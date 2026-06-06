Γιατί η 19η Νοεμβρίου 2026 θα είναι η ημέρα με τις περισσότερες «ασθένειες» στην παγκόσμια αγορά εργασίας
Γιατί η 19η Νοεμβρίου 2026 θα είναι η ημέρα με τις περισσότερες «ασθένειες» στην παγκόσμια αγορά εργασίας
Η κυκλοφορία του πιο πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού της δεκαετίας ανασύρει ιστορικά εργασιακά φαινόμενα και φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη ρύθμιση του gaming στην Ελλάδα
Σημειώστε την ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2026. Για την παγκόσμια βιομηχανία της τεχνολογίας και της ψηφιακής ψυχαγωγίας, είναι η ημέρα που το Grand Theft Auto VI (GTA 6) θα γίνει επιτέλους διαθέσιμο για τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Για τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ανά τον κόσμο, ωστόσο, η ημερομηνία αυτή μοιάζει με την επίσημη αναγγελία μιας επικείμενης εργασιακής «πανδημίας». Εκατομμύρια εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, σχεδιάζουν ήδη με κάθε λεπτομέρεια πώς θα απουσιάσουν από το γραφείο ή το εργοστάσιο εκείνη την ημέρα, προκειμένου να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα βυθιστούν στον εικονικό κόσμο της «Leonida» και της Vice City.
Η «γρίπη του GTA» επιστρέφει
Η τάση των εργαζομένων να παίρνουν άδεια ή να δηλώνουν ψευδώς ασθένεια για χάρη ενός νέου παιχνιδιού δεν είναι καινούργια, αλλά με το GTA 6 αναμένεται να λάβει μυθικές διαστάσεις. Το ιστορικό προηγούμενο μας μεταφέρει πίσω στις 29 Απριλίου 2008, όταν η κυκλοφορία του GTA IV οδήγησε τους ειδικούς της αγοράς εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία να προειδοποιήσουν τους εργοδότες για ένα πρωτοφανές κύμα απουσιών. Το φαινόμενο ονομάστηκε τότε «GTA IV flu», η γρίπη του GTA IV, καθώς χιλιάδες υπάλληλοι δήλωσαν 24ωρη αδιαθεσία για να μείνουν στο σπίτι και να παίξουν. Παρόμοιες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και με άλλα εμβληματικά λανσαρίσματα, όπως αυτό του Halo 2.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η «γρίπη του GTA» επιστρέφει
Η τάση των εργαζομένων να παίρνουν άδεια ή να δηλώνουν ψευδώς ασθένεια για χάρη ενός νέου παιχνιδιού δεν είναι καινούργια, αλλά με το GTA 6 αναμένεται να λάβει μυθικές διαστάσεις. Το ιστορικό προηγούμενο μας μεταφέρει πίσω στις 29 Απριλίου 2008, όταν η κυκλοφορία του GTA IV οδήγησε τους ειδικούς της αγοράς εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία να προειδοποιήσουν τους εργοδότες για ένα πρωτοφανές κύμα απουσιών. Το φαινόμενο ονομάστηκε τότε «GTA IV flu», η γρίπη του GTA IV, καθώς χιλιάδες υπάλληλοι δήλωσαν 24ωρη αδιαθεσία για να μείνουν στο σπίτι και να παίξουν. Παρόμοιες καταστάσεις έχουν καταγραφεί και με άλλα εμβληματικά λανσαρίσματα, όπως αυτό του Halo 2.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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