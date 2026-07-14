Επιστροφή στο πατρικό σπίτι: Ηττα ή επιβίωση με στρατηγική;
Επιστροφή στο πατρικό σπίτι: Ηττα ή επιβίωση με στρατηγική;
O δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει μια κατάσταση που στην Ελλάδα ξέρουμε καλά, αλλά αποδεικνύει πώς αλλάζει συνήθειες ο πλανήτης
Για μια 33χρονη Αμερικανή σε ένα μέρος σαν το Ντιτρόιτ το να μένει με τους γονείς της (όπου επέστρεψε εν μέσω πανδημίας) και να μην σκέφτεται καν να φύγει, θα ήταν ανήκουστο οποιαδήποτε άλλη στιγμή της 250χρονης ιστορίας των ΗΠΑ. Η «πρωταγωνίστρια» μας όμως, δεν πληρώνει νοίκι, μοιράζεται τα ψώνια, και ό,τι εξοικονομεί το βάζει στη μουσική της καριέρα και στο μελλοντικό της σπίτι. Στην Αμερική αυτό λέγεται πια «stay at home daughter» και το ανεβάζουν στο TikTok σαν να ‘ναι lifestyle επιλογή κι όχι ανάγκη. Στην Ελλάδα το λέμε «κανονικότητα» και δεν το ανεβάζουμε πουθενά, γιατί ποιος θα καταλάβαινε τι νέο έχει να πει κανείς σε αυτό;
Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Η Αμερική ανακαλύπτει τώρα κάτι που εμείς το ζούμε ανέκαθεν, μόνο που το ζούμε με άλλο όνομα και χωρίς κόμπλεξ. Το 49% των Ευρωπαίων 18-34 ζει με τουλάχιστον έναν γονιό, λέει η Eurostat για το 2024. Στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 67,3% -18,3 μονάδες πάνω απ’ τον μέσο όρο της Ένωσης- πέμπτη θέση πανευρωπαϊκά, πίσω μόνο από Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία κι Ιταλία. Στη Δανία και τη Φινλανδία μόλις δύο στους δέκα νέους μένουν στο πατρικό. Στην Ελλάδα σχεδόν επτά στους δέκα. Δεν είναι στατιστική απόκλιση, είναι πολιτισμική διαφορά που μόλις τώρα αποκτά οικονομικό άλλοθι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Η Αμερική ανακαλύπτει τώρα κάτι που εμείς το ζούμε ανέκαθεν, μόνο που το ζούμε με άλλο όνομα και χωρίς κόμπλεξ. Το 49% των Ευρωπαίων 18-34 ζει με τουλάχιστον έναν γονιό, λέει η Eurostat για το 2024. Στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 67,3% -18,3 μονάδες πάνω απ’ τον μέσο όρο της Ένωσης- πέμπτη θέση πανευρωπαϊκά, πίσω μόνο από Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία κι Ιταλία. Στη Δανία και τη Φινλανδία μόλις δύο στους δέκα νέους μένουν στο πατρικό. Στην Ελλάδα σχεδόν επτά στους δέκα. Δεν είναι στατιστική απόκλιση, είναι πολιτισμική διαφορά που μόλις τώρα αποκτά οικονομικό άλλοθι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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