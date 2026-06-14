Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος
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Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας - Η Ελλάδα υστερεί σε «πληροφορικάριους», καθώς μόνο το 2,5% των συνολικά απασχολούμενων στην Ελλάδα έχουν ειδικότητα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος
Νέες ειδικότητες και επαγγέλματα του μέλλοντος αναδεικνύονται με ταχείς ρυθμούς ανασυνθέτοντας την αγορά εργασίας, η οποία καταργεί σταδιακά χιλιάδες θέσεις εργασίας για να τις αντικαταστήσει με αυτοματισμούς και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Σήμερα, σύμφωνα με τον δείκτη Iceberg Index που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του ΜΙΤ, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί δυνητικά να αντικαταστήσει το 11,7% των εργαζομένων, αλλάζοντας ριζικά τα κριτήρια με τα οποία στο μέλλον οι επιχειρήσεις θα αναζητούν προσωπικό.


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