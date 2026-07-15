Στην Εύβοια ο Μητσοτάκης, θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια και θα συναντηθεί με πολίτες
Στην Εύβοια ο Μητσοτάκης, θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια και θα συναντηθεί με πολίτες
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Με ελικόπτερο έφτασε πριν από λίγο στην Εύβοια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιστιαίας και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου και αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς. Στη συνέχεια, στις 11 αναμένεται να μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια, ενώ στις 13.30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
Πηγή: evima
Ο πρωθυπουργός προσγειώθηκε με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιστιαίας και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς και ο βουλευτής Σίμος Κεδίκογλου και αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς. Στη συνέχεια, στις 11 αναμένεται να μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια, ενώ στις 13.30 θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
Πηγή: evima
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