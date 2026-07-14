ΕΛΠΑ: Βγαίνει στο σφυρί μια αγωνιστική Lancia Delta και η… ιστορία του Σωματείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΠΑ: Βγαίνει στο σφυρί μια αγωνιστική Lancia Delta και η… ιστορία του Σωματείου

Για τις 29 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το ιστορικό αυτοκίνητο καθώς και για 89 έπαθλα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται πριν δεκαετίες-Ποιες είναι οι τιμές εκκίνησης

ΕΛΠΑ: Βγαίνει στο σφυρί μια αγωνιστική Lancia Delta και η… ιστορία του Σωματείου
Δύο πλειστηριασμοί που συνδέονται άμεσα με την πολυετή ιστορία της «Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων», της γνωστότερης ως ΕΛΠΑ, έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, η σύνδικος πτώχευσης του Σωματείου προχωρά στις 29 Ιουλίου στην εκποίηση μέσω πλειστηριασμών, ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου μάρκας Lancia καθώς και 89 αντικειμένων.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης