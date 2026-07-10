Ανοίγει το αθλητικό πάρκο του Ελληνικού – Επένδυση 100 εκατ. ευρώ και στόχος 1 εκατ. επισκέπτες το 2027
Ανοίγει το αθλητικό πάρκο του Ελληνικού – Επένδυση 100 εκατ. ευρώ και στόχος 1 εκατ. επισκέπτες το 2027
Το κόστος της επένδυσης κυμαίνεται από 80-100 εκατ. ευρώ, για την α’ φάση του έργου και τις υποδομές (δίκτυα ύδρευση, αποχέτευση κ.α.) για το σύνολο του αθλητικού πάρκου, ενώ η β’ φάση που σχεδιάζεται τώρα με ορίζοντα το 2028 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση
Κόστος από 80-100 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, παράδοση των πρώτων έργων μέσα στο καλοκαίρι και επίσημα εγκαίνια το Σεπτέμβριο, εκτιμώμενη επισκεψιμότητα περί τις 300.000 έως το τέλος αυτής της χρονιάς και περί το 1 εκατομμύριο το 2027 και ένα έργο σε 287 στρέμματα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κέντρο αθλητισμού και ευζωίας για κατοίκους και επισκέπτες.
Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για το “The Ellinikon Sports Park“, το αθλητικό πάρκο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, «το πρώτο μεγάλο έργο που παραδίδουμε από την ανάπλαση», όπως ανέφερε χθες (9/7) ο κ. Δημήτρης Καραστογιάννης Chief Property and Community Manager Officer της LAMDA Development στο πλαίσιο της χθεσινής παρουσίασης για το έργο που κάνει ένα πρώτο άνοιγμα (soft opening) για το κοινό στις 20 Ιουλίου, «με στόχο να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό».
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Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για το “The Ellinikon Sports Park“, το αθλητικό πάρκο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, «το πρώτο μεγάλο έργο που παραδίδουμε από την ανάπλαση», όπως ανέφερε χθες (9/7) ο κ. Δημήτρης Καραστογιάννης Chief Property and Community Manager Officer της LAMDA Development στο πλαίσιο της χθεσινής παρουσίασης για το έργο που κάνει ένα πρώτο άνοιγμα (soft opening) για το κοινό στις 20 Ιουλίου, «με στόχο να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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