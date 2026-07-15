Ο Αδωνις, ο Σαμαράς (και το blame game), πόσοι δελφίνοι χωρούν στο ΠΑΣΟΚ, οι προσκλήσεις στο Προεδρικό, έκλεισε το deal Τρ. Πειραιώς-ΙΑΣΩ
Ο Αδωνις, ο Σαμαράς (και το blame game), πόσοι δελφίνοι χωρούν στο ΠΑΣΟΚ, οι προσκλήσεις στο Προεδρικό, έκλεισε το deal Τρ. Πειραιώς-ΙΑΣΩ
Χαίρετε, διάβασα χθες ότι το Μ.Μ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί είπε κάπου δημοσίως ο Άδωνις ότι αν ο Σαμαράς μπει στη Βουλή «θα μιλήσουμε και μαζί του»
Πρώτον, θεωρώ άκομψο για υπουργούς σαν τον Αδωνι, που με το δικό του στυλ έχει υποστηρίξει όσο κανείς άλλος την κυβέρνηση, να «αποδίδονται» σχόλια του τύπου «δυσαρέστησε το Μαξίμου». Δεύτερον, δεν θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος κάπου μ’ αυτό που είπε ο Άδωνις. Έστω και ως blame game γιατί να μην πει το «όχι» ο Σαμαράς και να γίνει κακός αυτός που με την άρνησή του θα σκοπεύει να βλάψει τον Μητσοτάκη; Γιατί όπως καταλαβαίνετε θα είναι κομμάτι δύσκολο να φύγει από τη μέση ο Κ.Μ αν επαληθευτούν ακόμα και τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά. Πάντως, προεκλογικά κανένα κόμμα δεν θα αποφύγει το ερώτημα «με ποιον μιλάτε και με ποιον όχι για σχηματισμό κυβέρνησης». Ειδικά η ΝΔ και ο Μητσοτάκης δεν θα το γλιτώσει με τίποτα ως πρώτο κόμμα.
Το μήνυμα Πιερρακάκη για τους servicers
-Με έναν ιδιαίτερο -και καθόλου αναμενόμενο- τρόπο επέλεξε να κλείσει τη χθεσινή ομιλία του στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Και αυτό γιατί ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς σε ανθρώπους που δεν βρίσκονταν καν στην αίθουσα. «Εκατομμύρια άνθρωποι και τα περιουσιακά τους στοιχεία βρίσκονται σήμερα στους servicers, στην πράξη εκτός οικονομικής δραστηριότητας», είπε, μεταφέροντας τη συζήτηση από τους ισολογισμούς στην πραγματική οικονομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πιερρακάκης δεν προσέγγισε το θέμα ως μια ακόμη κοινωνική παρέμβαση, αλλά το παρουσίασε ως αναπτυξιακό ζήτημα. Μίλησε για μια οικονομία που παραμένει «σε αναστολή» όσο άνθρωποι, ακίνητα και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία. Δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά πέρασε και στην επίλυσή του, χωρίς να μασήσει τα λόγια του. Όπως ανέφερε, κράτος, τράπεζες και servicers, πρέπει να δημιουργήσουν μια πραγματική «διαδρομή επιστροφής» στην οικονομική δραστηριότητα. Και εκεί νομίζω πως βρίσκεται το βασικό πολιτικό μήνυμα της ομιλίας: η επόμενη φάση της ανάπτυξης θα κριθεί από το πόσοι θα μπορέσουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι.
Ποιοι θα λείπουν από το Προεδρικό
-Να σας ξεκινήσω το ρεπορτάζ για τη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό -που θα γίνει την άλλη Παρασκευή- από τις απουσίες, όχι από τις παρουσίες. Πρόσκληση δεν πήραν όσοι αρχηγοί κομμάτων δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, δηλαδή η Καρυστιανού, ο Βαρουφάκης και ο Κασσελάκης. Πρόσκληση παίρνει η Λατινοπούλου, όμως ως ευρωβουλευτής, και δεν κάθεται μαζί με τους άλλους αρχηγούς στο κιόσκι. Επίσης, έχουν ενημερώσει ότι θα απουσιάζουν σίγουρα ο Βελόπουλος που ποτέ δεν πηγαίνει και στέλνει ως εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο, ο Νατσιός της ΝΙΚΗΣ, αλλά και η Κωνσταντοπούλου - που έχει beef με τον Τασούλα.
Η αγωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ
-Να σας πω επίσης ότι κανείς δεν παρακολουθεί τόσο στενά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ όσο οι άνθρωποι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αρχικά, έχουν αγωνία να καλέσουν τους νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν μετά τις όποιες παραιτήσεις π.χ. τη νέα βουλευτή Εύβοιας Θεοδώρα Ακριώτη αντί του Συμεών Κεδίκογλου. Παράλληλα, οι προσκλήσεις που εστάλησαν σε πρώην πλέον βουλευτές δεν ανακαλούνται. Επίσης, έχουν αγωνία ποιος θα κάτσει από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κιόσκι. Θα είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας; Θα είναι πρόεδρος του κόμματος; Κανείς δεν ξέρει μέχρι αυτή την ώρα, αν και ορισμένοι -που έχουν ορέξεις- πολύ θα ήθελαν να δουν τον Πολάκη σε αυτή την ωραία παρέα για να «ανάψουν τα αίματα» και λίγο…
Μετά συζύγων
-Απευθύνθηκα στην πηγή μου στην Προεδρία που μου ανέφερε τα καθέκαστα για τη δεξίωση, για να διευκρινίσω τι ισχύει για τα περί συζύγων. Μου είπε ότι πρόσκληση με +1 έχουν πάρει οι πρόεδροι των κομμάτων, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι υπουργοί και οι βουλευτές. Επίσης, οι σύζυγοι θα καθίσουν και στο κιόσκι. Ήδη είναι δεδομένο ότι θα δώσουν το «παρών» η σύζυγος του Κώστα Τασούλα, Φανή Σταθοπούλου και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Για τους άλλους, βλέπουμε…
Η εκκρεμότητα των πρώην
-Ένα ακόμα θέμα είναι το αν θα πάνε στο Προεδρικό οι δύο «πρώην», ο Τσίπρας και ο Σαμαράς που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Αν πάνε, θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα πηγαδάκια γύρω τους, ενώ δεν θα είναι και στο κιόσκι με τους άλλους αρχηγούς. Αν δεν πάνε, το πολιτικό κους κους θα είναι κάπως άνευρο και θα γίνεται κουβέντα γι’ αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς. Και στο Προεδρικό πάντως δεν έχουν πάρει ακόμα απάντηση από τα γραφεία Τσίπρα-Σαμαρά, αν και είναι νωρίς.
Πληθαίνουν οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ
Το μήνυμα Πιερρακάκη για τους servicers
-Με έναν ιδιαίτερο -και καθόλου αναμενόμενο- τρόπο επέλεξε να κλείσει τη χθεσινή ομιλία του στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Και αυτό γιατί ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς σε ανθρώπους που δεν βρίσκονταν καν στην αίθουσα. «Εκατομμύρια άνθρωποι και τα περιουσιακά τους στοιχεία βρίσκονται σήμερα στους servicers, στην πράξη εκτός οικονομικής δραστηριότητας», είπε, μεταφέροντας τη συζήτηση από τους ισολογισμούς στην πραγματική οικονομία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πιερρακάκης δεν προσέγγισε το θέμα ως μια ακόμη κοινωνική παρέμβαση, αλλά το παρουσίασε ως αναπτυξιακό ζήτημα. Μίλησε για μια οικονομία που παραμένει «σε αναστολή» όσο άνθρωποι, ακίνητα και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία. Δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά πέρασε και στην επίλυσή του, χωρίς να μασήσει τα λόγια του. Όπως ανέφερε, κράτος, τράπεζες και servicers, πρέπει να δημιουργήσουν μια πραγματική «διαδρομή επιστροφής» στην οικονομική δραστηριότητα. Και εκεί νομίζω πως βρίσκεται το βασικό πολιτικό μήνυμα της ομιλίας: η επόμενη φάση της ανάπτυξης θα κριθεί από το πόσοι θα μπορέσουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι.
Ποιοι θα λείπουν από το Προεδρικό
-Να σας ξεκινήσω το ρεπορτάζ για τη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό -που θα γίνει την άλλη Παρασκευή- από τις απουσίες, όχι από τις παρουσίες. Πρόσκληση δεν πήραν όσοι αρχηγοί κομμάτων δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, δηλαδή η Καρυστιανού, ο Βαρουφάκης και ο Κασσελάκης. Πρόσκληση παίρνει η Λατινοπούλου, όμως ως ευρωβουλευτής, και δεν κάθεται μαζί με τους άλλους αρχηγούς στο κιόσκι. Επίσης, έχουν ενημερώσει ότι θα απουσιάζουν σίγουρα ο Βελόπουλος που ποτέ δεν πηγαίνει και στέλνει ως εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο, ο Νατσιός της ΝΙΚΗΣ, αλλά και η Κωνσταντοπούλου - που έχει beef με τον Τασούλα.
Η αγωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ
-Να σας πω επίσης ότι κανείς δεν παρακολουθεί τόσο στενά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ όσο οι άνθρωποι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αρχικά, έχουν αγωνία να καλέσουν τους νέους βουλευτές που αναλαμβάνουν μετά τις όποιες παραιτήσεις π.χ. τη νέα βουλευτή Εύβοιας Θεοδώρα Ακριώτη αντί του Συμεών Κεδίκογλου. Παράλληλα, οι προσκλήσεις που εστάλησαν σε πρώην πλέον βουλευτές δεν ανακαλούνται. Επίσης, έχουν αγωνία ποιος θα κάτσει από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κιόσκι. Θα είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας; Θα είναι πρόεδρος του κόμματος; Κανείς δεν ξέρει μέχρι αυτή την ώρα, αν και ορισμένοι -που έχουν ορέξεις- πολύ θα ήθελαν να δουν τον Πολάκη σε αυτή την ωραία παρέα για να «ανάψουν τα αίματα» και λίγο…
Μετά συζύγων
-Απευθύνθηκα στην πηγή μου στην Προεδρία που μου ανέφερε τα καθέκαστα για τη δεξίωση, για να διευκρινίσω τι ισχύει για τα περί συζύγων. Μου είπε ότι πρόσκληση με +1 έχουν πάρει οι πρόεδροι των κομμάτων, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι υπουργοί και οι βουλευτές. Επίσης, οι σύζυγοι θα καθίσουν και στο κιόσκι. Ήδη είναι δεδομένο ότι θα δώσουν το «παρών» η σύζυγος του Κώστα Τασούλα, Φανή Σταθοπούλου και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Για τους άλλους, βλέπουμε…
Η εκκρεμότητα των πρώην
-Ένα ακόμα θέμα είναι το αν θα πάνε στο Προεδρικό οι δύο «πρώην», ο Τσίπρας και ο Σαμαράς που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Αν πάνε, θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα πηγαδάκια γύρω τους, ενώ δεν θα είναι και στο κιόσκι με τους άλλους αρχηγούς. Αν δεν πάνε, το πολιτικό κους κους θα είναι κάπως άνευρο και θα γίνεται κουβέντα γι’ αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς. Και στο Προεδρικό πάντως δεν έχουν πάρει ακόμα απάντηση από τα γραφεία Τσίπρα-Σαμαρά, αν και είναι νωρίς.
Πληθαίνουν οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ
-Το ΠΑΣΟΚ «βράζει», αλλά για την ώρα οι ζυμώσεις είναι υπόγειες. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν σταθερά τρίτο (κάποιες και τέταρτο) οπότε το μόνο που ελπίζουν είναι να… ξεφουσκώσει ο Τσίπρας, αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο προσώρας. Ως εκ τούτου, έχουν αρχίσει εδώ και καιρό οι βλέψεις για την επόμενη ημέρα. Όπως μου λέει έγκυρη πηγή μου, σήμερα είναι τουλάχιστον 7 ή 8 οι επίδοξοι δελφίνοι. Όσοι ήταν το 2024 (Ανδρουλάκης, Γερουλάνος, Δούκας, Διαμαντοπούλου, Κατρίνης) πλην Νάντιας Γιαννακοπούλου, αλλά προστίθενται και νέοι: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Γιάννης Μανιάτης. Σήμερα που μιλάμε όλα αυτά, γιατί όσο πλησιάζουμε στην επίμαχη ώρα κάποιοι θα κάνουν πίσω. Μαθαίνω πάντως ότι βλέψεις έχει και ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές είχε στηρίξει Γερουλάνο στον πρώτο γύρο και Δούκα στον δεύτερο. «Αν είμαστε τρίτοι, το ΠΑΣΟΚ θα κινδυνεύσει με κατάρρευση, οπότε χρειάζεται ένας Παπανδρέου να βγει μπροστά» λένε συνομιλητές του. Πάντως, με αυτά και μ’ αυτά καταλαβαίνω ότι μέχρι τις εκλογές… σιωπητήριο στους κορυφαίους.
Οι εκπτώσεις από τα διυλιστήρια
-Χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες από μεριάς κυβέρνησης ως προς τη νομική φόρμουλα, ξεκίνησαν οι εκπτώσεις στην "πηγή" από τα διυλιστήρια που είχε ανακοινώσει από τη Βουλή ο Μητσοτάκης. Η "συμφωνία κυρίων" με τη Motor Oil και τη Helleniq Energy προβλέπει έκπτωση περίπου 10 λεπτά/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά/λίτρο στο diesel, ώστε να "φρενάρουν" κάπως οι τιμές και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια, με ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Εφόσον τα διυλιστήρια ξεκίνησαν να εφαρμόζουν τις εκπτώσεις, αυτό θα φανεί στην τιμή της αντλίας από σήμερα-αύριο.
Έκλεισε το deal Τράπεζας Πειραιώς-ΙΑΣΩ
-Και να περάσουμε στα νέα της αγοράς με το νέο deal του Χ. Μεγάλου, ο οποίος ολοκληρώνει την εξαγορά του ΙΑΣΩ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το deal έκλεισε και επίκεινται πλέον οι επίσημες ανακοινώσεις. Η απόκτηση του ΙΑΣΩ ανοίγει τον δρόμο για το σχέδιο που δουλεύει ο CEO της Τρ. Πειραιώς να “ομογενοποιηθούν” σε μια εταιρική οντότητα Ντυνάν, κλινικές Εuromedica, ΙΑΣΩ (πιθανόν και η Βιοϊατρική) και να αναδειχθούν οι συνέργειες με την Εθνική Ασφαλιστική.
