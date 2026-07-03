Έξαλλος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας κόντρα στην Πορτογαλία: «Ήταν καθαρή κλοπή»

🚨🗣️| Zlatan Ibrahimovic on Croatia's disallowed goal:



"It was a robbery. They disallowed the goal to set up a Portugal vs Spain last-16 clash. It was manipulated." pic.twitter.com/zXnrc7BOKt — Goals Side (@goalsside) July 3, 2026

«Η Πορτογαλία ήταν ανώτερη και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες, όμως η Κροατία πάλεψε μέχρι το τέλος και άξιζε καλύτερη τύχη.Ο Μόντριτς και ο Κόβατσιτς αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι. Δεν με ικανοποίησαν οι εμφανίσεις των Πέδρο Νέτο και Μπρούνο Φερνάντες, αντίθετα ο Ραφαέλ Λεάο ήταν εξαιρετικός και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.Παράλληλα, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ βοήθησε την ομάδα του με τις αλλαγές του, ενώ η ασίστ του Λεάο και το γκολ του Γκονσάλο Ράμος έκριναν ουσιαστικά την αναμέτρηση», κατέληξε.