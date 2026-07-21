ΤτΕ: Πάνω από 5,3 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις το α’ πεντάμηνο – Αλμα 25,8%

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 5,32 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 4,23 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 - Οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Μάιο, σε 2,43 δισ. ευρώ από 2,19 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2025





Σύμφωνα με τα στοιχεία της



Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών







Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη εκείνη των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,1% (1,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 9,6% (1,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 3,7% (-2,7% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,5% (0,9% σε σταθερές τιμές).



Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με τον Μάιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 12,2% και 10,9% αντίστοιχα.







Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,9 δισεκ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές εμφάνισαν άνοδο κατά 13,9% (4,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 3,9% (-0,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα ενισχύθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,8% (1,2% και 2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).



Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών κατέγραψε μικρή αύξηση. Σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 25,8%.



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Ισοζύγιο Κεφαλαίων



Τον Μάιο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή σχεδόν μηδενικών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.



Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε συγκριτικά με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 344,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ελάττωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.



Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων



Τον Μάιο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και διαμορφώθηκε σε 973,9 εκατ. ευρώ.



Ισχυρή αύξηση της τάξης του 25,8% σημείωσαν οι τουριστικές εισπράξεις το πρώτο πεντάμηνο του 2026 και ανήλθαν σε 5,32 δισ. ευρώ (5.319,7 εκατ. ευρώ) από 4,23 δισ. ευρώ (4.229,8 εκατ. ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2025.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος , τον περασμένο Μάιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 10,9% και διαμορφώθηκαν σε 2,43 δισ. ευρώ (2.430,2 εκατ. ευρώ) από 2,19 δισ. ευρώ (2.191,9 εκατ. ευρώ) τον Μάιο του 2025.Τον Μάιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 956,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 960,2 εκατ. ευρώ, παρά τη βελτίωση που κατέγραψαν τα ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών.Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη εκείνη των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,1% (1,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 9,6% (1,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 3,7% (-2,7% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,5% (0,9% σε σταθερές τιμές).Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με τον Μάιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 12,2% και 10,9% αντίστοιχα.Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,6 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,9 δισεκ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές εμφάνισαν άνοδο κατά 13,9% (4,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 3,9% (-0,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα ενισχύθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,8% (1,2% και 2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών κατέγραψε μικρή αύξηση. Σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 25,8%.Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε την ίδια περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.Τον Μάιο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή σχεδόν μηδενικών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε συγκριτικά με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 344,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ελάττωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.Τον Μάιο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και διαμορφώθηκε σε 973,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,6 δισεκ. ευρώ.



Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών



Τον Μάιο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 142,1 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε.



Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά την άνοδο κατά 637,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και κατά 594,7 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 663,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.



Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,8 δισεκ ευρώ των τοποθετήσεών τους σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 411,7 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 401,0 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την ελάττωση κατά 239,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και κατά 201,8 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 401,0 εκατ. ευρώ).



Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 6,1 δισεκ. ευρώ.



Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 2,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 5,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.



Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 2,2 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, αλλά και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,8 δισεκ. ευρώ), παρά τη μείωση κατά 170,9 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αποδίδεται πρωτίστως στην αύξηση κατά 5,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,8 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από τη μείωση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.



Στο τέλος Μαΐου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 20,9 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2025.

21.07.2026, 12:03