ΑΑΔΕ: Ξεκινά το νέο ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων «ΜΙΔΑ», τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, ενοίκια, ΕΝΦΙΑ και αγροτικές επιδοτήσεις

Με την αγροτική γη ξεκινά το νέο «ΜΙΔΑ» - Μεταβατική περίοδος 8 μηνών για την πλήρη ενεργοποίηση





Στόχος του νέου συστήματος είναι να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.



Ψηφιακή ταυτότητα για κάθε ακίνητο Στο «ΜΙΔΑ» θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως:



-το είδος του

-η επιφάνειά του,



-ο όροφος,

-αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές,

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-ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),

-καθώς και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).



Με την ενοποίηση των στοιχείων, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα, οδηγώντας σε μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως στον ΕΝΦΙΑ.



Ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ ) ενεργοποιεί το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο της χώρας.Στόχος του νέου συστήματος είναι να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.Στο «ΜΙΔΑ» θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως:-το είδος του ακινήτου -η επιφάνειά του,-η γεωγραφική του θέση,-ο όροφος,-αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές,-αν είναι κενό, μισθωμένο ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν,-ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),-καθώς και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).Με την ενοποίηση των στοιχείων, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα, οδηγώντας σε μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως στον ΕΝΦΙΑ.

Πρώτη εφαρμογή στα αγροτικά ακίνητα Η πρώτη φάση εφαρμογής του ΜΙΔΑ αναμένεται να αφορά τα αγροτικά ακίνητα και τις αγροτικές εκτάσεις, με την πλατφόρμα να τίθεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι πληρωμές του Οκτωβρίου να πραγματοποιηθούν μέσω του νέου συστήματος.



Το ΜΙΔΑ θα διασυνδεθεί με το ΟΣΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, δημιουργώντας για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για την ιδιοκτησία όσο και για τη χρήση των αγροτεμαχίων.



Έλεγχος στοιχείων από όλους τους ιδιοκτήτες Κεντρικό στοιχείο του νέου μητρώου αποτελεί η αντιστοίχιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).



Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, όπως θα εμφανίζονται στο ΜΙΔΑ, και να προχωρήσουν σε διορθώσεις όπου διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και στις συναλλαγές που θα βασίζονται στα δεδομένα του μητρώου.



Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για τα αγροτικά ακίνητα, το νέο σύστημα θα επεκταθεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων.



15.07.2026, 08:35