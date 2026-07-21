Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Αναμένει αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ποιες είναι οι τιμές-στόχοι
Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Αναμένει αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ποιες είναι οι τιμές-στόχοι
O αμερικανικός οίκος ξεχωρίζει ως κορυφαίες επιλογές την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank - Εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν έναν από τους πιο ελκυστικούς συνδυασμούς ανάπτυξης και αποτίμησης στην ευρωπαϊκή αγορά - Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα β' τριμήνου
Με αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ισχυρή πιστωτική επέκταση και θετικές εκπλήξεις στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένει η Morgan Stanley να εισέλθει ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος στην περίοδο ανακοινώσεων. Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, εκτιμώντας ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό, η αύξηση των δανείων συνεχίζεται με υψηλούς ρυθμούς και οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ελκυστικές.
Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις που προτείνει ο οίκος είναι:
Τράπεζα Πειραιώς: 11,30 ευρώ – Σύσταση Overweight
Eurobank: 4,90 ευρώ – Σύσταση Overweight
Alpha Bank: 4,90 ευρώ – Σύσταση Overweight
Εθνική Τράπεζα: 17,20 ευρώ – Σύσταση Equal-weight
CrediaBank: 1,16 ευρώ – Σύσταση Equal-weight
Η Morgan Stanley ξεχωρίζει ως κορυφαίες επιλογές την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank ενόψει των αποτελεσμάτων, καθώς θεωρεί ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα περιθώρια να υπερβούν τις εκτιμήσεις της αγοράς αλλά και να αναβαθμίσουν τους στόχους τους για το σύνολο της χρονιάς.
Παράλληλα, η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι η δυναμική της πιστωτικής επέκτασης παραμένει εντυπωσιακή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις που προτείνει ο οίκος είναι:
Τράπεζα Πειραιώς: 11,30 ευρώ – Σύσταση Overweight
Eurobank: 4,90 ευρώ – Σύσταση Overweight
Alpha Bank: 4,90 ευρώ – Σύσταση Overweight
Εθνική Τράπεζα: 17,20 ευρώ – Σύσταση Equal-weight
CrediaBank: 1,16 ευρώ – Σύσταση Equal-weight
Η Morgan Stanley ξεχωρίζει ως κορυφαίες επιλογές την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank ενόψει των αποτελεσμάτων, καθώς θεωρεί ότι διαθέτουν τα μεγαλύτερα περιθώρια να υπερβούν τις εκτιμήσεις της αγοράς αλλά και να αναβαθμίσουν τους στόχους τους για το σύνολο της χρονιάς.
Παράλληλα, η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι η δυναμική της πιστωτικής επέκτασης παραμένει εντυπωσιακή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα