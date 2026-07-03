Επικοινωνία Μελόνι - Ερντογάν με φόντο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη της διατλαντικής συμμαχίας
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Επικοινωνία ΝΑΤΟ

Επικοινωνία Μελόνι - Ερντογάν με φόντο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη της διατλαντικής συμμαχίας

Στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας δεσμεύτηκαν υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα

Επικοινωνία Μελόνι - Ερντογάν με φόντο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη της διατλαντικής συμμαχίας
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ της 7ης και 8ης Ιουλίου, είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους υπέρ της ανάπτυξης της διατλαντικής σχέσης και υπέρ της κοινής άμυνας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, με αναφορά τους στην σημασία της νότιας πτέρυγας».

Κατά τη συνομιλία «έγινε επίσης αναφορά στη Λιβύη και στη συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της εμπορίας ανθρώπων».

Στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται, τέλος, ότι η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκαν υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα.
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