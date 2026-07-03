Έξαλλος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας κόντρα στην Πορτογαλία: «Ήταν καθαρή κλοπή»
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Κριστιάνο Ρονάλντο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Πορτογαλία Κροατία Μουντιάλ 2026

Έξαλλος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας κόντρα στην Πορτογαλία: «Ήταν καθαρή κλοπή»

Ο Σουηδός είχε πολλές διαφωνίες με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία στο ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στις καθυστερήσεις του αγώνα κόντρα στην Πορτογαλία

Έξαλλος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας κόντρα στην Πορτογαλία: «Ήταν καθαρή κλοπή»
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Ποιος είδε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και δεν τον φοβήθηκε!

Ο «Ίμπρα» δεν μπήκε καν στον κόπο να κρύψει την οργή του για την απόφαση του VAR να ακυρώσει το γκολ της Κροατίας στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Πορτογαλία, για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Αντίθετα, ως σχολιαστής του Fox Sports, ο Σουηδός χαρακτήρισε την απόφαση «κλοπή», αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι υπήρχε πρόθεση να προκύψει το ζευγάρι Πορτογαλία-Ισπανία στους «16».

«Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι που αλλοιώθηκε στα τελευταία λεπτά από το VAR. Δεν βλέπω καμία παράβαση στη φάση του 2-2. Για μένα το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Ο παίκτης της Πορτογαλίας βρίσκει την μπάλα, άρα δεν υπάρχει οφσάιντ. Δεν γίνεται να ακυρώνεται έτσι ένα γκολ στο 90ό λεπτό χωρίς ξεκάθαρη απόδειξη. Δεν ήταν διαιτητική απόφαση, ήταν καθαρή κλοπή», δήλωσε εξοργισμένος.

Ο Ιμπραΐμοβιτς υποστήριξε επίσης ότι οι Κροάτες αδικήθηκαν τη στιγμή που πάλευαν για την πρόκριση, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η απόφαση ευνόησε την Πορτογαλία ώστε να βρεθεί απέναντι στην Ισπανία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η κριτική του, πάντως, δεν περιορίστηκε στη διαιτησία.

Ο Σουηδός άσκησε σφοδρή επίθεση και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, υποστηρίζοντας πως η Πορτογαλία δύσκολα μπορεί να φτάσει μακριά με τον 41χρονο αρχηγό της στην κορυφή της επίθεσης.

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«Δεν μπορείς να περιμένεις να κατακτήσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Ρονάλντο βασικό, όταν υπάρχει στον πάγκο ο Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος μπήκε και σκόραρε.

Δεν είναι θέμα ηγεσίας, αλλά εγωισμού. Ο Ρονάλντο δεν έχει πλέον την ίδια κίνηση και ζει περισσότερο από τη φήμη του παρά από την απόδοσή του.

Η επιμονή να ξεκινά βασικός βασίζεται στη νοσταλγία και όχι στην αγωνιστική πραγματικότητα», ανέφερε.

Αναφερόμενος συνολικά στην αναμέτρηση, ο Ιμπραΐμοβιτς αναγνώρισε ότι η Πορτογαλία είχε καλύτερη εικόνα, χωρίς όμως να παραβλέπει την προσπάθεια της Κροατίας.

«Η Πορτογαλία ήταν ανώτερη και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες, όμως η Κροατία πάλεψε μέχρι το τέλος και άξιζε καλύτερη τύχη.

Ο Μόντριτς και ο Κόβατσιτς αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι. Δεν με ικανοποίησαν οι εμφανίσεις των Πέδρο Νέτο και Μπρούνο Φερνάντες, αντίθετα ο Ραφαέλ Λεάο ήταν εξαιρετικός και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Παράλληλα, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ βοήθησε την ομάδα του με τις αλλαγές του, ενώ η ασίστ του Λεάο και το γκολ του Γκονσάλο Ράμος έκριναν ουσιαστικά την αναμέτρηση», κατέληξε.

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