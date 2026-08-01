«Λίφτινγκ» στη φοιτητική μέριμνα: Νέες εστίες και ανακαινίσεις κτιρίων σε όλη τη χώρα

Πάνω από 900 εκατ. ευρώ για τη φοιτητική στέγη: 8.600 νέες κλίνες και αναβάθμιση 17 εστιών

στρατηγικού στόχου του υπουργείου Παιδείας για τη φοιτητική μέριμνα.



Τα ποσά που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από πλευράς υπουργείου, ανέρχονται σε 737,5 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία 8.600 νέων κλινών (μέσω Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα) και σε 224 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου).



ο εκτιμώμενος αριθμός ωφελούμενων φοιτητών έχει ως εξής:



1. Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δυο νέα συγκροτήματα, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στο Ηράκλειο, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 4.846 φοιτητές (2.710 φοιτητές στο Ρέθυμνο και 2.136 στο Ηράκλειο).



2. Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δυο νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών, ένα στο Βόλο και ένα στη Λαμία, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 763 φοιτητές (640 στο Βόλο και 123 στη Λαμία).







4. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα, ένα στην Κοζάνη, ένα στη Φλώρινα, ένα στην Καστοριά και ένα στην Πτολεμαΐδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 750 φοιτητές (350 φοιτητές στην Κοζάνη, από 150 σε Φλώρινα και Καστοριά και 100 στην Πτολεμαΐδα).



5. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα δημιουργηθεί νέα εστία, για συνολικά 1.100 ωφελούμενους φοιτητές.



Κλείσιμο



Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο θα διαθέσει 226,3 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των πανεπιστημίων της επικράτειας, με τους διαγωνισμούς να ξεκινούν από το 2027, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, το Ριο, το Κουκούλι, τα Ιωάννινα και την Κομοτηνή.



Όσον αφορά την Αθήνα, ήδη έχει προχωρήσει και έχει δοθεί προς χρήση η Α' Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (Α' ΦΕΠΑ) στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες ολικής ανακατασκευής της Β' ΦΕΠΑ. Επιπλέον, μέσα στο καλοκαίρι είναι προγραμματισμένη η έναρξη εργασιών για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έως τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στις Νέες Εστίες Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΝΕΕΜΠ) πλήρως ανακαινισμένοι κοινόχρηστοι χώροι. Ακόμη, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών στο κτίριο του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου, στην Πάτρα, στην Καβάλα και στην Ξάνθη, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα φοιτητικά εστιατόρια στην Πάτρα και στην Ξάνθη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ήδη έχουν ανακαινιστεί χώροι στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Καλαμάτας και Ηρακλείου. Παράλληλα, 150 δωμάτια στις ΦΕ Θεσσαλονίκης και Πάτρας έχουν εξοπλιστεί πλήρως, ενώ έχει υλοποιηθεί μαζική προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (πλυντήρια, στεγνωτήρια, στρώματα και κλίνες) για τις ΦΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΝΕΕΜΠ, Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου, ΦΕΠΑ, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Καλαμάτας.



Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση της ΦΕ Ρεθύμνου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά, εγκαταστάθηκε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στην Α' ΦΕΠΑ, ενώ είναι προγραμματισμένη η εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου και στις ΝΕΕΜΠ, στη ΦΕ Θεσσαλονίκης και στη ΦΕ Καλαμάτας. Ταυτόχρονα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί εκτεταμένες εργασίες επισκευής, αναβάθμισης και συντήρησης, μεταξύ των οποίων η εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας για τις εστίες, έναρξη εργασιών πυροπροστασίας στη ΦΕ Θεσσαλονίκης, στην αντικατάσταση των σωληνώσεων ύδρευσης για το νερό χρήσης στη ΦΕ Ιωαννίνων, καθώς και στη λειτουργία συστήματος ηλιοθερμίας στη ΦΕ Καλαμάτας για την παροχή ζεστού νερού χρήσης.



Νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών και ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων σε όλη την επικράτεια, περιλαμβάνει το σχέδιο για αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και των φοιτητριών, στο πλαίσιο του γενικότερουγια τη φοιτητική μέριμνα.Τα ποσά που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από πλευράς υπουργείου, ανέρχονται σε 737,5 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία 8.600 νέων κλινών (μέσω Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα) και σε 224 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου).Τα νέα κτιριακά συγκροτήματα που θα δημιουργηθούν αφορούν δημόσια πανεπιστήμια της επικράτειας, από την Κρήτη έως τη Θράκη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών στην πρωτεύουσα. Οι νέες εστίες Αναλυτικά, τα νέα κτηριακά συγκροτήματα φοιτητικών εστιών καιέχει ως εξής:1. Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δυο νέα συγκροτήματα, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στο Ηράκλειο, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 4.846 φοιτητές (2.710 φοιτητές στο Ρέθυμνο και 2.136 στο Ηράκλειο).2. Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δυο νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών, ένα στο Βόλο και ένα στη Λαμία, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 763 φοιτητές (640 στο Βόλο και 123 στη Λαμία).3. Για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα δημιουργηθούν επίσης δυο νέα κτιριακά συγκροτήματα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 700 φοιτητές (από 350 φοιτητές η κάθε μία).4. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα, ένα στην Κοζάνη, ένα στη Φλώρινα, ένα στην Καστοριά και ένα στην Πτολεμαΐδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 750 φοιτητές (350 φοιτητές στην Κοζάνη, από 150 σε Φλώρινα και Καστοριά και 100 στην Πτολεμαΐδα).5. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα δημιουργηθεί νέα εστία, για συνολικά 1.100 ωφελούμενους φοιτητές.6. Για το Πάντειο Πανεπιστήμιο, νέα εστία δυναμικότητας 196 κλινών. Ανακαίνιση και αναβάθμιση εντός και εκτός Αττικής Στον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας είναι, επίσης, η ανακαίνιση και αναβάθμιση εστιών.Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο θα διαθέσει 226,3 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 15 κτιρίων φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των πανεπιστημίων της επικράτειας, με τους διαγωνισμούς να ξεκινούν από το 2027, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, το Ριο, το Κουκούλι, τα Ιωάννινα και την Κομοτηνή.Όσον αφορά την Αθήνα, ήδη έχει προχωρήσει και(Α' ΦΕΠΑ) στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες ολικής ανακατασκευής της Β' ΦΕΠΑ. Επιπλέον, μέσα στο καλοκαίρι είναι προγραμματισμένη η έναρξη εργασιών για την ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έως τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στις Νέες Εστίες Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΝΕΕΜΠ) πλήρως ανακαινισμένοι κοινόχρηστοι χώροι. Ακόμη, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών στο κτίριο του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου, στην Πάτρα, στην Καβάλα και στην Ξάνθη, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα φοιτητικά εστιατόρια στην Πάτρα και στην Ξάνθη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ήδη έχουν ανακαινιστεί χώροι στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Καλαμάτας και Ηρακλείου. Παράλληλα, 150 δωμάτια στις ΦΕ Θεσσαλονίκης και Πάτρας έχουν εξοπλιστεί πλήρως, ενώ έχει υλοποιηθεί μαζική προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (πλυντήρια, στεγνωτήρια, στρώματα και κλίνες) για τις ΦΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΝΕΕΜΠ, Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου, ΦΕΠΑ, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Καλαμάτας.Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση της ΦΕ Ρεθύμνου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά, εγκαταστάθηκε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στην Α' ΦΕΠΑ, ενώ είναι προγραμματισμένη η εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου και στις ΝΕΕΜΠ, στη ΦΕ Θεσσαλονίκης και στη ΦΕ Καλαμάτας. Ταυτόχρονα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί εκτεταμένες εργασίες επισκευής, αναβάθμισης και συντήρησης, μεταξύ των οποίων η εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας για τις εστίες, έναρξη εργασιών πυροπροστασίας στη ΦΕ Θεσσαλονίκης, στην αντικατάσταση των σωληνώσεων ύδρευσης για το νερό χρήσης στη ΦΕ Ιωαννίνων, καθώς και στη λειτουργία συστήματος ηλιοθερμίας στη ΦΕ Καλαμάτας για την παροχή ζεστού νερού χρήσης.

Σ. Ζαχαράκη: Η φοιτητική στέγη, ζήτημα ισότητας, ευκαιριών και κοινωνικής δικαιοσύνης. «Σε νέους ανθρώπους που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους αξίζει ένα ασφαλές, σύγχρονο και αξιοπρεπές περιβάλλον, που τους επιτρέπει να αφοσιωθούν στις σπουδές και στα όνειρά τους. Η φοιτητική στέγη, άλλωστε, είναι πρωτίστως ζήτημα ισότητας, ευκαιριών και κοινωνικής δικαιοσύνης».



Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με το σχέδιο παρεμβάσεων για τη φοιτητική στέγη. «Οι φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα, για χρόνια συσσώρευαν προβλήματα, τόσο για την υλικοτεχνική τους κατάσταση, όσο και για τη διαθεσιμότητα τους. Είμαστε σε θέση μετά από μια εκτενή καταγραφή να τα γνωρίζουμε, να τα αναγνωρίζουμε και πλέον να τα αντιμετωπίζουμε με σχέδιο, αυξημένους πόρους και παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε η υπουργός. Μάλιστα, έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα» και το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία υλοποίησης.



«Με προϋπολογισμό 737,5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, δημιουργούνται περίπου 8.600 νέες κλίνες σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπου εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Αττικής και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο», ανέφερε. Όπως τόνισε η κα. Ζαχαράκη, στην Ελλάδα χτίζεται ένα δημόσιο πανεπιστήμιο «πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό και πιο σύγχρονο», που φιλοδοξεί να προσελκύει ταλέντο από όλο τον κόσμο».



«Δεν αρκεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές, οφείλει να εξασφαλίζει και σύγχρονες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης», τόνισε η υπουργός Παιδείας. «Η φοιτητική στέγη δεν είναι μια δευτερεύουσα υποδομή. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας και μια επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς. Αυτή την επένδυση κάνουμε σήμερα, με συνέχεια, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα», κατέληξε η κα. Ζαχαράκη.



'Αν. Ροκκοφύλλου: Σε εξέλιξη ένα ευρύ σχέδιο παρεμβάσεων και νέων έργων Για την αλλαγή της εικόνας που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές φοιτητικές εστίες της επικράτειας, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 'Αννα Ροκοφύλλου. «Εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών, ώστε να αλλάξει άρδην η αποκαρδιωτική εικόνα που επικρατούσε - μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον - σε πολλές φοιτητικές εστίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ σχέδιο παρεμβάσεων και νέων έργων», ανέφερε η κα. Ροκοφύλλου. Από το σχέδιο αυτό, ξεχώρισε την πλήρη ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πατησίων, ένα κτήριο 10.000 τ.μ. που θα φιλοξενεί έως και 280 φοιτητές.



«Πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση, καθώς αφορά σε μία από τις παλαιότερες φοιτητικές εστίες της Αθήνας, στο κέντρο της πόλης», είπε και πρόσθεσε ότι πέραν αυτής, έχουν εξασφαλιστεί άλλα 2,9 εκατ. ευρώ για προμήθεια νέου εξοπλισμού των Φοιτητικών εστιών ευθύνης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. «Ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δίνουμε Ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών: ανακαινισμένοι κοινόχρηστοι χώροι, νέος εξοπλισμός, παρεμβάσεις στον τομέα της ασφάλειας», είπε η κα. Ροκοφύλλου και πρόσθεσε ότι υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης 12 φοιτητικών εστιών αρμοδιότητας ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο εκτείνεται χρονικά από το 2026 έως το 2032 και θα υλοποιηθεί με πόρους από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 220 εκατ. ευρώ συνολικά. «Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε, βελτιώνοντας καθημερινά την φοιτητική μέριμνα και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μας», κατέληξε.



Αναβάθμιση για την Α' και Β' Φοιτητική Εστία του ΕΚΠΑ Δύο έργα υψηλής βαρύτητας, που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι εκείνα που αφορούν στην αποκατάσταση χώρων της Α' ΦΕΠΑ, με την παράλληλη εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης και στην ολική ανακατασκευή της Β' ΦΕΠΑ. Όπως σημείωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας και ιδιαίτερα των φοιτητικών εστιών αποτελεί «μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες» του πανεπιστημίου.



«Με συντονισμένες ενέργειες, και σε στενή συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με τη συμβολή σημαντικών κοινωνικών εταίρων, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των φοιτητών μας», δήλωσε. Πιο συγκεκριμένα, για την Α' ΦΕΠΑ, ο κ. Σιάσος ανέφερε: «Αποκαταστήσαμε και επαναφέραμε στη φοιτητική κοινότητα χώρους που παρέμεναν για χρόνια υπό κατάληψη, δημιουργώντας σύγχρονα αναγνωστήρια, χώρους μελέτης, κοινόχρηστους χώρους και νέο γυμναστήριο. Παράλληλα, η εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα ενισχύει την ασφάλεια των φοιτητών και προστατεύει τις νέες υποδομές». Όσον αφορά στη Β' ΦΕΠΑ, η ολική ανακατασκευή της προχωρά με «γοργούς ρυθμούς», όπως σχολίασε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τη διεθνώς καινοτόμο μέθοδο Pro-GET-OnE, η οποία αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020. «Η νέα εστία θα αποτελέσει την πρώτη φοιτητική εστία μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος στη χώρα, προσφέροντας σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης και υψηλής ποιότητας στέγαση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας», επεσήμανε ο κ. Σιάσος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

01.08.2026, 08:21