ΕΛΠΑ: Βγαίνει στο σφυρί μια αγωνιστική Lancia Delta και η… ιστορία του Σωματείου

Για τις 29 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το ιστορικό αυτοκίνητο καθώς και για 89 έπαθλα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται πριν δεκαετίες-Ποιες είναι οι τιμές εκκίνησης