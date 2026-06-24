Το παρασκήνιο του νέου νόμου Πιερρ και ο λογαριασμός, το μνημόσυνο του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και ο Οδυσσέας, το αράπικο φιστίκι του Σκλαβενίτη, η παρέα και ο παράδεισος του Πόλυ
Το παρασκήνιο του νέου νόμου Πιερρ και ο λογαριασμός, το μνημόσυνο του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και ο Οδυσσέας, το αράπικο φιστίκι του Σκλαβενίτη, η παρέα και ο παράδεισος του Πόλυ
Χαίρετε, λοιπόν τα καλά νέα της χθεσινής ημέρας ήρθαν… από τα Ιωάννινα αρχικώς μέσω δελτίου Τύπου του Πιερρακάκη, αλλά λίγα λεπτά αργότερα τα εξήγησε ο ίδιος ο υπουργός σε δικό μας συνέδριο (Cantina)
Ο νέος νόμος της κυβέρνησης δεν επεκτείνει μόνο τις ευεργετικές διατάξεις του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, αλλά θεσπίζει και νέες δίδοντας μια καλή ανάσα στους δανειολήπτες που (και) σήμερα υποφέρουν για να αντιμετωπίσουν τους ομολογουμένως ανυπόφορους τόκους. Όσοι θα επωφεληθούν του νόμου Πιερρ υπολογίζονται σε περίπου 100.000 παλαιοί κόκκινοι δανειολήπτες. Όπως είπε ο υπουργός ανάλογα με τις κατηγορίες των δανειοληπτών θα κοστίσει στον Ηρακλή περίπου 500 εκατ. αλλά και άλλα 200 εκατ. τα οποία μοιράζονται από 100 εκατ. ο Ηρακλής και οι τράπεζες, ανάλογα με την έκθεση που έχει η καθεμία. Ο Μεγάλου που ήταν χθες στα Γιάννενα μαζί στο πάνελ με τον Πιερρακάκη είπε ότι το πληροφορήθηκε εκείνη την ώρα και τοποθετήθηκε για τη ρύθμιση θετικά. Μερικές αποφάσεις γενικά όσο και αν δεν είναι ευχάριστες πρέπει να γίνονται αποδεκτές, η Τράπεζα Πειραιώς πάει καλά κι αναπτύσσεται, ο Μεγάλου δεν είναι από τους τύπους που μεμψιμοιρούν και φυσικά δεν υπάρχει λόγος να κοιτάει πίσω. Τη νέα ρύθμιση ο Πιερρ την έθεσε προχθές υπό έγκριση στον Κ. Μητσοτάκη και κατόπιν στον Στουρνάρα, δεν τη γνώριζε άλλος.
Τοur Πιερρακάκη στα Γιάννενα-Με αφορμή την παρουσία του στο δικό μας συνέδριο του Cantina στα Ιωάννινα και την είδηση που έδωσε για τη ρύθμιση που αφορά τους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη, ο Πιερρ έκανε πλήρη περιοδεία στον νομό. Πήγε σε ΣΑΕΚ (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ) και βεβαίως σε μοναστήρι της περιοχής, επισκέφθηκε τη Βιομηχανική Περιοχή ενώ συναντήθηκε και με τα στελέχη της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ που είναι σε φάση εκλογικής κινητοποίησης. Κοινώς, κανονικό «ζέσταμα», ενώ σειρά παίρνει σήμερα ο Μαργαρίτης Σχοινάς που έρχεται από το Λουξεμβούργο και το συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέτσοβο για τη νέα ΚΑΠ.
Οι παρατηρήσεις της μαμάς Τασούλα-Μιας και είμαι στα Ιωάννινα, να σας πω ότι ο Πρόεδρος Κώστας Τασούλας που άνοιξε τις εργασίες του Cantina Academy βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί την πόλη του, αλλά και να πάει να δει τη μάνα του που είναι πάνω από 90, αλλά με πνεύμα κοφτερό. Μου λένε ότι η μαμά Τασούλα παρατήρησε ότι ο Πρόεδρος έχει… πάρει λίγο, γιατί προφανώς περπατάει λιγότερο στην Προεδρία σε σχέση με τη Βουλή. Επειδή πάντως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, να σας πω ότι ο Τασούλας πήγε και στο πολιτικό του γραφείο και είδε φίλους του, ενώ για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ ετοιμάζεται ο επί χρόνια διευθυντής του στα Γιάννενα Φίλιππος Ευαγγέλου.
Η κινητοποίηση του αντιπροέδρου-Ευχαριστημένος ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης από την προσέλευση του κόσμου στην ομιλία που έκανε τη Δευτέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε διοργάνωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Αυτό δείχνει ότι οι νεοδημοκράτες έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται», έλεγε σε συνομιλητές του. Πάντως ο Χατζηδάκης είναι γενικώς… κινητοποιημένος γιατί κάνει συνέχεια περιοδείες. Όχι μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, τον Βόρειο Τομέα, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται στην Τρίπολη και την ερχόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται πάλι Θεσσαλονίκη. Και ασφαλώς η προτίμηση Χατζηδάκη για τη Βόρειο Ελλάδα έχει να κάνει με την ευρύτερη εκλογική στόχευση της ΝΔ που προσπαθεί να «συμμαζέψει» την κατάσταση στον Βορρά, γι’ αυτό και είχαν προηγηθεί περιοδείες του αντιπροέδρου σε Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική.
Αχ, ρε Ανδρέα-Πριν πάμε στα υπόλοιπα πασοκικά, ξεκινάω με τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 30 χρόνια του Ανδρέα, στο Α' Νεκροταφείο. Πήγε και η Νάντια Γιαννακοπούλου (ετών 47) και αναφώνησε μπροστά στον τάφο του αείμνηστου «Αχ, ρε Ανδρέα», λες και τον ήξερε από χθες, αλλά τέλος πάντων γενικώς στον χώρο της παράταξης θα έλεγες ότι υπάρχει κλίμα μνημοσύνου.
Ο Οδυσσέας των γρίφων-Ανήμερα λοιπόν των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε χθες και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος εάν και εφόσον θελήσει να κατέβει με τον Τσίπρα θα έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα: να παραδώσει δηλαδή τη βουλευτική του έδρα. Ο Οδυσσέας παρέδωσε την έδρα της Αρκαδίας στο ΠΑΣΟΚ όταν προ μηνών τον διέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ο τότε αντιπρόεδρος της Βουλής δήλωσε -μεταξύ άλλων- ότι «αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, κανείς δεν θα ασχολούταν με τις αστοχίες της διεύρυνσης και τον… Πελεγρίνη». Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε σήμερα στο 20%, ούτε βλέπει προοπτική να κουνηθεί η βελόνα προς αυτά τα δυσθεώρητα ύψη. Αντιθέτως, αγκομαχά στην τρίτη-τέταρτη θέση, πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κωνσταντινόπουλος μιλώντας χθες στον ΣΚΑΙ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «σοβαρό παίκτη» που «βρήκε χώρο και μπήκε», εννοώντας πολύ απλά ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που κατάφερε μέσα στα δύο χρόνια ήταν να χάσει όποια ευκαιρία ανάκαμψης του παρουσιάστηκε. Πόσες διασπάσεις να κάνει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ; Ο Αρκάς πολιτικός πάντως δεν κρύβει ότι έχει συνομιλήσει -με αφορμή τη διαγραφή του καταρχάς- με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα κατέβει με την ΕΛΑΣ; Επί του παρόντος πηγαινοέρχεται μεταξύ Αθήνας και Σαντορίνης, όπου έχει τουριστικές επιχειρήσεις. Υποστηρίζει ότι σε αυτή τη φάση δεν του λείπει η πολιτική σύγκρουση, αλλά ποιος ξέρει πώς θα νιώθει από Σεπτέμβριο όταν αρχίζει η νέα πολιτική σεζόν… Το πλέον βέβαιο -το λέει στους φίλους του- είναι ότι αν εμπλακεί εκ νέου με την ενεργό πολιτική δράση δεν πρόκειται να κατέβει ξανά στην Αρκαδία, αλλά κάπου στην Αττική. Ένας από τους γρίφους γύρω από τα όσα λέει ο Οδυσσέας απαντήθηκε. Οι άλλοι, εν καιρώ…
Το τηλέφωνο Τσίπρα στον Σκανδάμη-Ο Μαρίνος Σκανδάμης δεν είναι από τους γνωστούς-αγνώστους των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ, όμως είναι δημοφιλής δικηγόρος στην Πάτρα και στα πέριξ - διετέλεσε επί πέντε χρόνια Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ξεκινώντας με υπουργό τον Χάρη Καστανίδη το 2009. Οι υπουργοί άλλαζαν, ο Σκανδάμης έμεινε στον κρίσιμο ρόλο μέχρι το 2015, όταν ήρθε η ώρα του Τσίπρα… Χθες, στην επέτειο των 30 χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, το όνομα του «παπανδρεϊκού» Μαρίνου Σκανδάμη φιγουράρισε στη λίστα των νέων Τομεαρχών της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα, μία ημέρα νωρίτερα, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την «τιμητική» πρόταση να κατέβει ξανά με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, έχοντας «στολίσει» αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν με σκληρή κριτική τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και χθες ο Σκανδάμης πήρε τον δρόμο για την ΕΛΑΣ. Προηγήθηκε, όπως έμαθα, μακρά συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα η οποία και κατέληξε στο να δώσουν (τηλεφωνικά) τα χέρια της συμπόρευσης. Οι άσπονδοι φίλοι του Σκανδάμη στο ΠΑΣΟΚ τον κατηγορούν ότι πήγε στον Τσίπρα για να βγει βουλευτής στην Αχαΐα, αφού το ΠΑΣΟΚ εκλέγει εδώ και αρκετά χρόνια έναν βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια, δηλαδή τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν χρειάζεται και «σταυρό» ως πρώην πρωθυπουργός για να εκλεγεί. Ο Σκανδάμης χρειάζεται «σταυρό», αλλά τοπικά στελέχη εκτιμούν ότι θα συγκεντρώσει αρκετούς κεντροαριστερούς «σταυρούς» από πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, αλλά είναι σίγουρο ότι διαπιστώνεται μια… τάση φυγής από «το κόμμα του Ανδρουλάκη» (όπως θα έλεγε και ο Καστανίδης) προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Τα νησιά στο ΥΠΕΝ για τη λειψυδρία-Η λειψυδρία δεν είναι πια ένα καλοκαιρινό πρόβλημα που εμφανίζεται σε μερικά νησιά και ξεχνιέται τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης πίσω από τη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, αλλά και από τη σημερινή κινητικότητα στο ΥΠΕΝ για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας που συνολικά για όλη την επικράτεια ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ. Ο Σταύρος Παπασταύρου φαίνεται πως ξεκινά από εκεί όπου το πρόβλημα πιέζει περισσότερο: τα νησιά. Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Αμοργός, Αλόννησος, Σκόπελος, Ζάκυνθος, Λέρος και άλλοι δήμοι μπαίνουν στο κάδρο, με συμφωνίες για έργα που έρχονται να βελτιώσουν τα υδροδοτικά τους δίκτυα με νέους σωλήνες ή μεγάλες μονάδες αφαλατώσεων. Οι δήμαρχοι των νησιών θα είναι σήμερα στο ΥΠΕΝ, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα που τους χρηματοδοτεί το υπουργείο. Κοινώς, δεν μιλάμε για μπαλώματα, αλλά για σχέδιο που ξεκινά από τα νησιά και περνά στην ενδοχώρα. Άλλωστε, παραφράζοντας αυτό που λέει ο Παπασταύρου, εκτός από την ενέργεια και το νερό αφορά πλέον την εθνική ασφάλεια.
Family offices, Κίμπερλι και ομιλία Πατέλη-Εκπρόσωποι από περισσότερα από 17 family offices από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες επισκέπτονται τη χώρα μας για το ετήσιο Summit & SFO Exchange, που φέτος πραγματοποιείται στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους από ελληνικά family offices για να συζητήσουν και να εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και αλλού. Η εκδήλωση -που περιλαμβάνει συζητήσεις για τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την ενέργεια κοκ- θα ξεκινήσει με keynote session του πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει κλειστή δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία, με οικοδέσποινα την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Deal 910 εκατ. ευρώ για ΑΔΜΗΕ-Prysmian-Η Prysmian ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία-πλαίσιο με τον ΑΔΜΗΕ για έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συνολικής αξίας περίπου 910 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η ιταλική εταιρεία θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πόντιση υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό τμήμα του προγράμματος ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιωτικών συμπλεγμάτων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Prysmian έτσι αποκτά ισχυρή θέση για το μεγαλύτερο μέρος του νέου κύκλου νησιωτικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα υποδομής που προγραμματίζονται στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία, η τελική παράδοση των έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2033. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ θα χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ ενόψει της εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την επιτυχημένη ΑΜΚ, για την οποία οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά 14 φορές το αρχικό ποσό.
Έχουν εγγράψει ήδη προβλέψεις-Επανέρχομαι στο θέμα της ημέρας, δηλαδή τις ανακοινώσεις Πιερρακάκη για τους δανειολήπτες, που έκαναν τους αναλυτές να πάρουν μολύβι και χαρτί για να μετρήσουν τις επιπτώσεις της νομοθετικής παρέμβασης που καταθέτει σήμερα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προς ψήφιση από τη Βουλή, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Φαίνεται ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα κοστίσει περίπου 20–25 εκατ. ευρώ σε κάθε συστημική τράπεζα. Το ποσό είναι σχετικά διαχειρίσιμο, δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν εγγράψει ήδη προβλέψεις γι’ αυτά τα χαρτοφυλάκια αυτά και η αναπροσαρμογή θα γίνει μέσω κεφαλαιοποίησης τόκων με βάση τη νέα ρύθμιση. Πολύ διαφορετική, και πολύ βαρύτερη φαίνεται ότι θα είναι η επίπτωση στους servicers, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ελέγχουν τα προβληματικά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα τελευταία χρόνια ορισμένοι servicers εφάρμοζαν μονομερείς μεθόδους υπολογισμού τόκων που δημιουργούσαν φερόμενα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα. Αυτές οι απαιτήσεις τώρα ή διαγράφονται ή επανυπολογίζονται με ριζικά διαφορετική λογική. Η αξία των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων τους αλλάζει. Ιδιαίτερα προβληματική καθίσταται η αξιολόγηση των επιπτώσεων στα περιβόητα Mezzanine οχήματα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, αφού ουδείς γνωρίζει με ακρίβεια το ποσοστό των δανείων του Ν. Κατσέλη στα χαρτοφυλάκιά τους.
