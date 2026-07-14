Από τα V-BAT στο X-BAT: Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να μπει στην παραγωγή των AI αυτόνομων μαχητικών του μέλλοντος
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Από τα V-BAT στο X-BAT: Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να μπει στην παραγωγή των AI αυτόνομων μαχητικών του μέλλοντος

Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εξετάσει στις 23 Ιουλίου την προμήθεια νέων V-BAT, σε μια απόφαση που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία της Ελλάδας με τη Shield AI στο πρόγραμμα των XBAT που υπόσχεται να προσφέρει επενδύσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα και τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

Από τα V-BAT στο X-BAT: Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να μπει στην παραγωγή των AI αυτόνομων μαχητικών του μέλλοντος
Η προμήθεια επιπλέον μη επανδρωμένων αεροσκαφών V-BAT από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο προγραμματισμένο ΚΥΣΕΑ στις 23 Ιουλίου.

Ωστόσο, πίσω από την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ελληνικού Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού διαμορφώνεται μια πολύ μεγαλύτερη προοπτική: η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και τη συμπαραγωγή του X-BAT, του νέου αυτόνομου μαχητικού αεροσκάφους τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής Shield AI.

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