Νέα επίθεση με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός πλοίαρχος, στις φλόγες bulk carrier ανοιχτά της Οδησσού

Παράλληλα,

επλήγη επίσης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο ή για την κατάσταση του πληρώματός του.

Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η Μαύρη Θάλασσα παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για την εμπορική ναυτιλία, παρά τη συνέχιση των εξαγωγών ουκρανικών φορτίων από τα λιμάνια της χώρας. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους αυξάνουν σημαντικά τον επιχειρησιακό κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία

, ενώ οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις πριν αποφασίσουν τη δρομολόγηση πλοίων στην περιοχή.

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