Ορατή η χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ελληνικές τράπεζες

Πόσα κεφάλαια θα απελευθερωθούν και με ποιο σκοπό - Οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν κεφαλαιακό μαξιλάρι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα