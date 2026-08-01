Πληθωρισμός, υψηλά επιτόκια και πιστωτική επέκταση ανεβάζουν τον πήχη των τραπεζών για το 2026
Πληθωρισμός, υψηλά επιτόκια και πιστωτική επέκταση ανεβάζουν τον πήχη των τραπεζών για το 2026
Υψηλότεροι στόχοι και καλύτερες προοπτικές διαμορφώνονται για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τα έσοδα από τόκους, η πιστωτική ανάπτυξη και οι προμήθειες ενισχύουν τις προβλέψεις για το 2026
Η διεθνής τραπεζική τάση αποτυπώνεται πλέον και στην Ελλάδα, καθώς οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν σε ανοδικές αναθεωρήσεις των στόχων τους για το 2026. Τα υψηλά επιτόκια, τα ενισχυμένα καθαρά έσοδα από τόκους και η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την κερδοφορία, οδηγώντας τις διοικήσεις σε υψηλότερες εκτιμήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, με τις ιταλικές τράπεζες να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η UniCredit ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 6,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 24% σε προσαρμοσμένη βάση, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 24%.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Intesa Sanpaolo, η οποία μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αύξησε τον στόχο για τα καθαρά κέρδη του 2026 σε πάνω από 10 δισ. ευρώ, μετά από επίδοση καλύτερη των εκτιμήσεων.
Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ, με τα έσοδα να ενισχύονται από τις προμήθειες, τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα trading έσοδα.
Πέρα από την Ιταλία, το Reuters ανέφερε ότι η Barclays κατέγραψε άνοδο 17% στα κέρδη α΄ εξαμήνου, με κέρδη προ φόρων 6,1 δισ. στερλίνες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η NatWest αναβάθμισε το guidance μετά από ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου, αυξάνοντας τον στόχο για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 19%, ενώ η Santander αποτελεί ίσως το πιο κοντινό παράδειγμα στο ελληνικό τραπεζικό story, με υποκείμενα κέρδη 7,3 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15%.
Οι ελληνικές τράπεζες ανεβάζουν τον πήχη
Μια σαφώς πιο αισιόδοξη εικόνα διαμορφώνεται για τις ελληνικές τράπεζες το 2026, καθώς η μία μετά την άλλη αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους που είχαν θέσει στην αρχή της χρονιάς.
Η Πειραιώς άνοιξε τον κύκλο των αναβαθμίσεων, ενώ ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank με σημαντικές βελτιώσεις στις προβλέψεις τους. Η Alpha Bank, από την πλευρά της, αναθεώρησε την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή, παραπέμποντας για το πλήρες νέο guidance στον Νοέμβριο, όταν θα παρουσιάσει το νέο τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο.
Τα έσοδα από τόκους ο κοινός παρονομαστής
Ο βασικός λόγος πίσω από τις αναθεωρήσεις είναι η ισχυρότερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους (Net Interest Income – NII). Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να επωφελούνται από το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, ενώ παράλληλα αυξάνουν τα χαρτοφυλάκια δανείων τους.
Η αύξηση των νέων χορηγήσεων δημιουργεί μεγαλύτερο όγκο τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού και μεταφράζεται σε υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα. Παράλληλα, η σύνθεση των καταθέσεων παραμένει ευνοϊκή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου χαμηλού κόστους.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο πληθωρισμός, καθώς, παρά την αποκλιμάκωσή του, διατηρεί υψηλά τα ονομαστικά μεγέθη της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις ανάγκες χρηματοδότησης, ενώ τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για τραπεζικά δάνεια.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τράπεζες εμφανίζουν υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθμιση στόχων για κερδοφορία, αποδόσεις κεφαλαίου και διανομές προς τους μετόχους.
Εθνική: Υψηλότερη κερδοφορία και προοπτική προμερίσματος
Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των στόχων της για το 2026.
Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, με τις ιταλικές τράπεζες να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η UniCredit ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 6,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 24% σε προσαρμοσμένη βάση, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 24%.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην Intesa Sanpaolo, η οποία μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αύξησε τον στόχο για τα καθαρά κέρδη του 2026 σε πάνω από 10 δισ. ευρώ, μετά από επίδοση καλύτερη των εκτιμήσεων.
Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ, με τα έσοδα να ενισχύονται από τις προμήθειες, τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα trading έσοδα.
Πέρα από την Ιταλία, το Reuters ανέφερε ότι η Barclays κατέγραψε άνοδο 17% στα κέρδη α΄ εξαμήνου, με κέρδη προ φόρων 6,1 δισ. στερλίνες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η NatWest αναβάθμισε το guidance μετά από ισχυρά αποτελέσματα β΄ τριμήνου, αυξάνοντας τον στόχο για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 19%, ενώ η Santander αποτελεί ίσως το πιο κοντινό παράδειγμα στο ελληνικό τραπεζικό story, με υποκείμενα κέρδη 7,3 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15%.
Οι ελληνικές τράπεζες ανεβάζουν τον πήχη
Μια σαφώς πιο αισιόδοξη εικόνα διαμορφώνεται για τις ελληνικές τράπεζες το 2026, καθώς η μία μετά την άλλη αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους που είχαν θέσει στην αρχή της χρονιάς.
Η Πειραιώς άνοιξε τον κύκλο των αναβαθμίσεων, ενώ ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank με σημαντικές βελτιώσεις στις προβλέψεις τους. Η Alpha Bank, από την πλευρά της, αναθεώρησε την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή, παραπέμποντας για το πλήρες νέο guidance στον Νοέμβριο, όταν θα παρουσιάσει το νέο τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο.
Τα έσοδα από τόκους ο κοινός παρονομαστής
Ο βασικός λόγος πίσω από τις αναθεωρήσεις είναι η ισχυρότερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους (Net Interest Income – NII). Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να επωφελούνται από το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, ενώ παράλληλα αυξάνουν τα χαρτοφυλάκια δανείων τους.
Η αύξηση των νέων χορηγήσεων δημιουργεί μεγαλύτερο όγκο τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού και μεταφράζεται σε υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα. Παράλληλα, η σύνθεση των καταθέσεων παραμένει ευνοϊκή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου χαμηλού κόστους.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο πληθωρισμός, καθώς, παρά την αποκλιμάκωσή του, διατηρεί υψηλά τα ονομαστικά μεγέθη της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις ανάγκες χρηματοδότησης, ενώ τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για τραπεζικά δάνεια.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τράπεζες εμφανίζουν υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθμιση στόχων για κερδοφορία, αποδόσεις κεφαλαίου και διανομές προς τους μετόχους.
Εθνική: Υψηλότερη κερδοφορία και προοπτική προμερίσματος
Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των στόχων της για το 2026.
Η διοίκηση αναμένει πλέον αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό, έναντι χαμηλής μονοψήφιας αύξησης προηγουμένως, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο εκτιμάται κοντά στις 280 μονάδες βάσης.
Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,4 ευρώ και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να υπερβεί το 15%.
Παράλληλα, η διοίκηση αναφέρθηκε στη δυνατότητα διανομής προμερίσματος στο τέταρτο τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τον επόπτη.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε ήδη στα 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, με στόχο άνω των 3 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,4 ευρώ και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να υπερβεί το 15%.
Παράλληλα, η διοίκηση αναφέρθηκε στη δυνατότητα διανομής προμερίσματος στο τέταρτο τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τον επόπτη.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε ήδη στα 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, με στόχο άνω των 3 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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