Crypto: Η νέα αυτοκρατορία του Τραμπ έφερε έσοδα-μαμούθ 1,4 δισ. δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε υψηλά εισοδήματα από δραστηριότητες στα κρυπτονομίσματα το 2025, ενώ συνέχισε να εισπράττει εκατοντάδες εκατομμύρια από γκολφ, ακίνητα και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες