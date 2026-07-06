Οι δύο ταχύτητες στον τουρισμό: Οι προορισμοί που κερδίζουν και αυτοί που ψάχνουν το last minute

Προορισμοί δύο ταχυτήτων, προσφορές για προσέλκυση επισκεπτών στο… παρά πέντε και μία χρονιά που επιμηκύνεται αισθητά προς το φθινόπωρο.



«Ισχυρή δυναμική δείχνουν η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά, πιο σύνθετη είναι η εικόνα σε τμήμα του Αιγαίου, ενώ οι Ελληνες στρέφονται στην ηπειρωτική Ελλάδα φέτος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μάρκος Γεωργίου, Managing Director γενικός διευθυντής της Loguers, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πωλήσεων και marketing στον κλάδο της φιλοξενίας, έχοντας ένα χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τον πήχη των 140 ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε περισσότερους από 25 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Σε σχέση με την ειδοποιό διαφορά για τη θερινή σεζόν του 2026 ο ίδιος εντοπίζει τη βασική διαφορά όχι σε αυτή καθαυτή τη ζήτηση, «αλλά στο χρονισμό της. Ερχόμαστε από δύο χρονιές-ρεκόρ, με τις αφίξεις να ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια και τις εισπράξεις να αγγίζουν τα 23,6 δισ. ευρώ το 2025. Το 2026 ξεκίνησε εξίσου δυνατά -το α’ δίμηνο οι αφίξεις αυξήθηκαν πάνω από 38% και οι εισπράξεις πάνω από 70%– όμως η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή την άνοιξη πάγωσε προσωρινά τον ρυθμό και μετέθεσε τις αποφάσεις των ταξιδιωτών.

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