικά η ΝΔ και ο Μητσοτάκης δεν θα το γλιτώσει με τίποτα ως πρώτο κόμμα.Το μήνυμα Πιερρακάκη για τους servicers-Με έναν ιδιαίτερο -και καθόλου αναμενόμενο- τρόπο επέλεξε να κλείσει τη χθεσινή ομιλία του στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Και αυτό γιατί ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς σε ανθρώπους που δεν βρίσκονταν καν στην αίθουσα. «Εκατομμύρια άνθρωποι και τα περιουσιακά τους στοιχεία βρίσκονται σήμερα στους servicers, στην πράξη εκτός οικονομικής δραστηριότητας», είπε, μεταφέροντας τη συζήτηση από τους ισολογισμούς στην πραγματική οικονομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πιερρακάκης δεν προσέγγισε το θέμα ως μια ακόμη κοινωνική παρέμβαση, αλλά το παρουσίασε ως αναπτυξιακό ζήτημα. Μίλησε για μια οικονομία που παραμένει «σε αναστολή» όσο άνθρωποι, ακίνητα και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία. Δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά πέρασε και στην επίλυσή του, χωρίς να μασήσει τα λόγια του. Όπως ανέφερε, κράτος, τράπεζες και servicers, πρέπει να δημιουργήσουν μια πραγματική «διαδρομή επιστροφής» στην οικονομική δραστηριότητα. Και εκεί νομίζω πως βρίσκεται το βασικό πολιτικό μήνυμα της ομιλίας: η επόμενη φάση της ανάπτυξης θα κριθεί από το πόσοι θα μπορέσουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι.Ποιοι θα λείπουν από το Προεδρικό-Να σας ξεκινήσω το ρεπορτάζ για τη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό -που θα γίνει την άλλη Παρασκευή- από τις απουσίες, όχι από τις παρουσίες. Πρόσκληση δεν πήραν όσοι αρχηγοί κομμάτων δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, δηλαδή η Καρυστιανού, ο Βαρουφάκης και ο Κασσελάκης. Πρόσκληση παίρνει η Λατινοπούλου, όμως ως ευρωβουλευτής, και δεν κάθεται μαζί με τους άλλους αρχηγούς στο κιόσκι. Επίσης, έχουν ενημερώσει ότι θα απουσιάζουν σίγουρα ο Βελόπουλος που ποτέ δεν πηγαίνει και στέλνει ως εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο, ο Νατσιός της ΝΙΚΗΣ, αλλά και η Κωνσταντοπούλου - που έχει beef με τον Τασούλα.Η αγωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ-Να σας πω επίσης ότι κανείς δεν παρακολουθεί τόσο στενά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ όσο οι άνθρωποι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αρχικά, έχουν αγωνία να καλέσουν τους νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν μετά τις όποιες παραιτήσεις π.χ. τη νέα βουλευτή Εύβοιας Θεοδώρα Ακριώτη αντί του Συμεών Κεδίκογλου. Παράλληλα, οι προσκλήσεις που εστάλησαν σε πρώην πλέον βουλευτές δεν ανακαλούνται. Επίσης, έχουν αγωνία ποιος θα κάτσει από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κιόσκι. Θα είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας; Θα είναι πρόεδρος του κόμματος; Κανείς δεν ξέρει μέχρι αυτή την ώρα, αν και ορισμένοι -που έχουν ορέξεις- πολύ θα ήθελαν να δουν τον Πολάκη σε αυτή την ωραία παρέα για να «ανάψουν τα αίματα» και λίγο…Μετά συζύγων-Απευθύνθηκα στην πηγή μου στην Προεδρία που μου ανέφερε τα καθέκαστα για τη δεξίωση, για να διευκρινίσω τι ισχύει για τα περί συζύγων. Μου είπε ότι πρόσκληση με +1 έχουν πάρει οι πρόεδροι των κομμάτων, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι υπουργοί και οι βουλευτές. Επίσης, οι σύζυγοι θα καθίσουν και στο κιόσκι. Ήδη είναι δεδομένο ότι θα δώσουν το «παρών» η σύζυγος του Κώστα Τασούλα, Φανή Σταθοπούλου και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Για τους άλλους, βλέπουμε…Η εκκρεμότητα των πρώην-Ένα ακόμα θέμα είναι το αν θα πάνε στο Προεδρικό οι δύο «πρώην», ο Τσίπρας και ο Σαμαράς που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Αν πάνε, θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα πηγαδάκια γύρω τους, ενώ δεν θα είναι και στο κιόσκι με τους άλλους αρχηγούς. Αν δεν πάνε, το πολιτικό κους κους θα είναι κάπως άνευρο και θα γίνεται κουβέντα γι’ αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς. Και στο Προεδρικό πάντως δεν έχουν πάρει ακόμα απάντηση από τα γραφεία Τσίπρα-Σαμαρά, αν και είναι νωρίς.Πληθαίνουν οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