Πράσινο φως SSM στην Τράπεζα Πειραιώς-Το καλώς έχειν του SSM έλαβε και η Τράπεζα Πειραιώς για τη διανομή του μερίσματος χρήσης 2025 η οποία και δρομολόγησε τις σχετικές διαδικασίες. Στις 3 Αυγούστου γίνεται η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης της επιστροφής κεφαλαίου, στις 4/8 προσδιορίζονται οι δικαιούχοι και 7/8 καταβάλλεται στους μετόχους.
ΜΕΤLEN: Το σύνολο σχεδόν των παραγγελιών του αμυντικού hub από διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα-Σε έναν από τους πλέον υπολογίσιμους παίκτες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας εξελίσσεται η METLEN του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Τα χθεσινά εγκαίνια του τέταρτου από τα έξι εργοστάσια της M Technologies στον Βόλο αλλά και οι δουλειές που ψήνονται με ξένες εταιρείες εξοπλιστικών προγραμμάτων αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι ο αμυντικός βραχίονας του ομίλου αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν τις αρχικές προβλέψεις. Αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για μεγέθη που μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και υπερδιπλάσια σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν παρουσιαστεί πριν από λίγους μήνες στο Investor Day του Λονδίνου. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύνολο σχεδόν των παραγγελιών του αμυντικού hub στον Βόλο προέρχεται από διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα. Γι’ αυτό και κομβικής σημασίας θεωρείται η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25% στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, ώστε το ένα τέταρτο κάθε σύμβασης να καταλήγει σε ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την εγχώρια παραγωγική βάση. Ο Νίκος Δένδιας, που επισκέφθηκε χθες τον Βόλο για να παραστεί στην τελετή εγκαινίων, επιφύλαξε θερμή αναφορά στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, τον οποίο χαρακτήρισε «μέγα δωρητή» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας ότι η επένδυση της METLEN στον Βόλο αποκτά ξεχωριστή σημασία. Η M Technologies απασχολεί περίπου 300 εργαζόμενους, με στόχο τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας έως το 2028. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο ΚΥΣΕΑ της 6ης Ιουλίου, όπου αναμένεται να εγκριθεί το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», στο οποίο εκτιμάται ότι θα συμμετάσχει και η M Technologies με τους Ισραηλινούς, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στον αναβαθμισμένο ρόλο του αμυντικού πυλώνα της METLEN. Πρόκειται για εξοπλιστικό συνολικού ύψους 3 δισ. το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη ενιαίου θόλου αεράμυνας που θα προστατεύει τη χώρα από εναέριες απειλές.
Ο Σκλαβενίτης και τα… αράπικα φιστίκια-«Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια». Αυτή είναι η επωνυμία της νέας εταιρείας που ίδρυσε χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, η οικογένεια Σκλαβενίτη. Η εταιρεία που εδρεύει επί της λεωφόρου Κηφισού στο Περιστέρι -στα κεντρικά του ομίλου Σκλαβενίτη- έχει σκοπό την παραγωγή επεξεργασμένων ή συντηρημένων αποφλοιωμένων ξηρών καρπών ή αράπικων φιστικιών, το χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλον τρόπο συντηρημένων και πέραν αυτών τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, την επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων, την παραγωγή μπαχαρικών, την επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων, την παραγωγή στραγαλιών και άλλων ξηρών καρπών, καθώς και αποξηραμένων ή συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, τις εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασκευασμένων φρούτων και λαχανικών, το χονδρεμπόριο σιτηρών κ.ά. Είναι προφανές ότι η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει εντοπίσει ένα ακόμη «χρυσοφόρο» πεδίο της αγοράς… Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 3.500.000 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση εξ ολοκλήρου με μετρητά. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι (όλα) τα λεφτά για τη νέα εταιρεία τα έβαλε η «Γλάρος» («Ελληνική Χαρτοβιομηχανία Γλάρος ΑΒΕΕ), δηλαδή ο ιδιαίτερα επιτυχημένος βραχίονας του ομίλου Σκλαβενίτη στα προϊόντα χάρτου, που εκπροσωπείται από τον Μιχαήλ Καστρινάκη. Έτσι, η «Γλάρος» είναι η μοναδική μέτοχος της «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια». Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας συμμετέχουν η Μαρία Σκλαβενίτου ως Πρόεδρος, ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης ως Διευθύνων Σύμβουλος, και ως μέλη η Βασιλική Σκλαβενίτου, ο Επαμεινώνδας Αλεξόπουλος και η Αμαλία Χριστοπούλου.
