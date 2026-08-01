Πληθωρισμός, υψηλά επιτόκια και πιστωτική επέκταση ανεβάζουν τον πήχη των τραπεζών για το 2026

Υψηλότεροι στόχοι και καλύτερες προοπτικές διαμορφώνονται για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τα έσοδα από τόκους, η πιστωτική ανάπτυξη και οι προμήθειες ενισχύουν τις προβλέψεις για το 2026