Καταριανά κεφάλαια μπαίνουν με 65 εκατ. ευρώ στο νέο 5άστερο project της Χαλκιδικής

Συμφωνία μεταξύ της JTA Investment Holding με τη Happy Holidays για το Sartimare Beach Resort & Spa στη Χαλκιδική - Η αποτίμηση του έργου αναμένεται σε επίπεδα που θα ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