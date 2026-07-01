Crypto: Η νέα αυτοκρατορία του Τραμπ έφερε έσοδα-μαμούθ 1,4 δισ. δολαρίων
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Crypto: Η νέα αυτοκρατορία του Τραμπ έφερε έσοδα-μαμούθ 1,4 δισ. δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε υψηλά εισοδήματα από δραστηριότητες στα κρυπτονομίσματα το 2025, ενώ συνέχισε να εισπράττει εκατοντάδες εκατομμύρια από γκολφ, ακίνητα και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες

Crypto: Η νέα αυτοκρατορία του Τραμπ έφερε έσοδα-μαμούθ 1,4 δισ. δολαρίων
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εισοδήματα που ξεπερνούν τα 1,4 δισ. δολάρια από τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν πλέον τη βασική πηγή των εσόδων του. Τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται στη νέα ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατέθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εταιρείες του Τραμπ εισέπραξαν σχεδόν 800 εκατ. δολάρια από τη World Liberty Financial, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε μαζί με τους γιους του. Το ποσό αυτό, το οποίο μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, περιλαμβάνει περισσότερα από 520 εκατ. δολάρια από πωλήσεις crypto tokens και πάνω από 250 εκατ. δολάρια από την πώληση συμμετοχών στην ίδια την επιχείρηση, σύμφωνα με το Reuters.

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