Επικοινωνία Μελόνι - Ερντογάν με φόντο τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη της διατλαντικής συμμαχίας

Στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας δεσμεύτηκαν υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα