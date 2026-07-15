Νέα επίθεση με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός πλοίαρχος, στις φλόγες bulk carrier ανοιχτά της Οδησσού
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα Οδησσός UAV Εμπορικά πλοία

Νέα επίθεση με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός πλοίαρχος, στις φλόγες bulk carrier ανοιχτά της Οδησσού

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο φορτηγά πλοία κατά τη διέλευσή τους προς την Οδησσό, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή

Νέα επίθεση με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός πλοίαρχος, στις φλόγες bulk carrier ανοιχτά της Οδησσού
Μηνάς Τσαμόπουλος
Λίγες ώρες μετά τη νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα, δύο εμπορικά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (bulk carriers) δέχθηκαν επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) ανοιχτά της Οδησσού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πλοιάρχου και την εκδήλωση πυρκαγιάς στο ένα από τα πλοία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου, περίπου στις 12:00 UTC, ενώ τα δύο πλοία έπλεαν από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ (Chornomorsk) προς το λιμάνι της Οδησσού, μία θαλάσσια διαδρομή που εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Στόχος της επίθεσης ήταν το υπό σημαία Τανζανίας bulk carrier MV ATLAS BEY (IMO 8302404), το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση του drone. Στο πλοίο επέβαιναν 12 μέλη πληρώματος. Ο πλοίαρχος, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, έχασε τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι 11 ναυτικοί διασώθηκαν με ασφάλεια.




Παράλληλα, δεύτερο bulk carrier, υπό σημαία Λιβερίας, επλήγη επίσης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο ή για την κατάσταση του πληρώματός του.

Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η Μαύρη Θάλασσα παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για την εμπορική ναυτιλία, παρά τη συνέχιση των εξαγωγών ουκρανικών φορτίων από τα λιμάνια της χώρας. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους αυξάνουν σημαντικά τον επιχειρησιακό κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία, ενώ οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις πριν αποφασίσουν τη δρομολόγηση πλοίων στην περιοχή.

Νέα επίθεση με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός πλοίαρχος, στις φλόγες bulk carrier ανοιχτά της Οδησσού



Οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας απηύθυναν νέα προειδοποίηση προς τα εμπορικά πλοία που επιχειρούν στη Μαύρη Θάλασσα, καλώντας τα να διατηρούν συνεχή επιτήρηση όλο το εικοσιτετράωρο με οπτικά μέσα και ραντάρ, να εφαρμόζουν πλήρως τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς οδηγίες BMP (Best Management Practices) και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές ναυτιλιακές αρχές.

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Παράλληλα, συνιστάται στα πληρώματα να παρακολουθούν διαρκώς τα επίσημα συστήματα προειδοποίησης για αεροπορικές απειλές και, σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions) ή πυραύλους, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Οι τελευταίες εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι, παρά τις προσπάθειες διατήρησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ο κίνδυνος για πλοία και πληρώματα παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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