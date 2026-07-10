Ανοίγει το αθλητικό πάρκο του Ελληνικού – Επένδυση 100 εκατ. ευρώ και στόχος 1 εκατ. επισκέπτες το 2027

Το κόστος της επένδυσης κυμαίνεται από 80-100 εκατ. ευρώ, για την α’ φάση του έργου και τις υποδομές (δίκτυα ύδρευση, αποχέτευση κ.α.) για το σύνολο του αθλητικού πάρκου, ενώ η β’ φάση που σχεδιάζεται τώρα με ορίζοντα το 2028 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση