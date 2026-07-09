Τι είναι το ανθεκτικό άμυλο και γιατί ωφελεί τον οργανισμό

Οι τροφές που το περιέχουν και ο απλός τρόπος να αυξηθεί για τη στήριξη του ανθρώπινου μικροβιώματος και του μεταβολισμού