ElvalHalcor: Γιατί πιστεύει ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι δική της
ElvalHalcor: Γιατί πιστεύει ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι δική της
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ έχει ήδη καλυφθεί - Πώς οι επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ της προηγούμενης δεκαετίας αποτελούν τη βάση για το νέο σχέδιο των 850 εκατ. ευρώ και γιατί η διοίκηση θεωρεί ότι ο όμιλος βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από ποτέ για να αξιοποιήσει τον νέο βιομηχανικό κύκλο
Με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας ο όμιλος επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού του προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η δημόσια προσφορά καλύφθηκε ήδη από χθες, παρότι το βιβλίο παραμένει ανοικτό έως τις 16 Ιουλίου. Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου και οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 22 Ιουλίου.
Πίσω από τη δημόσια προσφορά, όμως, η διοίκηση επιχείρησε να παρουσιάσει κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ακόμη επενδυτικό πρόγραμμα. Στην ενημέρωση που πραγματοποίησε προς τους δημοσιογράφους, τα στελέχη του ομίλου επιχείρησαν να εξηγήσουν γιατί εκτιμούν ότι η ElvalHalcor βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει τις αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά χαλκού και αλουμινίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Πίσω από τη δημόσια προσφορά, όμως, η διοίκηση επιχείρησε να παρουσιάσει κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ακόμη επενδυτικό πρόγραμμα. Στην ενημέρωση που πραγματοποίησε προς τους δημοσιογράφους, τα στελέχη του ομίλου επιχείρησαν να εξηγήσουν γιατί εκτιμούν ότι η ElvalHalcor βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει τις αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά χαλκού και αλουμινίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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