Η πρόταση της πλουσιότερης γυναίκας της Αυστραλίας για να δελεάσει τον Ελον Μασκ

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Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, η Τζίνα Ράινχαρτ, πρότεινε η χώρα να παραχωρήσει δωρεάν νησιά στον Έλον Μασκ προκειμένου η SpaceX να αναπτύξει εγκαταστάσεις κατασκευής δορυφόρων και εκτοξεύσεων, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στη βόρεια περιφέρεια του Κουίνσλαντ.Μιλώντας σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Τάουνσβιλ, η επικεφαλής της Hancock Prospecting επέκρινε εκ νέου τη φορολογία και τη γραφειοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια καταργώντας υπουργεία που επικαλύπτονται με αρμοδιότητες των πολιτειών, όπως τα υπουργεία Κλιματικής Αλλαγής, Γεωργίας και Βιομηχανίας, σλυμφωνα με τον Guardian.Πρόταση για βάση της SpaceX κοντά στο ΤάουνσβιλΗ Ράινχαρτ, η οποία επένδυσε πρόσφατα σημαντικό ποσό στη SpaceX, πρότεινε να διατεθούν στον Μασκ ακατοίκητα ή αραιοκατοικημένα νησιά κοντά στο Τάουνσβιλ για την ανάπτυξη διαστημικών υποδομών.Στην πρότασή της συμπεριλαμβάνονται τα νησιά Magnetic Island, Rattlesnake Island, Acheron Island, Palm Island, Orpheus Island και Pelorus Island.Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει τη γη χωρίς κόστος και να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές. Κατά την άποψή της, ο Μασκ χρειάζεται περισσότερο χώρο για να επεκταθεί, αλλά και μια εναλλακτική τοποθεσία εκτοξεύσεων σε συμμαχική χώρα με διαφορετικές καιρικές συνθήκες.Η ίδια εκτίμησε ότι μια τέτοια επένδυση θα δημιουργούσε νέες ευκαιρίες για αποφοίτους αυστραλιανών πανεπιστημίων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν τεχνογνωσία χωρίς να αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαστημικές εκτοξεύσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν και σε τουριστικό πόλο έλξης.Η Ράινχαρτ πρότεινε επίσης να δοθούν κίνητρα σε Ισραηλινούς μηχανικούς και εταιρείες άμυνας για την ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών drones και αμυντικών τεχνολογιών στην Αυστραλία.Παράλληλα, υποστήριξε ότι η περιοχή Prairie, περίπου 340 χιλιόμετρα από το Τάουνσβιλ, θα μπορούσε να φιλοξενήσει βιομηχανίες ημιαγωγών από την Ταϊβάν.Σύμφωνα με την ίδια, αντί η περιοχή να αξιοποιείται για έργα αιολικής ενέργειας, θα μπορούσε να προσφερθεί δωρεάν σε κατασκευαστές μικροτσίπ, συνοδευόμενη από φορολογικά κίνητρα, πρόσβαση σε αεροδρόμιο και λιμάνι, καθώς και κρατική υποστήριξη για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού.Η στενή σχέση με τη ΧάνσονΗ επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο συνέδριο μαζί με την επικεφαλής του One Nation, Πωλίν Χάνσον, στην οποία προσέφερε συμβολικά ένα πορτοκαλί παιχνίδι-μπουλντόζα.