Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Αναμένει αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη, ποιες είναι οι τιμές-στόχοι

O αμερικανικός οίκος ξεχωρίζει ως κορυφαίες επιλογές την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank - Εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν έναν από τους πιο ελκυστικούς συνδυασμούς ανάπτυξης και αποτίμησης στην ευρωπαϊκή αγορά - Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα β' τριμήνου