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Το THE DOLLI στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το THE DOLLI στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου

Τρεισήμισι χρόνια μετά το άνοιγμά του, το THE DOLLI at Acropolis κατακτά τη σημαντικότερη διάκριση τής μέχρι τώρα διαδρομής του

Το THE DOLLI στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου
Στα Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, το ξενοδοχείο της Grecotel στην οδό Μητροπόλεως αναδείχθηκε No 1 City Hotel στην Αθήνα με βαθμολογία 98/100, την υψηλότερη ελληνική επίδοση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία. Κατέλαβε επίσης την 5η θέση στην Ευρώπη και μπήκε στη λίστα με τα 100 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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