ElvalHalcor: Γιατί πιστεύει ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι δική της

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Με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας ο όμιλος επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού του προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η δημόσια προσφορά καλύφθηκε ήδη από χθες, παρότι το βιβλίο παραμένει ανοικτό έως τις 16 Ιουλίου. Η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου και οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 22 Ιουλίου.Πίσω από τη δημόσια προσφορά, όμως, η διοίκηση επιχείρησε να παρουσιάσει κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ακόμη επενδυτικό πρόγραμμα. Στην ενημέρωση που πραγματοποίησε προς τους δημοσιογράφους, τα στελέχη του ομίλου επιχείρησαν να εξηγήσουν γιατί εκτιμούν ότι η ElvalHalcor βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει τις αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά χαλκού και αλουμινίου.