Τα Rolex και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
-“Έχουν μπλέξει τα Rolex με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και τα δυο έχουν ΦΠΑ 24% και είναι λάθος να αντιμετωπίζεται η κτηνιατρική περίθαλψη ως είδος πολυτελείας” είπε ο πρόεδρος της SMERemediumCap, Νίκος Καραμούζης, κατά την παρουσίαση του Ομίλου κτηνιατρικών κλινικών Πλακεντία που έκανε χθες. Το ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες αρχικά ήταν 6%, σταδιακά αυξανόταν λόγω της δημοσιονομικής πίεσης και τελικά η Τρόικα το ανέβασε στο 24%. Ο Ν. Καραμούζης απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να μειωθεί ο ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όχι μόνον επειδή είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, αλλά και επειδή ενισχύει την παραοικονομία και ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντικίνητρο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στη χώρα υπολογίζεται ότι συνολικά υπάρχουν 3 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς και μετά την ευρωπαϊκή οδηγία του 2022 τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κατέληξε λέγοντας πως "στην υγεία των ανθρώπων ο ΦΠΑ είναι μηδέν. Ήρθε η ώρα να διορθωθεί αυτή η αδικία και για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς". Ο πρόεδρος της SMERemediumCap στο περιθώριο της παρουσίασης αναφέρθηκε και στην πορεία των άλλων επενδύσεων του fund, λέγοντας ότι κατάφεραν να γυρίσουν την ΕΨΑ η οποία φέτος θα παρουσιάσει λειτουργική κερδοφορία. Η ΕΨΑ αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της, μετά και τη στρατηγική συμφωνία με τη MANTIS Group που είναι ισχυρός διανομέας στη λεγόμενη μικρή λιανική, δηλαδή περίπτερα, ψιλικατζίδικα κ.λπ. Επίσης, η ΕΨΑ ανανέωσε για τρία χρόνια ακόμα τη συμφωνία με την PepsiCo για την παραγωγή των αναψυκτικών ΗΒΗ στο εργοστάσιο της Αγριάς στον Βόλο. Όσον αφορά την Cordia, που παρέχει υπηρεσίες facility management, φέτος πάει για τζίρο γύρω στα 180 εκατ. ευρώ, ενώ είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας καθώς απασχολεί 5.500 εργαζόμενους. Όσον αφορά το “πακέτο” ξενοδοχειακών δανείων σε όλη τη χώρα, το οποίο το SMERemediumCap αγόρασε από κοινού με άλλους επιχειρηματίες, ο Ν. Καραμούζης είπε ότι αποδείχθηκε η πιο αποδοτική επένδυση.
Οι τραπεζίτες στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
-Αμέριστο το ενδιαφέρον του εγχώριου τραπεζικού κλάδου για τη ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κάτι που φάνηκε και από τις παρουσίες εκπροσώπων του στην προχθεσινή ενημερωτική εκδήλωση. Στο Μαρούσι ανέβηκαν οι Π. Μυλωνάς και Β. Καραμούζης από την Εθνική, Β. Ψάλτης από την Alpha, Φ. Καραβίας και Κ. Βασιλείου από τη Eurobank, Ε. Βρεττού από την Credia, Δ. Κυπαρίσσης από την Optima, Π. Βλαχόπουλος από την Τρ. Πειραιώς και δίπλα στους μεγαλομετόχους ο Χάρης Ηλιάδης της Goldman Sachs. Κατά τα λοιπά, το βιβλίο προσφορών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ άνοιξε χθες σε Αθήνα και Λονδίνο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ και έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Οι περισσότερες προσφορές κυμαίνονται μεταξύ 4,50 και 4,60 ευρώ, δηλαδή με discount 5,5% έως 7% από την ανώτατη τιμή των 4,86 ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο στις 16:00, με Goldman Sachs και UBS στο τιμόνι της διεθνούς τοποθέτησης και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 22 Ιουλίου. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Παρότι η ΓΣ της 9ης Ιουλίου κατάργησε το δικαίωμα προτίμησης, η δομή της προσφοράς προβλέπει έναν ειδικό μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ που θα εγγραφούν στη διαδικασία ΑΜΚ, δικαιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, μετοχές που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 18% της μετοχικής τους θέσης. Με τον τρόπο αυτόν δεν θα απομειωθεί η συνολική μετοχική τους θέση. Είναι μια λεπτομέρεια κρίσιμη για μια μετοχή με free float μόλις 15%, με τη Βιοχάλκο στο 84,8%. Όλα δείχνουν ότι οι μετοχές ελεύθερης διασποράς θα αυξηθούν κοντά στο 30%.
Οι κραδασμοί στις μετοχές της Viohalco
-Πιθανόν ευθύνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor για τις αλυσιδωτές πιέσεις που ασκήθηκαν χθες στις μετοχές του ομίλου Viohalco. Η Cenergy κατέγραψε τις ισχυρότερες απώλειες της ημέρας (-2,85%), κλείνοντας στα 21,14 ευρώ, ενώ απομακρύνθηκε περαιτέρω από την τιμή του πρόσφατου placement (24,2 ευρώ), αλλά και από το ιστορικό ρεκόρ της (26,2 ευρώ). Η μετοχή της Cenergy συζητείται ιδιαίτερα στο Χρηματιστήριο καθώς υποτίθεται ότι στο πρόσφατο placement τοποθετήθηκαν καλής ποιότητας θεσμικοί, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τη συμπεριφορά της μετοχής. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και η μητρική Viohalco με πτώση -2,2%, ενώ η ΕΛΧΑ υποχώρησε κατά -2,26% στα 4,75 ευρώ. Παρά την πίεση στο ταμπλό, τα μηνύματα από το μέτωπο της ΑΜΚ όπως είπαμε και παραπάνω είναι θετικά.
Η ΔΕΗ και η αφρόκρεμα των θεσμικών
-Σε ένα πτωτικό ταμπλό, η μετοχή της ΔΕΗ κινήθηκε χθες κόντρα στο ρεύμα, με την κεφαλαιοποίηση να φλερτάρει διαρκώς με τα 14 δισ. ευρώ. Χθες την αφορμή έδωσε η Capital Group με έδρα το Λος Άντζελες. Είναι ο μεγαλύτερος ενεργός διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1931, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 3,3 τρισ. δολαρίων. Η αφορμή δόθηκε όταν γνωστοποίησε την υπέρβαση του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Η Capital ξεχώριζε ήδη στο βιβλίο-ρεκόρ της αύξησης κεφαλαίου του περασμένου Μαΐου (εκεί που προσφέρθηκαν €18 δισ. για την άντληση €4,25 δισ. στα €18,63) δίπλα σε BlackRock, Vanguard, Norges, Wellington, Pictet και QIA. Η διαφορά είναι ότι τώρα πέρασε από τη ζήτηση του book στην επίσημη γνωστοποίηση. Η θέση ανήκει σε λογαριασμούς πελατών υπό διακριτική διαχείριση εταιρειών του ομίλου, ενώ το πολυδιαχειριστικό μοντέλο "The Capital System" διασπείρει τις επενδυτικές αποφάσεις σε πολλούς διαχειριστές χαρτοφυλακίου. Στα τέλη Ιουνίου, η ίδια Capital Group εμφανίστηκε με 5,26% και στον ΑΔΜΗΕ. Είναι φανερό ότι ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός χτίζει συστηματικά θέσεις στην ελληνική ενεργειακή υποδομή. Είναι μία ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης στο αφήγημα πριν καν ο MSCI συμπεριλάβει επισήμως την Ελλάδα στην κατηγορία ανεπτυγμένων αγορών, τον Μάιο του 2027. Η μετοχική γεωγραφία της «νέας» ΔΕΗ έχει αλλάξει. Το Ελληνικό Δημόσιο με το GrowthFund 33,4%, η CVC 17,2% και πλέον το Capital Group άνω του 5%. Όλα αυτά με ορίζοντα το επενδυτικό σχέδιο των 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030 που περιλαμβάνει ΑΠΕ, δίκτυα, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Data Center 300 MW στην Κοζάνη. Οι αναλυτές ακολουθούν. H Morgan Stanley «βλέπει» τα 27 ευρώ, η Goldman Sachs τα €26,50. Τον Ιούνιο του 2019 η ΔΕΗ άξιζε 390 εκατομμύρια. Επτά χρόνια μετά, το Λος Άντζελες αγοράζει το turnaround story των 14 δισεκατομμυρίων.
Σε... άτακτα χρονικά διαστήματα
-Κάποτε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δημοσίευε σε μηνιαία βάση τα στοιχεία της αγοράς, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους μια σχετικά έγκαιρη εικόνα για την πορεία του κλάδου. Σήμερα, όχι μόνο η περιοδική έκδοση δημοσιεύεται σε... άτακτα χρονικά διαστήματα, αλλά τα στοιχεία που περιλαμβάνει αφορούν μήνες που έχουν ήδη παρέλθει, περιορίζοντας σημαντικά την αξία τους. Έτσι, αντί να λειτουργεί ως εργαλείο έγκαιρης πληροφόρησης, η στατιστική έκδοση καταλήγει να αποτελεί περισσότερο ένα αρχείο ιστορικών δεδομένων, παρά μια πηγή ουσιαστικής ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις.
Το παράγωγο... που πάει κουβά
-Στο παρελθόν το ΧΑ είχε παρουσιάσει ένα παράγωγο προϊόν βασισμένο στις μετοχές του MSCI. Φαίνεται ότι η αγορά δεν έχει πολυεκτιμήσει αυτή την προσπάθεια αφού όχι μόνο δεν γίνονται πράξεις (για πολλές συνεχόμενες συνεδριάσεις) αλλά και οι ίδιοι οι ειδικοί διαπραγματευτές δεν υποστηρίζουν ένα πιο «σφιχτό βάθος τιμών». Αν τώρα που η αγορά είναι στην καλύτερή της φάση από το 2008 από πλευράς ρευστότητας δεν γίνονται έστω κάποιες υποτυπώσεις συναλλαγές, τι νόημα έχει η ύπαρξη του συγκεκριμένου προϊόντος;
Οι δύο μετοχές-ανάχωμα του Χρηματιστηρίου
-Ισχυρά στηρίγματα βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών στον ΟΤΕ και τη HELLENiQ ENERGY. Αμφότερες οι μετοχές επιδεικνύουν εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και αγοραστική δυναμική, καταγράφοντας νέα πολυετή ρεκόρ και προσφέροντας σημαντική ώθηση στον Γενικό Δείκτη, ο οποίος διατηρείται πάνω από τις 2.500 μονάδες. Ο ΟΤΕ πλησιάζει με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, καθώς χθες έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 19,88 ευρώ με κέρδη σχεδόν 2%. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2008, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου τηλεπικοινωνιών να υπερβαίνει πλέον το ορόσημο των 8 δισ. ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY πραγματοποίησε ράλι 2,1%, διασπώντας το φράγμα των 12 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια (από τον Δεκέμβριο του 2007) και κλείνοντας στα 12,12 ευρώ. Παράλληλα, η μετοχή συμπλήρωσε ένα τετραήμερο ανοδικό σερί με σωρευτικά κέρδη 12,7%, ενώ η φετινή της απόδοση αγγίζει το εντυπωσιακό +45%. Μάλιστα, ενδεχόμενη υπέρβαση των 12,2 ευρώ θα ανοίξει τον δρόμο για επίπεδα που έχει να δει η μετοχή από τον Μάιο του 2006.
Η ΡΑΑΕΥ και οι συγκρίσεις τιμολογίων
-Ο απολογισμός της ΡΑΑΕΥ για το 2025 αποτελεί, χωρίς υπερβολή, την πληρέστερη δημόσια καταγραφή της λιανικής αγοράς ρεύματος που έχει διαβάσει μέχρι σήμερα η χώρα μας. Εκτός των άλλων πολύ σημαντικών, η πολυσέλιδη ανάλυση της εξέλιξης των τιμολογίων («σταθερών», «κυμαινόμενων», «ειδικών»), προσφέρει στον καταναλωτή ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας που έλειπε. Ακριβώς επειδή αυτή η δουλειά της ΡΑΑΕΥ είναι σοβαρή, αξίζει και μία καλοπροαίρετη παρατήρηση. Στους συγκριτικούς πίνακες, τα τιμολόγια παρατίθενται ισότιμα, το ένα δίπλα στο άλλο, ανεξαρτήτως της πραγματικής τους διείσδυσης στην αγορά. Έτσι, κάποιες εμπορικές «προτάσεις» που αφορούν, στην καλύτερη περίπτωση, μερικές εκατοντάδες καταναλωτές, εμφανίζονται με το ίδιο ειδικό βάρος, με προϊόντα που τιμολογούν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ο αναγνώστης των πινάκων μπορεί έτσι να σχηματίσει εικόνα για τη «φθηνότερη αγορά» που ελάχιστη σχέση έχει με το τι πληρώνει, στην πράξη, ο μέσος καταναλωτής. Η θεραπεία είναι απλή και βρίσκεται ήδη στα χέρια του Ρυθμιστή, αφού διαθέτει τα στοιχεία των προμηθευτών. Μία επιπλέον στήλη σε κάθε πίνακα, με τον αριθμό (έστω μια τάξη μεγέθους) των παροχών που αντιστοιχούν σε κάθε τιμολόγιο. Μια τέτοια στάθμιση, θα μετέτρεπε τη σύγκριση από φωτογραφία τιμοκαταλόγων σε πραγματικό χάρτη της αγοράς, και θα θωράκιζε την έκθεση απέναντι σε όσους θα ήθελαν να τη διαβάσουν επιλεκτικά. Στη ρυθμιστική διαφάνεια όπως και στα τιμολόγια, η ουσία κρύβεται πάντα στα ψιλά γράμματα.
Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση
-Από το βράδυ της Δευτέρας και έως τις 27 Ιουλίου, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, τον περιβόητο «2ο πυλώνα», τη συμπληρωματική σύνταξη που χτίζουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις πέρα από τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η εισαγωγή του ν/σ στη Βουλή στα τέλη του μήνα, ώστε το πλαίσιο να γίνει νόμος, το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το παρασκήνιο αυτού του κειμένου κρύβει ώρες διαβουλεύσεων και συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το υπουργείο Εργασίας ανέλαβε προσωπικά το εγχείρημα σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΥπΟΙΚ και κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Την ΕΛΕΤΕΑ που εκπροσωπεί τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και είδε να ικανοποιούνται πάγια αιτήματά της, και από την άλλη τους μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους της ΕΑΕΕ, οι οποίοι δημοσίως και εμπράκτως στηρίζουν τον 2ο πυλώνα (ουδείς τολμά να εμφανιστεί απέναντι στη συνταξιοδοτική αποταμίευση), αλλά -φυσιολογικά- πάλεψαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το νέο πλαίσιο δεν θα «κανιβαλίσει» τα δικά τους ατομικά προϊόντα του 3ου πυλώνα. Η λύση που έδωσε η Κεραμέως είναι το ΟΑΠΕΣ, ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό προϊόν που θα διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με τους ίδιους κανόνες εποπτείας και τα ίδια φορολογικά κίνητρα με τα ΤΕΑ. Οι ασφαλιστικές μπαίνουν επισήμως στον 2ο πυλώνα με ισότιμους όρους «ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις».
Τι ξέρει η JPMorgan που δεν ξέρει η ναυτιλιακή αγορά
-Η είδηση δεν είναι ότι η JPMorgan επενδύει στη ναυτιλία. Αυτό το κάνει εδώ και χρόνια. Η πραγματική είδηση είναι ο ρυθμός με τον οποίον χτίζει σήμερα στόλο δεξαμενόπλοιων, την ώρα που πολλοί στην αγορά προειδοποιούν ότι το βιβλίο παραγγελιών έχει ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Στα ναυλομεσιτικά γραφεία και στους διαδρόμους της ναυτιλίας η συζήτηση έχει ανάψει. Κάποιοι βλέπουν πίσω από τις κινήσεις της αμερικανικής επενδυτικής μηχανής ένα καλά μελετημένο στοίχημα ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές και η γήρανση του παγκόσμιου στόλου θα κρατήσουν τα δεξαμενόπλοια σε υψηλή ζήτηση για πολλά ακόμη χρόνια. Άλλοι, όμως, διαβάζουν διαφορετικά το ίδιο μήνυμα. Υποστηρίζουν ότι όταν ακόμη και τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια επιταχύνουν τις παραγγελίες, ίσως η αγορά πλησιάζει στο σημείο όπου η αισιοδοξία μετατρέπεται σε υπερβολή. Το ενδιαφέρον είναι πως η JPMorgan δεν λειτουργεί ως παραδοσιακή τράπεζα, αλλά ως διαχειριστής κεφαλαίων που αγοράζει πλοία, τα εκμεταλλεύεται και τα πουλά όταν θεωρεί ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό και αρκετοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για το πιο «έξυπνο χρήμα» της αγοράς που βλέπει μπροστά ή για έναν ακόμη ισχυρό παίκτη που ανεβάζει τη θερμοκρασία ενός ήδη υπερθερμασμένου κύκλου.
Το deal του Λου Κολλάκη που συζητούν όλοι στη ναυτιλία
-Στη ναυλαγορά λένε ότι το σωστό timing αξίζει όσο και το σωστό πλοίο. Και η πρόσφατη κίνηση της ελληνικών συμφερόντων Chartworld δείχνει πως κάποιοι γνωρίζουν πότε πρέπει να αγοράζουν και – κυρίως – πότε να πουλούν. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους, η εταιρεία απέκτησε μόλις τον περασμένο Μάρτιο δύο panamax containerships 4.253 teu από Ιάπωνες πλοιοκτήτες και λίγους μήνες αργότερα να τα μεταπωλεί με μεγάλο κέρδος στην MSC. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για σημαντικό κέρδος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά των containerships παραμένει ιδιαίτερα «ζεστή». Στους ναυτιλιακούς κύκλους δεν πέρασε απαρατήρητο ότι η κίνηση αυτή έγινε την ώρα που οι αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων συνεχίζουν να ενισχύονται και οι μεγάλοι liner operators αναζητούν άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα, ακόμη και πληρώνοντας υψηλότερο τίμημα. Στο μεταξύ, όσοι γνωρίζουν την αγορά επισημαίνουν ότι η Chartworld δεν δείχνει διάθεση να περιορίσει τις κινήσεις της. Αντίθετα, συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέες παραγγελίες containerships, δείχνοντας ότι για ορισμένους Έλληνες πλοιοκτήτες οι ευκαιρίες δεν βρίσκονται μόνο στις ναυλώσεις, αλλά και στις γρήγορες, καλά υπολογισμένες αγοραπωλησίες πλοίων.
Ο εφοπλιστής που επενδύει στην Ιστορία
-Στη ναυτιλία οι δωρεές δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όταν όμως μια πρωτοβουλία συνδέεται με την εθνική μνήμη, το αποτύπωμά της αποκτά διαφορετική βαρύτητα. Η υπογραφή της συμφωνίας δωρεάς για τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου του 1821, με τη στήριξη του Ιδρύματος Αντώνης Ε. Κομνηνός, είναι μια σημαντική και αξιέπαινη ενέργεια με ισχυρό συμβολισμό, που αφήνει αποτύπωμα στον πολιτισμό και στην ιστορική κληρονομιά της χώρας. Η κίνηση του Αντώνη Κομνηνού σχολιάστηκε θετικά, καθώς επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να επενδύει όχι μόνο σε πλοία και επιχειρήσεις, αλλά και σε πρωτοβουλίες με εθνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Και όπως συνηθίζουν να λένε οι παλαιότεροι της αγοράς, ορισμένες επενδύσεις δεν αποτιμώνται σε χρήμα, αλλά σε όσα αφήνουν πίσω τους για τις επόμενες γενιές.
H λειψυδρία άδειασε και τον Ρήνο, μαζί του και την εφοδιαστική αλυσίδα
-Εδώ στην Ελλάδα νιώθουμε τις επιπτώσεις της λειψυδρίας το καλοκαίρι - ιδιαίτερα στα νησιά, λόγω τουριστικής εισβολής. Στη Γερμανία όμως έχουν άλλη μονάδα μέτρησης, το Kaub. Είναι το κρισιμότερο σημείο ναυσιπλοΐας του μεγάλου ποταμού Ρήνου. Χθες το πρωί, το Kaub έδειξε ότι η στάθμη του νερού έπεσε στα 53 εκατοστά. Ήταν δηλαδή 8 εκατοστά κάτω από το όριο στο οποίο οι φορτηγίδες δέχονται φορτίο, έστω και με την ειδική προσαύξηση χαμηλών υδάτων. Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα μ’ ένα διάγραμμα που δημοσίευσε το Bloomberg. Τα πλοία που κανονικά μεταφέρουν έως 2.500 τόνους περνούν από το Kaub με μόλις 460 τόνους, δηλαδή κάτω από το 20% της κανονικής χωρητικότητάς τους. Ο ναύλος για ντίζελ από το Ρότερνταμ στην Καρλσρούη εκτοξεύτηκε από €45/τόνο (στα τέλη Ιουνίου), σε €60–70 χθες, δηλαδή έως και +56% μέσα σε δύο εβδομάδες. Κάθε φορτηγίδα που ακινητοποιείται, ισοδυναμεί με 100–150 νταλίκες που πρέπει να βγουν στον δρόμο, σ’ ένα οδικό δίκτυο ήδη μπλοκαρισμένο γύρω από την Αμβέρσα. Ο Ρήνος μεταφέρει σιτηρά, άνθρακα, χημικά, μεταλλεύματα και τα κρίσιμα πετρελαιοειδή, τη στιγμή που η κρίση στο Ορμούζ έχει ήδη ανατιμήσει το Brent στα $86,5. Η γερμανική βιομηχανία, που το 2022 πλήρωσε την αντίστοιχη ξηρασία με στάσεις παραγωγής, βλέπει το κακό σενάριο να επαναλαμβάνεται. Το χιόνι των Άλπεων έλιωσε νωρίς, οι αλπικές λίμνες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά και ο ποταμός Ρήνος έχει εναποθέσει τις ελπίδες του αποκλειστικά στη βροχή. Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη λεκάνη απορροής, με τη Γαλλία να περιορίζει την πυρηνική της παραγωγή και το βρετανικό δίκτυο να προειδοποιεί για ελλείμματα ισχύος. Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι ελπίζουν σε μια βροχή την Παρασκευή. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βλέπει τις εφοδιαστικές αλυσίδες της να κόβονται - όχι λόγω βομβαρδισμών, αλλά από την έλλειψη νερού.
Πηγή: newmoney.gr
Οι εκπτώσεις από τα διυλιστήρια
-Χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες από μεριάς κυβέρνησης ως προς τη νομική φόρμουλα, ξεκίνησαν οι εκπτώσεις στην "πηγή" από τα διυλιστήρια που είχε ανακοινώσει από τη Βουλή ο Μητσοτάκης. Η "συμφωνία κυρίων" με τη Motor Oil και τη Helleniq Energy προβλέπει έκπτωση περίπου 10 λεπτά/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά/λίτρο στο diesel, ώστε να "φρενάρουν" κάπως οι τιμές και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια, με ισχύ ως το τέλος Αυγούστου. Εφόσον τα διυλιστήρια ξεκίνησαν να εφαρμόζουν τις εκπτώσεις, αυτό θα φανεί στην τιμή της αντλίας από σήμερα-αύριο.
Έκλεισε το deal Τράπεζας Πειραιώς-ΙΑΣΩ
-Και να περάσουμε στα νέα της αγοράς με το νέο deal του Χ. Μεγάλου, ο οποίος ολοκληρώνει την εξαγορά του ΙΑΣΩ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το deal έκλεισε και επίκεινται πλέον οι επίσημες ανακοινώσεις. Η απόκτηση του ΙΑΣΩ ανοίγει τον δρόμο για το σχέδιο που δουλεύει ο CEO της Τρ. Πειραιώς να “ομογενοποιηθούν” σε μια εταιρική οντότητα Ντυνάν, κλινικές Εuromedica, ΙΑΣΩ (πιθανόν και η Βιοϊατρική) και να αναδειχθούν οι συνέργειες με την Εθνική Ασφαλιστική.
Τα Rolex και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
-“Έχουν μπλέξει τα Rolex με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και τα δυο έχουν ΦΠΑ 24% και είναι λάθος να αντιμετωπίζεται η κτηνιατρική περίθαλψη ως είδος πολυτελείας” είπε ο πρόεδρος της SMERemediumCap, Νίκος Καραμούζης, κατά την παρουσίαση του Ομίλου κτηνιατρικών κλινικών Πλακεντία που έκανε χθες. Το ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες αρχικά ήταν 6%, σταδιακά αυξανόταν λόγω της δημοσιονομικής πίεσης και τελικά η Τρόικα το ανέβασε στο 24%. Ο Ν. Καραμούζης απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να μειωθεί ο ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όχι μόνον επειδή είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, αλλά και επειδή ενισχύει την παραοικονομία και ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντικίνητρο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στη χώρα υπολογίζεται ότι συνολικά υπάρχουν 3 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς και μετά την ευρωπαϊκή οδηγία του 2022 τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κατέληξε λέγοντας πως "στην υγεία των ανθρώπων ο ΦΠΑ είναι μηδέν. Ήρθε η ώρα να διορθωθεί αυτή η αδικία και για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς". Ο πρόεδρος της SMERemediumCap στο περιθώριο της παρουσίασης αναφέρθηκε και στην πορεία των άλλων επενδύσεων του fund, λέγοντας ότι κατάφεραν να γυρίσουν την ΕΨΑ η οποία φέτος θα παρουσιάσει λειτουργική κερδοφορία. Η ΕΨΑ αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της, μετά και τη στρατηγική συμφωνία με τη MANTIS Group που είναι ισχυρός διανομέας στη λεγόμενη μικρή λιανική, δηλαδή περίπτερα, ψιλικατζίδικα κ.λπ. Επίσης, η ΕΨΑ ανανέωσε για τρία χρόνια ακόμα τη συμφωνία με την PepsiCo για την παραγωγή των αναψυκτικών ΗΒΗ στο εργοστάσιο της Αγριάς στον Βόλο. Όσον αφορά την Cordia, που παρέχει υπηρεσίες facility management, φέτος πάει για τζίρο γύρω στα 180 εκατ. ευρώ, ενώ είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας καθώς απασχολεί 5.500 εργαζόμενους. Όσον αφορά το “πακέτο” ξενοδοχειακών δανείων σε όλη τη χώρα, το οποίο το SMERemediumCap αγόρασε από κοινού με άλλους επιχειρηματίες, ο Ν. Καραμούζης είπε ότι αποδείχθηκε η πιο αποδοτική επένδυση.
Οι τραπεζίτες στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
-Αμέριστο το ενδιαφέρον του εγχώριου τραπεζικού κλάδου για τη ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κάτι που φάνηκε και από τις παρουσίες εκπροσώπων του στην προχθεσινή ενημερωτική εκδήλωση. Στο Μαρούσι ανέβηκαν οι Π. Μυλωνάς και Β. Καραμούζης από την Εθνική, Β. Ψάλτης από την Alpha, Φ. Καραβίας και Κ. Βασιλείου από τη Eurobank, Ε. Βρεττού από την Credia, Δ. Κυπαρίσσης από την Optima, Π. Βλαχόπουλος από την Τρ. Πειραιώς και δίπλα στους μεγαλομετόχους ο Χάρης Ηλιάδης της Goldman Sachs. Κατά τα λοιπά, το βιβλίο προσφορών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ άνοιξε χθες σε Αθήνα και Λονδίνο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ και έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Οι περισσότερες προσφορές κυμαίνονται μεταξύ 4,50 και 4,60 ευρώ, δηλαδή με discount 5,5% έως 7% από την ανώτατη τιμή των 4,86 ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο στις 16:00, με Goldman Sachs και UBS στο τιμόνι της διεθνούς τοποθέτησης και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 22 Ιουλίου. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Παρότι η ΓΣ της 9ης Ιουλίου κατάργησε το δικαίωμα προτίμησης, η δομή της προσφοράς προβλέπει έναν ειδικό μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ που θα εγγραφούν στη διαδικασία ΑΜΚ, δικαιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, μετοχές που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 18% της μετοχικής τους θέσης. Με τον τρόπο αυτόν δεν θα απομειωθεί η συνολική μετοχική τους θέση. Είναι μια λεπτομέρεια κρίσιμη για μια μετοχή με free float μόλις 15%, με τη Βιοχάλκο στο 84,8%. Όλα δείχνουν ότι οι μετοχές ελεύθερης διασποράς θα αυξηθούν κοντά στο 30%.
Οι κραδασμοί στις μετοχές της Viohalco
-Πιθανόν ευθύνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor για τις αλυσιδωτές πιέσεις που ασκήθηκαν χθες στις μετοχές του ομίλου Viohalco. Η Cenergy κατέγραψε τις ισχυρότερες απώλειες της ημέρας (-2,85%), κλείνοντας στα 21,14 ευρώ, ενώ απομακρύνθηκε περαιτέρω από την τιμή του πρόσφατου placement (24,2 ευρώ), αλλά και από το ιστορικό ρεκόρ της (26,2 ευρώ). Η μετοχή της Cenergy συζητείται ιδιαίτερα στο Χρηματιστήριο καθώς υποτίθεται ότι στο πρόσφατο placement τοποθετήθηκαν καλής ποιότητας θεσμικοί, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τη συμπεριφορά της μετοχής. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και η μητρική Viohalco με πτώση -2,2%, ενώ η ΕΛΧΑ υποχώρησε κατά -2,26% στα 4,75 ευρώ. Παρά την πίεση στο ταμπλό, τα μηνύματα από το μέτωπο της ΑΜΚ όπως είπαμε και παραπάνω είναι θετικά.
Η ΔΕΗ και η αφρόκρεμα των θεσμικών
-Σε ένα πτωτικό ταμπλό, η μετοχή της ΔΕΗ κινήθηκε χθες κόντρα στο ρεύμα, με την κεφαλαιοποίηση να φλερτάρει διαρκώς με τα 14 δισ. ευρώ. Χθες την αφορμή έδωσε η Capital Group με έδρα το Λος Άντζελες. Είναι ο μεγαλύτερος ενεργός διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1931, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 3,3 τρισ. δολαρίων. Η αφορμή δόθηκε όταν γνωστοποίησε την υπέρβαση του ορίου του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Η Capital ξεχώριζε ήδη στο βιβλίο-ρεκόρ της αύξησης κεφαλαίου του περασμένου Μαΐου (εκεί που προσφέρθηκαν €18 δισ. για την άντληση €4,25 δισ. στα €18,63) δίπλα σε BlackRock, Vanguard, Norges, Wellington, Pictet και QIA. Η διαφορά είναι ότι τώρα πέρασε από τη ζήτηση του book στην επίσημη γνωστοποίηση. Η θέση ανήκει σε λογαριασμούς πελατών υπό διακριτική διαχείριση εταιρειών του ομίλου, ενώ το πολυδιαχειριστικό μοντέλο "The Capital System" διασπείρει τις επενδυτικές αποφάσεις σε πολλούς διαχειριστές χαρτοφυλακίου. Στα τέλη Ιουνίου, η ίδια Capital Group εμφανίστηκε με 5,26% και στον ΑΔΜΗΕ. Είναι φανερό ότι ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός χτίζει συστηματικά θέσεις στην ελληνική ενεργειακή υποδομή. Είναι μία ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης στο αφήγημα πριν καν ο MSCI συμπεριλάβει επισήμως την Ελλάδα στην κατηγορία ανεπτυγμένων αγορών, τον Μάιο του 2027. Η μετοχική γεωγραφία της «νέας» ΔΕΗ έχει αλλάξει. Το Ελληνικό Δημόσιο με το GrowthFund 33,4%, η CVC 17,2% και πλέον το Capital Group άνω του 5%. Όλα αυτά με ορίζοντα το επενδυτικό σχέδιο των 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030 που περιλαμβάνει ΑΠΕ, δίκτυα, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Data Center 300 MW στην Κοζάνη. Οι αναλυτές ακολουθούν. H Morgan Stanley «βλέπει» τα 27 ευρώ, η Goldman Sachs τα €26,50. Τον Ιούνιο του 2019 η ΔΕΗ άξιζε 390 εκατομμύρια. Επτά χρόνια μετά, το Λος Άντζελες αγοράζει το turnaround story των 14 δισεκατομμυρίων.
Σε... άτακτα χρονικά διαστήματα
-Κάποτε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δημοσίευε σε μηνιαία βάση τα στοιχεία της αγοράς, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους μια σχετικά έγκαιρη εικόνα για την πορεία του κλάδου. Σήμερα, όχι μόνο η περιοδική έκδοση δημοσιεύεται σε... άτακτα χρονικά διαστήματα, αλλά τα στοιχεία που περιλαμβάνει αφορούν μήνες που έχουν ήδη παρέλθει, περιορίζοντας σημαντικά την αξία τους. Έτσι, αντί να λειτουργεί ως εργαλείο έγκαιρης πληροφόρησης, η στατιστική έκδοση καταλήγει να αποτελεί περισσότερο ένα αρχείο ιστορικών δεδομένων, παρά μια πηγή ουσιαστικής ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις.
Το παράγωγο... που πάει κουβά
-Στο παρελθόν το ΧΑ είχε παρουσιάσει ένα παράγωγο προϊόν βασισμένο στις μετοχές του MSCI. Φαίνεται ότι η αγορά δεν έχει πολυεκτιμήσει αυτή την προσπάθεια αφού όχι μόνο δεν γίνονται πράξεις (για πολλές συνεχόμενες συνεδριάσεις) αλλά και οι ίδιοι οι ειδικοί διαπραγματευτές δεν υποστηρίζουν ένα πιο «σφιχτό βάθος τιμών». Αν τώρα που η αγορά είναι στην καλύτερή της φάση από το 2008 από πλευράς ρευστότητας δεν γίνονται έστω κάποιες υποτυπώσεις συναλλαγές, τι νόημα έχει η ύπαρξη του συγκεκριμένου προϊόντος;
Οι δύο μετοχές-ανάχωμα του Χρηματιστηρίου
-Ισχυρά στηρίγματα βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών στον ΟΤΕ και τη HELLENiQ ENERGY. Αμφότερες οι μετοχές επιδεικνύουν εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και αγοραστική δυναμική, καταγράφοντας νέα πολυετή ρεκόρ και προσφέροντας σημαντική ώθηση στον Γενικό Δείκτη, ο οποίος διατηρείται πάνω από τις 2.500 μονάδες. Ο ΟΤΕ πλησιάζει με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, καθώς χθες έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 19,88 ευρώ με κέρδη σχεδόν 2%. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2008, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου τηλεπικοινωνιών να υπερβαίνει πλέον το ορόσημο των 8 δισ. ευρώ. Η HELLENiQ ENERGY πραγματοποίησε ράλι 2,1%, διασπώντας το φράγμα των 12 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια (από τον Δεκέμβριο του 2007) και κλείνοντας στα 12,12 ευρώ. Παράλληλα, η μετοχή συμπλήρωσε ένα τετραήμερο ανοδικό σερί με σωρευτικά κέρδη 12,7%, ενώ η φετινή της απόδοση αγγίζει το εντυπωσιακό +45%. Μάλιστα, ενδεχόμενη υπέρβαση των 12,2 ευρώ θα ανοίξει τον δρόμο για επίπεδα που έχει να δει η μετοχή από τον Μάιο του 2006.
Η ΡΑΑΕΥ και οι συγκρίσεις τιμολογίων
-Ο απολογισμός της ΡΑΑΕΥ για το 2025 αποτελεί, χωρίς υπερβολή, την πληρέστερη δημόσια καταγραφή της λιανικής αγοράς ρεύματος που έχει διαβάσει μέχρι σήμερα η χώρα μας. Εκτός των άλλων πολύ σημαντικών, η πολυσέλιδη ανάλυση της εξέλιξης των τιμολογίων («σταθερών», «κυμαινόμενων», «ειδικών»), προσφέρει στον καταναλωτή ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας που έλειπε. Ακριβώς επειδή αυτή η δουλειά της ΡΑΑΕΥ είναι σοβαρή, αξίζει και μία καλοπροαίρετη παρατήρηση. Στους συγκριτικούς πίνακες, τα τιμολόγια παρατίθενται ισότιμα, το ένα δίπλα στο άλλο, ανεξαρτήτως της πραγματικής τους διείσδυσης στην αγορά. Έτσι, κάποιες εμπορικές «προτάσεις» που αφορούν, στην καλύτερη περίπτωση, μερικές εκατοντάδες καταναλωτές, εμφανίζονται με το ίδιο ειδικό βάρος, με προϊόντα που τιμολογούν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ο αναγνώστης των πινάκων μπορεί έτσι να σχηματίσει εικόνα για τη «φθηνότερη αγορά» που ελάχιστη σχέση έχει με το τι πληρώνει, στην πράξη, ο μέσος καταναλωτής. Η θεραπεία είναι απλή και βρίσκεται ήδη στα χέρια του Ρυθμιστή, αφού διαθέτει τα στοιχεία των προμηθευτών. Μία επιπλέον στήλη σε κάθε πίνακα, με τον αριθμό (έστω μια τάξη μεγέθους) των παροχών που αντιστοιχούν σε κάθε τιμολόγιο. Μια τέτοια στάθμιση, θα μετέτρεπε τη σύγκριση από φωτογραφία τιμοκαταλόγων σε πραγματικό χάρτη της αγοράς, και θα θωράκιζε την έκθεση απέναντι σε όσους θα ήθελαν να τη διαβάσουν επιλεκτικά. Στη ρυθμιστική διαφάνεια όπως και στα τιμολόγια, η ουσία κρύβεται πάντα στα ψιλά γράμματα.
Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση
-Από το βράδυ της Δευτέρας και έως τις 27 Ιουλίου, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, τον περιβόητο «2ο πυλώνα», τη συμπληρωματική σύνταξη που χτίζουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις πέρα από τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η εισαγωγή του ν/σ στη Βουλή στα τέλη του μήνα, ώστε το πλαίσιο να γίνει νόμος, το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το παρασκήνιο αυτού του κειμένου κρύβει ώρες διαβουλεύσεων και συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το υπουργείο Εργασίας ανέλαβε προσωπικά το εγχείρημα σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΥπΟΙΚ και κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Την ΕΛΕΤΕΑ που εκπροσωπεί τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και είδε να ικανοποιούνται πάγια αιτήματά της, και από την άλλη τους μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους της ΕΑΕΕ, οι οποίοι δημοσίως και εμπράκτως στηρίζουν τον 2ο πυλώνα (ουδείς τολμά να εμφανιστεί απέναντι στη συνταξιοδοτική αποταμίευση), αλλά -φυσιολογικά- πάλεψαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το νέο πλαίσιο δεν θα «κανιβαλίσει» τα δικά τους ατομικά προϊόντα του 3ου πυλώνα. Η λύση που έδωσε η Κεραμέως είναι το ΟΑΠΕΣ, ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό προϊόν που θα διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με τους ίδιους κανόνες εποπτείας και τα ίδια φορολογικά κίνητρα με τα ΤΕΑ. Οι ασφαλιστικές μπαίνουν επισήμως στον 2ο πυλώνα με ισότιμους όρους «ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις».
