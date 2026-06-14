Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας - Η Ελλάδα υστερεί σε «πληροφορικάριους», καθώς μόνο το 2,5% των συνολικά απασχολούμενων στην Ελλάδα έχουν ειδικότητα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών