Το Κίεβο χτυπά αδιάκοπα τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές: Στόχος για 17η φορά ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας

Υλικό που κυκλοφορεί στα social media δείχνει διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ να έχει τυλιχτεί στις φλόγες - Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις και στο Ροστόφ

Telegram. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ροστόφ, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου κατά των ενεργειακών πόρων που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Ilsky στη νότια Ρωσία. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής φέρονται να δείχνουν μεγάλες φλόγες να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις.







Το διυλιστήριο βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα από τα εδάφη που ελέγχει η Ουκρανία, και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της νότιας Ρωσίας, με ετήσια παραγωγή σχεδόν 6,6 εκατομμυρίων τόνων καυσίμων.







Η 17η επίθεση στο ίδιο διυλιστήριο Το νέο πλήγμα φέρεται να είναι τουλάχιστον η 17η φορά που το συγκεκριμένο διυλιστήριο γίνεται στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Η προηγούμενη επίθεση είχε καταγραφεί στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.



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Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο πλήγμα, ωστόσο την ώρα της επίθεσης υπήρχαν αναφορές για ουκρανικά drones που πετούσαν πάνω από την περιοχή.



Λίγες ώρες αργότερα, στόχος έγινε και η περιφέρεια του Ροστόφ, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες επιθέσεις κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.



Νέο κύμα επιθέσεων κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις τα ξημερώματα της 10ης Ιουλίου, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας , καθώς και εγκαταστάσεις πετρελαίου στην περιφέρεια του, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου κατά των ενεργειακών πόρων που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίουστη νότια Ρωσία. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής φέρονται να δείχνουν μεγάλες φλόγες να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις.Το διυλιστήριο βρίσκεται στην περιοχή, περίπου 500 χιλιόμετρα από τα εδάφη που ελέγχει η Ουκρανία, και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της νότιας Ρωσίας, με ετήσια παραγωγή σχεδόν 6,6 εκατομμυρίων τόνων καυσίμων.Το νέο πλήγμα φέρεται να είναι τουλάχιστον ηπου το συγκεκριμένο διυλιστήριο γίνεται στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Η προηγούμενη επίθεση είχε καταγραφεί στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο πλήγμα, ωστόσο την ώρα της επίθεσης υπήρχαν αναφορές για ουκρανικά drones που πετούσαν πάνω από την περιοχή.Λίγες ώρες αργότερα, στόχος έγινε και η περιφέρεια του Ροστόφ, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες επιθέσεις κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Τεράστια σύννεφα καπνού φέρονται να υψώθηκαν πάνω από την πόλη Ταγκανρόγκ, στη νότια Ρωσία στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, μετά από αναφορές για πλήγμα στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό του λιμανιού.



Φλόγες αναφέρθηκαν επίσης σε αποθήκη πετρελαίου στην κοντινή πόλη Αζόφ, επίσης στην περιφέρεια του Ροστόφ. Η έκταση των ζημιών δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.



Το Κίεβο στοχεύει την «ενεργειακή μηχανή» της Μόσχας Η Ουκρανία θεωρεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι παρέχουν καύσιμα και χρηματοδότηση στην πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.



Το Κίεβο έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την εκστρατεία βαθιών πληγμάτων εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, χτυπώντας αποθήκες καυσίμων, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή μεγάλων εγκαταστάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγώντας ακόμη και σε επ’ αόριστον διακοπή λειτουργίας τους.



Επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της 9ης Ιουλίου σε αποθήκες πετρελαίου προκάλεσαν μεγάλη και παρατεταμένη πυρκαγιά στην πόλη Τβερ, ενώ στην περιοχή της Σταυρούπολης κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο.



Τα ουκρανικά πλήγματα στα διυλιστήρια έχουν αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, επιδεινώνοντας την εσωτερική κρίση στην τροφοδοσία καυσίμων, η οποία έχει ήδη προκαλέσει απαγορεύσεις εξαγωγών, αυξήσεις τιμών και περιορισμούς στις πωλήσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία.



Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 8 Ιουλίου ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, έπειτα από εβδομάδες συνεχών ουκρανικών πληγμάτων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.