Μεταφέρθηκε με πλοίο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μεταφέρθηκε με πλοίο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έξι ημέρες μετά τη μηχανική βλάβη και την επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση, το μαχητικό μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από το αεροδρόμιο στο λιμάνι, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν τα φτερά του
Στο πλοίο «Κεφαλονιά» στο λιμάνι της Ζακύνθου μπήκε λίγο πριν τις 2 ξημερώματα Τετάρτης 15 Ιουλίου το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την περασμένη Πέμπτη 8 Ιουλίου και αποχώρησε από το νησί 6 μέρες μετά το περιστατικό.
Σύμφωνα με το Imerazante.gr πολυπληθές κλιμάκιο είχε φτάσει στο νησί από την περασμένη Πέμπτη όπου το είχε μάλιστα απομακρύνει από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια μέρα σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.
Τελικώς το αποσυναρμολόγησε βγάζοντας τα φτερά του και σήμερα τα ξημερώματα συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο «Κεφαλονιά».
Υπενθυμίζεται ότι ο πιλότος του F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος.
Ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες.
Σύμφωνα με το Imerazante.gr πολυπληθές κλιμάκιο είχε φτάσει στο νησί από την περασμένη Πέμπτη όπου το είχε μάλιστα απομακρύνει από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια μέρα σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.
Τελικώς το αποσυναρμολόγησε βγάζοντας τα φτερά του και σήμερα τα ξημερώματα συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο «Κεφαλονιά».
Υπενθυμίζεται ότι ο πιλότος του F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος.
Ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες.
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