Αθανασίου: Η μετοχή παραμένει υποτιμημένη-"Ενώ όλοι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία παρουσιάζουν πολύ καλή πορεία, η μετοχή αποτελεί ένα πεδίο που δεν έχει αποδώσει αντίστοιχα", ανέφερε χθες από το βήμα της γενικής συνέλευσης της Lamda Development o διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Αθανασίου, εκφράζοντας την άποψη ότι κάποια στιγμή τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας θα συγκλίνουν με την πορεία της μετοχής. "Η μετοχή παραμένει υποτιμημένη, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων". Ενδεικτικά, κι εκτός του Ελληνικού, όπως ανέφερε ο ίδιος η συνολική κερδοφορία στα malls ήταν στα 96 εκατ. ευρώ και πρόκειται για την έβδομη συνεχόμενη χρονιά βελτίωσης των μεγεθών τους, ενώ η αξία τους ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 40% της αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου της Lamda."Τα εμπορικά κέντρα συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα και το 2026 σε σχέση με το ρεκόρ του 2025. Το ίδιο ισχύει και για τις μαρίνες, ενώ στο Ελληνικό οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς με τις επενδύσεις να έχουν ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ και το έργο να παραμένει αυτο-χρηματοδοτούμενο, χωρίς δανεισμό". Ερωτηθείς σχετικά με το μέρισμα και με το δεδομένο το "βαρύ" επενδυτικό πλάνο του ομίλου, ο ίδιος ανέφερε ότι αυτό αναμένεται το 2029.
Η πρώτη επένδυση του Υπερταμείου θα είναι σε data center-Αυτό που δεν αποκαλύφθηκε στο προχθεσινό ετήσιο summit του Υπερταμείου, που σήμερα το λέμε Growthfund, είναι ποια θα είναι η πρώτη μεγάλη επένδυση του νεοσύστατου HIIF (Hellenic Investment & Infrastructure Fund) που είναι ο επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται σημαντική τοποθέτηση σε ένα μεγάλο data center. Η επιλογή ταιριάζει στον πυλώνα «νέας οικονομίας» του «Invest 10», τεχνητή νοημοσύνη, ημιαγωγοί, ψηφιακές υποδομές. Έτσι εξηγείται ίσως γιατί στις πρώτες σειρές κάθονταν στελέχη ηγέτιδων του ενεργειακού κλάδου και της ψηφιακής οικονομίας. Επισήμως, η διοίκηση του Υπερταμείου μιλά για «προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων» και άλλες 3 επενδύσεις σε ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές, με περισσότερα από 10 μεγάλα έργα σε εξέλιξη μέσα σε 18 μήνες. Το δεύτερο μήνυμα ήταν θεσμικό. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ΕθΑΤ). Με χαρτοφυλάκιο €12,3 δισ., στόχο €0,7 δισ. μερίσματα ως το 2027 και δεκάδες ξένους επενδυτές στις τάξεις, το ΕθΑΤ που γεννήθηκε στην κρίση, δείχνει πλέον να επιστρέφει οικονομικά και πολιτικά κέρδη.
Το placement της Cenergy-Σε χρόνο-ρεκόρ απορροφήθηκαν από θεσμικά χαρτοφυλάκια οι 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy που διέθεσε η Viohalco μέσω placement. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη καθώς ζητήθηκαν 36 εκατ. μετοχές, υπερκαλύπτοντας τον στόχο κατά 6 φορές, ενώ οι μετοχές άλλαξαν χέρια στην τιμή των 24,2 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή πώλησης υφιστάμενων μετοχών της Cenergy εκτός από την εμφάνιση κερδών από την υπεραξία των μετοχών στα αποτελέσματα εξαμήνου της Viohalco αναμένεται να βελτιώσει το μέρισμα προς τους μετόχους καθώς η εταιρεία έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό στον μητρικό ισολογισμό (60 εκατ. ευρώ). Αν διατεθεί το σύνολο των ρευστών που αντλήθηκαν από την πώληση (140,3 εκατ. ευρώ) τότε αναλυτές εκτιμούν πως μπορεί να μοιραστεί έως και 0,50 ευρώ μέρισμα ανά μετοχή, με την επιφύλαξη πάντα των φόρων μερίσματος που για το Βέλγιο είναι 15%.
“Και στον Παράδεισο να είσαι, θέλεις παρέα…”-Μπορεί η Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηωάννου να έγινε η πρώτη ναυτιλιακή που άνοιξε πανιά για τη διπλή εισαγωγή στη Euronext Athens, όμως το πιο ενδιαφέρον μήνυμα στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Πλοηγώντας την επιτυχία: Ευκαιρίες των κεφαλαιαγορών για τις ναυτιλιακές εταιρείες», που διοργάνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euronext Athens και η Fearnleys Securities. ήρθε μέσα από μια φράση του προέδρου της εταιρείας Λουκά Μπαρμπαρή που έδωσε το πολιτικό και επιχειρηματικό στίγμα της επόμενης ημέρας. «Και στον Παράδεισο να είσαι, θέλεις παρέα», είπε απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα και προς άλλες ελληνικές ναυτιλιακές να ακολουθήσουν τον δρόμο της εισαγωγής στη Euronext Athens. Ναυτιλιακές εταιρείες με ποιότητα και προδιαγραφές, που να αναβαθμίσουν το cluster. Η Safe Bulkers μπορεί να άνοιξε τον δρόμο και να ανέλαβε το κόστος της πρωτοπορίας, όμως για να αποκτήσει βάθος, ρευστότητα και διεθνή απήχηση η νέα προσπάθεια χρειάζονται και άλλοι συνοδοιπόροι. Το μήνυμα είχε πολλαπλούς αποδέκτες. Από τις δεκάδες ελληνόκτητες εταιρείες που είναι εισηγμένες στη Νέα Υόρκη έως τους μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους που αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Και ίσως να ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε τόσο ξεκάθαρα από κορυφαίο εκπρόσωπο της ελληνικής ναυτιλίας η ιδέα ότι η Αθήνα δεν πρέπει να είναι μόνο η πρωτεύουσα της παγκόσμιας πλοιοκτησίας, αλλά και ένα διεθνές κέντρο ναυτιλιακών κεφαλαιαγορών.
Τα 100 δισ. της ΕΑΣΕ και μία θέση στο τραπέζι των αποφάσεων-Κάτι περισσότερο από έναν τυπικό απολογισμό είχε η ομιλία του προέδρου της ΕΑΣΕ, Γιάννη Παπαχρήστου, στην εκδήλωση της περασμένης Παρασκευής. Πίσω από τους αριθμούς και τις αναφορές στις δράσεις της χρονιάς, πολλοί διέκριναν τη φιλοδοξία της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων να αποκτήσει πιο ισχυρή φωνή στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία. Εντύπωση προκάλεσε η επισήμανσή του ότι τα στελέχη που συμμετέχουν στην Ένωση εκπροσωπούν επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 δισ. ευρώ. Ένα μέγεθος που, όπως σχολίαζαν αρκετοί μετά την εκδήλωση, δίνει στην ΕΑΣΕ τη δυνατότητα να διεκδικεί ρόλο πέρα από τα στενά όρια ενός επαγγελματικού δικτύου. Δεν ήταν τυχαία ούτε η αναφορά στις πρώτες οργανωμένες θέσεις της Ένωσης για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η ΕΑΣΕ δείχνει να θέλει να περάσει από τη δικτύωση στην ουσιαστική παρέμβαση.
Παντού είναι Πειραιάς-Μαθαίνω ότι τα αδέλφια Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ταξίδεψαν αυτές τις ημέρες στην Κορέα και πιο συγκεκριμένα στο ναυπηγείο Ηundai Makpo όπου έχουν σε εξέλιξη ναυπηγικό πρόγραμμα για την ανανέωση του στόλου της. Αναγνώστης του Dark Room μου έστειλε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας φωτογραφία που δείχνει λάβαρα με το σήμα του μπασκετικού Ολυμπιακού, σε σχήμα κάθετο σαν τις σημαίες των Σαμουράι, να είναι αναρτημένα σε κολώνες φωτισμού του ναυπηγείου. Γιατί... παντού είναι Πειραιάς. Πρόσφατα, στη διάρκεια της διεθνής έκθεσης των Ποσειδωνίων, ο πρόεδρος και εγγονός της Hyundai, Kisun Chung, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας, βρέθηκε καλεσμένος των Αγγελόπουλων στο reception party της Arcadia που πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη, εκεί όπου φιγουράριζε σε διακεκριμένη θέση η κούπα της Euroleague. Και όπως αποδείχθηκε ο ενθουσιασμός ήταν μεταδοτικός.
Στα 20 δισ. ευρώ η Coca-Cola HBC-Σε μία συνεδρίαση όπου οι πτωτικές τάσεις και η κατοχύρωση κερδών κυριάρχησαν στο ταμπλό, η Coca-Cola HBC επέδειξε ισχυρά αμυντικά χαρακτηριστικά. Η μετοχή διαφοροποιήθηκε αισθητά, κλείνοντας με σημαντικά κέρδη της τάξης του 1,7% στα 53,5 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια των συναλλαγών άγγιξε τα 54 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Η κίνηση αυτή επαναφέρει την ΕΕΕ σε τροχιά προσέγγισης των ιστορικών της ρεκόρ, τα οποία σημειώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό υψηλό κλεισίματος εντοπίζεται στα 55,35 ευρώ και ενδοσυνεδριακό ρεκόρ αποτελούν τα 55,75 ευρώ. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή άνοδος αντανακλά την εμπιστοσύνη των θεσμικών χαρτοφυλακίων στα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου, ο οποίος λειτουργεί παραδοσιακά ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους διορθώσεων. Παράλληλα, η αποτίμηση της εταιρείας βρίσκεται πλέον «μία ανάσα» από το ορόσημο των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται συγκεκριμένα στα 19,96 δισ. ευρώ.
Σε υψηλό 8 μηνών η Bally's Intralot-Με θετικό πρόσημο και ανανεωμένη δυναμική συνέχισε την πορεία της η Bally's Intralot, επιβεβαιώνοντας το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον των τελευταίων εβδομάδων. Η μετοχή ενισχύθηκε χθες κατά 1,3% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στο 1,215 ευρώ. Η επίδοση αυτή έχει ιδιαίτερη τεχνική σημασία, καθώς συνιστά το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων 8 μηνών, επαναφέροντας τη μετοχή στα επίπεδα όπου διαπραγματευόταν στις αρχές Οκτωβρίου του 2025. Η διάσπαση αυτών των αντιστάσεων δείχνει σταδιακή αλλαγή status για τον τίτλο. Παράλληλα, η Bally's Intralot υπεραποδίδει από την αρχή του έτους, καταγράφοντας διψήφια άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, τα φετινά κέρδη της μετοχής από την έναρξη του 2026 διαμορφώνονται στο 14,84%.
Στην CrediaBank ο Γιώργος Σαββάκης-Η CrediaBank ενισχύει την ομάδα Εταιρικής Επικοινωνίας της με τον Γιώργο Σαββάκη, ένα στέλεχος με πολυετή παρουσία τόσο στην οικονομική δημοσιογραφία όσο και στον χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ο Σαββάκης είναι διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου πραγματοποίησε και μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τις επιπτώσεις των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα διδάσκει Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει επίσης περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάλυση αγορών, τη διαχείριση επενδύσεων, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και την αποτίμηση επιχειρήσεων.
Μεγάλες συναλλαγματικές ανακατατάξεις-Το ιαπωνικό γιεν παίζει στα όριά του. Στα 161,54 ανά δολάριο, μια ανάσα από το 162 εκεί όπου, τον Ιούλιο του 2024, η Τράπεζα Ιαπωνίας υποχρεώθηκε σε σημαντική παρέμβαση. Το γιεν σήμερα είναι αδύναμο στα επίπεδα του 1986... Μέσα σε 12 μήνες έχασε πάνω από -11% έναντι του δολαρίου. Πάνω απ' όλους στέκει το δολάριο. Δεν λυγίζει μόνο το γιεν, αδυναμία δείχνει και το ευρώ, που γλίστρησε στο 1,14$/1€ που είναι το χαμηλότερο σημείο από τον Μάρτιο. Το ευρώ με το γιεν χτύπησε ρεκόρ 186 την περασμένη εβδομάδα και ήδη ξεφούσκωσε στο 184, όχι επειδή δυνάμωσε το γιεν, αλλά επειδή υποχώρησε και το ευρώ. Το αμερικανικό νόμισμα τα σπρώχνει και τα δύο. Ως προφανής βασική αιτία προβάλλει το διπλό χάσμα επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας BoJ σύρθηκε μόλις στο να ανεβάσει τα επιτόκια στο 1%. Η Fed παραμένει στο 3,75% και ουδεμία πρόθεση εκδηλώνει για μείωση. Γιεν και δολάριο τα χωρίζει απόσταση 275 μονάδων βάσης. Στο παιχνίδι μπήκε η ΕΚΤ, με επιτόκιο 2,25% από τις 17 Ιουνίου, πρώτη αύξηση από το 2023. Οι 2 κεντρικές τράπεζες ασφυκτιούν μέσα στο ενεργειακό σοκ. Η Ιαπωνία, που εισάγει το 95% του αργού της από τον Κόλπο, το πληρώνει διπλά. Τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπουν τη Φρανκφούρτη και την Ουάσιγκτον σε γεράκια και βυθίζουν το γιεν. Το Τόκιο αμύνεται με ό,τι δυνάμεις διαθέτει. Πραγματοποίησε παρέμβαση-ρεκόρ στις 30 Απριλίου, κάνει συχνές λεκτικές προειδοποιήσεις, προσπαθεί να συντονιστεί με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Μπέσεντ. Όμως οι παρεμβάσεις χωρίς αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής σπανίως φέρνουν αποτελέσματα διαρκείας.
Το αμερικανικό φυσικό αέριο κυριαρχεί στην Ευρώπη-Τα τελευταία 3 χρόνια η Ευρώπη παλεύει να υλοποιήσει μια δύσκολη πολιτική απόφαση, να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο αγωγό. Σήμερα, περίπου 60% του ευρωπαϊκού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου είναι αμερικανικής καταγωγής. Συγκεκριμένα, το 63% στο πρώτο τρίμηνο, από 57% πέρυσι με προοπτική να αυξηθεί στο 75% μέχρι το τέλος του έτους και 80% ως το 2028. Tα στοιχεία προέρχονται από το IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο (think tank) με έδρα τις ΗΠΑ (Lakewood, Ohio) και αναλυτές σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία. Οι εισαγωγές Αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου υπερτριπλασιάστηκαν από το 2021. Μέσα στο 2026 οι ΗΠΑ εκθρονίζουν και τη Νορβηγία ως πρώτο προμηθευτή αερίου της ΕΕ. Πάνω σε αυτή την τεκτονική μετατόπιση χτίστηκε η δέσμευση των 750 δισ. δολαρίων για αγορές αμερικανικής ενέργειας ως το 2028. Το αμερικανικό είναι το ακριβότερο αέριο της αγοράς. Από τα 281 δισ. ευρώ που ξόδεψε η ΕΕ για LNG το 2022–2025, τα 131,5 δισ. πήγαν στις ΗΠΑ. Στο παιχνίδι αυτό έχει μπει δυναμικά η Ελλάδα ως πύλη εισόδου. Στη Ρεβυθούσα κάθε slot εκφόρτωσης είναι κρατημένο μέχρι το 2035. Το 2025 δέχθηκε 49 δεξαμενόπλοια, τα περισσότερα αμερικανικά. Η Αλεξανδρούπολη τροφοδοτεί τον Κάθετο Διάδρομο προς Σόφια, Βουκουρέστι, Κίεβο. Πάνω από 60% των φορτίων που φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη, ξεκίνησαν από το Τέξας.
Αντισταθμίζουν τον κίνδυνο των μετοχών, με… μετοχές-Χθες το μεσημέρι ώρα Ευρώπης, λίγο πριν ανοίξει η Wall Street, το κλίμα στις αγορές ήταν περίεργα σκοτεινό. Τα futures ήδη είχαν ματώσει. Ο Nasdaq 100 έδειχνε μεγάλη πτώση σχεδόν -3%, ο S&P 500 −1,4% και ο Dow είχε επίσης αρνητικό πρόσημο. Η φωτιά ξεκίνησε από τη Σεούλ. Ο Δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βούλιαξε -10% με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο φρένο διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές SK Hynix και Samsung βρέθηκαν να χάνουν πάνω από -12%. Η αμφιβολία για το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης μετατράπηκε σε φυγή. Η μετοχή της SpaceX έχασε -24% σε 3 συνεδριάσεις και η αποτίμησή της μειώθηκε περισσότερο από 600 δισ. δολάρια. Το εκπληκτικό σ’ αυτή την κατάσταση είναι ότι οι επαγγελματίες των αγορών αντιστάθμισαν τον κίνδυνο μιας πτωτικής συνεδρίασης, όχι με ομόλογα ούτε με μετρητά. Για να αναχαιτίσουν τον κίνδυνο της πτώσης... αγοράζοντας μετοχές από κλάδους που είχαν μείνει πίσω. Τα 2 κλασικά καταφύγια σε περιόδους πτώσης, αγνοήθηκαν. Τα ομόλογα, από το 2021, έχουν πάψει να απορροφούν τους κραδασμούς. Ο σταθερά ανοδικός πληθωρισμός αναποδογύρισε τη συσχέτισή τους με τις μετοχές. Το αμορτισέρ μετατράπηκε σε επιταχυντή. Το 10ετές αμερικανικό ομόλογο προσφέρει επιτόκιο πάνω από 4,5%, το τριακονταετές πάνω από 5%. Η αγορά ομολόγων «δεν βλέπει» μείωση επιτοκίων, αντιθέτως. Το ίδιο ισχύει και με τα μετρητά (cash). Αποδίδουν γύρω στο 3,45% αλλά ο πληθωρισμός εξανεμίζει τα όποια κέρδη. Οι διαχειριστές κεφαλαίων υποχρεωτικά στρέφονται πάλι σε μετοχές. Φαίνεται να προτιμούν «αμυντικούς» κλάδους με εσωτερική αξία, βασικά προτιμούν ό,τι δεν λέγεται «τεχνητή νοημοσύνη». Ο επενδυτικός κίνδυνος αντισταθμίζει με παραλλαγή του ίδιου κινδύνου.
Πηγή: www.newmoney.gr/
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