Τι ξέρει η JPMorgan που δεν ξέρει η ναυτιλιακή αγορά
-Η είδηση δεν είναι ότι η JPMorgan επενδύει στη ναυτιλία. Αυτό το κάνει εδώ και χρόνια. Η πραγματική είδηση είναι ο ρυθμός με τον οποίον χτίζει σήμερα στόλο δεξαμενόπλοιων, την ώρα που πολλοί στην αγορά προειδοποιούν ότι το βιβλίο παραγγελιών έχει ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Στα ναυλομεσιτικά γραφεία και στους διαδρόμους της ναυτιλίας η συζήτηση έχει ανάψει. Κάποιοι βλέπουν πίσω από τις κινήσεις της αμερικανικής επενδυτικής μηχανής ένα καλά μελετημένο στοίχημα ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές και η γήρανση του παγκόσμιου στόλου θα κρατήσουν τα δεξαμενόπλοια σε υψηλή ζήτηση για πολλά ακόμη χρόνια. Άλλοι, όμως, διαβάζουν διαφορετικά το ίδιο μήνυμα. Υποστηρίζουν ότι όταν ακόμη και τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια επιταχύνουν τις παραγγελίες, ίσως η αγορά πλησιάζει στο σημείο όπου η αισιοδοξία μετατρέπεται σε υπερβολή. Το ενδιαφέρον είναι πως η JPMorgan δεν λειτουργεί ως παραδοσιακή τράπεζα, αλλά ως διαχειριστής κεφαλαίων που αγοράζει πλοία, τα εκμεταλλεύεται και τα πουλά όταν θεωρεί ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό και αρκετοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για το πιο «έξυπνο χρήμα» της αγοράς που βλέπει μπροστά ή για έναν ακόμη ισχυρό παίκτη που ανεβάζει τη θερμοκρασία ενός ήδη υπερθερμασμένου κύκλου.
Το deal του Λου Κολλάκη που συζητούν όλοι στη ναυτιλία
-Στη ναυλαγορά λένε ότι το σωστό timing αξίζει όσο και το σωστό πλοίο. Και η πρόσφατη κίνηση της ελληνικών συμφερόντων Chartworld δείχνει πως κάποιοι γνωρίζουν πότε πρέπει να αγοράζουν και – κυρίως – πότε να πουλούν. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς κύκλους, η εταιρεία απέκτησε μόλις τον περασμένο Μάρτιο δύο panamax containerships 4.253 teu από Ιάπωνες πλοιοκτήτες και λίγους μήνες αργότερα να τα μεταπωλεί με μεγάλο κέρδος στην MSC. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για σημαντικό κέρδος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά των containerships παραμένει ιδιαίτερα «ζεστή». Στους ναυτιλιακούς κύκλους δεν πέρασε απαρατήρητο ότι η κίνηση αυτή έγινε την ώρα που οι αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων συνεχίζουν να ενισχύονται και οι μεγάλοι liner operators αναζητούν άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα, ακόμη και πληρώνοντας υψηλότερο τίμημα. Στο μεταξύ, όσοι γνωρίζουν την αγορά επισημαίνουν ότι η Chartworld δεν δείχνει διάθεση να περιορίσει τις κινήσεις της. Αντίθετα, συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέες παραγγελίες containerships, δείχνοντας ότι για ορισμένους Έλληνες πλοιοκτήτες οι ευκαιρίες δεν βρίσκονται μόνο στις ναυλώσεις, αλλά και στις γρήγορες, καλά υπολογισμένες αγοραπωλησίες πλοίων.
Ο εφοπλιστής που επενδύει στην Ιστορία
-Στη ναυτιλία οι δωρεές δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όταν όμως μια πρωτοβουλία συνδέεται με την εθνική μνήμη, το αποτύπωμά της αποκτά διαφορετική βαρύτητα. Η υπογραφή της συμφωνίας δωρεάς για τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου του 1821, με τη στήριξη του Ιδρύματος Αντώνης Ε. Κομνηνός, είναι μια σημαντική και αξιέπαινη ενέργεια με ισχυρό συμβολισμό, που αφήνει αποτύπωμα στον πολιτισμό και στην ιστορική κληρονομιά της χώρας. Η κίνηση του Αντώνη Κομνηνού σχολιάστηκε θετικά, καθώς επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να επενδύει όχι μόνο σε πλοία και επιχειρήσεις, αλλά και σε πρωτοβουλίες με εθνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Και όπως συνηθίζουν να λένε οι παλαιότεροι της αγοράς, ορισμένες επενδύσεις δεν αποτιμώνται σε χρήμα, αλλά σε όσα αφήνουν πίσω τους για τις επόμενες γενιές.
H λειψυδρία άδειασε και τον Ρήνο, μαζί του και την εφοδιαστική αλυσίδα
-Εδώ στην Ελλάδα νιώθουμε τις επιπτώσεις της λειψυδρίας το καλοκαίρι - ιδιαίτερα στα νησιά, λόγω τουριστικής εισβολής. Στη Γερμανία όμως έχουν άλλη μονάδα μέτρησης, το Kaub. Είναι το κρισιμότερο σημείο ναυσιπλοΐας του μεγάλου ποταμού Ρήνου. Χθες το πρωί, το Kaub έδειξε ότι η στάθμη του νερού έπεσε στα 53 εκατοστά. Ήταν δηλαδή 8 εκατοστά κάτω από το όριο στο οποίο οι φορτηγίδες δέχονται φορτίο, έστω και με την ειδική προσαύξηση χαμηλών υδάτων. Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα μ’ ένα διάγραμμα που δημοσίευσε το Bloomberg. Τα πλοία που κανονικά μεταφέρουν έως 2.500 τόνους περνούν από το Kaub με μόλις 460 τόνους, δηλαδή κάτω από το 20% της κανονικής χωρητικότητάς τους. Ο ναύλος για ντίζελ από το Ρότερνταμ στην Καρλσρούη εκτοξεύτηκε από €45/τόνο (στα τέλη Ιουνίου), σε €60–70 χθες, δηλαδή έως και +56% μέσα σε δύο εβδομάδες. Κάθε φορτηγίδα που ακινητοποιείται, ισοδυναμεί με 100–150 νταλίκες που πρέπει να βγουν στον δρόμο, σ’ ένα οδικό δίκτυο ήδη μπλοκαρισμένο γύρω από την Αμβέρσα. Ο Ρήνος μεταφέρει σιτηρά, άνθρακα, χημικά, μεταλλεύματα και τα κρίσιμα πετρελαιοειδή, τη στιγμή που η κρίση στο Ορμούζ έχει ήδη ανατιμήσει το Brent στα $86,5. Η γερμανική βιομηχανία, που το 2022 πλήρωσε την αντίστοιχη ξηρασία με στάσεις παραγωγής, βλέπει το κακό σενάριο να επαναλαμβάνεται. Το χιόνι των Άλπεων έλιωσε νωρίς, οι αλπικές λίμνες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά και ο ποταμός Ρήνος έχει εναποθέσει τις ελπίδες του αποκλειστικά στη βροχή. Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη λεκάνη απορροής, με τη Γαλλία να περιορίζει την πυρηνική της παραγωγή και το βρετανικό δίκτυο να προειδοποιεί για ελλείμματα ισχύος. Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι ελπίζουν σε μια βροχή την Παρασκευή. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βλέπει τις εφοδιαστικές αλυσίδες της να κόβονται - όχι λόγω βομβαρδισμών, αλλά από την έλλειψη νερού.
Πηγή: newmoney.gr
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