Από τα V-BAT στο X-BAT: Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να μπει στην παραγωγή των AI αυτόνομων μαχητικών του μέλλοντος

Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εξετάσει στις 23 Ιουλίου την προμήθεια νέων V-BAT, σε μια απόφαση που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία της Ελλάδας με τη Shield AI στο πρόγραμμα των XBAT που υπόσχεται να προσφέρει επενδύσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα και τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης