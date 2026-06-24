Το παρασκήνιο του νέου νόμου Πιερρ και ο λογαριασμός, το μνημόσυνο του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και ο Οδυσσέας, το αράπικο φιστίκι του Σκλαβενίτη, η παρέα και ο παράδεισος του Πόλυ

Τοur Πιερρακάκη στα Γιάννενα

Οι παρατηρήσεις της μαμάς Τασούλα

Η κινητοποίηση του αντιπροέδρου

Αχ, ρε Ανδρέα

Ο Οδυσσέας των γρίφων

Το τηλέφωνο Τσίπρα στον Σκανδάμη

Τα νησιά στο ΥΠΕΝ για τη λειψυδρία

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Family offices, Κίμπερλι και ομιλία Πατέλη

Deal 910 εκατ. ευρώ για ΑΔΜΗΕ-Prysmian

Έχουν εγγράψει ήδη προβλέψεις

Πράσινο φως SSM στην Τράπεζα Πειραιώς

Ο νέος νόμος της κυβέρνησης δεν επεκτείνει μόνο τις ευεργετικές διατάξεις του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, αλλά θεσπίζει και νέες δίδοντας μια καλή ανάσα στους δανειολήπτες που (και) σήμερα υποφέρουν για να αντιμετωπίσουν τους ομολογουμένως ανυπόφορους τόκους. Όσοι θα επωφεληθούν του νόμου Πιερρ υπολογίζονται σε περίπου 100.000 παλαιοί κόκκινοι δανειολήπτες. Όπως είπε ο υπουργός ανάλογα με τις κατηγορίες των δανειοληπτών θα κοστίσει στον Ηρακλή περίπου 500 εκατ. αλλά και άλλα 200 εκατ. τα οποία μοιράζονται από 100 εκατ. ο Ηρακλής και οι τράπεζες, ανάλογα με την έκθεση που έχει η καθεμία. Ο Μεγάλου που ήταν χθες στα Γιάννενα μαζί στο πάνελ με τον Πιερρακάκη είπε ότι το πληροφορήθηκε εκείνη την ώρα και τοποθετήθηκε για τη ρύθμιση θετικά. Μερικές αποφάσεις γενικά όσο και αν δεν είναι ευχάριστες πρέπει να γίνονται αποδεκτές, η Τράπεζα Πειραιώς πάει καλά κι αναπτύσσεται, ο Μεγάλου δεν είναι από τους τύπους που μεμψιμοιρούν και φυσικά δεν υπάρχει λόγος να κοιτάει πίσω. Τη νέα ρύθμιση ο Πιερρ την έθεσε προχθές υπό έγκριση στον Κ. Μητσοτάκη και κατόπιν στον Στουρνάρα, δεν τη γνώριζε άλλος.-Με αφορμή την παρουσία του στο δικό μας συνέδριο του Cantina στα Ιωάννινα και την είδηση που έδωσε για τη ρύθμιση που αφορά τους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη, ο Πιερρ έκανε πλήρη περιοδεία στον νομό. Πήγε σε ΣΑΕΚ (Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ) και βεβαίως σε μοναστήρι της περιοχής, επισκέφθηκε τη Βιομηχανική Περιοχή ενώ συναντήθηκε και με τα στελέχη της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ που είναι σε φάση εκλογικής κινητοποίησης. Κοινώς, κανονικό «ζέσταμα», ενώ σειρά παίρνει σήμερα ο Μαργαρίτης Σχοινάς που έρχεται από το Λουξεμβούργο και το συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέτσοβο για τη νέα ΚΑΠ.-Μιας και είμαι στα Ιωάννινα, να σας πω ότι ο Πρόεδρος Κώστας Τασούλας που άνοιξε τις εργασίες του Cantina Academy βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί την πόλη του, αλλά και να πάει να δει τη μάνα του που είναι πάνω από 90, αλλά με πνεύμα κοφτερό. Μου λένε ότι η μαμά Τασούλα παρατήρησε ότι ο Πρόεδρος έχει… πάρει λίγο, γιατί προφανώς περπατάει λιγότερο στην Προεδρία σε σχέση με τη Βουλή. Επειδή πάντως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, να σας πω ότι ο Τασούλας πήγε και στο πολιτικό του γραφείο και είδε φίλους του, ενώ για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ ετοιμάζεται ο επί χρόνια διευθυντής του στα Γιάννενα Φίλιππος Ευαγγέλου.-Ευχαριστημένος ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης από την προσέλευση του κόσμου στην ομιλία που έκανε τη Δευτέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε διοργάνωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Αυτό δείχνει ότι οι νεοδημοκράτες έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται», έλεγε σε συνομιλητές του. Πάντως ο Χατζηδάκης είναι γενικώς… κινητοποιημένος γιατί κάνει συνέχεια περιοδείες. Όχι μόνο στην εκλογική του περιφέρεια, τον Βόρειο Τομέα, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται στην Τρίπολη και την ερχόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται πάλι Θεσσαλονίκη. Και ασφαλώς η προτίμηση Χατζηδάκη για τη Βόρειο Ελλάδα έχει να κάνει με την ευρύτερη εκλογική στόχευση της ΝΔ που προσπαθεί να «συμμαζέψει» την κατάσταση στον Βορρά, γι’ αυτό και είχαν προηγηθεί περιοδείες του αντιπροέδρου σε Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική.-Πριν πάμε στα υπόλοιπα πασοκικά, ξεκινάω με τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 30 χρόνια του Ανδρέα, στο Α' Νεκροταφείο. Πήγε και η Νάντια Γιαννακοπούλου (ετών 47) και αναφώνησε μπροστά στον τάφο του αείμνηστου «Αχ, ρε Ανδρέα», λες και τον ήξερε από χθες, αλλά τέλος πάντων γενικώς στον χώρο της παράταξης θα έλεγες ότι υπάρχει κλίμα μνημοσύνου.-Ανήμερα λοιπόν των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε χθες και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος εάν και εφόσον θελήσει να κατέβει με τον Τσίπρα θα έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα: να παραδώσει δηλαδή τη βουλευτική του έδρα. Ο Οδυσσέας παρέδωσε την έδρα της Αρκαδίας στο ΠΑΣΟΚ όταν προ μηνών τον διέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ο τότε αντιπρόεδρος της Βουλής δήλωσε -μεταξύ άλλων- ότι «αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, κανείς δεν θα ασχολούταν με τις αστοχίες της διεύρυνσης και τον… Πελεγρίνη». Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε σήμερα στο 20%, ούτε βλέπει προοπτική να κουνηθεί η βελόνα προς αυτά τα δυσθεώρητα ύψη. Αντιθέτως, αγκομαχά στην τρίτη-τέταρτη θέση, πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κωνσταντινόπουλος μιλώντας χθες στον ΣΚΑΙ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «σοβαρό παίκτη» που «βρήκε χώρο και μπήκε», εννοώντας πολύ απλά ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που κατάφερε μέσα στα δύο χρόνια ήταν να χάσει όποια ευκαιρία ανάκαμψης του παρουσιάστηκε. Πόσες διασπάσεις να κάνει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ; Ο Αρκάς πολιτικός πάντως δεν κρύβει ότι έχει συνομιλήσει -με αφορμή τη διαγραφή του καταρχάς- με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα κατέβει με την ΕΛΑΣ; Επί του παρόντος πηγαινοέρχεται μεταξύ Αθήνας και Σαντορίνης, όπου έχει τουριστικές επιχειρήσεις. Υποστηρίζει ότι σε αυτή τη φάση δεν του λείπει η πολιτική σύγκρουση, αλλά ποιος ξέρει πώς θα νιώθει από Σεπτέμβριο όταν αρχίζει η νέα πολιτική σεζόν… Το πλέον βέβαιο -το λέει στους φίλους του- είναι ότι αν εμπλακεί εκ νέου με την ενεργό πολιτική δράση δεν πρόκειται να κατέβει ξανά στην Αρκαδία, αλλά κάπου στην Αττική. Ένας από τους γρίφους γύρω από τα όσα λέει ο Οδυσσέας απαντήθηκε. Οι άλλοι, εν καιρώ…-Ο Μαρίνος Σκανδάμης δεν είναι από τους γνωστούς-αγνώστους των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ, όμως είναι δημοφιλής δικηγόρος στην Πάτρα και στα πέριξ - διετέλεσε επί πέντε χρόνια Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ξεκινώντας με υπουργό τον Χάρη Καστανίδη το 2009. Οι υπουργοί άλλαζαν, ο Σκανδάμης έμεινε στον κρίσιμο ρόλο μέχρι το 2015, όταν ήρθε η ώρα του Τσίπρα… Χθες, στην επέτειο των 30 χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, το όνομα του «παπανδρεϊκού» Μαρίνου Σκανδάμη φιγουράρισε στη λίστα των νέων Τομεαρχών της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα, μία ημέρα νωρίτερα, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την «τιμητική» πρόταση να κατέβει ξανά με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, έχοντας «στολίσει» αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν με σκληρή κριτική τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και χθες ο Σκανδάμης πήρε τον δρόμο για την ΕΛΑΣ. Προηγήθηκε, όπως έμαθα, μακρά συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα η οποία και κατέληξε στο να δώσουν (τηλεφωνικά) τα χέρια της συμπόρευσης. Οι άσπονδοι φίλοι του Σκανδάμη στο ΠΑΣΟΚ τον κατηγορούν ότι πήγε στον Τσίπρα για να βγει βουλευτής στην Αχαΐα, αφού το ΠΑΣΟΚ εκλέγει εδώ και αρκετά χρόνια έναν βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια, δηλαδή τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν χρειάζεται και «σταυρό» ως πρώην πρωθυπουργός για να εκλεγεί. Ο Σκανδάμης χρειάζεται «σταυρό», αλλά τοπικά στελέχη εκτιμούν ότι θα συγκεντρώσει αρκετούς κεντροαριστερούς «σταυρούς» από πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, αλλά είναι σίγουρο ότι διαπιστώνεται μια… τάση φυγής από «το κόμμα του Ανδρουλάκη» (όπως θα έλεγε και ο Καστανίδης) προς τον Αλέξη Τσίπρα.-Η λειψυδρία δεν είναι πια ένα καλοκαιρινό πρόβλημα που εμφανίζεται σε μερικά νησιά και ξεχνιέται τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης πίσω από τη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, αλλά και από τη σημερινή κινητικότητα στο ΥΠΕΝ για έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας που συνολικά για όλη την επικράτεια ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ. Ο Σταύρος Παπασταύρου φαίνεται πως ξεκινά από εκεί όπου το πρόβλημα πιέζει περισσότερο: τα νησιά. Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Αμοργός, Αλόννησος, Σκόπελος, Ζάκυνθος, Λέρος και άλλοι δήμοι μπαίνουν στο κάδρο, με συμφωνίες για έργα που έρχονται να βελτιώσουν τα υδροδοτικά τους δίκτυα με νέους σωλήνες ή μεγάλες μονάδες αφαλατώσεων. Οι δήμαρχοι των νησιών θα είναι σήμερα στο ΥΠΕΝ, όπου θα παρουσιαστούν τα έργα που τους χρηματοδοτεί το υπουργείο. Κοινώς, δεν μιλάμε για μπαλώματα, αλλά για σχέδιο που ξεκινά από τα νησιά και περνά στην ενδοχώρα. Άλλωστε, παραφράζοντας αυτό που λέει ο Παπασταύρου, εκτός από την ενέργεια και το νερό αφορά πλέον την εθνική ασφάλεια.-Εκπρόσωποι από περισσότερα από 17 family offices από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες επισκέπτονται τη χώρα μας για το ετήσιο Summit & SFO Exchange, που φέτος πραγματοποιείται στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους από ελληνικά family offices για να συζητήσουν και να εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και αλλού. Η εκδήλωση -που περιλαμβάνει συζητήσεις για τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την ενέργεια κοκ- θα ξεκινήσει με keynote session του πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει κλειστή δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία, με οικοδέσποινα την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.-Η Prysmian ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία-πλαίσιο με τον ΑΔΜΗΕ για έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, συνολικής αξίας περίπου 910 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η ιταλική εταιρεία θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πόντιση υποβρύχιων και χερσαίων καλωδιακών συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό τμήμα του προγράμματος ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιωτικών συμπλεγμάτων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Prysmian έτσι αποκτά ισχυρή θέση για το μεγαλύτερο μέρος του νέου κύκλου νησιωτικών διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα υποδομής που προγραμματίζονται στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία, η τελική παράδοση των έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2033. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ θα χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ ενόψει της εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την επιτυχημένη ΑΜΚ, για την οποία οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά 14 φορές το αρχικό ποσό.-Επανέρχομαι στο θέμα της ημέρας, δηλαδή τις ανακοινώσεις Πιερρακάκη για τους δανειολήπτες, που έκαναν τους αναλυτές να πάρουν μολύβι και χαρτί για να μετρήσουν τις επιπτώσεις της νομοθετικής παρέμβασης που καταθέτει σήμερα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προς ψήφιση από τη Βουλή, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Φαίνεται ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα κοστίσει περίπου 20–25 εκατ. ευρώ σε κάθε συστημική τράπεζα. Το ποσό είναι σχετικά διαχειρίσιμο, δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν εγγράψει ήδη προβλέψεις γι’ αυτά τα χαρτοφυλάκια αυτά και η αναπροσαρμογή θα γίνει μέσω κεφαλαιοποίησης τόκων με βάση τη νέα ρύθμιση. Πολύ διαφορετική, και πολύ βαρύτερη φαίνεται ότι θα είναι η επίπτωση στους servicers, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ελέγχουν τα προβληματικά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα τελευταία χρόνια ορισμένοι servicers εφάρμοζαν μονομερείς μεθόδους υπολογισμού τόκων που δημιουργούσαν φερόμενα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα. Αυτές οι απαιτήσεις τώρα ή διαγράφονται ή επανυπολογίζονται με ριζικά διαφορετική λογική. Η αξία των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων τους αλλάζει. Ιδιαίτερα προβληματική καθίσταται η αξιολόγηση των επιπτώσεων στα περιβόητα Mezzanine οχήματα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, αφού ουδείς γνωρίζει με ακρίβεια το ποσοστό των δανείων του Ν. Κατσέλη στα χαρτοφυλάκιά τους.-Το καλώς έχειν του SSM έλαβε και η Τράπεζα Πειραιώς για τη διανομή του μερίσματος χρήσης 2025 η οποία και δρομολόγησε τις σχετικές διαδικασίες. Στις 3 Αυγούστου γίνεται η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης της επιστροφής κεφαλαίου, στις 4/8 προσδιορίζονται οι δικαιούχοι και 7/8 καταβάλλεται στους μετόχους.