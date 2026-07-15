Ορατή η χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ελληνικές τράπεζες
Ορατή η χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ελληνικές τράπεζες
Πόσα κεφάλαια θα απελευθερωθούν και με ποιο σκοπό - Οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν κεφαλαιακό μαξιλάρι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα
Τα κεφαλαιακά μαξιλάρια των ελληνικών τραπεζών ξεπερνούν τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, γεγονός που άνοιξε τη συζήτηση για μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του SSM στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Η κίνηση του SSM οδηγεί στην άρση και των τελευταίων μνημονικών υπολειμμάτων σε ότι αφορά την εποπτεία των ελληνικών τραπεζών.
Άλλωστε προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένεται σύμφωνα με δημοσίευμα των FT να προτείνει εντός της εβδομάδας τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες τράπεζες, καθώς οι Βρυξέλλες ακολουθούν τη χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που έχει ήδη ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
H σχετική πρόταση περιλαμβάνεται σε έκθεση που αναμένεται να παρουσιαστεί την Παρασκευή και θα καθορίζει το πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος.
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Άλλωστε προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένεται σύμφωνα με δημοσίευμα των FT να προτείνει εντός της εβδομάδας τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες τράπεζες, καθώς οι Βρυξέλλες ακολουθούν τη χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που έχει ήδη ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
H σχετική πρόταση περιλαμβάνεται σε έκθεση που αναμένεται να παρουσιαστεί την Παρασκευή και θα καθορίζει το πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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