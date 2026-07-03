Το ελληνικό γιαούρτι γίνεται ο νέος μοχλός ανάπτυξης της FrieslandCampina Hellas

Οι πωλήσεις ελληνικού γιαουρτιού προς εταιρείες του ομίλου σε Ολλανδία και Ουγγαρία εκτινάχθηκαν μέσα σε έναν χρόνο, δίνοντας στην ελληνική θυγατρική έναν νέο ρόλο μέσα στη FrieslandCampina