Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος
Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας - Η Ελλάδα υστερεί σε «πληροφορικάριους», καθώς μόνο το 2,5% των συνολικά απασχολούμενων στην Ελλάδα έχουν ειδικότητα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Νέες ειδικότητες και επαγγέλματα του μέλλοντος αναδεικνύονται με ταχείς ρυθμούς ανασυνθέτοντας την αγορά εργασίας, η οποία καταργεί σταδιακά χιλιάδες θέσεις εργασίας για να τις αντικαταστήσει με αυτοματισμούς και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Σήμερα, σύμφωνα με τον δείκτη Iceberg Index που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του ΜΙΤ, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί δυνητικά να αντικαταστήσει το 11,7% των εργαζομένων, αλλάζοντας ριζικά τα κριτήρια με τα οποία στο μέλλον οι επιχειρήσεις θα αναζητούν προσωπικό.
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