Η πόλη που χτίστηκε πριν έρθουν οι κάτοικοί της

H μεγαλύτερη «πόλη-φάντασμα» του κόσμου, το Kangbashi, χτίστηκε από το μηδέν με τεράστιες υποδομές, αλλά παρέμεινε για χρόνια σχεδόν άδεια