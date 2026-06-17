Η πόλη που χτίστηκε πριν έρθουν οι κάτοικοί της
Η πόλη που χτίστηκε πριν έρθουν οι κάτοικοί της
H μεγαλύτερη «πόλη-φάντασμα» του κόσμου, το Kangbashi, χτίστηκε από το μηδέν με τεράστιες υποδομές, αλλά παρέμεινε για χρόνια σχεδόν άδεια
Η απουσία μνήμης, όχι ως νοσταλγία αλλά ως ιστορική αναφορά, δεν είχε καμία σημασία. Στην έκταση όπου η δημοτική κυβέρνηση του Ordos, στην Εσωτερική Μογγολία της Κίνας, αποφάσισε το 2004 να χτίσει μια νέα πόλη, δεν υπήρχε παλιό εμπορικό κέντρο, δεν υπήρχε αστική παράδοση, δεν υπήρχε μια ιστορία που να επιβάλλει από μόνη της την ύπαρξη μιας πόλης. Μια κρατική απόφαση αρκούσε. Βέβαια, το υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής ήταν πλούσιο σε άνθρακα. Και ο άνθρακας γεννούσε χρήμα. Αυτό μόνο; Ναι, μόνο αυτό.
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