Επενδυτικό κρεσέντο στην ελληνική ναυτιλία
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Επενδυτικό κρεσέντο στην ελληνική ναυτιλία

Oι Ελληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν 818 πλοία συνολικής χωρητικότητας 76,3 εκατ. dwt ap;o thn arx;h toy το 2026, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την τραπεζική χρηματοδότηση που αυξήθηκε κατά 11,5% - Ποιοί πρωταγωνιστούν

Επενδυτικό κρεσέντο στην ελληνική ναυτιλία
Σε ιδιαίτερα έντονη επενδυτική δραστηριότητα βρίσκεται η ελληνόκτητη ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη 818 παραγγελίες πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 76,3 εκατ. dwt, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή επενδυτική δυναμική του κλάδου.

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