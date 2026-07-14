ΕΛΠΑ: Βγαίνει στο σφυρί μια αγωνιστική Lancia Delta και η… ιστορία του Σωματείου
ΕΛΠΑ: Βγαίνει στο σφυρί μια αγωνιστική Lancia Delta και η… ιστορία του Σωματείου
Για τις 29 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το ιστορικό αυτοκίνητο καθώς και για 89 έπαθλα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται πριν δεκαετίες-Ποιες είναι οι τιμές εκκίνησης
Δύο πλειστηριασμοί που συνδέονται άμεσα με την πολυετή ιστορία της «Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων», της γνωστότερης ως ΕΛΠΑ, έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, η σύνδικος πτώχευσης του Σωματείου προχωρά στις 29 Ιουλίου στην εκποίηση μέσω πλειστηριασμών, ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου μάρκας Lancia καθώς και 89 αντικειμένων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, η σύνδικος πτώχευσης του Σωματείου προχωρά στις 29 Ιουλίου στην εκποίηση μέσω πλειστηριασμών, ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου μάρκας Lancia καθώς και 89 αντικειμένων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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