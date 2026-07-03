Το ελληνικό γιαούρτι γίνεται ο νέος μοχλός ανάπτυξης της FrieslandCampina Hellas
Το ελληνικό γιαούρτι γίνεται ο νέος μοχλός ανάπτυξης της FrieslandCampina Hellas
Οι πωλήσεις ελληνικού γιαουρτιού προς εταιρείες του ομίλου σε Ολλανδία και Ουγγαρία εκτινάχθηκαν μέσα σε έναν χρόνο, δίνοντας στην ελληνική θυγατρική έναν νέο ρόλο μέσα στη FrieslandCampina
Η FrieslandCampina Hellas φαίνεται να αλλάζει σταδιακά ρόλο μέσα στον ολλανδικό συνεταιριστικό όμιλο, καθώς το ελληνικό γιαούρτι αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της ελληνικής θυγατρικής. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δείχνουν ότι η αύξηση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τις αγορές του εξωτερικού στην κατηγορία του γιαουρτιού, μέσω πωλήσεων προς εταιρείες του ομίλου στην Ολλανδία και την Ουγγαρία.
Συγκεκριμένα οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες εκτινάχθηκαν στα 6,7 εκατ. ευρώ το 2025, από μόλις 299 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Από αυτές, τα 6,34 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη FrieslandCampina Nederland και άλλα 372 χιλ. ευρώ τη FrieslandCampina Hungary.
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Συγκεκριμένα οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες εκτινάχθηκαν στα 6,7 εκατ. ευρώ το 2025, από μόλις 299 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Από αυτές, τα 6,34 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη FrieslandCampina Nederland και άλλα 372 χιλ. ευρώ τη FrieslandCampina Hungary.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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