Συνελήφθη ο επικίνδυνος οδηγός βυτιοφόρου που έκανε παράνομες προσπεράσεις στην Κρήτη
Συνελήφθη ο επικίνδυνος οδηγός βυτιοφόρου που έκανε παράνομες προσπεράσεις στην Κρήτη
Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο από διερχόμενο όχημα και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το βυτιοφόρο εκτελούσε διαδοχικές επικίνδυνες προσπεράσεις σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία
Τέλος στην αναζήτηση του οδηγού του βυτιοφόρου που είχε προκαλέσει σοκ με την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης έβαλαν οι αστυνομικές Αρχές.
Ύστερα από συντονισμένες έρευνες της Τροχαίας Χανίων, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στον νομό Ηρακλείου της Κρήτης, και θα οδηγηθεί αύριο (Σάββατο 04/07), το πρωί στον Εισαγγελέα.
Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο από διερχόμενο όχημα και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το βυτιοφόρο εκτελούσε διαδοχικές επικίνδυνες προσπεράσεις σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε για οδηγούς και επιβάτες.
Στις εικόνες διακρίνεται ο οδηγός να ασκεί πίεση στα προπορευόμενα οχήματα, χρησιμοποιώντας συνεχώς την κόρνα και αναβοσβήνοντας επίμονα τους προβολείς, προκειμένου να του ανοίξουν δρόμο. Χωρίς να μειώνει ταχύτητα και χωρίς να υπολογίζει τις συνθήκες κυκλοφορίας, πραγματοποιούσε προσπεράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.
Το οπτικό υλικό αξιοποιήθηκε από την Τροχαία Χανίων, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση του οδηγού. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
Η υπόθεση αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η επικίνδυνη οδήγηση δεν μένει ατιμώρητη. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι συμπεριφορές που εκθέτουν ανθρώπινες ζωές σε άμεσο κίνδυνο αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη αυστηρότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βαρέα οχήματα που, σε περίπτωση σύγκρουσης, μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες συνέπειες.
Ύστερα από συντονισμένες έρευνες της Τροχαίας Χανίων, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στον νομό Ηρακλείου της Κρήτης, και θα οδηγηθεί αύριο (Σάββατο 04/07), το πρωί στον Εισαγγελέα.
Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο από διερχόμενο όχημα και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το βυτιοφόρο εκτελούσε διαδοχικές επικίνδυνες προσπεράσεις σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε για οδηγούς και επιβάτες.
Στις εικόνες διακρίνεται ο οδηγός να ασκεί πίεση στα προπορευόμενα οχήματα, χρησιμοποιώντας συνεχώς την κόρνα και αναβοσβήνοντας επίμονα τους προβολείς, προκειμένου να του ανοίξουν δρόμο. Χωρίς να μειώνει ταχύτητα και χωρίς να υπολογίζει τις συνθήκες κυκλοφορίας, πραγματοποιούσε προσπεράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.
Το οπτικό υλικό αξιοποιήθηκε από την Τροχαία Χανίων, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση του οδηγού. Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.
Η υπόθεση αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η επικίνδυνη οδήγηση δεν μένει ατιμώρητη. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι συμπεριφορές που εκθέτουν ανθρώπινες ζωές σε άμεσο κίνδυνο αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη αυστηρότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βαρέα οχήματα που, σε περίπτωση σύγκρουσης, μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες συνέπειες.
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