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Τι είναι το ανθεκτικό άμυλο και γιατί ωφελεί τον οργανισμό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι είναι το ανθεκτικό άμυλο και γιατί ωφελεί τον οργανισμό

Οι τροφές που το περιέχουν και ο απλός τρόπος να αυξηθεί για τη στήριξη του ανθρώπινου μικροβιώματος και του μεταβολισμού

Τι είναι το ανθεκτικό άμυλο και γιατί ωφελεί τον οργανισμό
Βοηθά στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου, αυξάνει τον κορεσμό μειώνοντας την αίσθηση της πείνας και περιορίζει τις θερμίδες που απορροφώνται. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα στοιχεία για την ενίσχυση του ανθρώπινου μικροβιώματος και του μεταβολισμού. Μπορεί το ανθεκτικό άμυλο να μη σας λέει πολλά, όμως, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας το έχετε καταναλώσει. Βρίσκεται σε όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, πράσινες μπανάνες και ορισμένα δημητριακά και είναι ο τύπος υδατάνθρακα που δε διασπάται στο λεπτό έντερο σε γλυκόζη, αλλά φτάνει σχεδόν άθικτο στο παχύ έντερο και λειτουργεί σαν πρεβιοτικό.

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